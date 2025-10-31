Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Giba Um

"Ele nunca pediu apoio, antes ou durante. O governador Cláudio Castro arrisca ser engolido pelo...

crime. Se sentir que não tem condições, tem que jogar a toalha e pedir intervenção federal", de Ricardo Lewandowski (Justiça) sobre a guerra no Rio de Janeiro.

Giba Um

Giba Um

31/10/2025 - 06h00
A administração do presidente Donald Trump retirou o visto para os Estados Unidos do nigeriano Wole Soyinka,  o primeiro africano a conquistar o Prêmio Nobel de Literatura em 1986. Durante uma coletiva de imprensa na última terça-feira, 28 de outubro, Soyinka anunciou que a embaixada dos EUA cancelou o visto que lhe havia sido emitido no ano anterior.

MAIS: decisão foi comunicada em uma carta qual foi lida em voz alta para a imprensa em Lagos, a capital econômica da Nigéria. Soyinka, com um toque de humor, descreveu a notificação como uma "carta de amor bem curiosa" enviada pela embaixada. “Aqueles que esperam que eu participe de algum evento nos Estados Unidos, não percam seu tempo… Eu não tenho visto”.

De mãos com a natureza

Enquanto não começa seu próximo trabalho a atriz Mariana Ximenes, aproveita para descansar, e de quebra trabalha ao lado do que gosta, com a natureza. Mariana acaba de posar para capa e recheio da revista digital Harper’s Bazaar Brasil. “Honrada e feliz por poder amplificar uma pauta tão importante e urgente: a necessidade de olharmos para o meio ambiente e regenerarmos nossa mata nativa. Junto ao Instituto Terra, fundado e idealizado pela querida Lélia Wanick Salgado e por Sebastião Salgado em 1998, na fazenda que pertencia à família do fotógrafo, em Aimorés (MG), esse espaço de estudo e regeneração já plantou mais de três milhões de árvores e nos faz acreditar na transformação que nasce da consciência, da paciência e da ação com afeto. Sustentabilidade é sobrevivência". E Completa: “É emocionante perceber que o legado de Sebastião e Lélia não está apenas nas árvores, mas na consciência plantada em cada pessoa da região. Isso é uma transformação real. Cada muda plantada carrega uma história, uma esperança, uma escolha de futuro.” Para este ensaio Mariana não mediu esforços, subiu nas enormes árvores, tirou a roupa e se misturou a natureza como se fosse bicho.  “Acredito na transformação que vem da consciência, da paciência, da ação com afeto. Sustentabilidade não é uma pauta: é sobrevivência. Precisamos cuidar de nós e de tudo que nos cerca: do ar que respiramos, da terra que nos alimenta, das árvores e das florestas que equilibram o clima e sustentam a vida. Essa consciência tem crescido em mim a cada dia. Há lugares que nos devolvem imediatamente para dentro da nossa própria alma. O Instituto Terra é um desses lugares ”. Ximenes estará na próxima novela das 21h de Walcyr Carrasco, que substituirá “Três Graças”, que deve estrear ainda no primeiro semestre de 2026 “Quem Ama Cuida”.

Tensão militar: Defesa quer mais investimentos

Os Altos-Comandos militares discutem a necessidade premente de rearmamento das Forças Armadas, como única resposta possível e responsável do governo brasileiro diante das crescentes tensões entre Estados Unidos, Venezuela e Colômbia. O entendimento é que o Brasil precisa dar uma firme demonstração de poderio regional e de preservação de sua soberania. Os militares trabalham com senso de urgência e consideram que o governo, inclusive, já deveria ter iniciado negociações com fabricantes internacionais de equipamentos antes dos sucessivos sinais de alerta que chegam das franjas do território brasileiro. A América do Sul desponta como um front nevrálgico da disputa geopolítica entre Estados Unidos e China. As Forças Armadas não têm dúvidas de que Venezuela, Colômbia, Bolívia, Argentina e demais vizinhos estão na mira norte-americana pelos mais diferentes fatores: matérias-primas estratégicas, crime organizado/narcotráfico, controle de infraestruturas-chave (portos, usinas, de geração de energia, data centers, etc.), segurança cibernética, rotas comerciais entre outros. 

