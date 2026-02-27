Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"Esquerda não sabe perder"

Deputado Evair de Mello (PP-ES) após a confusão de petistas na CPMI do INSS, que quebrou o sigilo de Lulinha

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

27/02/2026 - 07h00
PT não vai ao STF contra CPMI temendo fracasso

Para surpresa geral, o PT e seus partidos-puxadinho nem ameaçaram recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a quebra de sigilo bancário e fiscal de Lulinha, filho do chefe. Por quê? Cairia nas mãos do ministro André Mendonça, “juiz prevento”, por ser o relator das investigações do roubo aos aposentados do INSS e do Banco Master. Como Mendonça não é nenhum Toffoli ou Moraes, as chances seriam mínimas. Inovaram, recorrendo ao senador aliado Davi Alcolumbre, presidente do Congresso.

O que mudou?

Logo após a quebra do sigilo, o PT acusou “fraude” na votação, mas era mentira. A novidade foi não recorrer ao STF, como é habitual.

Caminho novo

Desde o primeiro minuto pós-fiasco, deputados petistas furiosos deram entrevista avisando que recorreriam a Alcolumbre. Nem citaram o STF.

Incomum

Os deputados Rogério Correia (PT-MG) e Paulo Pimenta (PT-RS) até partiram para cima da mesa diretora da CPMI. Não mencionaram STF.

Que STF?

Paulo Pimenta, autor da ideia de jerico de votar de uma só vez os 87 requerimentos, derrotado, optou por só insular a cúpula da CPMI.

Lula torra R$3,7 milhões no Facebook em 1 mês

As despesas do governo Lula (PT) com anúncios no Facebook dispararam para R$ 3,7 milhões nos últimos 30 dias, segundo a ferramenta de transparência de anúncios da Meta, que revela quantias gastas em propaganda de cunho político e/ou social na plataforma. A página “Governo do Brasil” é, de longe, o maior anunciante da categoria na rede social no Brasil desde o primeiro dia de 2026.

Conta corrente

Apenas sete anúncios do governo para divulgar a isenção do Imposto de Renda custaram mais de R$ 1,1 milhão aos pagadores de impostos.

Prata

Antes ausente do Top10, a Prefeitura do Rio de Janeiro subiu para a segunda colocação: R$ 408 mil em anúncios entre janeiro e esta semana.

Três meses

Levantamento dos últimos três meses apontam que o total gasto por Lula e cia. no Facebook se aproxima dos R$ 9 milhões.

Histórico Haddad

Da última vez que foi candidato em São Paulo, Fernando Haddad tentava a reeleição para o cargo de prefeito da capital. Perdeu para João Dória (PSDB) no primeiro turno, feito inédito, e acabou com só 16,7% de votos.

Caminhão

Além do sigilo do Lulinha, a CPMI do INSS aprovou um caminhão de requerimentos entre quebras de sigilos e solicitações de informações de órgãos públicos, agências de publicidade e até empresas de táxi aéreo.

Dez anos de sigilo

Os últimos dez anos de sigilo bancário do Banco Master S/A foram quebrados ontem, a pedido de Marcel van Hattem (Novo-RS). Tudo entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2025 estará na lista.

Variado

O CEO do Banco Santander no Brasil, Mario Leão, e o ex-ministro da Cidadania do governo Bolsonaro João Roma também tiveram as convocações aprovada na CPMI do INSS, ontem.

Peixe grande

Diversos sindicatos e associações sindicais tiveram os sigilos bancário e fiscal quebrados ontem, pela CPMI do INSS, incluindo algumas diretamente ligadas à Central Única dos Trabalhadores (CUT).

Um mês para decidir

Por decisão do presidente do STF, Edson Fachin, ficou para 25 de março o julgamento de todas as ações na Corte sobre pagamentos acima do teto constitucional a funcionários públicos, os tais “penduricalhos”.

