"Ele nunca pediu apoio, antes ou durante. O governador Cláudio Castro arrisca ser engolido pelo...

A administração do presidente Donald Trump retirou o visto para os Estados Unidos do nigeriano Wole Soyinka, o primeiro africano a conquistar o Prêmio Nobel de Literatura em 1986. Durante uma coletiva de imprensa na última terça-feira, 28 de outubro, Soyinka anunciou que a embaixada dos EUA cancelou o visto que lhe havia sido emitido no ano anterior.

MAIS: decisão foi comunicada em uma carta qual foi lida em voz alta para a imprensa em Lagos, a capital econômica da Nigéria. Soyinka, com um toque de humor, descreveu a notificação como uma "carta de amor bem curiosa" enviada pela embaixada. “Aqueles que esperam que eu participe de algum evento nos Estados Unidos, não percam seu tempo… Eu não tenho visto”.

De mãos com a natureza

Enquanto não começa seu próximo trabalho a atriz Mariana Ximenes, aproveita para descansar, e de quebra trabalha ao lado do que gosta, com a natureza. Mariana acaba de posar para capa e recheio da revista digital Harper’s Bazaar Brasil. “Honrada e feliz por poder amplificar uma pauta tão importante e urgente: a necessidade de olharmos para o meio ambiente e regenerarmos nossa mata nativa. Junto ao Instituto Terra, fundado e idealizado pela querida Lélia Wanick Salgado e por Sebastião Salgado em 1998, na fazenda que pertencia à família do fotógrafo, em Aimorés (MG), esse espaço de estudo e regeneração já plantou mais de três milhões de árvores e nos faz acreditar na transformação que nasce da consciência, da paciência e da ação com afeto. Sustentabilidade é sobrevivência". E Completa: “É emocionante perceber que o legado de Sebastião e Lélia não está apenas nas árvores, mas na consciência plantada em cada pessoa da região. Isso é uma transformação real. Cada muda plantada carrega uma história, uma esperança, uma escolha de futuro.” Para este ensaio Mariana não mediu esforços, subiu nas enormes árvores, tirou a roupa e se misturou a natureza como se fosse bicho. “Acredito na transformação que vem da consciência, da paciência, da ação com afeto. Sustentabilidade não é uma pauta: é sobrevivência. Precisamos cuidar de nós e de tudo que nos cerca: do ar que respiramos, da terra que nos alimenta, das árvores e das florestas que equilibram o clima e sustentam a vida. Essa consciência tem crescido em mim a cada dia. Há lugares que nos devolvem imediatamente para dentro da nossa própria alma. O Instituto Terra é um desses lugares ”. Ximenes estará na próxima novela das 21h de Walcyr Carrasco, que substituirá “Três Graças”, que deve estrear ainda no primeiro semestre de 2026 “Quem Ama Cuida”.

Tensão militar: Defesa quer mais investimentos

Os Altos-Comandos militares discutem a necessidade premente de rearmamento das Forças Armadas, como única resposta possível e responsável do governo brasileiro diante das crescentes tensões entre Estados Unidos, Venezuela e Colômbia. O entendimento é que o Brasil precisa dar uma firme demonstração de poderio regional e de preservação de sua soberania. Os militares trabalham com senso de urgência e consideram que o governo, inclusive, já deveria ter iniciado negociações com fabricantes internacionais de equipamentos antes dos sucessivos sinais de alerta que chegam das franjas do território brasileiro. A América do Sul desponta como um front nevrálgico da disputa geopolítica entre Estados Unidos e China. As Forças Armadas não têm dúvidas de que Venezuela, Colômbia, Bolívia, Argentina e demais vizinhos estão na mira norte-americana pelos mais diferentes fatores: matérias-primas estratégicas, crime organizado/narcotráfico, controle de infraestruturas-chave (portos, usinas, de geração de energia, data centers, etc.), segurança cibernética, rotas comerciais entre outros.

Tempos bélicos

Rússia vs. Ucrânia, Israel vs. Hamas e Estados Unidos vs. Venezuela: entre tiros disparados e escalada de ameaças, são tempos bélicos, o que aumenta a urgência do Brasil reforçar seu aparelho dissuasório. A defesa do território é a essência da soberania nacional. Trata-se da verdadeira missão das Forças Armadas e não das situações diversionistas que, vira e mexe, tentam lhe impor à revelia, como a atuação na segurança pública. É inadmissível, por exemplo, que o Brasil seja uma plataforma global de distribuição de drogas produzidas em países vizinhos.