Tempos bélicos

Rússia vs. Ucrânia, Israel vs. Hamas e Estados Unidos vs. Venezuela: entre tiros disparados e escalada de ameaças, são tempos bélicos, o que aumenta a urgência do Brasil reforçar seu aparelho dissuasório. A defesa do território é a essência da soberania nacional. Trata-se da verdadeira missão das Forças Armadas e não das situações diversionistas que, vira e mexe, tentam lhe impor à revelia, como a atuação na segurança pública. É inadmissível, por exemplo, que o Brasil seja uma plataforma global de distribuição de drogas produzidas em países vizinhos.

Corpo cansado

Há muitos anos atrás eram comum casais ter muitos filhos, porque não havia tanta informação quanto se tem hoje. Só que algumas destas famílias numerosas ainda existem, por conta de gravidez de múltiplos. Mas o casal Alec e Hilaria Baldwin fogem a regra. Casados há 13 anos o ator e a empresária e instrutora de ioga, possuem 7 filhos: Carmen, de 11 anos; Rafael, de 9; Leonardo, 8; Romeo, 6; Maria Lúcia e Eduardo, ambos de 4 anos; e Ilaria, 2. Em entrevista ao podcast misSPELLING Hilaria confessou que está cansada, mas que o marido quer mais filhos.  Mesmo com 41 anos ela diz que sua mente e seu corpo estão realmente cansados. "Se for para ser, tudo bem, vamos ver. Sempre foi uma coisa linda quando tivemos outro filho e acho que é algo que ele sempre considera quando pensa em como trazer mais alegria para a vida dele, porque eles nos trazem tanta felicidade e é algo tão mágico. Mas vamos ver. Estou cansada agora. Eles são tão fofos, mas meu corpo está realmente cansado."

Com trilha sonora

A guerra no Rio teve até trilha sonora: antes do meio-dia do palco da batalha entre mocinhos e bandidos, a equipe do governador Cláudio Castro espalhou nas redes um vídeo embalado por música típica de filme de ação. Mostrava policiais de uniforme camuflado, viaturas em alta velocidade e um fuzil no asfalto. Era estrelado por forças públicas, só que tinha fins particulares. Ao fundo, convidava o visitante a seguir perfil pessoal do governador. Era um momento da política no Instagram provando que até matança vira instrumento de promoção. 

É o Rio!

A mais letal operação policial contra o Comando Vermelho expôs o Rio como uma cidade refém da guerra entre as forças policiais e o crime organizado. As manchetes dos jornais anunciando "161 mortos e milhões sob o medo" não foram apenas no Brasil. Doze horas de tiros e granadas, a cidade sitiada e 28 ruas e avenidas bloqueadas, tudo isso também ganhou páginas lá fora e ocuparam os noticiosos da televisão pelo mundo afora, incluindo críticas aos governantes e colocando o Rio bem distante dos roteiros turísticos.

Pérola

"Ele nunca pediu apoio, antes ou durante. O governador Cláudio Castro arrisca ser engolido pelo crime. Se sentir que não tem condições, tem que jogar a toalha e pedir intervenção federal", 

de Ricardo Lewandowski (Justiça) sobre a guerra no Rio de Janeiro.

Michelle candidata 1

A resistência de  Jair Bolsonaro à candidatura de Michelle, sua mulher, a um voo maior, está se diluindo, segundo amigos próximos do ex-presidente. E mesmo com objeção de familiares e dos integrantes da lista de candidatos do centro e da direita que sonham com o Planalto. Entre os filhos, Carlos Bolsonaro até ruge para falar do assunto. O que resta mesmo é a decisão de Bolsonaro sobre quem será ungido. Michelle se mostra cada vez mais disposta a ir para o "sacrifício".