Agressores sem ética

O Novo, partido do deputado Luiz Lima (RJ), agredido na sessão da CPMI que quebrou o sigilo de Lulinha, avisou que vai acionar o Conselho de Ética contra petistas agressores. Lima disse não querer o processo.

Proteção às mulheres

O deputado Zucco (PL-RS) começou a coletar assinaturas de líderes para votar a urgência do Cadastro Nacional de Agressores de Mulheres. O aumento dos feminicídios no governo Lula catapultou sua iniciativa.

Pensando bem...

...o tapetão não funciona quando não é vermelho.

PODER SEM PUDOR

Brasão é marca

A então deputada Dirce Tutu Quadros, filha de Jânio, decidiu mandar a filha Tina estudar na Inglaterra. Tudo pronto, recebeu um telefonema de sir John Towey, diretor da escola, pedindo para ela não esquecer do brasão da família. A deputada desligou o telefone sem saber o que fazer, mas logo em seguida se virou para amigos que estão na sala e decidiu: “Levarei uma vassoura para pendurar no quarto da Tina. É o brasão dos Quadros!”

Giba Um

"Se a rede elétrica permanece desse jeito, nas árvores, só tem um capaz de gerenciar, mas não é...

...humano, é Jesus Cristo porque não é possível, de outro jeito, evitar o apagão", de Flavio Cattaneo, CEO do grupo Enel, reclamando da "festa de fios" que assola postes e árvores de São Paulo.

26/02/2026 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

A queda do Santos no Campeonato Paulista apertou o relógio de Neymar na corrida por uma vaga na Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo. Fora das semifinais do Estadual, ele terá apenas três partidas para tentar convencer Carlo Ancelotti - sendo que a última, o clássico com o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro.

MAIS: o jogo acontece no próximo dia 15 de março, um dia antes da lista da próxima convocação Já quase inconformado, Neymar tem dito que deverá se aposentar logo para tratar de seus negócios. Considerando salários, patrocínios e prêmio acumulados, Neymar tem um patrimônio estimado em cerca de R$ 6,2 bilhões.

Amigo de Lula

O veterano José Luiz Datena, depois das mais recentes passagens pelo SBT e pela RedeTV, parece ter encontrado a tranquilidade em seu novo contrato (R$ 120 mil mensais ou R$ 1,44 milhão por ano)na Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Já está em campo com noticiário diário na Rádio Nacional com o programa "Alô, Alô, Brasil" e na TV Brasil Uma vez por semana, com "Na mesa com Datena", com entrevistas é o que ele sempre queria fazer. Por enquanto, Datena está gostando muito da produção de seus programas e das equipes técnicas. Mais: todos sabem que ele é amigo de Lula.

Olho na banana

Na semana passada, Michelle Bolsonaro postou no Instagram uma banana frita que levou para o marido, Jair Bolsonaro, preso na Papudinha por tentativa de golpe de Estado. A postagem foi entendida como resposta às críticas de Eduardo Bolsonaro pela falta de empenho dela na campanha de Flávio. Desde os tempos do governo do pai, Eduardo carrega o apelido de "Dudu Bananinha", que lhe foi dado pelo então vice Hamilton Mourão. Ainda Flávio: Silas Malafaia até agora não quer nada com a campanha dele, diz que "falta experiência". Malafaia queria ter sido consultado, mas o ex-presidente preferiu ser o único "pai da criança".

Atendimento psicológico

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro entrou com pedido junto ao Supremo pedindo autorização para receber atendimento psicológico na Papudinha, onde cumpre pena por tentativa de golpe. Os advogados solicitam que o psicólogo Ricardo Caiado possa comparecer à Sala do Estado Maior de Bolsonaro três vezes por semana, ao fim do dia, para também receber atendimento de neuromodulação não invasiva por Estímulo Elétrico Craniano (CES). A neuromodulação não invasiva é uma técnica que utiliza estímulos elétricos de baixa intensidade para modular a atividade cerebral. Quem decide é Alexandre de Moraes.

