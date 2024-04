"Então, eu segui a orientação do Ministério da Justiça e vetei. Vamos ver o que vai acontecer",

O conhecido chef e restaurateur Eric Jacquin, que tem seis restaurantes em São Paulo para cuidar, integrante do Master Chef Brasil e participante de outros programa de TV de gastronomia, está aparecendo em várias redes sociais de terno e gravata vermelha dentro de um lago ou saindo do mar.



Mais: é um protesto dele devido ao volume de clientes de suas casas que aparecem de regata, bermuda e chinelos em seus estabelecimentos, o que Jacquin, literalmente, não suporta. Acha que restaurantes elegantes são para serem frequentados por pessoas bem vestidas. “Não é preconceito não. Classe é uma questão de berço”.



Um dia de cada vez



A cantora e compositora Céline Dion, 55 anos, está pela primeira vez na capa da revista Vogue France e se disse honrada com o fato. Aprendendo a viver, como ela mesmo diz, conta com o apoio da família para conviver com a síndrome da pessoa rígida (stiff-person syndrome) desde 2022. Em entrevista desabafa: “Não lutei contra a doença, ela ainda está em mim e para sempre. Encontraremos, espero, um milagre, uma forma de curá-la com investigação científica, mas tenho de aprender a conviver com isso. Cinco dias por semana faço terapia atlética, física e vocal. Essa é a condição com a qual devo aprender a conviver agora, parando de me questionar, por que eu? O que eu fiz? A vida não lhe dá respostas. Você simplesmente tem que vivê-la! Eu tenho essa doença por algum motivo desconhecido. Eu tenho duas escolhas. Ou treino como um atleta e trabalho muito ou me desconecto e acabou, fico em casa, ouço minhas músicas, fico na frente do espelho e canto para mim mesma. Optei por trabalhar com todo o corpo e com toda a alma, da cabeça aos pés com uma equipe médica. Eu quero ser o meu melhor. Meu objetivo é ver a Torre Eiffel novamente!”. E completa: “Meu sonho é viver no presente. Um dia de cada vez. Eu realmente tenho muita sorte. E tenho a honra de fazer um ensaio fotográfico para a Vogue França. Porque quando eu estava no meu melhor físico e beleza, aos 30 anos, ninguém nunca me convidou. Tenho muito orgulho de que, aos 55, me peçam para revelar minha beleza. Mas o que é beleza? A beleza é você, sou eu, é o interior, são os nossos sonhos, é o hoje. A beleza é o que nos rodeia, está aí. Hoje sou uma mulher que se sente muito forte para seguir em frente. Um dia de cada vez”. E disse que a fama a ensinou a nunca querer desistir.

Lula procura um bode expiatório



No lançamento do programa ‘Acredita’ para financiar pequenas empresas, Lula resolveu cobrar do ministro Fernando Haddad (Fazenda) que converse mais com o Congresso, em vez de ficar lendo livros. “O Haddad tem de, sabe, ao invés de ficar lendo livros, ele tem de perder algumas horas conversando no Senado e na Câmara”. O trabalho de Haddad está dando resultado, há novos números na economia, a Faria Lima gosta dele, que conversa com empresários, parlamentares e até com Arthur Lira. Só que os percentuais da popularidade não sobem – e não é exatamente culpa do titular da Fazenda. Nos bastidores, alguém sugeriu a Haddad que revidasse ao presidente: “E porque o senhor não lê mais livros, artigos, em vez de falar tanta bobagem na economia e na política externa”. Ele não falaria, mas é o que mais fala pelo governo e acaba convencendo um opositor. Já brindou o ministro da Fazenda com elogios, só que o presidente fica irritado quando querem lhe corrigir. Ele acha que sabe tudo e é o maior culpado por sua baixa popularidade.



Alckmin também

Desde a campanha e depois, pelo período de transição, ninguém foi mais útil e competente a Lula que seu vice e ministro do Desenvolvimento do que Geraldo Alckmin, que também levou um pito público: “O Alckmin tem de ser mais ágil, tem de conversar mais”. O vice tem estilo próprio, é respeitado pelos ministros, políticos e empresários, trabalha muito e sua presença na chapa na condição de candidato a vice deu maior dignidade a Lula na disputa pelo Planalto. O presidente tem memória curta e quer mostrar que “também quer dar lições” a Alckmin.