Michelle candidata 2

Se Michele for liberada para "mostrar as garras e "se levantar como uma leoa" na defesa de valores conservadores. No começo, Bolsonaro queria Michelle fora da competição. Depois a conversa evoluiu para uma cadeira no Senado. Transita agora como candidata à vice-presidência da República. Agora, aos políticos que recebe em sua prisão domiciliar, Bolsonaro diz que, se as pesquisas consagrarem Michelle como candidata competitiva ao Planalto, "seguirá firme com ela".

Correios, nem de graça 1

O insolvente Correios não consegue banco disposto a lhe emprestar os R$ 20 bilhões para pagar dívidas, como pretende, até porque o risco do calote é do tamanho do rombo. A saída ainda pode ser pior: o governo Lula obrigar os bancos estatais, já fragilizados, a bancar o crédito. A situação dos Correios é tão crítica que até de graça sairia caro e ninguém arriscaria. Se conseguissem vender os Correios pelo valor do mercado, não seria eficiente nem ao menos para o pagamento de um terço das dívidas.

Correios, nem de graça 2

Os Correios passaram a dar lucro com a Lei das Estatais no governo Temer, mas Lula conseguiu que o STF a suspendesse e tudo desandou. Lula pediu ao Supremo que suspendesse a Lei das Estatais, a fim de nomear quem quisesse como diretores. Para a presidência, designou seu churrasqueiro que, mesmo debaixo de sucessivos prejuízos, teimava em não sair. E mais: além de liquidar sua principal receita, taxando blusinhas, Lula fez crescer gastos com pessoal nos Correios para quase R$ 13,3 bilhões/ano.

874 obras paralisadas 1

A Andrade Gutierrez está formalmente liberada para disputar obras públicas em Minas Gerais. O "nada consta" veio na esteira da retomada do acordo de leniência com o governo do estado, que havia sido suspenso pela gestão Romeu Zema no ano passado. É uma história sem resposta. O motivo para o rompimento do acordo nunca ficou muito claro - o governo alegou atrasos no pagamento de parcelas a título de indenização, o que a empreiteira nega. E também ninguém sabe o que levou Zema a revalidar o compromisso.

874 obras paralisadas 2

Oficialmente, a justificativa apresentada foram "fatos novos" e "interesse público". Talvez os "fatos novos" em questão passem pela disposição do governo mineiro de retomar uma série de obras paradas. Afinal, 2026 é ano de eleição e operários e máquinas em movimento sempre são um trunfo eleitoral. De acordo com um relatório do TCU, há 874 obras paralisadas no estado. Ao que tudo indica, a alforria veio em hora oportuna para a Andrade Gutierrez.

Mistura Fina

Desde que Lula assumiu a Presidência, as contas de energia dos palácios utilizados pelo petista dispararam em dois anos e dez meses, o valor já encostou no que foi gasto ao longo de quatro anos da gestão de Bolsonaro. De janeiro de 2023 até o mês de outubro de 2025, as contas de energia somaram R$ 29,86 milhões. Nos 49 meses entre 2019 e 2022, o valor foi de R$ 33,15 milhões. A conta inclui Planalto, Alvorada e Granja do Torto, residência oficial alternativa.
 
O Palácio da Alvorada, onde Lula e Janja moram, consumiu este ano R$ 1,3 milhão em contas de energia. A fatura de outubro beirou R$ 149 mil. Para manter a temperatura amena, o ar-condicionado presidencial custou R$ 964 mil somente este ano. A Granja do Torto, outros R$ 317,9 mil em dez meses. Ano a ano, R$ 9,1 milhões até outubro de 2025, R$ 11,2 milhões em 2024 e R$ 9,3 milhões em 2023.
 
Presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, Damares Alves vai apresentar parecer contrário a um projeto que prevê distribuição gratuita de calcinhas especiais para mulheres trans pelo SUS. E a senadora que "já viu Jesus numa goiabeira" diz que "há outras prioridades na saúde pública".
 
