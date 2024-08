"Em eleição, todo comunista vira cristão"

Giba Um

"Coloquei R$ 100 mil na sua campanha, te ajudei com os influenciadores, te ajudei no digital, fiz você gravar mais de 800 vídeos. Para te ajudar, entrei na lista da PF. Se não existe nós, quero meu dinheiro de volta", de Pablo Marçal a Bolsonaro

O presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, reuniu-se no final de semana passada, com o Conselho Nacional de Previdência Social (à frente o ministro Carlos Lupi) para discutir a operação pente fino que o instituto está realizando em mais de 700 mil aposentadorias e benefícios.

Mais: Uma das preocupações é a comunicação em torno do assunto, o que já acontece em quase todos os assuntos da gestão Lula, habitualmente mal comunicados. O receio é que a higienização da base do INSS seja interpretada pelos beneficiados como um corte de aposentadoria.

Vários personagens

A atriz e modelo Lily Collins está na capa e recheio da Harper’s Bazaar Tailândia, numa edição especial voltada para moda. A escolha não foi à toa, Lily é considerada uma das celebridades mais elegantes. Fã de alfaiataria, mas também de modelos básicos como jeans e camiseta, prefere cores sóbrias e não gosta muito de chamar a atenção. Um dos rostos da Maison Catier, também fala quais são suas preferência no quesito joias: “Ao tirar algumas fotos para revista, usei um anel em forma de tigre. O que eu gosto muito porque parece lúdico e fofo, como se tivéssemos nosso animal favorito conosco o tempo todo. É uma obra de arte que levamos nos dedos, uma peça pequena mas muito marcante”. E ainda brinca e diz que gostaria de levar para seu guarda-roupa vários figurinos de suas personagens. Mais: ela garante que antes de encarar um personagem faz sempre uma espécie de laboratório para interpretá-lo e gosta sempre de deixar a sua marca. “O processo de preparação depende do personagem. Se o personagem tiver sotaque ao falar vou praticar primeiro com um treinador especializado. O que me atrai provavelmente é a oportunidade de experimentar algo que nunca fiz antes. Adoro interpretar quase qualquer tipo de personagem. E se eu tiver a chance de interpretar um papel que surpreenda a mim mesmo ou ao público, farei isso. Gosto de interpretar personagens diferentes, que não se limite a apenas um tipo de filme ou série”.

Para fortalecer Haddad e Simone

Ainda a possível criação do conselho técnico de economia: essa é uma ideia que vai e volta, em diferentes momentos e levantada por personagens dos mais distintos matizes ideológicos. De cara, para quem pensa que a iniciativa representaria a fragilização dos ministros da área econômica, é exatamente ao contrário. Todas as vezes que surge o assunto no Planalto, o próprio Lula deixa claro que o conselho não teria superposição com Fernando Haddad (Fazenda) e Simone Tebet (Planejamento), até porque o presidente está ancorado ao sucesso de sua dupla de ministros. A principal referência do conselho por aqui é o National Economic Council, criado em 1993 nos Estados Unidos, para assessorar o presidente nas questões relacionadas à economia. Hoje, é comandado pela economista Lael Brainard, que já ocupou a Secretaria do Tesouro para Assuntos Internacionais e vice-presidência do FED.

Quem apoia

Mais: O futuro conselho de economia também já foi recomendado por Delfim Netto em outros tempos. Em 2018, Paulo Guedes sugeriu a criação de um super conselho econômico para o Governo Bolsonaro. O que não falta à medida é o apoio de mais alta estirpe de economistas do país. Outra missão é emprestar legitimidade e peso a esse comitê de notáveis. E mais: o colegiado tampouco seria um espelho do Conselho Monetário Nacional nos anos 70, que incluía empresários como Abílio Diniz, Jorge Gerdau e sumidades como o professor Octavio Gouvêa de Bulhões, membro permanente do CMN.

Aventuras de Mariana

A modelo, apresentadora, influenciadora e empresária Mariana Goldfarb que já foi casada com o ator Cauã Reymond, atualmente namora com o empresário Rafael Kemp fez a temperatura subir estes dias ao postar uma foto aparentemente nua dentro de uma banheira, sem mencionar onde era. Formada em Nutrição ela sempre compartilha algumas receitas saudáveis em suas redes sociais. Mariana este dias também compartilhou algumas travessuras que cometeu em viagem pela Europa, uma dela foi o descumprimento de uma regra no Museu do Louvre, ao mostrar que estava andando de bicicleta onde é proibido a circulação deste veículo assim como motos. A outra travessura foi mentir para uma aeromoça, que estava grávida, devido a constantes idas ao banheiro do avião, para vomitar, garantindo que estava passando muito mal na volta para o Brasil.

Candidata

Nesses dias, o nome de Tereza Cristina voltou à mesa como candidata à presidência do Senado, com apoio da bancada ruralista e de Rogério Marinho, ex-ministro do governo Bolsonaro. Ele está licenciado do Senado participando das eleições municipais. Uma ala do bolsonarismo-raiz, a começar por Flávio Bolsonaro defende o que está combinado no bloco e acha que Davi Alcolumbre é pule de dez. E já pensa no day after, quando ele já estiver sentado na cadeira da presidência da Casa.

É o Brasil!

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado acaba de aprovar projeto que desfigura a Lei da Ficha Limpa para beneficiar políticos inelegíveis por envolvimento em casos de corrupção. A jogada tem o DNA do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o projeto é de sua filha, deputada Dani Cunha (União-RJ), com parecer entusiasmado do relator do CCJ, senador Weverton Rocha (PDT). A aprovação também do “regime de urgência” confere prioridade para votação da proposta (indecorosa) no plenário do Senado. Hoje a Ficha Limpa prevê que político ladrão fica inelegível pelo tempo equivalente do mandato, mais os oito anos seguintes.