Aniversário triplo



A atriz, modelo e apresentadora Fernanda Lima, compartilhou em suas redes sociais, momentos em família. Fernanda que de uma certa maneira é bem reservada em sua vida pessoal e ainda superando a morte de pouco mais de um mês da mãe, Maria que faleceu aos 80 anos, 25 dias após receber o diagnóstico de câncer pancreático mostrou fotos da comemoração de 16 anos dos filhos João e Francisco e do marido Rodrigo Hilbert. Os gêmeos chegaram a mais uma primavera no dia 18 de abril e Hilbert chegou aos 44 anos no dia 22. “E por aqui a gente segue celebrando cada segundo de nossa existência. Em uma semana três aniversários! Dois carneiros e um touro. Amo esses homens !Tenho esperança nos homens. Por aqui, diálogos delicados, lagrimas, sensibilidade, abraços e vulnerabilidades são mais que bem vindos! PS: no niver do papai “ casa de ferreiro , bolo improvisado”.

In – Estreia no cinema: Garfield: Fora de Casa

Out – Estreia no cinema: Ursinho Pooh: Sangue e Mel 2



Ainda Haddad

Muitos ministros de Lula acham que o ministro Fernando Haddad (Fazenda) foi o mais eficiente da articulação política do governo Lula que não deve ter a mesma opinião. Guerreou sobre gastos, déficit zero, tributação e soube engolir os habituais disparates do presidente. Tem engolido também (embora esteja irritado com isso) as fofocas de Rui Costa e Gleisi Hoffmann. Desta vez, está achando que Lula quer transformá-lo em bode expiatório. Só escapa se as pesquisas de popularidade do chefe do Executivo subirem. Haddad é professor, mas Lula é “um aluno enganador”.

Não existe

Pode-se criticar ações do Judiciário, modo de agir do ministro Alexandre de Moraes e eventual outra leitura da Constituição (ou adaptação), só que não se pode afirmar, o que Jair Bolsonaro fez no Rio, que o Brasil tem “uma ditadura no Judiciário”. Nesses dias de inelegibilidade, o ex-presidente fala qualquer coisa, como sempre: voltou a falar das urnas eletrônicas, de fraude na eleição de Lula e, mais uma vez, negar a existência da “minuta de golpe”, embora confirmada até por graduados oficiais das Forças Armadas. Seu aliado Silas Malafaia agora quer “derrubar os comandantes militares”, o que Bolsonaro também gostaria que acontecesse.

Pérola

“Então, eu segui a orientação do Ministério da Justiça e vetei. Vamos ver o que vai acontecer e se o Congresso derrubar, é um problema do Congresso. Eu posso lamentar, mas eu tenho que acatar”,

de LULA // sobre a possível de derrubada do seu veto ao PL das “saidinhas”.

QUEM VIAJA MAIS 1

Entre a posse em janeiro e o dia 27 de março deste ano, uma análise sobre 1.758 viagens realizadas por ministros do governo federal, aponta que dois deles fizeram mais de uma viagem por semana, nas 68 semanas de trabalho que tiveram. Mesmo com voos de trabalho, nas asas de jatinhos da Força Aérea Brasileira, a maior parte levou-os a seus redutos eleitorais e residenciais no fim de semana. o campeão foi Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) com 82 viagens registradas. Em segundo, Nísia Andrade (Saúde) com 73 deslocamentos e Camilo Santana (Educação) que voou pela FAB em 67 oportunidades.



Quem viaja mais 2



O vice-presidente Geraldo Alckmin aparece apenas com três viagens na pasta de Desenvolvimento, que não computa as viagens a serviço. A maior parte das viagens ministeriais é para eventos fora de Brasília, a maior parte para São Paulo (309 viagens), Rio de Janeiro (190) e Recife (75). Para fora do Brasil, 13 para Buenos Aires e Nova York, mas há viagens para Xangai (China), Dubai (Emirados Árabes) e Phnom Penh (Camboja). Em um mês e meio, André Fufuca (Esportes) foi cinco vezes a São Luiz, seu reduto político em finais de semana.

