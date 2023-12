É só conversa: a chinesa BYD, que vende seu modelo Dolphin a R$ 149,8 mil, espalha que na conversão direta e sem impostos, a BYD Seagull, seu novo modelo, será o mais barato, com valores entre R$ 50 mil e R$ 60 mil.

Mais: Não é nada disso: o hatch elétrico deverá custar de R$ 100 mil a R$ 130 mil, na versão mais completa. Mesmo assim, poderá provocar (no bom sentido) uma nova onda e um novo patamar de preços de carros elétricos no Brasil.

In – Leite com groselha

Out – Leite com especiarias

Festa

surpresa



A atriz Deborah Secco que interpreta Lara na nova versão de Elas por elas completou 44 anos no domingo (26) e ganhou uma festa surpresa organizada pelo marido Hugo Moura, pela filha Maria Flor e alguns amigos. A surpresa aconteceu na casa de Festas Da Vinci, na Barra da Tijuca, que foi inaugurada com a festa da atriz com direito a Karaokê. Deborah confessou que foi enganada direitinho pela filha que fará 8 anos dia 4 de dezembro. “O mais legal deste ano é que a surpresa foi toda arquitetada pela Maria. A gente combinou de fazer um dia de princesas, chamamos massagista, maquiadora, ela escolheu minha roupa. Ainda achei que era um figurino muito brilhoso para um almoço em família. Se eu caí na surpresa foi porque ela é muito boa atriz. Eu não tinha mesmo pensado em comemorar, porque faço uma festa muito grande daqui a uma semana para o aniversário da Maria Flor, e eu já tinha combinado que ia comemorar a cada cinco anos, então queria comemorar os 45 anos no ano que vem”. Entre os cúmplices, ou melhor convidados estavam, Cinnara Leal, Sabrina Sato e Fabiana Karla que pousaram com aniversariante, Juliana Paiva, Monique Alfradique, e claro o marido Hugo Moura.



Está tudo

combinado



Menos de 24 horas depois da indicação oficial de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal e de Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República, redes sociais começaram a estampar post onde se lia, em grandes letras, “Dino, não”. Poderia ser obra da oposição e de bolsonarista, mas grande parte dessa ofensiva saiu mesmo das fileiras do PT, que se sentiram humilhas com a decisão de Lula. Até Gleisi Hoffmann, presidente nacional do partido, vinha se esgoelando contra a posição da indicação do ainda ministro da Justiça para o lugar de Rosa Weber no STF. Esses blocos estarão juntos para tentar derrubar Dino na sabatina. Não vai ser fácil: Davi Alcolumbre, futuro presidente do Congresso e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, foram comunicados das escolhas antes de Lula anunciá-las publicamente. E planejado ou não, o voto de Jaques Wagner pode fazer parte da aprovação do nome de Dino pelo Senado (Paulo Gonet é um nome mais fácil, embora faça parte do agrado do presidente aos ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes ao lado de Dino).



Quarenta

perguntas



O ator, dublador, diretor e produtor considerado um dos melhores de sua geração e mais que aplaudidíssimo Selton Mello, está completando 40 anos de carreira e junto com ele um livro de memórias Eu me lembro, nascido a pouco mais de 10 anos quando sua mãe D.Selva foi diagnosticada com Alzheimer. Com a frase “É preciso ter uma espécie de sabedoria pro fracasso e pro sucesso” abre a publicação onde fala da carreira e dos percalços da vida e aborda assuntos delicados, como transtorno de imagem e depressão. No livro Selton convida o leitor para uma conversa engraçada, tocante e muito humana sobre sua trajetória. em formato de entrevista respondendo perguntas feitas por alguém de seu convivo, como Fernanda Montenegro, Majorie Estiano, Leticia Colin, Matheus Nachtergaele e o irmão Danton Mello, além de Aracy Balabanian, Pedro Paulo Rangel e Rolando Boldrin já falecidos.