Diante do desejo de Donald Trump e Lula de que começassem prontamente as tratativas sobre assuntos comerciais, o chanceler Mauro Vieira e seis interlocutores norte-americanos estabeleceram um cronograma de trabalho técnico que, como transpirou em Kuala Lumpur, pode incluir a suspensão ao menos temporária das tarifas punitivas de 40% sobre todos ou alguns produtos exportados pelo Brasil, em particular o café. Impossível, segundo o ex-diplomata Jorio Dauster, prever a duração dessas tratativas.
 
É importante reconhecer que as relações com os Estados Unidos se não alcançaram ainda o pleno estágio de "business as usual", entram agora em terreno positivo, o que era impensável semanas atrás. . Do lado brasileiro, alguns pontos políticos facilitaram a revisão das posturas de Trump: 1- sistemático oferecimento de Lula para realizar um encontro presencial; 2- Sua disposição de  discutir qualquer assunto: e 3 Oferecimento para servir de intermediário nas questões da Venezuela e da Ucrânia, evitando se identificar com apenas um dos lados desses conflitos.

In – Café saborizado com caramelo
Out – Café saborizado com frutas 

CLAÚDIO HUMBERTO

"O Estado do Rio está realmente lutando sozinho"

Senadora Tereza Cristina (PP-MS) após o governo Lula negar ajuda à luta contra o tráfico no Rio

29/10/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Sócio de Sidônio doou a Boulos e atuou com PT

O elo de Francisco Kertész com o governo Lula (PT) vai além da sociedade com o ministro da propaganda, Sidônio Palmeira, e dos R$12 milhões recebidos de estatais. A lista de doações à esquerda inclui Manuela D’Ávila e Guilherme Boulos, em 2020, e Dilma Rousseff, em 2018. Há ainda uma bela gaita para Geraldo Júnior, vice-governador de Jerônimo Rodrigues (PT), da Bahia, em 2016. A estreia em doações (ou investimentos) foi com o deputado estadual Edmon Lucas, em 2006.

Faturou R$422 mil

A agência de Kertész, Macaco Gordo, tem histórico em eleição. Iniciou em 2012, na campanha do pai, Mario Kertesz, ex-prefeito de Salvador.

Dando e recebendo

Em 2014, a empresa doou R$2 mil ao deputado petista Robinson Santos (BA) e fez contrato com a campanha de Rui Costa ao governo baiano.

Rui repetiu

Além dos R$179,8 mil que levou da campanha de Costa em 2014, a agência voltou a assinar com o petista em 2018, levou mais R$251,5 mil.

Ainda ontem

Fechou ainda contratos com Alice Portugal (R$100 mil), em 2016, e com o petista Zé Neto (R$200 mil), nas eleições do ano passado.

CV’ foi inspirado pela esquerda em presídio do Rio

O “Comando Vermelho”, que ontem (28) atacou as forças de segurança do Rio, gerando a morte de 60 pessoas, é certamente um dos legados mais relevantes das esquerdas para o Brasil de hoje. O “CV” foi criado no antigo presídio da Frei Caneca, na conivência de bandidos comuns com esquerdistas presos por assalto e sequestro. Aprendiz esperto, Bagulhão começou tudo. Sequestrador, assaltante e traficante, ele criou a “Falange Vermelha”, com lema lacrador e enganoso: “paz, justiça, liberdade”.

Aliança do mal

A esquerda articularia no presídio a aliança “política” de Bagulhão com outros dois facínoras, e a “Falange” deu lugar ao “Comando Vermelho”.

Reino do crime

Outro bandidaço criador do “CV”, o “Professor”, fazia pose de intelectual, era quem escrevia petições em favor do crime. Até publicou um livro.

Ganhando força

Adotaram noções de guerrilha e, como ensina a esquerda, com o tempo foram eliminando rivais e se infiltrando, por exemplo, no meio artístico.

Vítimas’ no ataque

Ao lamentar a situação do Rio de Janeiro no combate ao crime organizado, a senadora Tereza Cristina (PP-MS) lembrou que dias atrás Lula resolveu lacrar no exterior com “traficantes são vítimas”.

Rápidos no gatilho

Procuradores já interpelaram o governo do Rio de Janeiro sobre a operação policial que heroicamente enfrentou bandidos fortemente armados. Não tiveram a mesma agilidade para enfrentar a decisão do STF que dificulta a atuação das forças de segurança nas favelas.

