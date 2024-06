"É uma verdadeira peça de fake news"

GIBA UM

Nos corredores da Petros, o comentário é que a saída do diretor de investimentos, Paulo Werneck, anunciada na semana passada, foi apenas o primeiro acordo para uma ampla dança de cadeiras na direção do fundo. A próxima troca deverá ser na diretoria financeira, a cargo de João Marcelo Torres.

Mais: já antevendo onde a música vai chegar, Henrique Jäger, presidente da Petros, tem buscado apoio do Sistema Petrobras para permanecer no cargo. Vai ser difícil: Magda Chambriard tem carta branca para reformular a direção da entidade da previdência.

Bater os 100

A atriz e empresária Flávia Alessandra completou 50 anos na sexta-feira (7) e garante que não vai desacelerar, mesmo com a chegada da menopausa que tem lhe causado insônia e mais fome.

“Quero manter esse mesmo ritmo de agora, essa vida corrida que gosto. Quero que o tempo aumente. O tempo é que está acelerado, mas não quero desacelerar. Pretendo continuar nessa intensidade, acho que é algo que faz parte da minha natureza”.

Flávia acha que o tempo está passando rápido demais e diz que tem dias que não consegue fazer tudo o que planejou e fala que gostaria que o dia tivesse 28 horas.

Mais: ela acredita que ainda tem muitos anos de vida. “Somos a geração que vai bater 100 anos. Queremos chegar lindamente, com a cabeça ativa, pensante, contando para os nossos netos ou bisnetos tudo o que atravessamos”.

Em plena forma a atriz afirma que está satisfeita com seu corpo e não tem problemas com a nudez. “Sempre lidei muito bem com o nu. É uma coisa bem resolvida dentro da minha família”.

“E a verdade vos libertará”

Na recente Marcha para Jesus, no feriado de Corpus Christi, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fez um discurso religioso e inflamado, no estilo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Fez citações à Bíblia e pediu orações pelo Brasil.

Tarcísio tem estudado as escrituras quase diariamente e quer continuar seus discursos recheados de capítulos favoritos dos evangélicos. Sabe quanto pesa o voto desse bloco, que aumenta a cada dia. O governador de São Paulo quer usar também conhecido trecho de João 8:32, que Bolsonaro ainda repete: “Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará”.

E outro trecho “Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele veio libertar o pecador da escravidão do pecado”. Na Marcha para Jesus, entusiasmado pelo discurso de Tarcísio, bolsonaristas gritavam: “futuro presidente do Brasil”. Ele se emocionava pensando nos evangélicos a seu lado em 2026.

Kassab sem agências

Ainda o governador de São Paulo: Tarcísio vai acabar com as agências metropolitanas, autarquias responsáveis por planejar o desenvolvimento regional dos locais cujos dirigentes são indicados do PSD, partido de Gilberto Kassab. No pacote de gastos anunciados, está a extinção de órgãos públicos.

Hoje, há quatro agências que abrangem as regionais de Campinas, Sorocaba, Baixada Santista e Vale do Paraíba e Litoral Norte. Estão sob a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, comandada por Marcel Branco, ex-secretário da gestão de Kassab na prefeitura de São Paulo.

Deloris Van Cartier de volta

A atriz, comediante a autora Whoopi Goldberg consegui reunir parte do elenco dos filmes Mudança de hábito 30 anos após o lançamento do primeiro longa. O programa The View da ABC exibiu um especial sobre o filme.

Whoopi surgiu com vestimenta da eterna Deloris Van Cartier, que a consagrou como atriz. O especial foi embalado pelas músicas Oh Happy Day e Joyful, Joyful, reproduzindo cenas clássicas do longa.

Com esse reencontro voltaram a circular boatos sobre a continuação do filme que está em desenvolvimento na Disney+, mas ainda não há sinal de gravações. Whoopi disse que deseja ter as cantoras Lizzo e Keke Palmer no elenco do novo longa.

Futura ministra

Está praticamente certo: Edinho Silva, prefeito de Araraquara (SP), deverá substituir Gleisi Hoffmann que deixará a presidência nacional do PT. E Gleisi ganhará um ministério no governo Lula, que ainda não está escolhido.