Vice para o PL

Valdemar Costa Neto, dono do PL, não desistiu de ver seu favorito André do Prado , presidente da Assembleia Legislativa (Alesp) - e do PL também - na vice da chapa de Tarcísio de Freitas à sua reeleição. Está organizando um documento (quer 40 nomes em duas semanas) para pedir a vaga de vice a Tarcísio, alegando que "o PSD já teve sua chance". Refere-se ao atual vice Felício Ramuth, que apareceu nos jornais sob suspeita de lavagem de dinheiro em Andorra (usaria sua mulher, Vanessa Ramuth, como titular da dinheirama lá fora. Tarcísio, à propósito, considerou a denúncia como "fofoca". Quer manter Felicio na vice.

Gerando ruídos

A Polícia Federal recebeu com alívio as decisões do ministro André Mendonça (STF) sobre a novela do Banco Master e avalia que ele restabeleceu o "fluxo ordinário" da investigação, com o afastamento de Dias Toffoli. Só que as decisões de Mendonça também podem gerar ruídos. O ministro determinou que apenas autoridades diretamente envolvidas na análise dos procedimentos devem ter conhecimento das informações acessadas. Detalhe a decisão impede, por exemplo, que o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, tenha acesso ao que é analisado.

Giba Um

Homenagem a cometa

Uma das modelos mais requisitadas para campanhas publicitárias Hailey Bieber, praticamente cresceu sob os holofotes por conta de seu pai o ator, diretor, produtor Stephen Baldwin com a designer gráfica brasileira Kennya Deodato Baldwin. Capa da revista Vogue australiana ela abriu seu coração para falar de carreira, maternidade, relacionamento, família e amigos, aliás respondeu algumas perguntas vinda justamente de amigos. Hoje ainda com mais notoriedade por conta de seu casamento com o cantor Justin Bieber, disse que por conta da obsessão da mídia e de seguidores  por sua vida privada e do marido lhe causou momentos bem conturbados.  “Acho que nunca fica realmente mais fácil, para ser honesta. Acho que é sempre difícil lidar com tanto ruído, tantas opiniões e perspectivas externas, e ser constantemente julgada. As coisas tendem a passar despercebidas, mas isso nunca torna a situação menos intensa ou menos dolorosa”. 

Apesar de tudo Hailey acredita que sua vida está pronta para mudar. “Novos começos, porque acho que estou realmente entrando em uma nova fase da minha vida. Acredito muito em numerologia. Tenho 29 anos e faço 30 este ano. Sinto uma grande mudança de energia na minha vida, em mim mesma e na minha família. Estamos navegando em águas desconhecidas e a sensação é de muita paz e tranquilidade.” Sobre se sentir realizada é direta: “Honestamente, me sinto mais realizada quando estou com minha família, com meu marido e com meu filho. É definitivamente quando me sinto mais completa, quando minha família está unida e estamos juntos”.

Sobre estilo e influência ela conta que sempre se inspirou em pessoas que moldaram a cultura e cita a Princesa Diana e atualmente fala que Rihanna é uma dessas pessoas. “As pessoas a amam e o estilo dela é uma grande representação de si mesma e de quem ela é. Para mim, eu me guio por como me sinto e pelo meu instinto, e sempre quero que meu estilo seja uma expressão de mim e de como me sinto”. Curiosidade que poucos sabem seu nome é uma homenagem ao Cometa Halley.