Rápido

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, marcou a sabatina menos de seis horas após a indicação (André Mendonça esperou mais de quatro meses até sua sabatina ser marcada) e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado prometeu “esforço concentrado”. Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, o presidente do STF Luís Roberto Barros e outros integrantes da Corte aplaudiram a escolha. Os magistrados também elogiaram a indicação de Paulo Gonet. Outra vitória sobre o PT que preferia Antônio Carlos Bigonha. Gonet é conservador, mas foi básico para a condenação de Jair Bolsonaro a oito anos de inelegibilidade.





Novos cotados

Na primeira viagem depois a cirurgia do quadril, Lula terá tempo de sobra para pensar em nomes para as Pastas da Justiça e da Segurança Pública, caso sejam mesmo separadas (e o PT já se candidata à Segurança Pública). Os nomes cotados são de Ricardo Lewandowski, Simone Tebet e Jorge Messias (AGU), que prefere ficar onde está (foi cogitado para o STF). Simone Tebet pode assumir a Justiça, numa reacomodação de forças na Esplanada. Lewandowski também pode e nesse caso, a mesma Simone comandaria a Segurança Pública. A titular do Planejamento é garantida para voar mais alto: tem fôlego e Lula ainda lhe deve gratidão. É admirada e respeitada.



É a água - 1



A ficha começou a cair em setores estratégicos do governo, que tem se dedicado a estudar o impacto dos eventos climáticos extremos sobre o agronegócio. Grupo reunindo os Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente, mais Embrapa e Inep, vem trocando informações sobre as reservas de água brasileiras e os níveis de utilização de recursos hídricos nas principais fronteiras agrícolas do país. Sobre a mesa estão também estudos relacionados à gestão sustentável da água nas maiores regiões produtoras de grãos do Brasil. O efeito dos problemas climáticos sobre a agropecuária nos próximos anos estará indexado à água.

É A ÁGUA - 2



As estimativas mais recentes indicam que a agropecuária é responsável por mais de 80% do consumo de água no Brasil. entenda-se a maior parcela de recursos hídricos que é incorporada ao alimento e não retorna ao meio ambiente. Para produzir um quilo de carne bovina são utilizados, em média, mais de 15 mil litros de água. Para cada quilo de soja, 1,8 mil litros. Este ano, agricultores e pecuaristas perderam mais de R$ 33 bilhões por conta de fenômenos meteorológicos. Se esse recorde de tempo for ampliado para 2012-2022, o prejuízo bate nos R$ 287 bilhões.

Outras resistências



A decisão de Lula indicar Leonardo Magalhães para o comando da Defensoria Pública da União (DPU) enfrenta resistências dentro do próprio PT. Magalhães não conta com a simpatia de corrente da DPU mais próximas do partido. Ele é tido como alguém vinculado ao ex-defensor público da União Daniel Macedo, por sua vez nomeado para o cargo por Jair Bolsonaro. O que se diz é que Magalhães só disputou a eleição interna do ano passado a pedido de Macedo – e ficou em terceiro lugar na lista tríplice.

CONTRA TRANS - 1



O governo brasileiro está liderando no âmbito da OEA uma campanha para o enfrentamento de crimes contra pessoas trans na América Latina. O assunto vem sendo conduzido pelo Itamaraty e pelo Ministério de Direitos Humanos. Cálculos da OEA, mais de 80% dos países membros da Organização violam o Parecer Consultivo 24/17 do Tribunal Interamericano de Direitos Humanos, que trata da identidade de gênero, igualdade e não discriminação.

Contra trans - 2



Entre as medidas a serem tomadas pela OEA e pelo governo brasileiro está a realização de uma conferência multilateral para discutir o problema e possíveis sanções da própria entidade aos países filiados. Há muita preocupação com registro de preconceitos por identidade de gênero dentro da gestão pública. De acordo com estudo encaminhado pela OEA aos representantes diplomáticos permanentes da entidade, revela que cerca de 30% dos casos de discriminação vêm de funcionários públicos, prestadores de serviço de saúde, pessoal de educação e membros das Forças Armadas.