Jogada cruel

Prospera entre políticos de oposição em Brasília a suspeita de que o governo Lula negou ajuda ao governo do Rio, no combate ao crime, para ver o Rio em chamas e, assim, criar o pretexto para intervenção federal.

Offline

Enquanto o Rio de Janeiro vivia o terror nesta terça (28), Lula nem mesmo sabia o que ocorria. O petista deixou o Airbus de lado e escolheu o KC-30 para voltar da Ásia. O avião não tem internet.

Já perdeu

Como na condenação, nem precisa ter julgamento do recurso: será rejeitado por unanimidade. Bolsonaro não pode nem sequer alimentar a esperança de voto vencido do ministro Luiz Fux.

Viva voz

De surpresa na CPMI do INSS, o relator Alfredo Gaspar (União-AL) deu a chance a Henrique Traugott Binder Galvão de evitar a convocação de um colega. Bastava ligar e explicar alguns pontos. O piloto ligado à Conafer passou a mãe no telefone e, no viva-voz, rolou o depoimento surpresa.

Olha no GPS

Para saber se teve horas-extras, o TST liberou o uso de geolocalização para saber se funcionários de laboratório e de um banco estavam na labuta mesmo. Eles reagiram, alegando “violação de privacidade”.

Promoção’ estrangeira

A Embaixada da China no Brasil realiza campanha (paga) na rede social X para promover os objetivos da “Quarta Sessão Plenária do 20º Comitê Central do Partido Comunista da China”, entre eles o “fortalecimento do sistema de segurança nacional”.

Pergunta para quem manda

Proibir polícia e depois ameaçar o chefe da polícia, após a alta na criminalidade, é estratégia?

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Até o olho era gordo

Os amigos do ex-deputado Roberto Jefferson (PTB-RJ) se deliciam com a história do seu encontro “fatal” com a balança, antes da cirurgia que o fez perder dezenas de quilos, no início dos anos 2000. Na farmácia, depositou a moeda para se pesar. Subiu na balança, diante de uma pequena e curiosa plateia de magros e falsos magros. Sorridente, perdeu a graça ao ler o que a máquina imprimiu: “Favor subir um de cada vez.”

Giba Um

"Gosto desse cara", de Donald Trump, depois que Lula dispensou grupo de jornalistas...

em Kuala Lumpur, dizendo que ele e o presidente americano tinham pouco tempo e não podiam ficar conversando (e Trump  aproveitou que para dizer que as perguntas "eram chatas")

29/10/2025 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Mesmo Marcos Mion tendo assinado a renovação de seu contrato até 2027, não será surpresa se, no ano que vem, Xuxa Meneghel ocupe seu lugar nas tardes de sábado. A performance de Mion tem sido discutida por diretores da Globo que não gostam de seu desempenho (e audiência), estilo emocional e inspiracional.


MAIS:  Xuxa já tem parte de seu programa delineado, até com antigos quadros com nova feição e destinado à plateia mais adulta. Alguns diretores acham que Xuxa e Mion poderiam ocupar dois horários nas tardes de sábado. Por enquanto, é apenas uma alternativa contando com uma reforma ao programa de Mion.