Corpo cansado

Há muitos anos atrás eram comum casais ter muitos filhos, porque não havia tanta informação quanto se tem hoje. Só que algumas destas famílias numerosas ainda existem, por conta de gravidez de múltiplos. Mas o casal Alec e Hilaria Baldwin fogem a regra. Casados há 13 anos o ator e a empresária e instrutora de ioga, possuem 7 filhos: Carmen, de 11 anos; Rafael, de 9; Leonardo, 8; Romeo, 6; Maria Lúcia e Eduardo, ambos de 4 anos; e Ilaria, 2. Em entrevista ao podcast misSPELLING Hilaria confessou que está cansada, mas que o marido quer mais filhos. Mesmo com 41 anos ela diz que sua mente e seu corpo estão realmente cansados. "Se for para ser, tudo bem, vamos ver. Sempre foi uma coisa linda quando tivemos outro filho e acho que é algo que ele sempre considera quando pensa em como trazer mais alegria para a vida dele, porque eles nos trazem tanta felicidade e é algo tão mágico. Mas vamos ver. Estou cansada agora. Eles são tão fofos, mas meu corpo está realmente cansado."

Com trilha sonora

A guerra no Rio teve até trilha sonora: antes do meio-dia do palco da batalha entre mocinhos e bandidos, a equipe do governador Cláudio Castro espalhou nas redes um vídeo embalado por música típica de filme de ação. Mostrava policiais de uniforme camuflado, viaturas em alta velocidade e um fuzil no asfalto. Era estrelado por forças públicas, só que tinha fins particulares. Ao fundo, convidava o visitante a seguir perfil pessoal do governador. Era um momento da política no Instagram provando que até matança vira instrumento de promoção.

É o Rio!

A mais letal operação policial contra o Comando Vermelho expôs o Rio como uma cidade refém da guerra entre as forças policiais e o crime organizado. As manchetes dos jornais anunciando "161 mortos e milhões sob o medo" não foram apenas no Brasil. Doze horas de tiros e granadas, a cidade sitiada e 28 ruas e avenidas bloqueadas, tudo isso também ganhou páginas lá fora e ocuparam os noticiosos da televisão pelo mundo afora, incluindo críticas aos governantes e colocando o Rio bem distante dos roteiros turísticos.

Pérola

"Ele nunca pediu apoio, antes ou durante. O governador Cláudio Castro arrisca ser engolido pelo crime. Se sentir que não tem condições, tem que jogar a toalha e pedir intervenção federal",

de Ricardo Lewandowski (Justiça) sobre a guerra no Rio de Janeiro.

Michelle candidata 1

A resistência de Jair Bolsonaro à candidatura de Michelle, sua mulher, a um voo maior, está se diluindo, segundo amigos próximos do ex-presidente. E mesmo com objeção de familiares e dos integrantes da lista de candidatos do centro e da direita que sonham com o Planalto. Entre os filhos, Carlos Bolsonaro até ruge para falar do assunto. O que resta mesmo é a decisão de Bolsonaro sobre quem será ungido. Michelle se mostra cada vez mais disposta a ir para o "sacrifício".

Michelle candidata 2

Se Michele for liberada para "mostrar as garras e "se levantar como uma leoa" na defesa de valores conservadores. No começo, Bolsonaro queria Michelle fora da competição. Depois a conversa evoluiu para uma cadeira no Senado. Transita agora como candidata à vice-presidência da República. Agora, aos políticos que recebe em sua prisão domiciliar, Bolsonaro diz que, se as pesquisas consagrarem Michelle como candidata competitiva ao Planalto, "seguirá firme com ela".

Correios, nem de graça 1

O insolvente Correios não consegue banco disposto a lhe emprestar os R$ 20 bilhões para pagar dívidas, como pretende, até porque o risco do calote é do tamanho do rombo. A saída ainda pode ser pior: o governo Lula obrigar os bancos estatais, já fragilizados, a bancar o crédito. A situação dos Correios é tão crítica que até de graça sairia caro e ninguém arriscaria. Se conseguissem vender os Correios pelo valor do mercado, não seria eficiente nem ao menos para o pagamento de um terço das dívidas.

