"Esse país só é pobre porque sempre foi governado por gente de cabeça pequena",

O presidente Lula está conseguindo se reaproximar das Forças Armadas através de alguns acenos. Incluiu-as no Novo PAC num dos eixos com promessa de investir R$ 52,8 bilhões e desistiu de vetar que integrantes das Forças assumam cargos de ministros de Estado.



MAIS: Está postergando a reinstalação da Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos. O GSI continua sob alçada militar e mais federais no Sete de Setembro houve exposição na Esplanada com equipamentos das Forças Armadas.

In – Verão: cor laranja tangerina

Out – Verão: cor laranja ocre



Elevando a temperatura



A eterna Babalu, a atriz Leticia Spiller, apesar da aparência de menina, já tem 50 anos, tem dois filhos: Pedro, de 27 anos do relacionamento com o ator Marcelo Novaes e Stella, de 13 fruto do casamento com o diretor Lucas Loureiro. Aproveitando férias com a filha em Orlando, Flórida, fez a temperatura da internet subir por alguns dias ao postar uma sessão de fotos feitas pela fotógrafa Mari Patriota no estilo como venho ao mundo, claro escondendo partes estratégicas. Longe da TV Aberta, vem se dedicando a trabalhos no cinema e para plataformas de streaming. Com muitos planos para este ano ela fala como lida com a nudez. “Acho bonito esse se despir quando estamos falando de arte. Eu sempre fui uma atriz de entrega, de me envolver por inteira nos meus trabalhos. Se eu topo alguma proposta, é para estar completa no que eu me proponho a fazer”. Segura em sua vida pessoal e profissional completa: “Acredito que autoestima é algo que vai além do espelho, de uma imagem. É sobre quem somos, como nos vemos. Gosto da pessoa que eu sou, da mulher que me tornei, das decisões que eu tomei... É claro que essa segurança, se é que essa seria a palavra, é uma construção diária”.



Coleção de equívocos



Quando traz de volta às manchetes a inacabada refinaria Abreu e Lima, idealizada em 2005 e considerada o maior escândalo de corrupção da história do país, o presidente Lula consegue reunir uma série de equívocos numa coleção considerada fora de propósito. De cara, para um empreendimento que já custou R$ 20 bilhões, quer que a Petrobras coloque mais R$ 8 bilhões para terminá-la – para ser vendida. E resolve transformá-la em prioridade na área de combustíveis fósseis enquanto o mundo inteiro, incluindo o próprio Brasil, está direcionado totalmente para energia verde. Depois, cria uma nova versão para o escândalo: diz que “juízes e procuradores estavam mancomunados com o Departamento de Estado dos EUA que nunca aceitaram que o Brasil tivesse a Petrobras”. O próprio Joe Biden deve ter rolado de rir e se já estava distante de Lula, quer se afastar mais. Lula inventou essa teoria.

Outro campo

A primeira-dama Janja da Silva já se intromete (a expressão é dos próprios altos funcionários do Planalto) em ministérios e outros assuntos do governo, especialmente em ministeriais e agora passou para outra área: escolhe candidatos às eleições municipais. Janja cismou que a candidata a vice na tentativa de reeleição de Eduardo Paes à prefeitura do Rio deve ser a ministra Anielle Franco (Igualdade Racial), que se filiaria ao PT. E não avisou ou consultou ninguém. Menos ainda o próprio Paes que não quer nem ouvir essa história – e bate de frente, se necessário.



Passando desapercebida

A empresária e cantora Kátia Aveiro é pouco conhecida no Brasil. Só que se falarmos que ela é nascida em Funchal um município de Portugal e que tem um irmão que já ganhou 5 vezes a Bola de Ouro, já se começa a ter uma noção de quem é. Kátia é irmã do centroavante Cristiano Ronaldo e se divide entre o Brasil e Portugal. Nas terras brasileiras (mora aqui há seis anos por causa do marido Alexandre Bertolucci Jr.), comanda um empreendimento imobiliário em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. E nas terras portuguesas em parceria com a irmã, Elma Aveiro, abriu as lojas CR7, com produtos de seu irmão. Como é pouco conhecida ela consegue circular sem chamar atenção. No final de semana esteve no Guarujá, litoral de São Paulo e até já foi a tradicional rua de comércio da capital paulista, a rua 25 de março.





Super devassa



O TCU, presidido por Bruno Dantas desde 2014 e os nove ministros da Corte deverão se dedicar a cinco anos (quatro da gestão de Bolsonaro e mais um do terceiro governo de Lula), a uma verdadeira devassa nos bancos públicos e empresas da União. O objetivo é identificar ilegalidades contra a Lei das Estatais e a corrupção na cúpula dos órgãos no período assinalado. De largada, o TCU quer revirar os bancos públicos nos próximos 180 dias. Depois, estatais como Petrobras, Codevasf, Correios e outras.



