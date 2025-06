"Ele [Mauro Cid] mentiu e, no meu modo de ver, foi desmoralizado"

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Filha de Lula viaja em dia útil e não tem falta

Desfrutando de um belo salário (R$18,5 mil) como assessora do senador Rogério Carvalho (PT-SE), Lurian Cordeiro Lula da Silva, filha de Lula (PT), goza de regalia incomum até mesmo no gabinete do petista: viaja para o litoral sergipano, em pleno dia útil para os mortais, e não tem desconto de falta na folha de pagamento. A viagem ocorreu em 14 de abril de 2023, uma promissora sexta-feira. À época, o pai luxava na China ao lado de figuras como João Pedro Stédlie, chefão do MST.

Segurança pessoal

Lurian teve escolta da Polícia Federal. Pego de surpresa com a demanda, a passagem aérea do agente foi paga como “urgente”.

Esticadinha

Logo depois, Luriam se mandou para o Rio de Janeiro, Campinas e voltou para Aracaju. Só bilhetes ao PF nos saiu por R$8,3 mil.

Dinheiro alheio

A justificativa para a “urgência”, com bilhetes mais caros, sugere o descaso com o dinheiro público: a demanda chegou no dia da viagem.

Filha do dono

A coluna quis saber do gabinete se Lurian cumpria agenda, do que se tratava, quem mais foi ou se a falta foi abonada. A turma ficou na miúda.

Câmara aprova Lula investigado no roubo do INSS

A Comissão de Segurança da Câmara aprovou requerimento do deputado Evair de Melo (PP-ES) para que a Procuradoria Geral da República (PGR) investigue a atuação de Lula (PT) no caso do roubo aos aposentados e pensionistas do INSS. A denúncia envolve a “cautela” que o petista recomendou à Polícia Federal e à Controladoria Geral da União (CGU) na investigação de entidades beneficiadas pelo roubo. A suspeita é que Lula quis blindar o sindicato que o irmão dirige.

Suspeitíssimo

A recomendação de cautela, considerada suspeitíssima, foi confessada pelo próprio Lula em entrevista ao embarcar para a viagem a Paris.

Interferência na PF

Lula alegou ser necessário evitar “crucificações” de entidades. Para os deputados, o petista praticou interferência e velado constrangimento.

Faturando alto

O Sindicato dos Aposentados de Frei Chico, irmão de Lula, saltou do faturamento de R$41 milhões para R$149 milhões no governo Lula.

Amigo do alheio

Pode piorar o que já era vergonhoso: o ex-governador do Rio Sergio Cabral recorreu ao STF para virar mais um descondenado. Está solto há 2 anos, apesar da sentença de 420 anos de cadeia. Em depoimento, ele chegou a admitir “vicio” em poder e dinheiro. Dos outros, claro.

Omissão será castigada?

A negligência do Itamaraty em relação à jovem Juliana Marins, encontrada morta na Indonésia 4 dias depois de cair em um buraco, será investigada pela Comissão de Relações Exteriores da Câmara.

Vice no gatilho

O vice Geraldo Alckmin lamentou três horas antes de Lula a morte da brasileira Juliana Marins na Indonésia. Ao menos acertaram o nome da vítima, ao contrário do Itamaraty, que a chamou de “Juliana Martins”.

Brasil conservador

O presidente do Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo, acha cedo para prever a derrota de Lula (PT) ano no que vem, mas destaca que é maior o número de brasileiros que fazem opção por um residente de direita.

O fim do Uber

A Tesla, de Elon Musk, decretou o início do fim do Uber com o Robotáxi, veículo autônomo já em testes nas ruas de Austin (Texas). Especialistas nos Estados Unidos já projetam a ação da Tesla valendo US$2.600.

Mais um golpe

Novo golpe contra clientes Amazon no Brasil: após fechar pedido, uma AleHouse cobra “taxas de alfândega” via WhatsApp em nome da transportadora Total Express. O problema é que o pedido é nacional e a cobrança é falsa. A própria transportadora alerta para o golpe.

No bolso

Deu ruim para locadora do DF que alugou um carro com restrição de furto e roubo. O motorista foi parado em blitz e acabou na delegacia, para alegria do advogado. Rendeu R$8 mil de indenização.

Solução tabajara

Sem saber como reduzir o preço dos combustíveis, o governo Lula deve chancelar hoje mais uma solução tabajara: aumentar a quantidade de etanol na gasolina. Aprovada, como tudo indica, sobe de 27% para 30%.

Pensando bem...

...agora quem mudou de lado foi a fé nas pesquisas.

PODER SEM PUDOR

O tamanho de Greenhalgh

Diante da decisão do Palácio do Planalto de impor o nome de Luiz Eduardo Greenhalgh (PT-SP) para disputar a presidência da Câmara, no governo Lula, políticos mineiros mais experientes lembraram uma frase de José Maria Alkimin, conhecida raposa da política nacional: “Candidato de bolso de colete tem o tamanho do bolso.” Não deu outra: Greenhalgh foi derrotado e a Câmara elegeu... Severino Cavalcante.