Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Colunistas

GIBA UM

"Estamos sentindo falta do dinheiro. É um projeto que custa muito caro. Tem o aluguel do espaço...

...atrações musicais, é um valor enorme. Por isso vendemos ingresso a R$ 5mil, R$ 6 mil, R$ 7 mil por noite", de Álvaro Garnero, sobre a falta dos milhões do sócio Daniel Vorcaro no camarote da Sapucaí.

Ester Figueiredo

Ester Figueiredo

06/02/2026 - 00h04
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Está nas redes sociais, daqui e dos Estados Uni dos: uma mansão de R$ 54 milhões consolida a fortuna estimada em R$ 90 milhões da modelo brasileira Alessandra Ambrósio. No competi tivo mercado imobiliário da Califórnia, poucas propriedades conseguem equilibrar localiza ção privilegiada e valorização.

MAIS: a mansão avaliada em US$ 10 milhões é mais do que uma residência: é um ativo finan ceiro em Santa Mônica. Alessandra, à propó sito, tem 44 anos e ainda ganha perto de US$ 5 milhões por ano. Em 2008, o site AskMen a con siderou a modelo brasileira "a segunda mulher mais desejada do mundo".

STF suspendeu

Enquanto os Correios agonizavam no fim do ano passado sem dinheiro em caixa, os ministros do Tribunal Supe rior do Trabalho (TST) acharam justo aumentar os gastos da empresa pública, impondo-lhe uma série de obrigações trabalhistas nem um pouco razoáveis. Os empregados se transformaram em merecedores de um bônus natalino de R$ 2,5 mil, um plano de saúde turbinado, um adicional de hora extra de 200% nos dias de repouso e uma gratificação de férias de 70%, benesses estimadas em quase R$ 2 bilhões. O Supremo Tribunal Federal, contudo, barrou a iniciativa do TST e por força de liminar do ministro Alexandre de Moraes, tudo foi suspenso.

Entre a carne e as urnas 1

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, tem mantido uma intensa rotina de conversas com autoridades diplomáticas do Japão e da Coreia do Sul, em Brasília. Quer fechar até o fim de fevereiro um acordo para a reto mada dos embarques de carne bovina para os dois países. Trata-se de um tema que pesa em duas balanças: na comercial e na eleitoral. Para o agrone gócio brasileiro, a abertura dos merca dos japonês e sul-coreano é tida como fundamental para mitigar o impacto das restrições impostas por Pequim à carne bovina brasileira.

Entre a carne e as urnas 2

Estima-se que a queda das exporta ções para a China em 2026 será da ordem de 600 mil toneladas, ou seja, o equivalente a mais de um terço dos embarques realizados no ano pas sado. É um osso duro de roer que pre cisará ser compensado mediante acor dos comerciais em outras latitudes. Ao mesmo tempo, Fávaro trata o assunto como uma última grande missão à frente da Pasta e um ativo eleitoral - o ministro será candidato ao Senado pelo Mato Grosso.

Primeira sessão

No segundo dia de fevereiro, Paulo Skaf, novo presidente da Fiesp, pro moveu a primeira grande sessão de seu novo mandato, convocando um grande número de novos diretores extraídos dos sindicatos patronais, que sempre apoiaram Skaf. E haviam dois convidados especiais que discursaram: Henrique Meirelles e Gilberto Kassab, hoje em alta nos círculos políticos por reunir no PSD três governadores can didatos ao Planalto. Foram aplaudidos. E Skaf também elogiou outra presença: Ivo Dall'Acqua, vice-presidente da Fecomércio (e presidente executivo), que também é diretor da Fiesp. Muitos perguntavam a Kassab se ele já tinha escolhido quem seria o candidato do PSD ao Planalto - e ele sorria.

Outros tempos

Até na caserna, as apostas são que Bol sonaro e o general Braga Neto sejam expulsos do Exército. Para quem tem memória curta: há 38 anos, em julho de 1988, o STM absolveu o então capi tão Bolsonaro, acusado de liderar um plano para explodir bombas em quar téis e em um sistema de abasteci mento de água, no Rio, para reivindicar melhores salários. Agora, o STM não salvará Bolsonaro pela segunda vez. Há convicção, contudo, que os gene rais da reserva Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, serão poupados.