Ela é advogada, já foi senadora, diretora-financeira de Itaipu e ministra-chefe da Casa Civil no governo de Dilma Rousseff. Gleisi gostaria que fosse um ministério ligado ao Direito, sua formação. Seu nome foi cotado para uma vaga no STF vencida por Flávio Dino.

Desmanche

Um dos maiores jornais do mundo, o inglês Financial Times, acaba de dedicar grande matéria ao “desmanche” da Operação Lava Jato após decisões recentes do STF: “Grande parte do trabalho para desmantelar os resultados da investigação que recuperou bilhões de dólares das empresas envolvidas, está nas mãos do Supremo e, em particular, do ministro José Antônio Dias Toffoli”.

Mais: a presença dos irmãos Wesley e Joesley, ao lado de Lula, durante reunião sobre enchentes no Rio Grande do Sul, chamou a atenção dos jornalistas estrangeiros. O retorno “muito público” da dupla do poder evidencia o aniquilamento do legado da Lava Jato.

“Os irmãos bilionários estão por trás do gigante frigorifico JBS e admitiram ter pagado subornos multimilionários”.

Contra MP de Lula

O presidente nacional do PP e ex-chefe da Casa Civil de Jair Bolsonaro, senador Ciro Nogueira (PI) criticou MP publicada pelo governo Lula que restringe o uso de créditos tributários do PIS/ COFINS.

Ciro diz que a ação prejudica os setores farmacêuticos e dos agronegócios: “O PT não se cansa de atrapalhar o Brasil. O governo acaba de publicar nova MP para fazer o que faz de melhor: tirar dinheiro do povo. O texto da MP é um completo absurdo praticado contra o Brasil”.

Detalhe: Ciro é contra o governo Lula, mas seu partido tem três representantes nos ministérios.

Questão de poder

O STF (Supremo Tribunal Federal) é, nos Três Poderes, o que paga as maiores diárias e o único que oferece a seus ministros voos de primeira classe em viagens internacionais. No legislativo parlamentares e alguns servidores da Câmara e do Senado têm direito à classe executiva, de nível intermediário entre a primeira, luxuosa e econômica, que é básica.

No governo federal, a classe executiva só é permitida para voos com duração superior a sete horas. Na procuradoria-Geral da República, órgão máximo do Ministério Público, ela é reservada a procuradores.

Nem Lida

O apostolo Estevam Hernandes, coordenador da Marcha para Jesus, convidou Lula para manifestação, mas o presidente preferiu enviar carta, que nem chegou a ser lida no palco do evento. Na edição do ano passado, a simples menção do nome do petista impulsionou saraivada de vaias.

O presidente sabia que, se aparecesse na Marcha seria, mais uma vez, vaiado. Grande parte dos participantes usavam camisetas verdes e amarela, quando, apesar dos desmentidos, lembravam Bolsonaro. Pouca gente sabe, mas foi Lula que assinou decreto que criou o Dia da Marcha para Jesus.

Faustão de volta

A Rede Globo quer comemorar os 60 anos de seu principal canal no ar em grande estilo, trazendo Fausto Silva de volta para um especial Domingão do Faustão. A emissora pretende homenagear o criador do programa como uma edição única. O especial será anunciado no começo de 2025, junto com as novas atrações do ano.

O projeto é mantido em segredo e celebrará também outros comunicadores que marcaram a história da emissora. Incluirá a antiga vinheta e quadros clássicos da época de Fausto Silva. Se Faustão não topar, Luciano Huck é quem tentará convencê-lo. Foram 32 anos no ar.

A primeira

A TV Globo prepara uma série de projetos para celebrar seus 60 anos de emissora em 2025. Uma das primeiras propostas aceitas é o convite recebido por Fátima Bernardes. Ela aceitou R$ 250 mil para participar dos programas celebrativos das seis décadas do canal.

Há um time de executivos trabalhando para conseguir o elenco desejado. Uma das prioridades chama-se Silvio Santos, o maior apresentador do país: a ideia é levá-lo para relembrar sua passagem pelo canal no início de sua carreira. Ele foi um dos primeiros a impactar os domingos na Globo.

