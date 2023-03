"Esse vai ser o padrão: a presunção de inocência de qualquer pessoa que seja acusada. Não vamos seguir pré-julgamentos",

de ALEXANDRE PADILHA // sobre o ministro Juscelino Filho que escapou de ser demitido.

In - Flores: margarida

Out - Flores: primavera

À propósito das proporções alcançadas pelo escândalo das joias da Arábia Saudita (o MPF quer que o ex-presidente Bolsonaro devolva uma das caixas de joias): em seus dois primeiros governos, o presidente Lula somou mais de R$ 1,4 milhão de presentes.

Mais: entre as lembranças, está uma espada de ouro ornamentada de rubis ofertada pela mesma Arábia Saudita. E um par de grandes chifres e uma cruz de Caravaca (é uma relíquia cristã de origem espanhola que poderia conter fragmentos do lenho da Cruz de Cristo).

Ações estratégicas

A socióloga Rosângela da Silva, a Janja, primeira-dama do país, vai ganhar espaço na estrutura do Gabinete Pessoal da Previdência onde será a responsável pelo novo Gabinete de Ações Estratégicas em Políticas Públicas, que definirá para Lula as ações estratégicas e transversais do governo.

Ela tem mantido seu processo de comunicação com áreas do governo. Há dias, consultou o Ministério de Cultura sobre seu roteiro de ações ainda não planejado. Esta semana, foi quem organizou o evento do Dia Internacional da Mulher (e projeto de salários iguais entre homens e mulheres para cargos iguais).

Janja 2026

Ainda no evento do Dia Internacional da Mulher, Janja discursou reclamando que é uma das figuras mais perseguidas e hostilizadas do governo em redes sociais tocadas por bolsonaristas e provavelmente, coordenadas, segundo alguns assessores, por Carlos Bolsonaro.

Pouca gente sabe, mas foi Janja quem acompanhou a criação do novo logotipo do governo, com a palavra "Brasil" multicolorida e embaixo o slogan "Ação e reconstrução". Por sua incansável movimentação, até alguns aliados apostam que Janja gostaria de disputar algum cargo nas eleições de 2026.

Como se salvou

O presidente Lula resolveu dar uma sobrevida ao ministro Juscelino Filho (Comunicações), apesar das acusações que pesam sobre ele, cedendo à pressão do União Brasil, que ameaçou dar o troco no Congresso rapidamente.

Contudo, ele poderá ser alvo da Comissão de Ética. A conversa entre Lula e Juscelino a portas fechadas demorou horas. Depois, assessores palacianos anunciaram que o ministro ficaria no cargo com uma única condição: que seu partido entregasse os votos que o governo precisa no Congresso. Nem se falou de Orçamento ou cavalos.

Pioneirismo

O projeto de Lula para garantir equidade salarial entre homens e mulheres que desempenham as mesmas funções poderá ser revisto no Congresso.

Os parlamentares não querem ameaçar os empresários com altas multas. A ministra Simone Tebet, uma das idealizadoras do projeto, acha que ele está maduro para ser aprovado e que o Brasil pode ser o pioneiro, ao lado de outros poucos países do mundo.

E defende que o governo deverá ter capacidade de fiscalização para impedir manobras de "determinados empresários".

Vai cair mais

Enquanto o governo Lula aposta no programa "Desenrola" para zerar a inadimplência de consumidores que ganham até dois salários-mínimos, o bloco de integrantes da área financeira do mesmo governo se assusta e não sabe o que fazer com derretimentos do mercado de crédito privado (pessoas físicas e empresas, mais ainda) neste ano. houve queda de 64% nas captações em fevereiro ante janeiro.

Os motivos principais são os altos juros associados à crise em corporações como a Americanas. E deve cair mais em março.

Novos desafios

A influenciadora, atriz, apresentadora, modelo, empresária, e missionária Rafa Kalimann, 29 anos, está prestes a enfrentar novos desafios.

