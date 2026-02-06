"Estamos sentindo falta do dinheiro. É um projeto que custa muito caro. Tem o aluguel do espaço...

Está nas redes sociais, daqui e dos Estados Uni dos: uma mansão de R$ 54 milhões consolida a fortuna estimada em R$ 90 milhões da modelo brasileira Alessandra Ambrósio. No competi tivo mercado imobiliário da Califórnia, poucas propriedades conseguem equilibrar localiza ção privilegiada e valorização.

MAIS: a mansão avaliada em US$ 10 milhões é mais do que uma residência: é um ativo finan ceiro em Santa Mônica. Alessandra, à propó sito, tem 44 anos e ainda ganha perto de US$ 5 milhões por ano. Em 2008, o site AskMen a con siderou a modelo brasileira "a segunda mulher mais desejada do mundo".

STF suspendeu

Enquanto os Correios agonizavam no fim do ano passado sem dinheiro em caixa, os ministros do Tribunal Supe rior do Trabalho (TST) acharam justo aumentar os gastos da empresa pública, impondo-lhe uma série de obrigações trabalhistas nem um pouco razoáveis. Os empregados se transformaram em merecedores de um bônus natalino de R$ 2,5 mil, um plano de saúde turbinado, um adicional de hora extra de 200% nos dias de repouso e uma gratificação de férias de 70%, benesses estimadas em quase R$ 2 bilhões. O Supremo Tribunal Federal, contudo, barrou a iniciativa do TST e por força de liminar do ministro Alexandre de Moraes, tudo foi suspenso.

Entre a carne e as urnas 1

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, tem mantido uma intensa rotina de conversas com autoridades diplomáticas do Japão e da Coreia do Sul, em Brasília. Quer fechar até o fim de fevereiro um acordo para a reto mada dos embarques de carne bovina para os dois países. Trata-se de um tema que pesa em duas balanças: na comercial e na eleitoral. Para o agrone gócio brasileiro, a abertura dos merca dos japonês e sul-coreano é tida como fundamental para mitigar o impacto das restrições impostas por Pequim à carne bovina brasileira.

Entre a carne e as urnas 2

Estima-se que a queda das exporta ções para a China em 2026 será da ordem de 600 mil toneladas, ou seja, o equivalente a mais de um terço dos embarques realizados no ano pas sado. É um osso duro de roer que pre cisará ser compensado mediante acor dos comerciais em outras latitudes. Ao mesmo tempo, Fávaro trata o assunto como uma última grande missão à frente da Pasta e um ativo eleitoral - o ministro será candidato ao Senado pelo Mato Grosso.

Primeira sessão

No segundo dia de fevereiro, Paulo Skaf, novo presidente da Fiesp, pro moveu a primeira grande sessão de seu novo mandato, convocando um grande número de novos diretores extraídos dos sindicatos patronais, que sempre apoiaram Skaf. E haviam dois convidados especiais que discursaram: Henrique Meirelles e Gilberto Kassab, hoje em alta nos círculos políticos por reunir no PSD três governadores can didatos ao Planalto. Foram aplaudidos. E Skaf também elogiou outra presença: Ivo Dall'Acqua, vice-presidente da Fecomércio (e presidente executivo), que também é diretor da Fiesp. Muitos perguntavam a Kassab se ele já tinha escolhido quem seria o candidato do PSD ao Planalto - e ele sorria.

Outros tempos

Até na caserna, as apostas são que Bol sonaro e o general Braga Neto sejam expulsos do Exército. Para quem tem memória curta: há 38 anos, em julho de 1988, o STM absolveu o então capi tão Bolsonaro, acusado de liderar um plano para explodir bombas em quar téis e em um sistema de abasteci mento de água, no Rio, para reivindicar melhores salários. Agora, o STM não salvará Bolsonaro pela segunda vez. Há convicção, contudo, que os gene rais da reserva Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, serão poupados.

Sonho alcançado

Conhecido no Brasil por seus mais diversos trabalhos tanto n na TV quanto no Cinema Selton Mello se destaca como um dos mais aclamados e versáteis narradores do país, atuando também como diretor e roteirista. Sua influência está moldando uma evolução do cinema brasileiro contemporâneo, com seu impacto ultrapassando as fronteiras do país. Já está trabalhando em Hollywood ao lado de nomes renomeados como Jack Black e Paul Rudd e também ultrapassou a fronteira da América Latina e acabou de gravar um longa da diretora chilena Dominga Sotomayor, com produção do brasileiro Rodrigo Teixeira.