 Sonho alcançado

Conhecido no Brasil por seus mais diversos trabalhos tanto n na TV quanto no Cinema Selton Mello se destaca como um dos mais aclamados e versáteis narradores do país, atuando também como diretor e roteirista. Sua influência está moldando uma evolução do cinema brasileiro contemporâneo, com seu impacto ultrapassando as fronteiras do país. Já está trabalhando em Hollywood ao lado de nomes renomeados como Jack Black e Paul Rudd e também ultrapassou a fronteira da América Latina e acabou de gravar um longa da diretora chilena Dominga Sotomayor, com produção do brasileiro Rodrigo Teixeira.

Em capa de Numéro Netherlands ele garantiu sempre sonhou de ser ator e que seus pais o apoiaram desde o primeiro momento em que demonstrou seu sonho quando criança. “Agora estou vivendo um momento muito especial, internacionalizando algo que venho fazendo no Brasil há mais de quarenta anos. Levando minha sensibilidade, minha criatividade, meu senso de humor, o que carrego no coração, para pessoas que estão me descobrindo agora. Isso é algo que sempre sonhei”. E completa: “Este é um momento muito novo na minha vida. É emocionante, porque sinto que estou levando para o mundo o que venho fazendo no Brasil há anos, só que em uma escala maior. Estou falando com um público que ainda não me conhece, um público que está começando a descobrir meu trabalho. E talvez alguém assista a 'Anaconda' e pense: “Quem é esse cara? Quero ver mais dele”.

Sobre como escolhe seus trabalhos é direto: “No Brasil, sempre tentei equilibrar projetos com forte apelo popular com trabalhos mais experimentais. O que estou fazendo agora é essencialmente a mesma coisa. Esse equilíbrio é algo que sempre busquei e agora estou reencontrando. 'I'm Still Here', 'Anaconda' e 'La Perra' são três gêneros diferentes, três tons diferentes e três maneiras diferentes de me expressar. O que me entusiasma é manter essa chama nos meus olhos. Nunca me acomodar. Sempre me desafiar, desafiar meus sentidos, desafiar minhas certezas”.

Correios: 83 mil sem plano de saúde

Dentro da crise dos Correios há outra crise que mobiliza o governo. O Planalto pres siona a direção da empresa a equacionar a desordem financeira e operacional da Postal Saúde. Servidores e aposentados da estatal não têm conseguido atendimento nos principais hospi tais e clínicas credenciados no plano. Grupos como Rede D'Or e Dasa vêm se recusando a agendar con sultas e exames devido à falta de pagamento por parte da Postal Saúde. A inadimplência é resul tado direto dos atrasos no repasse dos recursos dos Correios. A dívida da estatal com a empresa de medicina de grupo já ultrapassa os R$ 740 milhões, mais que o dobro do registrado em 2024. Os índices de reclamação junto à Agência Nacio nal de Saúde Suplementar também duplicaram ao longo de 2025. Auxiliares de Lula enxergam as enfermidades financeiras da Postal Saúde como foco de desgaste político ou até maior do que o próprio rombo dos Correios. São funcionários (83 mil e 10 mil serão afastados por Plano de Demissão Voluntária) e dependentes, ou seja, eleitores.

"Reestruturação"

O custo anual do Postal Saúde chega a R$ 2 bilhões e 10% do faturamento. Ninguém sabe se, dos R$ 12 bilhões conseguidos pelos Correios junto a grupo de bancos, com garantia da União (Tesouro Nacional), vai sobrar alguma coisa para o Postal Saúde. A manu tenção é de R$ 170 milhões mensais e só vem cres cendo. Os repasses regulares vêm tropeçando desde novembro de 2024. O empréstimo está condicio nado a um plano de reestruturação dos Correios. As agências fecharam por três dias para começar essa "reestruturação” e não aconteceu muita coisa. A ideia é que mil agências fecharão.

