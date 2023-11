O ministro Flávio Dino (Justiça) conversou com Rodrigo Pacheco em busca de uma solução para o Cade. A ideia é encaminhar de uma só vez para o Senado uma lista com quatro indicações para o Conselho.

Mais: a pauta de votações do Cade está travada desde a saída do conselheiro Luis Henrique Braido. Das sete cadeiras, apenas três estão ocupadas, abaixo do quórum mínimo de quatro integrantes fixado por lei.

“Estamos saindo de um sistema tributário nota dois, não tem um sistema nota 10, porque teve de haver muita discussão e acordo para chegar a esse resultado”,

de FERNANDO HADDAD // ministro da Fazenda sobre a aprovação da reforma tributária pelo Senado.

In – Piscina de container

Out – Piscina inflável

Olho no look

A 30ª edição do Prêmio Multishow que aconteceu na terça-feira (7) na Jeneusse Arena, no Rio de Janeiro, contou com a apresentação Tadeu Schmidt, Tata Werneck e Ludmilla, que tentou se redimir pelo tropeção que cometeu no GP Brasil e entonou o Hino Nacional, ao lado da companheira Brunna Gonçalves (primeira foto) no início da apresentação, há quem garanta que ela estava com ponto eletrônico.

Tropeços à parte Ludmilla foi premiada em duas categorias, Show e Voz do Ano. Ao todo foram distribuídos 23 prêmios onde o grande destaque ficou para Iza que levou três estatuetas como Artista do Ano; Capa do Ano, com álbum Afrodhit; e Pop do Ano, com a música Fé nas Maluca que tem participação da MC Carol. Simone Mendes, agora em carreira solo também levou dois troféus Sertanejo e Hit do Ano, com Erro Gostoso.

Entre tantas que estiveram presentes na cerimônia, muitas famosas resolveram ousar em seus looks, alguns foram aplaudidos, outros eram de gosto meio duvidoso. Entre tantas, da segunda foto a esquerda para à direita, estavam, Luísa Sonza, que cobria o rosto e avisou que o look era inspirado na música Escândalo Íntimo; a atriz Deborah Secco que brincava que havia saído do banho; Gloria Groove, que tinha um look inspirado num inseto; Karol Conka com um look que aparentava estar molhado; e Valesca Popozuda num vestido de Jean-Paul Gaultier que tem a estampa de um corpo nu.

PF em alta faz “greve branca”

A Polícia Federal está em alta: formou ao lado do STF na captura dos bolsonaristas de 8 de janeiro, conseguiu que Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, falasse tudo o que sabe e estava ao lado do ministro Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública) na decretação da GLO contra o crime organizado, “prato feito” que Lula teve de engolir.

Andrei Rodrigues, diretor-geral da PF, contudo, vem tentando manter a moral da tropa: agentes e peritos fazem uma “greve branca”, o que atrasa investigações importantes. Andrei vem batalhando junto ao Ministério da Gestão mais recursos para aumentar os salários da categoria.

Agora, a PF encontrou mensagens em que o ministro Juscelino Filho (Comunicações) teria indicado nomes e contas em que o empresário Eduardo Barros Costa, também conhecido como Eduardo DP ou Imperador, depositasse dinheiro e classificou a relação entre eles de “criminosa”.

Adora nudes

No próximo dia 16 de novembro em Sevilha, na Espanha, acontecerá a 24ª edição do Grammy Latino, com transmissão ao vivo pela Globoplay e Canal Bis. No dia seguinte, dia 17 o Multishow apresenta os melhores momentos. É o evento mais esperado do ano.

A surpresa desta vez é a indicação na categoria ‘Artista Revelação’ da pernambucana Natascha Falcão, que lançou no primeiro semestre “Ave Mulher!”. Além de cantora é diretora, apresentadora, atris (fez duas novelas na Globo), formada em jornalismo e “cangaceira”. E embora use figurinos criativos, adora ser fotografada sem roupa. Mais: é prima do cantor Otto.

Fama de ciumento

Veteranos petistas dizem que Lula convocou um café da manhã com jornalistas, meio inesperado, só para avaliar a repercussão que faria em torno do “déficit zero” do ministro Fernando Haddad. Pretendia mesmo reduzir o protagonismo do ministro da Fazenda, que o vinha deixando enciumado.

Para esses veteranos, nada de novo: Lula sempre quer mostrar que “quem manda é ele”. Depois, convocou reunião para “discutir a reforma tributária”: queria mostrar que era ele quem definia o projeto – e não Haddad.