Menos desemprego: dados produzidos

Além de controlar beneficiários do Bolsa Família, sem lhes oferecer meios para saí rem da pobreza, o governo Lula ainda dá ao IBGE, comandado pelo polêmico Marcio Poch mann, forma de falsear os indicadores do desem prego. Pesquisadores perguntam se o entrevis tado procura emprego há mais de uma semana. Instruídos a dizerem "não", para evitar o risco de perder a Bolsa, inscritos nos programas sociais são dados como "empregados". Aí, o governo trombeteia queda acentuada no desemprego. Ainda que pobres desempregados dependam só do Bolsa Família como quer o governo, eles pas sam a recusar empregos com carteira assinada. Hoje, perto de 14 milhões inscritos no Bolsa Famí lia não entram nas estatísticas de desemprego, são considerados um "exército de invisíveis". Em 2005, o Bolsa Família assistia 8,7 milhões e 20 anos depois atende a mais de 19 milhões de famí lias: equivale a dois Portugal.

Flávio não vai

O ato de 1º de março na Avenida Paulista, em São Paulo, convocado pelo deputado Nikolas Ferreira, pode ficar sem a participação de Flávio Bolsonaro, malgrado a pressão de aliados mais radicais. O intuito é pedir o impeachment de Lula e dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Auxiliares de Flávio acham que ele deveria se manter distante, devido à possibilidade de ataques de mais radicais devido ao escândalo do Master. E há o receio de afugentar eleitores mais ligados ao centro na campanha contra Lula.

Giba Um

Enfim casados

No sábado, (21) o prefeito do Recife, João Campos, e a deputada federal Tabata Amaral, se casaram na icônica Capela de São Benedito, na Praia dos Carneiros, em Pernambuco. Cerca de 500 convidados estiveram presentes, incluindo personalidades influentes da política (nacional e estadual), além de membros do Judiciário e líderes partidários. Embora a área ao redor não tenha sido completamente isolada, houve um reforço na segurança e o acesso dos convidados foi controlado por um QR Code, e por pulseiras específicas para o evento. João Campos fez sua entrada na capela ao lado de sua mãe, Renata Campos, ao som da canção "De Janeiro a Janeiro", interpretada por Roberta Campos e Nando Reis, enquanto Tabata foi levada ao altar por seu irmão, Allan Thales Amaral, começando sua entrada com a tradicional marcha nupcial e seguida por "Céu de Santo Amaro", uma adaptação da Cantata 156 de J.S. Bach, executada por Flávio Venturini. Um dos momentos mais marcantes ocorreu quando as mães dos noivos entraram segurando uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, enquanto a cantora Fafá de Belém entoava "Ave Maria". Ao deixar a igreja como recém-casados, João e Tabata celebraram com a famosa canção "Beleza Rara", um clássico do axé eternizado pela Banda Eva.

Giba Um

Único confirmado

Se é grande a chance de Flávio Bolsonaro não dar as caras na manifestação de 1º de março na Paulista, até agora o Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, é o único pré-candidato à Presidência que já confirmou presença. Ronaldo Caiado (PSD-GO) já avisou que não irá porque tem outro compromisso. Zema tem planos de tomar dos bolsonaristas a pauta das críticas ao STF. O governador de Minas, nas últimas semanas, está um tanto à deriva: sabe, pelas pesquisas, que não tem chance de vitória no Planalto e tenta ser o vice de Ratinho Jr.

Gilmar ganha cidade

Decano do Supremo, o ministro Gilmar Mendes pode batizar uma nova cidade de Mato Grosso, que acaba de ser lançada pelo empresário Eraí Maggi, o chamado "rei da soja". A criação de um distrito administrativo ganhou o nome informal de "Gilmarlandia" e agora empresários, políticos e amigos do ministro querem oficializar o nome. A cidade planejada com o novo nome provisório de Nova Aliança do Norte, será construída em área limite de Diamantino, onde Gilmar nasceu.

Camburão recheado

Há no STF, forte expectativa para os novos relatórios da Polícia Federal que serão apresentados sobre mais achados no celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Por outro lado, decretada por Alexandre de Moraes, a operação contra auditores da Receita pegou ministros de surpresa por ter sido colocada na rua sem participação de Fachin. Cabe ao presidente da Corte decidir em casos semelhantes. Nos próximos dias, ministros do Supremo devem autorizar nova leva de ações da PF contra políticos. Um bem-humorado apostou que "o camburão vai ficar recheado".

