Ministras são as que menos recebem parlamentares

Dados oficiais divulgada pelo sistema e-Agendas, do próprio governo, mostra que as ministras Anielle Franco (Igualdade Racial), Cida Gonçalves (Mulheres) e Sônia Guajajara (Povos Indígenas) são as que menos receberam parlamentares em seus gabinetes em mais de 300 dias de governo.

Entre um voo e outro em jatinhos da FAB, a ministra deslumbrada Anielle recebeu parlamentares por 31 vezes desde sua posse, contra 458 recebidos, por Jader Filho (Cidades), por exemplo.

Articulação prejudicada

Receber parlamentares são tarefa básica de ministros, para ajudar na articulação política do governo. Cida recebeu 23 e Guajajara só 21.

Recebedor profissional

Alexandre Padilha que toca as Relações Institucionais do governo, foi quem mais fez reuniões, 741; 622 com deputados e 119 com senadores.

Prestígio ao Congresso

Um dos campeões no prestígio a parlamentares, ministro Jader Filho recebeu 408 deputados federais e 50 senadores.

Mais que 24 ministérios

O endinheirado Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) foi mais visitado que 24 ministérios: 274 parlamentares no total.

Quem turbinou hacker desdenha da ‘dama do tráfico’

“Ministros do STF”, segundo jornalões simpáticos ao governo Lula (PT), sem identificar autoria, dizem ser “bobagem” o fato de a “dama do tráfico” se reunir com o staff de Flávio Dino no prédio do Ministério da Justiça (e Segurança Pública!). Se isso procede, os ministros precisam rever seus critérios de avaliação: afinal, eles deram credibilidade a estelionatário Water Delgatti, que disse ter ido ao Ministério da Defesa, no governo de Bolsonaro, para reuniões com objetivo de tramar contra a urna eletrônica.

Excitando fantasias

O ministro José Múcio (Defesa) mandou investigar a “visita” do hacker, que excitou fantasias na Justiça. Era mentira: nunca esteve no prédio.

Visitas documentadas

Ao contrário de Delgatti, a “dama do tráfico” divulgou nas redes sociais fotos de suas visitas ao Ministério da Justiça (e Segurança Pública!).

Ora, é só ‘bobagem’

Além das reuniões na pasta de Dino, a “dama do tráfico” teve despesas bancadas pelo Ministério de Direitos Humanos para seu rolê em Brasília.

Novo programa

Revelado que o governo Lula torrou R$6 mil pelo tour em Brasília da “dama do tráfico”, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) sugeriu um novo “programa social”, é o “Meu crime, minha vida”.

Freio com ABS

Ao defender sua PEC que estabelece mandato para ministros do STF, o senador Plínio Valério (PSDB-AM) avalia que sua proposta é um freio no STF. “E se isso não é um freio, pelo menos é o começo de um freio”.

Resultado previsível

Deltan Dallagnol registrou nas redes sociais a denúncia do partido Novo à Comissão de Ética da Presidência dos assessores de Flávio Dino que “ocultaram das agendas os encontros com a dama do tráfico”.

Não, mas sim

Líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães (PT-CE) tem insistido que “não há pedido de filiação” algum do senador e conterrâneo Cid Gomes, de saída do PDT. Mas “quando houver, será analisado”.

Carimbo vermelho

A “omissão e silêncio cúmplice” do governo Lula (PT) sobre os planos do ditador Nicolás Maduro de anexar uma parte da Guiana, país aliado do Brasil, é “padrão PT”, classificou o senador Rogério Marinho (PL-RN).

Toffoli, 56

Amigos se reúnem neste domingo em São Paulo para festejar o aniversário do ministro Dias Toffoli, do STF, ocorrido no dia 15. O local será o mesmo do ano passado, um bar charmoso no centro da capital.

Ajuste de mercado

O corretor de imóveis Pablo Farias explicou em seu influente canal no Youtube, dedicado a brasileiros, que os imóveis na Florida devem sofrer ajuste, até para baixo, após a alta provocada pela invasão de americanos fugindo de estados governados pelo Democratas, de Joe Biden.

Além da dança

Segundo pesquisa do Pew Research Center, nos EUA mais de 32% dos adultos abaixo dos 30 anos consomem notícias regularmente pelo “aplicativo de dancinhas” TikTok. Na população geral a média é de 14%.

Pensando bem...

...‘verificadores’ não frequentam perfis do governo nas redes para não ter muito trabalho.

PODER SEM PUDOR

Perdido em dia de mudança

Ex-vice-governador de São Paulo, Alberto Goldman foi empossado ministro dos Transportes de Itamar Franco, no Planalto, mas não tinha carro oficial que o levasse ao ministério.

Virou para o ministro da Marinha, Ivan Serpa: “O sr. daria transporte para o ministro dos Transportes que está sem carro?” Já no carro, lembrou de outro pequeno detalhe: “Por gentileza, o sr. sabe onde fica o Ministério dos Transportes?” Foi salvo pelo motorista, que conhecia o caminho.