Giba Um

Não se consider ícone

A revista Elle Espanha está completando 80 anos. E para a comemoração traz várias capas com dez mulheres icônicas, representadas, que personificam os valores da ELLE: ousadia, estilo, coragem, comprometimento, força, otimismo. Penélope Cruz é o carro-chefe desta edição comemorativa. Uma mulher consistente ao longo dos anos e fiel à sua essência, que, mantém seus valores e compromisso com o que move ou desperta seu coração. Em entrevista, a espanhola diz que não se considera um ícone. “Não é que eu queira me menosprezar; depois de tantos anos trabalhando, as coisas podem acontecer, mas são realmente grandes, e acho saudável me surpreender. Não consigo ver isso como normal. Eu sei de onde venho e nunca poderia ter imaginado tudo isso quando criança ou adolescente, ou durante a maior parte da minha vida".   E a atriz conta como sua realidade superou em muito seus sonhos, mas que, apesar de tudo, suas prioridades não mudaram. Sua família é sua maior prioridade, incluindo seus dois filhos e seu marido, Javier Bardem, além de seus pais e irmãos; e também seus amigos, sua carreira de atriz, seus projetos de direção e as causas sociais nas quais está profundamente envolvida. “Consegui fazer com que, na minha idade, ter uma casa e um prato na mesa ainda me pareça a melhor coisa, para que não seja algo garantido. E não é que eu já tenha passado por um momento de fome, mas vi como era difícil sobreviver a cada mês. E veja a situação do mundo. Não é uma questão de ter mais ou menos, mas de valores". Mais: sobre seus planos para o futuro garante que pretende terminar um documentário, que está produzindo e dirigindo no ano que vem. “Estou trabalhando nele há quatro anos. É a isso que dedico mais tempo, porque dirigir é uma paixão, algo que eu queria fazer desde os 16 anos, e, embora não possa dizer muito agora, estou ansiosa para que saia para que eu possa fazê-lo, porque esses são temas que darão muito o que falar e gerarão debate”.

Manobra de Fux

O ministro Luiz Fux  (STF) conseguiu se mudar  para a segunda Turma da Corte: acha que formará um bloco blindado formado com André Mendonça e Kassio Nunes Marques., os  outros dois  são Gilmar Mendes  e Dias Toffoli. Fux quer tentar pautar o julgamento do recurso à decisão do TSE, que deixo Bolsonaro inelegível. Na  Primeira Turma, as chances de Bolsonaro seriam nulas - Fux acha que consegue que o ex-presidente, condenado a mais de 27 anos de prisão por trama golpista" ainda conseguiria disputar as eleições  presidenciais em  2026. Em outra frente, Fux deve votar em processos remanescentes da Lava Jato. O grande problema da  nova  vida de Fux é que o bloco da Segunda Turma inclui Gilmar Mendes o presidente do colegiado que o chamou de "figura lamentável” pelo voto de 12 horas a favor de Bolsonaro, E mais: Fux quer participar ainda do julgamento do   Núcleo 3 (11 de novembro) e Núcleo 2 (9 de dezembro) sobre envolvidos no 8 de janeiro. Quer repetir seu surpreendente esforço pela absolvição de todos os réus bolsonaristas, como no núcleo que condenou ex-presidente e seus parceiros de "trama golpista”. 

Falta “João Batista”

Lula e Davi Alcolumbre conversaram a sós no Palácio sobre quem substituirá Luís Roberto Barroso no Supremo e o combinado era não vazar nada. Lula não cumpriu. Abriu a boca para Jaques Wagner e Alcolumbre ficou irritado. Nos corredores, o mesmo Alcolumbre não esconde trabalhar pela indicação de Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, à vaga do STF e que trabalhará contra Jorge Messias, favorito de Lula.  Um aliado de Alcolumbre ironizou: "Falta João Batista para ajudar o Messias no Senado". Mais: Lula está disposto a oferecer ao presidente do Senado a presidência do Cade em troca do apoio à Messias, no Supremo.

Giba Um

Sem chá

A cantora e apresentadora Anitta, contou que está de volta ao Brasil. “Eu voltei a morar no Brasil. Tava com muita saudade de ficar na minha casa, com a minha família, perto dos amigos. Então, esse ano que vem, vou estar mais focada no Brasil, sim, mas é pra estar no meu lar mesmo. Depois, eu não sei... vou conforme eu for sentindo. Estou mais no Brasil por um desejo emocional mesmo”. Anitta garante que vai continuar se dedicando à vida profissional (nacional e internacional), mas que agora com um foco mais voltado ao Brasil. Mais: sobre o encontro que teve com o Rei Charles III, garante que foi para tratar de assuntos voltados à Amazônia. “Não tomei chazinho da tarde, mas foi um encontro importante, pra trazer visibilidade para o sistema do meio ambiente. Vocês sabem que é uma causa que eu me importo muito, né? Principalmente pra reforçar essa ideia do equilíbrio. Porque a minha intenção nunca é passar que a gente não pode ter nada ou que tem que desistir de tudo. É sempre sobre ter equilíbrio. Se todo mundo abrir mão de um pouquinho, já faz uma grande diferença no mundo. Então, esse é sempre o meu propósito maior, especialmente nesse momento”.