Em capa de Numéro Netherlands ele garantiu sempre sonhou de ser ator e que seus pais o apoiaram desde o primeiro momento em que demonstrou seu sonho quando criança. “Agora estou vivendo um momento muito especial, internacionalizando algo que venho fazendo no Brasil há mais de quarenta anos. Levando minha sensibilidade, minha criatividade, meu senso de humor, o que carrego no coração, para pessoas que estão me descobrindo agora. Isso é algo que sempre sonhei”. E completa: “Este é um momento muito novo na minha vida. É emocionante, porque sinto que estou levando para o mundo o que venho fazendo no Brasil há anos, só que em uma escala maior. Estou falando com um público que ainda não me conhece, um público que está começando a descobrir meu trabalho. E talvez alguém assista a 'Anaconda' e pense: “Quem é esse cara? Quero ver mais dele”.

Sobre como escolhe seus trabalhos é direto: “No Brasil, sempre tentei equilibrar projetos com forte apelo popular com trabalhos mais experimentais. O que estou fazendo agora é essencialmente a mesma coisa. Esse equilíbrio é algo que sempre busquei e agora estou reencontrando. 'I'm Still Here', 'Anaconda' e 'La Perra' são três gêneros diferentes, três tons diferentes e três maneiras diferentes de me expressar. O que me entusiasma é manter essa chama nos meus olhos. Nunca me acomodar. Sempre me desafiar, desafiar meus sentidos, desafiar minhas certezas”.

Correios: 83 mil sem plano de saúde

Dentro da crise dos Correios há outra crise que mobiliza o governo. O Planalto pres siona a direção da empresa a equacionar a desordem financeira e operacional da Postal Saúde. Servidores e aposentados da estatal não têm conseguido atendimento nos principais hospi tais e clínicas credenciados no plano. Grupos como Rede D'Or e Dasa vêm se recusando a agendar con sultas e exames devido à falta de pagamento por parte da Postal Saúde. A inadimplência é resul tado direto dos atrasos no repasse dos recursos dos Correios. A dívida da estatal com a empresa de medicina de grupo já ultrapassa os R$ 740 milhões, mais que o dobro do registrado em 2024. Os índices de reclamação junto à Agência Nacio nal de Saúde Suplementar também duplicaram ao longo de 2025. Auxiliares de Lula enxergam as enfermidades financeiras da Postal Saúde como foco de desgaste político ou até maior do que o próprio rombo dos Correios. São funcionários (83 mil e 10 mil serão afastados por Plano de Demissão Voluntária) e dependentes, ou seja, eleitores.

"Reestruturação"

O custo anual do Postal Saúde chega a R$ 2 bilhões e 10% do faturamento. Ninguém sabe se, dos R$ 12 bilhões conseguidos pelos Correios junto a grupo de bancos, com garantia da União (Tesouro Nacional), vai sobrar alguma coisa para o Postal Saúde. A manu tenção é de R$ 170 milhões mensais e só vem cres cendo. Os repasses regulares vêm tropeçando desde novembro de 2024. O empréstimo está condicio nado a um plano de reestruturação dos Correios. As agências fecharam por três dias para começar essa "reestruturação” e não aconteceu muita coisa. A ideia é que mil agências fecharão.

Sofisticação e elegância

A busca pelo corpo perfeito continua sendo um dos sonhos de muitas mulheres, que buscam inspirações principalmente nas celebridades. Uma ‘dessas inspirações é a modelo e atriz inglesa Rosie Huntington-Whiteley, que é quarta modelo mais bem-paga do mundo e está sempre sendo ligada as cam panhas que invocam sofisticação e elegância. Além disso é embaixadora da marca de beleza Gisou que mostra como ela está expandindo sua presença no mercado de beleza, não só na moda. Atualmente pode ser vista na campanha da grife de moda esportiva e ‘athleisure’ (roupas esportivas que tam bém são usadas no dia a dia) Alô. Também embaixadora da marca norte-americana, Rosie apresenta o programa de exer cício o ALO’s 7-Day Reset Ritual (Ritual de Reinício de 7 Dias da ALO), que acessível através do aplicativo gratuito ALO Wellness. Este programa disponibiliza uma semana repleta de exercícios físicos, receitas e dicas de autocuidado, guia das por profissionais do ALO Wellness Club, em parceria com o Chenot Palace Weggis, um renomado resort suíço que se destaca por sua abordagem em longevidade e desintoxicação, fundamentada em evidências científicas. Sobre o aplica tivo a modelo falou: “Não sou especialista em bem-estar, mas este aplicativo gratuito e seu conteúdo parecem muito bons”.

