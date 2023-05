"É um ambiente de muita futrica, fofoca, fake news e montagem de notícias falsas"

Se não bastassem os problemas do Galeão, o ministro Márcio França (Portos e Aeroportos) teme com a possibilidade de um fracasso de bilheteria na relicitação do aeroporto de São Gonçalo do Amarante (RN), marcado para o próximo dia 19.

Mais: fracasso de bilheteria entenda-se número reduzido de candidatos e ágio rasante ao chão – próximo do lance mínimo de outorga (R$ 227 milhões). Até agora, apenas os nomes da espanhola Aena e da alemã Fraport estão sendo considerados cartas certas no leilão.

Nada disso

Rui Costa (Casa Civil), que vem sendo atacado por petistas e também por aliados de outros partidos que participam do governo e acusado de segurar nomeações para segundo e terceiro escalões, não receber parlamentares e exibir um certo tom de todo-poderoso, está se defendendo. Repete que não discute sobre emendas, não faz reunião com parlamentares e presidentes de partidos e que o comando da articulação política é de Alexandre Padilha. Ele também é acusado de fazer mudanças no Marco do Saneamento e convencer o presidente Lula a apoiá-las.

JOGATINA

Fernando Haddad (Fazenda) quer regulamentar as apostas eletrônicas, com a proposta já encaminhada a Lula. Com o objetivo de aumentar a arrecadação fiscal, ele também se prepara para mirar na liberação dos cassinos, tanto físicos quanto onlines. Haddad tem conversado com Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, para destravar as propostas sobre o tema em tramitação na Casa. Na prática, seria uma “Operação limpa-pauta”, reunindo diversos projetos de lei para acelerar sua votação.

Sem postagem

Jair Bolsonaro está sem acesso às suas redes sociais depois da briga que teve com Carlos Bolsonaro: o vereador, que deixou de administrar as contas do pai, trocou as senhas para marcar posição. O filho ‘02’ se irritou por entender que o pai estaria sendo aconselhado a fazer publicações mais leves (poderia ser Valdemar Costa Neto). No mês passado, deixou o comando das publicações de Bolsonaro, cuja última postagem em seus perfis foi realizada horas antes do anúncio do vereador. O material é uma fala de Lula sobre a guerra na Ucrânia: “Da China o cara acusa os EUA de incentivar a guerra. Diz também que o momento só está interessando a Putin e Zelensky”.

CPI DO GOLPE

Por conta dos avanços das investigações feitas pela Polícia Federal, o pessoal da oposição começou a recuar da CPI do Golpe, que investigará o 8 de janeiro, antecedentes e consequências. Em compensação, o governo conseguiu garantir a maioria das cadeiras. Até o final de maio, a comissão deve ser instalada no Congresso e os bolsonaristas não conseguirão evitar a convocação de figurões e outros integrantes menores do antigo governo. E, certamente, nessa lista estarão Anderson Torres, Mauro Cid e Walter Braga Netto.

Afago aos micros

O governo vai usar o Banco do Nordeste para dar um afago às micros e pequenas empresas da região, o maior colégio eleitoral do PT. Os recursos sairão do Crediamigo e o banco trabalha com a estimativa de desembolsar quase R$ 15 bilhões ao longo do ano por meio de sua carteira de crédito a microempreendedores. Seria um aumento de mais de 40% em relação ao valor de 2022 (perto de R$ 10,5 bilhões). O Crediamigo, durante o governo Bolsonaro, esteve sob fogo cruzado, com denúncias de corrupção. Até Valdemar Costa Neto (PL) entrou na disparada e derrubou o então presidente do banco, Romildo Rolim.