Mistura Fina

Líder do PP no Senado e ex-ministra da Agricultura no governo Bolsonaro, Tereza Cristina (MS) aposta em nova eleição polarizada e defende que a União Progressista esteja na chapa de Flávio Bolsonaro ou de outro candidato da direita. Ela reconhece que muita gente defende seu nome para a vaga de vice, uma discussão para a qual teria "bons olhos" futuramente, caso seja o desejo de seus correligionários.

O presidente Lula chega hoje de sua viagem à Índia e quer anunciar o papel do ministro Fernando Haddad (Fazenda) como candidato ao governo de São Paulo. Ele não quer, prefere trabalhar na campanha de Lula à reeleição. O núcleo central da campanha lulista, contudo, estará formado pelo presidente nacional do PT, Edinho Silva, e pelos ministros da Secretaria da Comunicação da Presidência, Sidônio Palmeira e da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos. Sidônio vai se afastar da Pasta e assumir papel de marqueteiro em julho, quando oficialmente começa a campanha eleitoral.

O presidente interino da Eletronuclear, Alexandre Caporal, balança no cargo, ou melhor, nos cargos, porque acumula a diretoria financeira da estatal. Sua declaração comparando a empresa aos Correios em razão do risco de um colapso financeiro, teve o efeito de um curto-circuito no Ministério de Energia. A fala soou como um ataque direto ao ministro Alexandre Silveira, que prometeu anunciar até o fim de 2025 uma solução para o impasse de Angra 3 - as obras estão paralisadas desde 2015.

Mais: o ano acabou e as palavras de Silveira foram levadas pelo vento. Caporal também reivindicou publicamente a suspensão da cobrança de R$ 7 bilhões em dívidas referentes à usina junto a bancos públicos. Jogou luz sobre algo que já gera faíscas nos bastidores. Aos olhos da Eletronuclear, Silveira tem se empenhado pouco ou quase nada em relação ao assunto.

A Suprema Corte dos EUA dá novas lições de conduta ética. Acaba de adotar um software que auxilia os ministros a identificar possíveis conflitos de interesse. O software compara dados sobre advogados e partes em disputa com informações sobre gabinetes de magistrados. O software não custou bilhões: foi desenvolvido por funcionários do seu Departamento de Tecnologia de Informação. Nem precisava, mas a Suprema Corte aprovou seu primeiro código de conduta em 2023.

In – Exercício: Arnold Press

Out – Exercício: Crucifixo Inverso

 

 

CLAÚDIO HUMBERTO

"O PT não quer prorrogar a CPMI do INSS!"

Marcel van Hattem (Novo-RS), após membros do PT não assinarem pedido de prorrogação das investigações

25/02/2026 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Lula não destruiu Toffoli, agora terá de aguentar

Petistas experientes, com gabinete no Planalto, já avaliam que Lula (PT) errou tentando interferir no Supremo Tribunal Federal (STF) para destruir e conseguir o afastamento do ministro Dias Toffoli do cargo. Imaginou até que o relatório de 200 páginas entregue ao ministro Edson Fachin pelo diretor-geral da Polícia Federal seria “tiro de misericórdia”. Não foi como imaginava. Ele não contava com o espírito de corpo do STF e nem com a decisão do presidente do STF de arquivar e anular o relatório da PF.

Ele sobreviveu

Ministros são unânimes: Toffoli já não tem o que temer. O arquivamento do relatório da PF teve significado de “atestado de renascimento”.

Isso não se esquece

Toffoli sabe como Lula, que não esconde seu rancor pelo ministro, tentou desestabilizá-lo, nomear Rodrigo Pacheco e acalmar Davi Alcolumbre

Operação desapego

O Planalto refaz contas e projeções de decisões do STF: já não poderá contar com Toffoli, que finalmente se afasta das origens petistas.

