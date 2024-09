"Espero que Lula goste de voar em avião comercial"

Giba Um

[...] "Enquanto presidente, disse que, se perdesse, gritaria fraude", do ditador Nicolás Maduro, comparando a Venezuela ao que chamou de "extrema direita fascista".

A propaganda obrigatória em rádio e TV já começou. Ricardo Nunes terá mais de 60% das inserções, mas assessores acreditam que não será suficiente para conter o avanço de Marçal, que não participa do programa obrigatório. Se perder a eleição, Nunes não terá a quem culpar – a não ser ele mesmo.

Mais: Nunes pediu ajuda ao ex-presidente só que seu grupo não abraçou suas bandeiras. Sua gestão flertou com o obscurantismo ao dificultar o acesso de mulheres ao aborto legal e outros pecadilhos. A cada dia, mais bolsonaristas se bandeiam para Pablo Marçal.

Nova Vilã

Fora das telinhas desde 2021, Adriana Esteves prepara-se para viver uma nova vilã, a Mércia, na próxima novela das 21h da Globo, Mania de Você, de João Emmanuel Carneiro estreia no dia 9 de setembro, sucessora do remake Renascer. “Tenho muita dificuldade em entender a Mércia. Para mim, é mais um trabalho e eu quero fazer bem feito, não posso ficar alimentando a expectativa das pessoas, eu faço o meu”. Em falar em criar expectativas, Adriana foi questionada de como se mantém com aparência jovem, aos 54 anos, e revela que não faz nada: “Acho que estou na fase mais vaidosa que já tive. Acho que estou mais cuidadosa com a saúde, e com a beleza de estar plena para as pessoas que convivo, com as pessoas com quem trabalho. Exige esse esforço. Mas não passo cremes”. A atriz também fala que gosta lutar conta o etarismo em conjunto. “Gosto muito de entrar em brigas coletivas, de ir contra o etarismo, a gente se posicionar contra ele me faz muito bem. É uma pressão que atravessa o tempo inteiro, mas, felizmente, isso está ficando bem menor, a gente está conseguindo combater”. Mais: Adriana não possui nenhuma conta em redes sociais e é direta sobre o assunto: “Não quero. Acho que me geraria muita ansiedade, e eu não posso ter mais ansiedade do que eu já tenho. Eu preciso focar no meu trabalho, focar nos meus amores, focar nas minhas atenções. Isso seria um gatilho para eu sair desse foco que eu preciso ter na minha vida”.

Vivo quer ser grande fintech

Os dois serviços de crédito pessoal anunciados pela Vivo – Pix parcelado e antecipação do saque aniversário do FGTS – são apenas a ponta de um iceberg. A operadora de telefonia pretende construir, tijolo por tijolo, um amplo ecossistema de produtos financeiros, nos moldes da estratégia desenvolvida pela Telefónica, sua controladora, na Espanha e em outros países. A empresa já solicitou ao Banco Central licença da Sociedade de Crédito Direto (SCD). Os ibéricos estão convictos de que têm uma jazida de ouro dentro de sua casa: sua carteira com mais de 110 milhões de clientes no Brasil, sendo 98 milhões na telefonia móvel. Difícil encontrar uma fintech que parte de uma base dessas. A Vivo já tem estudos para comercializar crédito direto ao consumidor, empréstimos consignados, seguros pessoais e soluções de pagamento digital. Começa com produtos para pessoa física; num segundo momento, oferece crédito e outros serviços para seus clientes corporativos.

Joio e trigo

A diretoria da Americanas discute o que fazer com as marcas Submarino e Shoptime – no início de julho, as duas plataformas de e-commerce foram extintas e suas operações, incorporadas a Americanas.com. A companhia já recebeu sondagens de interessados na aquisição dos brands, inclusive de marketplace chineses. A Americanas considera Submarino descartável. A dúvida maior é sobre a marca Shoptime. A brand ainda dá um caldo, por conta do recall conquistado pela TV Shoptime entre 1995 e 2023, quando encerrou suas operações. Uma das ideias seria usar a marca em novo formato de canal de vendas, exclusivamente nas redes sociais.

Novo rosto

A grife britânica Jimmy Choo tem um novo rosto para sua campanha de outono, Winona Ryder que encarna o estilo minimalista dos anos 90, que revisita os clássicos, da marca reafirmando os seus códigos e identidade. Entre tantos modelos revisitados estão o sapato Scarlett com cadarço e a bota de ciclista Brooklyn. Mas a nova coleção também traz modelos novos como Diamond Tote em pele oversized e a bolsa Cinch em novas variantes. Sandra Choi, diretora criativa, observou que “Winona é um ícone pelo seu estilo e pela sua interpretação. Seus filmes e sua estética simbolizam a década que moldou os primeiros anos de Jimmy Choo como marca. O talento de Winona combinado com sua individualidade e legado dos anos 90 nos pareceu perfeito para representar esta coleção” .

Pérola

Contra interferência

Enquanto a União Europeia volta a dizer que não reconhece a vitória de Nicolás Maduro na eleição de julho, o ditador venezuelano, que já recomendou chá a seu amigo brasileiro (sem citar o nome de Lula) voltou a citar num discurso a eleição brasileira, dizendo que ninguém se meteu com o Brasil quando Bolsonaro questionou o processo eleitoral. E emenda: “Os gringos não têm moral para se envolver em assuntos de Caracas”.