O primeiro deles será sua participação no quadro Dança dos Famosos do Domingão, apresentado por Luciano Huck, no qual já foi jurada e que se inicia no próximo domingo. O segundo talvez o mais desafiador seja a sua estreia no cinema no filme Uma Babá Gloriosa.

Depois de fazer parte do elenco da série Rensga Hits! e de ser barrada na novela Vai na fé, no qual faria somente uma participação Rafa se sente realizada, ainda mais com um elenco super estrelado que conta com Cleo, Marcelo Serrado, Carol Castro, Alexandra Richter, Neusa Borges, entre outros.

O filme foi rodado em Milão, com direção do argentino Juan Pablo Pires. Em foto do bastidor compartilhada nas redes sociais ela garante que todos irão amar o filme.

Capa da revista digital WOW ela conta que sentiu que seu trabalho estava sendo valorizado, quando conseguiu se sustentar financeiramente. E completa que apesar de sua vulnerabilidade ter aumentado após sua passagem pelo Big Brother Brasil20 foi uma realização profissional.

"A concretização profissional, de me sentir realizada, eu acho que quando fui para o BBB, ali foi uma coisa que eu senti que foi o alto desses baixos". Rafa ainda está em nova campanha da Melissa.

Mais balas na agulha

Para alcançar um crescimento maior do PIB em 2023, superando o índice de Jair Bolsonaro em 2022, além de arregimentação de toda a tropa de ministros, Lula teria mais balas na agulha.

Pode apertar o gatilho, o que não quer dizer obrigatoriamente acertar o alvo. Uma das apostas é o programa "Desenrola" que quer zerar a inadimplência dos consumidores até dois salários-mínimos.

Zerados, voltariam a consumir e quem sabe fazer novas dívidas. O petista acredita também que trará recursos em função de sua ofensiva diplomática (há quem arrisque investimentos entre R$ 30 bilhões e R$ 50 bilhões).

Falta a Petrobras nesse plano sonhado que, junto com o BNDES, estará encarregada em sacudir a formação bruta do capital fixo, um setor que andou de lado no governo Bolsonaro. Para isso, a petroleira guardará uma parcela maior de dividendos.

Abrindo o leque

Aline Campos (ex-Riscado) que já é modelo, atriz e bailarina do antigo Domingão do Faustão foi também garota-propaganda de uma marca de cerveja e agora está abrindo um novo leque será apresentadora de um novo reality-show de dança, o Segue o baile que será exibido no canal fechado E!.

Os participantes serão confinados, dentro de uma casa, onde não poderão ver a luz do dia e se guiarão por um relógio para cronometrar seu tempo e sua disciplina. Serão provas diárias, na área da dança, coreografia, moda e make.

"No segue o baile a gente quer fazer tudo diferente, queremos mostrar e dar oportunidades para todos os tipos de pessoas.

De todos os tamanhos, de todos os pesos, de todos os gêneros. Se ela tiver o coração para dança, ela pode participar. Eu quero viver tudo, sabe? Quero entender um pouco o coração de cada um deles, porque são seres humanos tendo uma oportunidade única que pode transformar a vida de cada um deles".

Até lá fora

"Se cobrir, vira circo; se cercar vir hospício" essa fala popular parece ter sido feita (e muitos não se cansam de repeti-la do Poder Legislativo) de encomenda à Câmara e mais do que ao Senado.

Agora, surge o episódio protagonizado pelo novo deputado bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG) na tribuna da Câmara, no Dia Internacional da Mulher, dizendo que "se sentia mulher" e usando uma peruca loira. Fez ataques às mulheres transsexuais e teve repercussão em jornais e noticiosos de TV lá fora, onde ganhou os piores comentários.

Vermelho, não

O PL vinha reformando uma ampla sala para que Jair Bolsonaro pudesse começar a despachar na sede do partido, tão logo retornasse de Orlando.

