Esquerda e direita unidas por um fim comum?

Senador Ciro Nogueira (PP-PI), frasista de primeira, sobre a lengalenga da taxa Selic

Lula torra R$427,8 mil em hotel de luxo em Bruxelas

A passagem do casal Lula e Janja por Bruxelas, na Bélgica, seguiu o “padrão Lula” de gastança e estadias de luxo no exterior. Os dois dias de compromissos de Lula na Europa custaram ao pagador de impostos R$427.870,22 só com a hospedagem, revela o portal da transparência. O Steigenberger Wiltcher's oferece uma belíssima suíte real, degrau acima da suíte presidencial, com ampla área de 235m², sala de reuniões que confortavelmente acomoda 12 pessoas, além de lareira e ducha a vapor.

Atenção aos detalhes

Na chegada, a primeira-dama Janja, chamada de “esbanja” por causa dos gostos nada modestos, ostentava luxuosa bolsa de R$21,4 mil.

324 meses sem gastar

O trabalhador que recebe um salário-mínimo e quiser a hospedagem “padrão Lula” terá que economizar 27 anos para desfrutar da boa vida.

Estrela Michelin

O hotel de Lula tem cinco restaurantes, um deles com estrela no Guia Michelin, referência em gastronomia, com menu internacional e regional.

Jacuzzi e banho turco

O hotel que acomoda Lula e Janja conta ainda com excelente academia e até um SPA, classificado como ‘verdadeiro oásis de bem-estar’.

Lula tenta convencer Lira a isolar Ciro Nogueira

Ao retornar de sua viagem à Europa, perfazendo 37 dias fora do País desde a posse, Lula já terá compromisso na agenda, na quinta (20), com o presidente da Câmara, Arthur Lira, a quem pretende oferecer mundos e sobretudo fundos, na forma de cargos, para tentar atrair o deputado à sua base. A estratégia do presidente da República seria “estimular” Lira a promover o isolamento no PP do presidente nacional do partido, senador Ciro Nogueira, que veta qualquer chance de acordo com o Planalto.

Cargos, sempre eles

Lula acha que está para nascer o deputado ou senador capaz de recusar cargos no governo, apontando no “presidencialismo de cooptação”.

Chave do cofre no bolso

O petista parece não perceber que os tempos são outros, com o “empoderamento” de parlamentares que têm acesso aos cofres públicos.

Cargos geram confusão

Com liberação obrigatória de emendas, “orçamento secreto” ou emendas do relator, muitos parlamentares procuram distância do toma lá, dá cá.

Maconhômetro

O deputado federal Sargento Fahur (PSD-PR) defendeu exame toxicológico para autorizar candidatura no Legislativo “tem um monte de deputado maconheiro”, justificou o parlamentar.

Conceitos

Priscila Costa (PL-CE) classifica como “agrofacismo” casos como o do governador do Ceará Elmano de Freitas (PT), que diz ser um “governador sem-terra”, mas é dono de propriedades rurais.

Homem sexual

No Plenário da Câmara para defender Érika Hilton (Psol-SP) do suposto caso de homofobia, o deputado José Nelto (PP-GO) disse faria fala em defesa de todos os “homens sexuais”. Gerou gargalhadas entre colegas.

O escolhido

Nas negociações para selar o embarque do Republicanos no governo, o ministério pode até mudar e não ser a pasta do Esporte, mas o partido ainda insiste no mesmo nome: deputado federal Silvio Costa Filho (PE).

Ficha corrida

O presidente Lula coloca mais um enrolado na Esplanada. O novo ministro do Turismo, Celso Sabino (União-PA), foi condenado a devolver R$1,3 milhão do fundão eleitoral por irregularidades na campanha.

Isso vai acabar mal

A família do coronel Naime, preso pelo STF por relação com o 8 de janeiro ficou sabendo pela imprensa que um armário caiu sobre o militar. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com a pressão marcando 6x4.

Sem condições

Para Éder Mauro (PL-) levar João Pedro Stedile e José Rainha a CPI do MST, na condição de convidados, seria o mesmo que convidar Marcola e Beira-mar para debater o tráfico no Brasil.

Na oposição

O presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI), resiste a adesão do partido ao governo. Avalia que o próximo semestre terá agenda que definirá cláusulas pétreas e princípios ideológicos inegociáveis para o PP.

Pergunta no Serasa

A descondenação de Lula no STF fez parte do programa para enrolados?

PODER SEM PUDOR

Aqui se faz...

Em 2005, no primeiro governo Lula, o então deputado Aldo Rebelo (PCdoB-SP) foi abordado por um eleitor, na Câmara, que pediu uma foto com ele e depois desabafou, referind-se ao coordenador do esquema corruptor do mensalão: “Até que enfim o Zé Dirceu está pagando por tudo que fez com o senhor!” O ex-ministro da Articulação Política do governo petista ficou da cor da bandeira do seu partido. Deu um tapinha no ombro do fã e foi embora a passos largos.