Chuva de elogios

A atriz Alice Wegmann, 27 anos, desafiou o Instagram e compartilhou algumas fotos feitas pelo fotógrafo Jorge Bispo, praticamente igual a como veio ao mundo, somente com scarpin (ou uma calça Jeans) mostrando a marca de biquíni. Alice que vem sendo apontada como uma das melhores atrizes de sua geração está cheia de trabalhos. Acaba de gravar a segunda temporada de Justiça onde sua personagem Carolina, se torna uma contadora falida e é obrigada a voltar a viver com sua mãe (Julia Lemmerts) em sua cidade natal, porém, ela enfretará seu medo e denunciará seu Tio Jayme (Benício), que a violentou dos 16 aos 18 anos. Também está finalizando as gravações de Rensga Hits!, onde vive uma cantora sertaneja (ela já revelou, que Marília Mendonça (falecida em 2021) iria iniciar a carreira de atriz na série). No segundo semestre deste ano ela poderá ser vista nas telonas, no longa Vilã das nove. Mais: juntamente com a cantora Iza ela é um dos rostos no Brasil da campanha da nova fragrância refilável feminina da Prada, batizada de “Prada Paradoxe Eau de Parfum” E não para por aí, ela deixou o elenco de Beleza Fatal, a primeira novela da HBO Max, por causa de agenda cheia e em breve começará a gravar a série Senna uma coprodução da Netflix com a produtora brasileira Gullane, onde viverá uma das namoradas do piloto que será interpretado por Gabriel Leone, que deve estrear somente no ano que vem.

Ex-faz-tudo contra-ataca

Até ministros do STF se surpreenderam com a libertação, depois de quatro meses preso, do ex-ministro Anderson Torres, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. Levou uma tornozeleira de brinde, negou quaisquer participações em atos golpistas, não fez delação premiada e forneceu senhas falsas de seus celulares (a defesa alegou que em seu estado de saúde mental trocava tudo). Era chamado de homem-bomba e esse rótulo passou para o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, preso por envolvimento em fraude de cartões de vacina para familiares do ex-presidente e membros de sua própria família. De cara, até por processo de aprendizado em Agulhas Negras, acendeu a luz amarela contratando o especialista em delação premiada Bernardo Fenelon que, ao lado de Bruno Buonicore, assumirão sua defesa. Depois que Jair Bolsonaro foi logo dizendo que a fraude das vacinas não tinha “nada a ver com ele”, Mauro Cid entendeu que estava sozinho na parada. Seu pai, o general da reserva Mauro César Lourena Cid, companheiro de Bolsonaro na Academia Militar, teria tentado uma conversa com o ex-presidente e não conseguiu. Mauro Cid sabe que, se não falar, seu celular já apreendido, vai virar uma usina de provas de que o golpismo era assunto diário no gabinete presidencial. Ele recebeu uma mensagem do ex-major Ailton Barros que fornecia um roteiro para prender Alexandre de Moraes e dar um golpe de Estado antes da posse de Lula.

Quatro vestidos

A ginasta artística Simone Biles, 26 anos, não economizou em nada em sua festa de casamento com o jogador de futebol americano Jonathan Owens. Eles já haviam se casado em uma cerimônia mais intimista no dia 22 de abril no Texas, mas no sábado (6) promoveu uma outra cerimônia com festa para 144 convidados na paradisíaca cidade de Cabo, no México. Ela usou nada menos do que quatro vestidos da estilista especializada em noivas Galia Lahav entre as duas cerimônias. Um com decote V profundo, costas abertas e saia em camadas na oficialização de seu casamento em abril e os três na festa (vestido de penas para o jantar de ensaio; na cerimônia usou um vestido de baile de renda personalizado com corpete transparente e alças florais; e um vestido de renda personalizado para a recepção). Ao ser questionada sobre o orçamento ela disparou: “Não importa. Você só vive uma vez”.

Quase igual

O roteiro fornecido a Mauro Cid sobre a possibilidade de um golpe de Estado é quase igual à papelada encontrada na casa de Anderson Torres e avisava que a ação aconteceria nos últimos dias de 2022, com participação das Forças Armadas. Na época, o general Walter Braga Netto (agora, ele também quer fazer uma carreira política), numa conversa no cercadinho do Alvorada, insinuava a apoiadores de Bolsonaro que “alguma coisa iria acontecer”. E pedia: “Não percam a fé, é só o que posso falar agora”.

De fora

Nome inicialmente dado como certo na CPI do Golpe, o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) acabou ficando de fora do colegiado. Ele vem atacando o novo arcabouço fiscal de Fernando Haddad (Fazenda), tema prioritário pelos governistas e insiste em fazer mudanças. Na semana passada, Lindbergh chegou a dizer que Haddad fez um “pacto com demônio” (mercado). O governo está empenhado em aprovar o marco fiscal como foi concebido pela equipe econômica e resolveu puni-lo retirando seu nome da CPI mista do 8 de janeiro.