Só que surgiu um problema que retardou a finalização do recinto: uma grande e vistosa mesa vermelha usada anteriormente naquelas dependências deveria ser substituída. A antiga bandeira do PL continha vermelho e azul antes de reproduzir as cores nacionais.

Valdemar Costa Neto, dono do PL, achou que Bolsonaro passaria mal, caso se sentasse à mesa vermelha por conta da cor do PT. Do lado de fora, nem a mesa da recepção poderia ser vermelha.

Só madeira

Na grande sala ocupada por Michelle Bolsonaro no comando do PL Mulher, também na sede do partido em Brasília, a mesa ocupada pela ex-primeira-dama é de madeira e não exibe cores.

Mais: ela iniciaria uma agenda de viagens pelo país, onde tentaria atrair o eleitorado feminino e faria contato com o bloco evangélico de cada cidade. Era também uma aposta para aumentar a capilaridade da legenda nas eleições municipais de 2024. Agora, está tudo paralisado devido ao escândalo das joias da Arábia Saudita.

Mistura fina

EM documento no qual defende a federação do PSB com o PDT, o presidente socialista Carlos Siqueira faz referência às eleições gerais em 2016.

Enquanto o PSB ocupa a vice-presidência da República com Geraldo Alckmin, o PDT enfrenta um racha interno com direito a queda de braço entres os irmãos Cid e Ciro Gomes. Ou seja: a nova federação poderia ameaçar os planos de Ciro para 2026. Além disso, os socialistas acham que Alckmin seria um grande nome para 2026.

ATÉ mesmo sindicalista acham que o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, não perde chance de reiterar concepções atrasadas. Agora, quer aumentar imposto sobre o faturamento das empresas em troca da desoneração da folha de pagamento daqueles que mais geram emprego. Segundo analistas, ele não diferencia faturamento de lucro. E nem desconfia que as varejistas, por exemplo, estão entre as que mais faturam, mais empregam e com margem reduzidas, acabam fechando.

BOLSONARISTAS mais ferrenhos e até mesmo os filhos do ex-presidente, não querem que Jair Bolsonaro retorne ao Brasil agora e nem mesmo nas próximas semanas, dependendo dos rumos do escândalo das joias da Arábia Saudita. Apostam que ele gastaria mais tempo tentando se explicar no comprometedor episódio, que ganha novos rounds todos os dias, envolvendo até ex-ministros e militares que trabalharam no governo.

VALDEMAR Costa Neto, dono do PL, acaba de liberar o deputado federal e ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que quer disputar a prefeitura da cidade de São Paulo, para que trate de ganhar imagem e eleitorado até o final do ano para ser preferido do partido na disputa. O prefeito Ricardo Nunes (MDB) vinha sonhando com o apoio do PL para se reeleger. Agora, a ordem é esperar.

EMPRESAS que necessitam enviar seus profissionais à China estão preocupados com a demora na obtenção de vistos no consulado de São Paulo (atende também cidadãos chineses no Brasil). O agendamento agora só presencial; o online foi suspenso e ninguém consegue contato por e-mail ou telefone. O resultado são filas desde a madrugada para atender menos de 30 pessoas por dia. O consulado não quer filas de solicitantes na rua, mas diariamente, dezenas de pessoas aguardam lá até com guarda-sol. Outras vendem lugar na fila. O atendimento poderá ser normalizado em abril.

SE comissárias são presenças constantes em todos os voos nacionais e internacionais, a Iata revela que, à propósito da "Semana da Mulher", pilotas representam apenas 5,1% do quadro de profissionais das companhias aéreas de todo mundo. Mulheres ocupam 6% das cadeiras de CEOs e 13% são diretoras financeiras. A representatividade é maior na diretoria de recursos humanos, com 40% de mulheres. Já o percentual de engenheiras aeroespaciais é de menos de 9%.

Assine o Correio do Estado