“Controle ambiental”

O Planalto não digeriu a decisão no ministro Flávio Dino (STF) de obrigar o governo (PT) a combater incêndios Brasil afora dentro de 15 dias. O “fogo amigo” deixou irritados ministros da Esplanada, notadamente Rui Costa (Casa Civil), chefe da força-tarefa ao fogo. Já foi lembrado até que a queda do investimento do Ministério da Justiça em “Controle e Fiscalização Ambiental” foi registrada durante a gestão do próprio Dino. O valor era de R$ 23,2 milhões em 2022, na gestão Bolsonaro e vem caindo. Em 2023, ainda sob o comando de Dino no Ministério o programa pagou apenas R$ 4,1 milhões. Este ano, nem um centavo ainda foi pago. Rui Costa não gosta de Flávio Dino.

Pior que Bolsonaro

Comentário do embaixador Jorio Dauster: “Pablo Marçal é bem pior do que Jair Bolsonaro. Marçal é muito mais inteligente do que aquele a quem chamava sarcasticamente de “capitão”. Marçal tem o domínio de técnicos que Bolsonaro nem sabe que existe. Tem as habilidades de Silvio Santos dirigidas a um novo meio, as redes sociais. Está convencido de que chegará à Presidência tendo como trampolim a prefeitura de São Paulo. Até lá, cuida de destruir a família Bolsonaro e já deu seu chefe como carta fora do baralho”.

Aliança com Marçal

Na semana passada, Pablo Marçal culpou Carlos Bolsonaro pela derrota do pai na corrida presidencial. E classificou: “Ele é um retardado mental, um estúpido”. Dois dias depois, os dois se falaram por telefone, Carluxo engoliu desaforos e elogiou o detrator. Guerrear o filho de Bolsonaro não é tarefa para qualquer um, mas a situação ficou clara, o clã mediu os riscos e desistir de ir à luta contra Marçal. Analistas acham que está aberta a aliança num segundo turno da eleição paulista. Ou no primeiro, dependendo da posição de Ricardo Nunes nas próximas semanas. Bolsonaristas já estão migrando: Marçal subiu de 29% para 44% entre os eleitores do ex-presidente; Nunes caiu de 38% para 30% no mesmo público.

“Qualquer candidato”

Não muito conformado, Jair Bolsonaro tentou conter o crescimento de Pablo Marçal. Agora, recua e diz, em vídeo divulgado na semana passada, que “qualquer candidato” poderá subir no seu palanque no 7 de setembro. Nunes vai, mas sabendo que poderá ser vaiado. O que Bolsonaro disse foi entendido como uma brecha a Marçal. No mesmo dia, Carluxo Bolsonaro se reconciliou com o candidato do PRTB. Nunes contra-atacou: “Bolsonaro tem palavra e ele não apoiará alguém ligado ao PCC”.

Deve ser mais

O presidente Lula tem se dedicado a melhorar a vida dos idosos e aposentados nesse terceiro governo, mas historicamente não é o que acontece com seus ministros. Nos dois primeiros mandatos, o ministro Ricardo Berzoini (Trabalho e Previdência Social) cismou de fazer um recenseamento sobre aposentados nonagenários, que deveriam ir comprovar que existiam em postos do INSS. Agora, Fernando Haddad (Fazenda) resolveu taxar em 25% benefícios de aposentados que decidiram sair do país e morar no exterior.

Mais suicidas

O suicídio de adolescentes na sua faixa etária é um ponto de alerta global, segundo a Organização Mundial da Saúde, correspondente à quarta principal causa de morte entre 15 e 29 anos, abaixo das lesões de trânsito, tuberculose e violências. No Brasil, o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde chega a ser a terceira causa de óbito entre 15 e 19 anos. Um estudo da Fiocruz Bahia mostrou que a taxa de suicídios entre 10 e 24 anos cresceu 6,14% a cada ano entre 2011 e 2022, média acima da população geral.

Mistura fina

A PREVIC (Superintendência Nacional de Previdência Complementar) aprovou a criação de uma Comissão Disciplinar Permanente, que terá a missão de apurar e punir eventuais irregularidades internas. O reforço acontece no momento em que o governo discute o uso de fundos de pensão das estatais para alavancar investimento em infraestrutura, notadamente no âmbito do PAC. Pode ser mera coincidência ou não.

A PANDEMIA da covid-19 acabou e o número de óbitos é menor desde que o vírus fez parara o planeta em 2020. Mas, mesmo assim, a covid fez mais de 4,3 mil mortes até o momento em 2024. Dados do Ministério da Saúde do governo Lula registraram 83 óbitos decorrentes da doença apenas na última semana. O número de casos este ano superou os 656 mil até o último dia 17, data de atualização dos números.

MAIS covid: em 2023, foram registrados 1,8 milhão de casos em todo o país e 14,8 mil óbitos decorrentes do vírus. Segundo o Ministério da Saúde, foram aplicadas apenas 4 milhões de doses da vacina contra a Covid este ano. Foram aplicadas 78 doses da vacinas de reforço contra a covid em 2024 (equivalente a uma quarta dose), diz o ministério.

O PREFEITO do Rio, Eduardo Paes (PSD) está colecionando uma grande quantidade de “infiéis” de outros partidos que aderiram à sua campanha de reeleição. Líder disparado nas pesquisas, Paes atrai muitos dissidentes de siglas que têm outros postulantes na disputa ou compõem coligações adversárias, sobretudo de Alexandre Ramagem, candidato por escolha pessoal de Jair Bolsonaro. Há dissidência também nas lideranças como o senador Romário (PL) e o vice-governador Thiago Pampolha (MDB).