Olho na 2ª Turma

Lula sabe que, na 2ª Turma, atuam André Mendonça, Nunes Marques, Luiz Fux, Gilmar Mendes e seu dileto amigo Dias Toffoli.

Viagens do governo Lula: R$33,5 milhões em 40 dias

Em apenas 40 dias, o governo Lula (PT) torrou R$33,5 milhões com viagens. Foram mais de R$16,2 milhões com diárias pagas aos funcionários e outros R$17 milhões gastos com passagens aéreas. Os dados do Portal da Transparência de 2026 contabilizam apenas viagens realizadas até 9 de fevereiro. Em 2025, Lula e cia. conseguiram bater o recorde histórico em despesas com viagens pelo terceiro ano seguido.

Só no exterior

As viagens internacionais do governo petista custaram R$4,6 milhões nos primeiros 40 dias de 2026. Desde então dados não são atualizados.

Sete bilhões!

Em 2025, o governo Lula torrou R$2,41 bilhões com viagens. Em 2024, R$2,38 bilhões; em 2023, R$2,29 bilhões. Total: R$7,08 bilhões.

Tem muito mais

O custo das viagens não inclui gastos de Lula, Janja e as demais autoridades que aproveitam os jatinhos da Força Aérea Brasileira.

Muito estranho

Eduardo Girão (Novo-CE) disse estranhar o trabalho no Senado ter ficado paralisado durante o mês de fevereiro. “Nós tivemos apenas uma sessão [no início do mês] e foi remota! Excluindo os debates de escândalos fragorosos”, disse ele, ao citar o INSS e o Banco Master.

Brasil beneficiado

Na avaliação do Financial Times, o Brasil será o maior beneficiado pelo fim das altas tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump. Produtos brasileiros terão ‘desconto’ de 13,6%, mesmo se a nova taxa fosse 15%.

Interesse gradual

Começou com apenas 106 deputados a sessão do plenário da Câmara, ontem (24), para analisar o projeto antifacção, relatado por Guilherme Derrite (PP-SP). Após 1h30, eram 233; após 3h30, 335 parlamentares.

Senhor da razão

“O tempo tem mostrado o quanto Jair Bolsonaro foi perseguido e injustiçado”, disse o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) após o MPF do Rio arquivar ação contra o ex-presidente por supostas ‘falas golpistas’.

Curioso

Pesquisa Nexus/FSB no Nordeste aponta: 46% da população admite nunca ter ouvido falar na proposta do fim da escala 6x1, mas 48% dizem que diminuem chances de votar em político que for contrário ao projeto.

Em horário nobre

O desfile-bajulação a Lula no Carnaval pode ser propaganda eleitoral antecipada, explica o advogado eleitoral Newton Lins, e renderia multa de R$5 mil a R$25 mil “ou valor equivalente ao custo da divulgação”.

Devolve aí

A gigante de logística FedEx foi a primeira grande empresa a processar o governo americano após o fim das tarifas, determinado pela Suprema Corte dos EUA. A empresa pede “reembolso completo” da fortuna gasta.

Situação difícil

O advogado Gustavo Ferreira avalia que a queda das tarifas nos EUA não afasta a acusação contra Eduardo Bolsonaro, réu no STF pela tal ‘coação’. Entretanto, diz que a cassação do mandato poderia fazer com que a ação fosse enviada à 1ª instância, mas há precedentes contrários.

Pergunta na interpretação

Pré-campanha é campanha antecipada?

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Fontes secretas

Certa vez entrevistando ao vivo o então presidente do PT, Tarso Genro, para a rádio CBN, o âncora Estevão Damásio testou o bom humor do político gaúcho:

“Como o PT fará, agora, para arrecadar recursos para suas campanhas?”.

A reação de Genro foi de surpresa:

“Isto é pergunta que se faça?...”.

Depois, ambos caíram na gargalhada.