Gorda ‘boquinha’

Um pouco de história: Daniel Vorcaro foi levado a Lula pelo ex-ministro Guido Mantega. Lula, preve nido, chamou Gabriel Galípolo, diretor do BC e mais duas testemunhas. Fora do governo, Mantega vive cir culando por Brasília em busca de oportunidades. Lula já tentou colocá-lo na Vale e só conseguiu uma vaga no conselho da Eletrobras (R$ 12,6 mil mensais). No Banco Master, a ‘novela’ era outra: Mantega exercia o cargo de "consultor estratégico". O salário chegava a R$ 1 milhão por mês. Agora, ele volta a circular em Brasília.

Herdeiro beneficiado

O Ministério Público Militar pediu ao STM – Superior Tribunal Militar que Jair Bolso naro, três generais e um almirante sejam condenados pela trama golpista e expul sos das Forças Armadas, o que já era espe rado pelo grupo do ex-presidente. Ao esco lher Flávio como candidato ao Planalto, Bolsonaro avaliou que, ao contrário do que possa se imaginar, seu herdeiro será beneficiado por esse cenário. Aumentaria, segundo Bolsonaro, aquele mote de "per seguição", sempre usado. Antibolsonaris tas acham que eles sonham pai e filho.

Dúvidas sobre Tarcísio

Por outro lado, muita gente se pergunta por que Bolsonaro escolheu seu filho Flá vio e não o governador Tarcísio de Freitas para desafiar Lula na disputa. Há quem garanta ter ouvido do Capitão:" É melhor perder mantendo a liderança do que ganhar liderado". Bolsonaro, desconfiado, teria grande dúvida se Tarcísio lhe daria mesmo anistia, caso fosse eleito. O ex-pre sidente, aliás, sempre lembra que ape nas o governador Ronaldo Caiado já disse que, vitorioso, a primeira coisa que faria seria lhe dar anistia.

MISTURA FINA

Antes mesmo da chegada do período eleitoral, é grande a briga no PT para levar a melhor fatia do rateio ministe rial em um eventual quarto mandato de Lula. A Casa Civil, ainda chefiada por Rui Costa, virou ponto de cobiça de petistas, com os atuais ministros Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) , Camilo San tana (Educação) e até Fernando Haddad (Fazenda), brigando pelo espaço a coto veladas. É que o ocupante do cargo quer disputar eventual sucessão em 2030.

Mais: Haddad é empurrado a disputar o governo de São Paulo, mas não quer se expor a nova humilhação nas urnas. Prefere coordenar a campanha. Se Lula vence, Haddad pode voltar à Fazenda, mas ele quer a Casa Civil. Gleisi tam bém quer e eles têm em comum total inimizade de Rui Costa a quem se refe rem como "Dilma de calças". No período entre a saída de Rui da Casa Civil e o final do terceiro governo de Lula, Miriam Belchior é que ficará na Casa Civil.

Assim que abriu o ano legislativo, a CPMI que apura a ladroagem no INSS, recebeu mais de 40 pedidos nos pri meiros minutos de funcionamento. Nada menos do que 12 são assinados pelo relator , deputado Alfredo Gaspar (União-AL) , como, por exemplo, aquele que quebra de sigilo bancário e fiscal de Fábio Luis Lula da Silva, filho do presi dente Lula, com ligação a Antonio Car los Camilo Antunes, o "Careca do INSS", apontado como líder da roubalheira.

Lulinha entrou na mira da CPMI ainda no ano passado, após a bancada de esquerda se mobilizar para impedir sua convocação. Em dezembro, no final do ano Legislativo anterior, o relator Alfredo Gaspar reiterou a intenção de votar novamente a convocação de Lulinha para depor. A CPMI também quer avan çar sobre a família de Daniel Vorcaro, dono do enrolado Banco Master e protagonista de mais um super-escândalo.

Todos os processos de perda de patente dos militares serão relatados por ministros civis do STM. Na ação contra Bolsonaro, a revisora será a ministra Veronica Sterman, que também será relatora do caso do almi rante Amir Garnier. A magistrada foi indi cada pelo presidente Lula para o cargo, no ano passado, e ela também já advogou para a ministra Gleisi Hoffmann.

IN: Suco detox de beterraba com cenoura e laranja

OUT: Suco detox de tomate com limão siciliano