A mesma receita

Rui Costa, chefe da Casa Civil, também reza numa cartilha semelhante à de Lula: tem ciúmes de ministros que tem acesso ao presidente, que preferem não lhe apresentar satisfações, que não conseguem nem palpitar no que está definido no Novo PAC e até mesmo na frente de deputados adora derrubar o ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais). Quando pode, emperra até reuniões de Lula com aliados. E trata Janja “a pão de ló”.

Compulsórios

Aumentar a alíquota dos depósitos compulsórios ao Banco Central, uma das ideias da equipe econômica para conter os impactos que ameaçam os cumprimento do resultado fiscal, seria tarefa ao alcance da canetada do governo.

Pode ser devolvido a qualquer momento e tem mil e uma utilidades: influenciar o multiplicador monetário, estabelecer demanda estável por reservas bancárias, direcionamento de crédito e obtenção de receita fiscal, só para começo de conversa.

Para quem nem imagina: o total de depósitos compulsórios recolhidos no BC soma cerca de R$ 540 bilhões.

FERTILIZANTES

As conversas entre executivos da Petrobras e autoridades bolivianas, há duas semanas, já produziu resultados. Os emissários da estatal queriam obter do governo da Bolívia garantias de fornecimento de gás para a Unidade de Nitrogenados de Três Lagoas (UFN III), no Mato Grosso do Sul e agora a empresa retoma a construção da UFN III, projeto que marcará o retorno da estatal ao setor de fertilizantes.

Além do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, também a ministra Simone Tebet (Planejamento) tem sua cota de contribuição para a retomada do projeto.

Pró-desoneração

As centrais sindicais unidas (menos a CUT, ligada ao PT e ao governo Lula) estão estampando grande anúncio de página inteira nos jornais defendendo a aprovação da prorrogação da política de desoneração da folha que deverá ser imediatamente sancionada.

Se não acontecer, as centrais estimam que haverá perdas de empregos que podem chegar a 1 milhão de postos de trabalho. Hoje, segundo a campanha das centrais, são 9 milhões de postos de trabalho nos 17 setores que mais empregam no país e amanhã esse número poderá ser reduzido a pouco mais de 8 milhões.

CONTRABANDO

Se não bastasse o cigarro, agora é a soja que alimenta o contrabando no Mercosul. A Polícia Federal está investigando um esquema de contrabando do cereal envolvendo Brasil, Argentina e Paraguai. O ponto de partida é a região de Soberbo, na província argentina de Missiones, de onde saem os maiores volumes do produto.

Do lado brasileiro, a estrutura está concentrada no Rio Grande do Sul, perto de Tiradentes do Sul, a 80 km da divisa com a Argentina. De lá, seria exportada para o Paraguai, como se tivesse sido produzida no Brasil. O esquema já teria movimentado R$ 80 milhões

Virou meme

O famoso Bob Wolfenson (durante anos, foi o favorito das artistas que tiravam a roupa na finada Playboy) fez fotos da primeira-dama Janja da Silva, vestida com costumes de suas costureiras prediletas para as páginas da revista Ela, que circula com O Globo.

Misturando o fotógrafo com a poderosa mulher do presidente, tudo virou meme nas redes sociais, com direito a montagens. E Janja aparece no meio de um incêndio florestal, no alto de um prédio, em um alagamento e até numa reunião de ministros, sobre uma mesa. Sem montagem, Janja aparece também sentada num móvel do Alvorada, que ela mesma teria comprado.

Acordo milionário

Está nas redes sociais: o jogador Neymar teria proposto um pacote de silêncio com a ex-noiva Bruna Biancardi (eles têm uma filha, Mavie, de um mês), em que pagaria uma mesada de R$ 200 mil para ela, em troca de ter sua imagem preservada diante das polêmicas de traição.

Neymar sofreu acusações desse tipo na maioria dos relacionamentos que teve anteriormente. Só que Bruna distribuiu uma nota afirmando que esse acordo não existe. Neymar tem uma fortuna avaliada em cerca de R$ 4,2 bilhões e ganha hoje no Al Hilal R$ 67,8 milhões por mês e por temporada R$ 815,8 milhões.

REVERTER O PLACAR

A direção da SAF do Cruzeiro conversa com bancos de investimentos com o objetivo de realizar uma emissão de dívidas. Se daria com o lançamento das chamadas debêntures-fut, mecanismo de captação previsto na Lei das Sociedades Anônimas do Futebol.

O objetivo é o pagamento de dívidas de curto prazo, dentro do plano de recuperação judicial, já homologada pela Justiça. Controlada por Ronaldo Fenômeno, a SAF do Cruzeiro entrou em recuperação judicial com um passivo de mais de R$ 530 milhões. A empresa se compromete a pagar perto de R$ 100 milhões até dezembro de 2025.

MISTURA FINA