Ex-sócio



Paulo Gonet, futuro PGR, era apoiado por Gilmar Mendes (e Alexandre de Moraes) de quem foi sócio no Instituto de Direito Público. Há sete anos, vendeu suas cotas a Francisco Mendes, filho do ministro do STF, por R$ 12 milhões. É formado em Direito pela Universidade de Brasília, fez mestrado em Direitos Humanos pela Universidade de Essex, na Inglaterra e doutorado em Direito, Estado e Constituição também pela Universidade de Brasília. É subprocurador geral desde 2012. Quase foi PGR no governo Bolsonaro com apoio da bolsonarista Bia Kicis (PL-DF). É duro crítico do aborto, que está em julgamento no Supremo.

100 CONVOCAÇÕES



Indicado por Lula ao STF, Flávio Dino não coleciona boa relação com o Congresso, ignorando 97 convocações para depor. Ele já começou o beija-mão buscando aprovação dos senadores. Há quem diga que ele não terá vida fácil (a oposição quer barrar sua indicação) quanto a do ministro Cristiano Zanin, ex-advogado de Lula e o mais recente sabatinado, que venceu resistências sendo aprovado por 58 a 18 votos. Detalhe: Davi Alcolumbre e Rodrigo Pacheco tratarão de comandar a vitória de Dino.



MISTURA FINA



O DISCUTIDO ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, manda assessores espalharem que ele tem contato “praticamente diário” com o presidente Lula, passando uma imagem de poderoso – e não é bem assim. Em onze meses, Costa só conseguiu despachar diretamente com Lula 12 vezes, o que para um chefe da Casa Civil é considerado pouco. Pior ainda, englobando questões ligadas ao novo PAC, que está sob sua coordenação. Na reunião final de ano de Lula com ministros, Costa não apresentou nenhum avanço nessa área.

NA série de novos comerciais do PL na televisão, onde o partido é apresentado como “o maior do Brasil”, surge ao fundo trechos da manifestação de bolsonaristas às vésperas das eleições de 2022, apresentados como prova do volume da legenda. Aí, muito rapidamente aparece na tela a cara do ex-presidente Jair Bolsonaro, presidente honorário do PL, enquanto a narração não cita seu nome, nem aparece legenda de identificação. Mesmo inelegível oito anos, o Capitão quer aparecer em dose maior.

NOS últimos cinco anos, 112 mil presos morreram no Sistema Penitenciário Nacional, uma média de 22 mil a cada ano. Os dados são da Secretaria Nacional de Políticas Penais. A maior parte das mortes na prisão são de causas naturais: insuficiência respiratória e cardíaca, sepse, pneumonia e tuberculose.

A ITALIANA Enel, que enfrenta cobrança de todos os lados a começar pelo governador Tarcísio de Freitas, devido aos problemas de fornecimento de energia em São Paulo, fora o breu deixado em Goiás. A Equatorial Energia já investiu lá mais de R$ 1 bilhão e prevê desembolsar outro tanto em 2024 para arrumar a operação de distribuição no Estado. O grupo comprou a companhia local, a Celg, junto à Enel no ano passado. Os italianos deixaram Goiás quase expulsos pelo governador Ronaldo Caiado.

POLÍTICOS de oposição pressionam o presidente do time do Santos, André Rueda, a dar a partida no projeto de criação do SAF (Sociedade Anônima de Futebol). O assunto vai andar depois que terminar o Campeonato Brasileiro e já há um banco de investimentos estacionado na porta da Vila Belmiro. Durante meses, Rueda falou que negociava uma parceria com a Qatar Sports Investments, dona do PSG, sem a necessidade de transformação do clube em SAF. As conversas nunca avançaram.