Correios, nem de graça 2

Os Correios passaram a dar lucro com a Lei das Estatais no governo Temer, mas Lula conseguiu que o STF a suspendesse e tudo desandou. Lula pediu ao Supremo que suspendesse a Lei das Estatais, a fim de nomear quem quisesse como diretores. Para a presidência, designou seu churrasqueiro que, mesmo debaixo de sucessivos prejuízos, teimava em não sair. E mais: além de liquidar sua principal receita, taxando blusinhas, Lula fez crescer gastos com pessoal nos Correios para quase R$ 13,3 bilhões/ano.

874 obras paralisadas 1

A Andrade Gutierrez está formalmente liberada para disputar obras públicas em Minas Gerais. O "nada consta" veio na esteira da retomada do acordo de leniência com o governo do estado, que havia sido suspenso pela gestão Romeu Zema no ano passado. É uma história sem resposta. O motivo para o rompimento do acordo nunca ficou muito claro - o governo alegou atrasos no pagamento de parcelas a título de indenização, o que a empreiteira nega. E também ninguém sabe o que levou Zema a revalidar o compromisso.

874 obras paralisadas 2

Oficialmente, a justificativa apresentada foram "fatos novos" e "interesse público". Talvez os "fatos novos" em questão passem pela disposição do governo mineiro de retomar uma série de obras paradas. Afinal, 2026 é ano de eleição e operários e máquinas em movimento sempre são um trunfo eleitoral. De acordo com um relatório do TCU, há 874 obras paralisadas no estado. Ao que tudo indica, a alforria veio em hora oportuna para a Andrade Gutierrez.

Mistura Fina

Desde que Lula assumiu a Presidência, as contas de energia dos palácios utilizados pelo petista dispararam em dois anos e dez meses, o valor já encostou no que foi gasto ao longo de quatro anos da gestão de Bolsonaro. De janeiro de 2023 até o mês de outubro de 2025, as contas de energia somaram R$ 29,86 milhões. Nos 49 meses entre 2019 e 2022, o valor foi de R$ 33,15 milhões. A conta inclui Planalto, Alvorada e Granja do Torto, residência oficial alternativa.



O Palácio da Alvorada, onde Lula e Janja moram, consumiu este ano R$ 1,3 milhão em contas de energia. A fatura de outubro beirou R$ 149 mil. Para manter a temperatura amena, o ar-condicionado presidencial custou R$ 964 mil somente este ano. A Granja do Torto, outros R$ 317,9 mil em dez meses. Ano a ano, R$ 9,1 milhões até outubro de 2025, R$ 11,2 milhões em 2024 e R$ 9,3 milhões em 2023.



Presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, Damares Alves vai apresentar parecer contrário a um projeto que prevê distribuição gratuita de calcinhas especiais para mulheres trans pelo SUS. E a senadora que "já viu Jesus numa goiabeira" diz que "há outras prioridades na saúde pública".



Diante do desejo de Donald Trump e Lula de que começassem prontamente as tratativas sobre assuntos comerciais, o chanceler Mauro Vieira e seis interlocutores norte-americanos estabeleceram um cronograma de trabalho técnico que, como transpirou em Kuala Lumpur, pode incluir a suspensão ao menos temporária das tarifas punitivas de 40% sobre todos ou alguns produtos exportados pelo Brasil, em particular o café. Impossível, segundo o ex-diplomata Jorio Dauster, prever a duração dessas tratativas.



É importante reconhecer que as relações com os Estados Unidos se não alcançaram ainda o pleno estágio de "business as usual", entram agora em terreno positivo, o que era impensável semanas atrás. . Do lado brasileiro, alguns pontos políticos facilitaram a revisão das posturas de Trump: 1- sistemático oferecimento de Lula para realizar um encontro presencial; 2- Sua disposição de discutir qualquer assunto: e 3 Oferecimento para servir de intermediário nas questões da Venezuela e da Ucrânia, evitando se identificar com apenas um dos lados desses conflitos.

In – Café saborizado com caramelo

Out – Café saborizado com frutas