Giba Um

Baixo nível

Enquanto jornais, emissoras de rádio e televisão dedicam grandes espaços em jornais (primeira página) ao encontro entre Trump e Lula na Malásia, considerado positivo e que um acordo pode ter “uma conclusão bem rápida”, as redes bolsonaristas postam o que tradicionalmente fazem com inimigos e espalham com montagens, uma fake news das mais sórdidas. Estampam uma frase sobre mentiroso episódio protagonizado pelo americano: dizem que seus seguranças "colocaram Lula para fora de uma reunião, na Indonésia, e até cortaram seu microfone". Ninguém levou a sério e até mesmo bolsonaristas mais lúcidos (coisa rara) acharam que a investida de baixo nível acabou virando contra os autores. 

Renda suspeita

Relatórios do Coaf em poder da CPMI do INSS revelam uma complexa rede de empresas controladas pelo advogado Nelson Willians e a mulher dele, Anne. Seria utilizado para ocultar patrimônio da Justiça e dissimular movimentações milionárias. O Coaf diz que a parte milionária da renda vem de depósitos em caixas eletrônicos de "favelas do Rio, de zonas fronteiriças e do Polígono da Maconha. Sua mulher Anne sócia de empresas que movimentou 4 milhões de reais em espécie e R$ 43 milhões em transferências, constava como "do lar" com renda mensal de 1.000 reais no período das transações. O casal se nega a fornecer documentos que comprovem a legalidade das transações. O que Nelson relatou foi "realizar transações” diárias para evitar bloqueio judicial”.

Pérola

"Gosto desse cara"

de Donald Trump, depois que Lula dispensou grupo de jornalistas, em Kuala Lumpur, dizendo que ele e o presidente americano tinham pouco tempo e não podiam ficar conversando (e Trump  aproveitou que para dizer que as perguntas "eram chatas").

Não gosta da ideia

"É um mercado novo e a Caixa é um estreante. Queremos  ser um player importante.  A estimativa de arrecadação é entre R$ 2 bilhões  e R$ 2,5 bilhões para o ano que vem". É Carlos Vieira, presidente da Caixa Econômica, defendendo lançamento de apostas esportivas neste final de ano, marcando sua entrada no mercado de bets no país. Detalhe: Lula não foi avisado do lançamento. O projeto que vai na contramão do discurso que o governo tem adotado para o setor. O presidente não gostou de não ter sido avisado e poderá cancelar o projeto, que até acha que poderá  prejudicar sua campanha pela reeleição na Presidência em 2026.

Em quem acreditar?

Duas pesquisas sobre a corrida presidencial foram divulgadas nos últimos dias. Só que, apesar de números semelhantes em uma delas, o presidente Lula venceria qualquer candidato da direita em uma disputa em segundo turno, mesmo com pequena vantagem. Na outra, o resultado é o contrário.  Segundo o Paraná Pesquisas, Lula venceria Jair Bolsonaro por 44,9% contra 41,6% do ex-presidente. Lula também venceria Michelle (41,6%) com 44,7% de intenções e Tarcísio de Freitas (40,9%) com 44,9%. Já no levantamento  da Apex/ Futura, Lula perderia em todas as situações. Bolsonaro (46,9%) x Lula (41,3%); Michelle Bolsonaro (47,6%) x Lula (41,2%); e Tarcísio de Freitas (45,3%) x Lula (39,5%).