NO RADAR DO TCU

A renegociação do contrato do Aeroporto do Galeão aterrissou no TCU, mais precisamente na Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos, uma espécie de câmara de arbitragem da Corte. O Ministério de Portos e Aeroportos já deu aval para que a redução do valor anual da outorga, de R$ 1,3 bilhão, e pela flexibilização dos prazos e valores dos investimentos obrigatórios. São algumas contrapartidas exigidas pela Changi Airport, de Cingapura, para permanecer à frente da concessionária Rio-Galeão.

Não lê

Outros analistas de plantão, enquanto ele chama a atenção de Fernando Haddad para ler menos livros, lembra que o presidente Lula nunca foi amigo dos livros. Nos seus dois governos de largada, mandou reformar toda a biblioteca do Planalto e jamais colocou os pés lá, nem mesmo para conferir se o resultado foi bom. Na presidência, até hoje, logo cedo, recebe um resumo dos principais acontecimentos retirados dos jornais ainda pela madrugada. De vez em quando, é Janja que leva a ele algum veículo com matéria muito importante. Ou seja: ironia sobre livros para Haddad, virou chacota. Mais: quando estava preso, no prédio da Polícia Federal em Curitiba, leu dois livros, ambas de biografias.

NADA DISSO

A frase de Lula pedindo a Fernando Haddad que “leia menos livros” e andar mais pelo Congresso revela bem como o presidente se relaciona com a leitura. Para ele, quem lê deixa de fazer alguma coisa. Ou seja: é um conceito negativo, depende do que outra coisa não aconteça. A leitura nunca é vista como algo que tem um fim em sim mesmo, que tem uma contribuição positiva para dar. O uso de “ao invés” mostra bem seu raciocínio: quem lê um livro deixa de fazer algo importante: conversar no Congresso.



MISTURA FINA



LULA continua o mesmo, terceirizando responsabilidades pelos próprios erros, como acontecia em seus dois primeiros mandatos, incluindo os escândalos de corrupção. Segundo analistas, sua gestão é pífia e reprovada pela população. Chegou até a humilhar o vice-presidente Geraldo Alckmin, cobrando empenho. Detalhe: os analistas garantem que foi ele que até agora não arregaçou as mangas. Ainda caça adversários em vez de conquistar eleitores. Janja discorda: garante que o maridão trabalha muito e à noite até dorme no sofá.

NA manhã da terça-feira (23) o presidente Lula resolveu explicar o que havia vetado no Projeto de Leis das “saidinhas”, justificando que acha injusto, algumas proibições para a saída de detentos não perigosos: “Nós vetamos a proibição de o cidadão ou a cidadã que não tenha cometido crime hediondo, que não tenha cometido estupro, que não tenha cometido crime de pedofilia, sabe, possa visitar os parentes. É uma coisa de família, família é uma coisa sagrada. Família é a base principal, sabe, da organização de uma sociedade”.

A MIGRAÇÃO dos clientes da Unimed-Rio para a Unimed-Ferj, anunciada como uma espécie de ‘Nova Unimed’, está na mira da Agência Nacional de Saúde (ANS). Os clientes da antiga carteira de pessoa física da Golden Cross, comprada pela cooperativa há 11 anos, ainda não teriam sido integralmente transferidos para a nova empresa. A ANS acumula mais de 1,5 mil reclamações sobre o caso. O órgão regulador deverá abrir um procedimento administrativo contra a Unimed. A Unimed-Ferj avisa que “está trabalhando para que a regularização dos atendimentos seja normalizada, tão logo ocorra a transferência da carteira”.

A TEMU plataforma de e-commerce chinesa, está chegando ao Brasil, com armas de alto calibre apontadas para a concorrência. Está cooptando vendedores da Shopee e da Shein e sondou dois executivos da mesma Shein, colocando um caminhão de dinheiro na mesa. A Temu deve iniciar sua operação no segundo semestre. Nos Estados Unidos, tem 155 milhões de consumidores em dois anos. Atrás da Temu, está um dos maiores conglomerados do mundo no comercio eletrônico: o Grupo Pinduoduo, como valor de mercado de US$ 150 bilhões.

FUNDADO no dia 7 de setembro de 1895 o Museu do Ipiranga sempre foi um dos pontos turísticos da cidade de São Paulo, que mais atraiu o público. Depois de passar por uma reforma que durou 9 anos foi reinaugurado no mesmo dia e mês no ano passado. Contendo cerca de 450 mil obras já atingiu a marca de 1 milhão de visitantes com pouco mais de 7 meses de sua reabertura.

