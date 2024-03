E se houver racismo em Madri? A seleção brasileira sairá de campo se Vini Jr. for ofendido?

Exclusivo para assinantes

Confira a coluna de Juliane Penteado desta sexta-feira (22)

Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso site!

No artigo de hoje vamos falar sobre Aposentadoria especial para funcionários de hospitais e postos de saúde, que não necessariamente são médicos ou enfermeiros, e ainda, áreas da saúde afins.

Se o profissional trabalha nesses ambientes insalubres 25 anos ou mais, eles têm esse direito, uma vez que trabalham em locais com pacientes,expostos a doenças e são eles:

- atendimento na recepção

- ambientes de realização de curativos e cuidados

- ambientes cirúrgicos

- serviços gerais desses locais

Além da Aposentadoria Especial, esses trabalhadores podem também tentar a conversão de tempo especial em tempo comum, se comprovado.

Mas o que é um ambiente insalubre?

É um ambiente em que o trabalhador está exposto aos agentes nocivos à Saúde, com contato habitual e permanente a vírus, fungos e bactérias. Ainda, não podemos nos esquecer do contato com material hospitalar infectado (seringas, gaze, entre outros), além do contato com equipamentos de Raio-X, Ressonância Magnética, Ultrassonografia e Tomografia, onde estão sujeitos a alta incidência de radioatividade.

Requisitos da Aposentadoria Especial para funcionários de hospitais.

Para quem completou 25 anos de atividade insalubre antes de 13/11/2019 (Reforma da Previdência)

Quem já tem 25 anos, tem direito adquirido à aposentadoria especial e se aposentam com as regras de antes da Reforma da Previdência, ou seja, não tem idade mínima para requerer a aposentadoria especial.

Ou seja, assim que o funcionário possuir 25 anos de atividade em local insalubre, independente de sua idade, poderá requerer o benefício especial.

Para quem não tem 25 anos de atividade insalubre

Essas pessoas vão seguir as regras após a Reforma da Previdência, por isso, além de ter 25 anos de atividade insalubre, esse profissional deve ter 86 pontos ( idade + tempo de contribuição)

Esses profissionais também podem requerer a conversão do tempo trabalhado insalubre, caso não tenham completado os 25 anos nesse trabalho.

Homens

A cada 5 anos comprovados de tempo especial conta com mais 2 anos de tempo de contribuição, ou seja, 7 anos.

Mulheres

A cada 5 anos comprovados de tempo especial conta com mais 1 ano, ou seja, 6 anos.

Essa conversão só pode ser requerida em relação ao tempo trabalhado até 13/11/2019, até a Reforma da Previdência.