Voo de galinha

O projeto "Voa Brasil", criado em 2023, por Márcio França, na época ministro dos Portos e Aeroportos, foi implementado pelo governo com o objetivo de proporcionar passagens aéreas a preços acessíveis para a terceira idade, não aparenta ter conquistado o sucesso desejado. A proposta, que também tinha como meta aproveitar assentos vazios em voos das companhias aéreas, acabou sendo impactada por horários pouco convenientes e por condições que tornaram a adesão dificultada. Embora a expectativa inicial fosse alcançar 3 milhões de reservas em doze meses, o resultado final foi bastante inferior ao esperado, totalizando apenas 50 mil reservas efetuadas.

Transplante mais popular

Segundo o mais recente censo da International Society of Hair Restoration Surgery, a procura por restauração capilar tem crescido no Brasil e no mundo. A parcela de homens interessados no transplante aumentou de 13% para 18% nos últimos três anos. No Brasil, são realizados cerca de 6 mil transplantes capilares por ano e os médicos relatam um aumento de 20%  no número dos pacientes. E a tendência não é apenas couro cabeludo mas também barba e bigode. E 12% das mulheres que procuram transplante querem melhorar a aparência das sobrancelhas. Mais de 80% dos pacientes de transplante capilar são homens com alopecia androgenética responsável pela queda de cabelo de cerca da metade, homens acima de 50 anos a técnica também é procurada pelas mulheres. Motivos: conseguir testa alta e rarefação capilar decorrente de alterações hormonais.

Filhos vs. pets

Pesquisa da Quaest aponta que a quantidade de filhos por residência está em queda no país. Em 2003, o tamanho das famílias era de 3,2 pessoas e, em 2022, chegou a 2,8. Enquanto isso, o número de pets está crescendo: são 2,3 animais por domicílio no mesmo período. Estudo da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação aponta que existem 160 milhões de animais domésticos, o que faz do Brasil a terceira maior população de pets do planeta, atrás apenas de Estados Unidos e China.  Agora, há um projeto de lei que visa instituir o Dia Nacional dos Pais e Mães de Pets, a ser comemorado anualmente em 4 de outubro, data em que é celebrado o dia de São Francisco de Assis, conhecido como padroeiro dos animais. A Associação Brasileira de Empresas do Setor de Animais de Estimação tem pesquisa que revela que o brasileiro gasta em média R$ 431,40 por mês com cães.

Mistura Fina

A Embraer está em conversações com "Republic Alrways para venda de um lote adicional de jatos executivos modelo E-175. No início do ano a fabricante brasileira fechou contrato de fornecimento de 16 aviões similares à companhia aérea norte-americana, um negócio  de US$ 2,1 bilhões com financiamento do BNDES. A Republic é uma reserva de mercado da Embraer na aviação norte-americana: toda sua frota de 240 aviões, é composta exclusivamente de jatos da empresa brasileira.
 
Voando abaixo da sobretaxa de 40% aplicada por Trump a outros produtos brasileiros  e ainda tentando eliminar tarifa que ficou de 10%, a Embraer vive um momento de prosperidade comercial nos Estados Unidos. No mês passado, anunciou a venda de 50 jatos E195-E2 para a empresa de low cost Avelo Airlines, com opção de outras 50 aeronaves no futuro, um negócio de US$ 4,4 milhões.
 
Durante a realização de COP30, 1.000 agentes federais, 3.000 militares da Forças Armadas e mais de 12.000 policiais atuarão  em Belém. Um forte  treinamento  para ações antibomba foi realizado. Além disso, militares, do Exército já estão protegendo reservatórios de água de Belém e estações de energia elétrica para evitar ações contra a conferência. E mais: uma frente antiterrorismo também está funcionando, com agentes especiais espalhados por diversas regiões.

Neymar pai procurou o Santos na semana passada, para tratar da renovação do contrato do filho, que termina em 31 de dezembro. O clube, ao contrário do que aconteceu no meio do ano, não está muito disposto a ter o jogador por mais seis meses, ou seja, até a Copa do Mundo, que é uma possibilidade. Contudo, talvez o próprio Neymar nem esteja interessado em voltar a jogar pela seleção. Ou melhor: já estaria achando que Carlo Ancelotti não deverá convocá-lo para a seleção.

In -  Feijão Vermelho
Out - Feijão Azuki