Pérola

“Coloquei R$ 100 mil na sua campanha, te ajudei com os influenciadores, te ajudei no digital, fiz você gravar mais de 800 vídeos. Para te ajudar, entrei na lista da PF. Se não existe nós, quero meu dinheiro de volta”,

de Pablo Marçal, numa troca de farpas com Bolsonaro.

NÃO SE CONFORMA

O presidente Lula não se conforma com a derrota imposta pelo Congresso, fazendo o STF recuar para manter tudo como era, incluindo emendas pix, individuais, de bancadas e outras. Ele queria se apropriar da bolada de R$ 53 bilhões das emendas para bancar o falecido PAC. Alguns irônicos, depois da reunião com Judiciário e Legislativo, comentaram: “Ele ficou com a brocha na mão” – a se usar antiga frase popular. Foi Lula que turbinou as emendas individuais, para ser mais convincente nas negociações com parlamentares, que depois tornou-se impositivas. E eles agora não abrem mão da autonomia.

Quanto vale

As tratativas da redução da fatia de Benjamin Steinbruch no capital da Usiminas seguem uma desgastante dinâmica há quase dez anos: para cada metro de serviço, um quilometro de retrocesso. Agora, em meio às hostilidades de sempre entre a CSN e a Ternium, controladora da siderúrgica mineira, surge uma possível moeda de troca, capaz de fazer com que as conversas de esgotem. A moeda em questão é a escória (subproduto da fundição de minério para purificar metais) de aciaria produzida pela Usiminas a partir da fabricação de aço (cerca de 600 mil toneladas/ ano). É um insumo de razoável valor que poderia entrar numa composição para a venda de parte das ações de Benjamin na siderúrgica.

REDUZIR O RISCO

Itaipu vai baixar o nível de seu reservatório dos atuais 219 metros acima do mar para 216 metros. A redução já foi aprovada pela área técnica e vai para apreciação do Conselho. Não é exatamente o volume de água ideal para Itaipu. No entanto, mais do que uma medida restrita ao âmbito corporativo, a abertura das comportas pode ser interpretada como uma decisão do Estado. O objetivo é melhorar o nível dos reservatórios de hidrelétricas do Sudeste que estão no curso das águas da usina binacional e sofrem com os efeitos do El Niño. Em menos de um mês, o nível dos reservatórios do Sudeste caiu oito pontos percentuais.

Por meio de PEC

Assessores mais próximos de Lula acham que esse novo conselho (se sair mesmo) deveria ser criado por meio de PEC, para que se configurasse como um órgão do Estado e não como um interruptor na parede do Planalto, que poderia ser ligado ou desligado ao sabor do presidente da vez. A missão dos notáveis não seria dizer amém ao chefe do Governo. Um dos desafios do governo é garantir a independência e a blindagem de seus integrantes em relação às forças políticas e aos grupos de interesse.

Favoritos

Vale tudo para revelar detalhe da vida de Silvio Santos. Agora, nas redes sociais está a informação de que o apresentador gostava de frequentar com a família o restaurante Dalmo, no Guarujá (SP), onde sempre pedia os pratos Peixe Scarpa e Camarão a Biquini, combinados completos custavam na faixa de R$ 300. Nessa fase mais debilitada, Silvio recebia seus pratos favoritos entregues em casa, no Morumbi. Eram levados pessoalmente pelo dono do Dalmo, Rafael Barbaro, à casa do comunicador.

Mistura Fina

A PRIMEIRA-dama Janja da Silva anda um pouco recolhida. Quer esperar que o procedimento estético ao qual se submeteu descanse um pouco. Amigos mais chegados acham que ela não obteve o resultado que esperava. Essas informações estão nas redes sociais, mas ninguém se atreve a perguntar nada.



A CAIXA Econômica Federal vai tirar do papel o antigo projeto de ter um banco digital. O lançamento deve ocorrer até março do ano que vem. A direção da Caixa ainda discute o modelo societário do negócio. Uma das hipóteses sobre a mesa é a venda de parte do capital. Sob certo aspecto, a operação não vai começar exatamente do zero. O futuro banco poderá surfar, por exemplo, no Caixa Tem, aplicativo que reúne as mais de 100 milhões de contas da Poupança Social Digital.



AINDA a Caixa digital: essa Poupança Digital é uma herança da pandemia, quando o número de cadastros na plataforma disparou por conta do pagamento do auxílio emergencial. Em alguns momentos, houve quem apostasse que o próprio Caixa Tem seria o banco digital. Até Paulo Guedes apostava: “A Caixa Econômica tem hoje lá dentro um banco digital que vale uns 100 bilhões”. Mas, não passou daqueles rompantes do ministro, no estilo do “Vamos vender R$ 1 trilhão em imóveis da União”.



O MINISTRO José Mucio (Defesa) busca ajuda no Planalto para sensibilizar a equipe econômica a liberar R$ 1,4 bilhão para manter as atividades do prédio central e das estruturas dos Comandos da Aeronáutica, Marinha e Exército, até dezembro. Segundo técnicos da Defesa, com o bloqueio dos recursos na pasta neste ano, vai faltar dinheiro para despesas como água, luz, combustível e com refeitório, no caso das Forças Armadas.

NAS comemorações do Dia do Exército, o general Tomás Paiva, comandante do Exército, ao lado do presidente Lula e, na Ordem do Dia, aproveitou para cobrar investimentos no Exército, que precisaria de mais equipamentos. E não deixou por menos: “Temos imperiosa necessidade de mais helicópteros, mais blindados e mais mísseis”.

In - Bife de carne moída à parmegiana

Out - Pizza com massa de carne moída

*Colaborou Paula Rodrigues

Assine o Correio do Estado