PAC Favelas

O Cade retomará em fevereiro o julgamento sobre possíveis condutas anticompetitivas na execução do PAC Favelas, projeto de urbanização das três maiores comunidades do Rio – Complexo do Alemão, de Manguinhos e na Rocinha. A investigação, um derivativo da Lava Jato, mira pesos pesados da construção como Andrade Gutierrez, Novonor (antiga Odebrecht), Queiroz Galvão e Coesa (antiga OAS). A Coesa é uma das mais enroladas. A companhia chegou a fazer um acordo de leniência com o Cade, mas o benefício foi suspenso pelo próprio órgão antitruste pelo descumprimento integral do compromisso.



RETRATO



O Ibama chegou a ter 6.000 funcionários, mas foi sucateado. Quando Rodrigo Agostinho assumiu a presidência, a convite de Marina Silva (Meio Ambiente), encontrou apenas 2.500 e quase metade dos escritórios fechados. De lá para cá, a fiscalização remota emitiu cerca de 1.200 autos de infração e embargou mais de 300 mil hectares de áreas desmatadas. O Ibama já fiscalizou no período mais de 100 terras indígenas e destruiu 580 balsas, 150 retroescavadeiras e 358 acampamentos. E apreendeu um número recorde de 94 mil animais traficados.



Quem é responsável



Quando Lula resolveu não criar o Ministério da Segurança Pública (era uma promessa de campanha) estava mesmo querendo evitar que a responsabilidade contra a violência caísse nos ombros do governo federal, livrando os governos do estado. Agora, pesquisa do Ipec em 24 estados brasileiros acaba formando ao lado de Lula: 75% dos brasileiros “acham” que “o governador é que deve ser o principal responsável pela segurança pública do estado” e apenas 21% disseram que “a responsabilidade deve ser do presidente”.

AFROUXAMENTO



Paulo Gonet, novo PGR, resolveu afrouxar exigências impostas para acordos com denunciados por incitação de atos golpistas em 8 de janeiro. Em casos de não persecução penal, resolveu uniformizar os acordos em multa de R$ 5 mil, independente do seu grau socioeconômico (antes, variava de R$ 5 mil a 50 mil). Também cortou pela metade, de 300 para 150 horas, o tempo para prestação de serviços à comunidade. Além de multa, os réus confessam e são obrigados a fazer um curso de “Democracia de Direito e Golpe de Estado”.



Novo mercado



O estádio pode ter nome de medicamentos, a casa de show pode ter um acréscimo com o nome de uma petroleira ou de um plano de saúde. Os chamados naming rights (é quando uma empresa paga pelo direito de usar sua marca num teatro ou estádio) estão em ascensão no Brasil. É um mercado que já movimenta R$ 200 milhões por ano, com contratos que podem chegar a duas décadas e custar R$ 1 bilhão no período. O mais recente é o estádio do Morumbi, que virou MorumBIS, chocolate da Mondelez.

PROCURA-SE



Lula gostaria de ver o empresário Rubens Ometto em algum Ministério, mas falta vaga. O único posto com o qual o empresário mais de identifica, Desenvolvimento, Industria e Comércio, está ocupado pelo vice, Em outros governos, sempre encontrou espaço no Ministério para destinar a um empresário, inclusive a vice-presidência, ocupada por José Alencar. Esse espaço custou R$ 10 milhões ao PT pagos para Valdemar Costa Neto, presidente do PL, autor da venda na campanha.



MISTURA FINA



O PT está dando trabalho fora de hora porque acha que tem direitos extras por ser o partido do presidente: agora, malgrado exista um acordo firmado no ano passado garantindo ao PL o comando da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, os petistas querem manter o seu comando. Alberto Fraga (PL-DF), titular da comissão, diz que “o PT não tem número de deputados para barrar. Se eles estão acostumados a não cumprir acordo é outra história”. O Regimento garante a CCJ ao maior partido (é o PL, com 95 deputados). O PT está bem distante, com 68 parlamentares.

ÚNICO partido que fechou 2023 com espaço menor na Esplanada dos Ministérios, o PSB vê nas eleições a chance de colocar a faca no pescoço de Lula (PT). Os principais trunfos estão no Recife, que vai de João Campos tentando a reeleição e em São Paulo, onde o partido insistirá na candidatura de Tabata Amaral. No Recife, o senador Humberto Costa tenta garantir para o PT a indicação do vice. O PSB não acha que levará a prefeitura em São Paulo, mas aposta que roubará votos de Guilherme Boulos.

A MINISTRA Cármen Lúcia, que assumirá a presidência do TSE em junho, quer criar um grupo de trabalho na Corte para acelerar pareceres sobre parlamentares que pedem desfiliação de um partido para se inscrever imediatamente em outra legenda. O TSE levou um ano e sete meses para permitir que Tabata Amaral saísse do PDT e entrasse no PSB. Sem o aval da Corte, o político corre o risco de perder o mandato.

EM novembro deste ano, o governo federal vai comemorar 20 anos de desenvolvimento e posterior liberação no uso da semente geneticamente modificadas no Brasil. Os Ministérios da Agricultura e da Ciência, Tecnologia e Inovação farão juntos grande campanha publicitária. Em duas décadas, o país avançou muito na área. Estima-se que 100% das sementes de algodão plantadas no Brasil em 2023 eram geneticamente modificadas, assim como 95% das de soja e 80% das de milho.

Assine o Correio do Estado