Tudo por Jair

Jornais, emissoras de rádio e televisão e redes sociais dedicaram grandes espaços à morte de Rita Lee na semana passada. Governantes apresentaram seu pesar e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, deverá dar o nome da cantora a uma praça da cidade. O governador Tarcísio de Freitas referiu-se a ela simplesmente como “uma figura importante da música brasileira e paulista”, sem assinar a postagem. Alguém tratou de lembrá-lo que Rita havia apelidado seu tumor de Jair. Bolsonaro também não se manifestou, como fez na morte de Elza Soares, João Gilberto e Beth Carvalho.

ÚNICO

Rita Lee sempre dizia que, em seu velório, não queria a presença de nenhum político (eram seus alvos favoritos) embora já sabia que nenhum deles se atreveria a aparecer. O único e veterano político que passou pelo velório foi o vereador (já foi deputado e senador) Eduardo Matarazzo Suplicy, que até lembrou do que Rita dizia. Só que igualmente lembrou que “eram amigos e até chegaram a cantar juntos num show”. Os de melhor memória e até a televisão mostrou trecho do espetáculo.

MISTURA FINA

O SENADO já torrou mais de R$ 14 milhões, este ano, para ressarcir despesas, inclusive pessoais dos 81 senadores. É a Cota para Exercício da Atividade Parlamentar, chamada de Cotão. Inclui tudo, de tapioca a despesas com festas, passagens aéreas (variam por Estado), água, aluguel, luz, telefone e combustível. Há ainda gratificações que engordam o holerite: a estrutura base do salário do chefe do gabinete de Rodrigo Pacheco é de R$ 82,2 mil. E parlamentares podem nomear livremente até 50 pessoas por gabinete.

CATÓLICOS, evangélicos, judeus, umbandistas, kardecistas, budistas e vítimas de violência tem um encontro marcado no próximo dia 21, no ato “A força da fé no controle de armas”, no Parque do Flamengo. É uma promoção do Viva Rio, em parceria com várias instituições da sociedade civil, dando início a uma campanha nacional pelo controle de armas no país.

A BASE do governador Tarcísio de Freitas, em São Paulo, essencialmente bolsonarista, quer apertar o cerco ao MST. Nesses dias, deputados governistas da Assembleia Legislativa, à frente o PL, articulavam um pedido formal a Tarcísio para que a Polícia Militar desmonte os acampamentos dos sem-terra no estado. Por enquanto, a PM tem se limitado ao monitoramento das áreas. Os parlamentares acham que o governo deve dar uma resposta mais dura às recentes invasões em São Paulo.

A NOMEAÇÃO de Rolf Hackbart para a presidência do Basa (Banco da Amazônia), prevista para este mês, deu uma engasgada. Pesam contra Hackbart da época em que ele passou comandando a autarquia em oito anos do governo Lula, denúncias de irregularidades envolvendo convênios firmado na época com a Associação Nacional de Apoio à Reforma Agrária. Nos últimos dias, parlamentares da bancada governista do Amazonas contrários à sua indicação trataram de ressuscitar as denúncias. Querem a permanência do atual presidente do Basa, Valdecir José de Souza Tose.

A JHSF, que acaba de inaugurar seu segundo hotel Fasano em São Paulo, no bairro do Itaim, acaba de comprar um prédio em Londres, no bairro de Mayfair, para erguer lá mais um hotel com a grife Fasano. Deverá ter apenas 20 quartos, restaurante e um bar e deve ser inaugurado daqui a dois anos. A JHSF já tem hotéis em Nova York e Punta del Este no exterior e do lado de cá, além de São Paulo, tem em Boa Vista, Rio de Janeiro, Angra dos Reis e Belo Horizonte.

A PARAMOUNT quer disputar os direitos de transmissão a Eurocopa 2024 no Brasil. As negociações são conduzidas pela suíça CAA Eleven, parceira da UEFA na comercialização do torneio. A plataforma de streaming – leia-se a norte-americana Viacom, um dos maiores conglomerados de mídia do mundo – tem feito grandes investimentos na América do Sul. No passado, adquiriu um pacote com os direitos sobre 154 partidas da Libertadores e da Sul-Americana, além de contratar a peso de ouro narradores e comentaristas.