Sofisticação e elegância

A busca pelo corpo perfeito continua sendo um dos sonhos de muitas mulheres, que buscam inspirações principalmente nas celebridades. Uma ‘dessas inspirações é a modelo e atriz inglesa Rosie Huntington-Whiteley, que é quarta modelo mais bem-paga do mundo e está sempre sendo ligada as cam panhas que invocam sofisticação e elegância. Além disso é embaixadora da marca de beleza Gisou que mostra como ela está expandindo sua presença no mercado de beleza, não só na moda. Atualmente pode ser vista na campanha da grife de moda esportiva e ‘athleisure’ (roupas esportivas que tam bém são usadas no dia a dia) Alô. Também embaixadora da marca norte-americana, Rosie apresenta o programa de exer cício o ALO’s 7-Day Reset Ritual (Ritual de Reinício de 7 Dias da ALO), que acessível através do aplicativo gratuito ALO Wellness. Este programa disponibiliza uma semana repleta de exercícios físicos, receitas e dicas de autocuidado, guia das por profissionais do ALO Wellness Club, em parceria com o Chenot Palace Weggis, um renomado resort suíço que se destaca por sua abordagem em longevidade e desintoxicação, fundamentada em evidências científicas. Sobre o aplica tivo a modelo falou: “Não sou especialista em bem-estar, mas este aplicativo gratuito e seu conteúdo parecem muito bons”. 

Gorda ‘boquinha’

Um pouco de história: Daniel Vorcaro foi levado a Lula pelo ex-ministro Guido Mantega. Lula, preve nido, chamou Gabriel Galípolo, diretor do BC e mais duas testemunhas. Fora do governo, Mantega vive cir culando por Brasília em busca de oportunidades. Lula já tentou colocá-lo na Vale e só conseguiu uma vaga no conselho da Eletrobras (R$ 12,6 mil mensais). No Banco Master, a ‘novela’ era outra: Mantega exercia o cargo de "consultor estratégico". O salário chegava a R$ 1 milhão por mês. Agora, ele volta a circular em Brasília. 

Herdeiro beneficiado

O Ministério Público Militar pediu ao STM – Superior Tribunal Militar que Jair Bolso naro, três generais e um almirante sejam condenados pela trama golpista e expul sos das Forças Armadas, o que já era espe rado pelo grupo do ex-presidente. Ao esco lher Flávio como candidato ao Planalto, Bolsonaro avaliou que, ao contrário do que possa se imaginar, seu herdeiro será beneficiado por esse cenário. Aumentaria, segundo Bolsonaro, aquele mote de "per seguição", sempre usado. Antibolsonaris tas acham que eles sonham pai e filho.

Dúvidas sobre Tarcísio

Por outro lado, muita gente se pergunta por que Bolsonaro escolheu seu filho Flá vio e não o governador Tarcísio de Freitas para desafiar Lula na disputa. Há quem garanta ter ouvido do Capitão:" É melhor perder mantendo a liderança do que ganhar liderado". Bolsonaro, desconfiado, teria grande dúvida se Tarcísio lhe daria mesmo anistia, caso fosse eleito. O ex-pre sidente, aliás, sempre lembra que ape nas o governador Ronaldo Caiado já disse que, vitorioso, a primeira coisa que faria seria lhe dar anistia.

MISTURA FINA

Antes mesmo da chegada do período eleitoral, é grande a briga no PT para levar a melhor fatia do rateio ministe rial em um eventual quarto mandato de Lula. A Casa Civil, ainda chefiada por Rui Costa, virou ponto de cobiça de petistas, com os atuais ministros Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) , Camilo San tana (Educação) e até Fernando Haddad (Fazenda), brigando pelo espaço a coto veladas. É que o ocupante do cargo quer disputar eventual sucessão em 2030.

Mais: Haddad é empurrado a disputar o governo de São Paulo, mas não quer se expor a nova humilhação nas urnas. Prefere coordenar a campanha. Se Lula vence, Haddad pode voltar à Fazenda, mas ele quer a Casa Civil. Gleisi tam bém quer e eles têm em comum total inimizade de Rui Costa a quem se refe rem como "Dilma de calças". No período entre a saída de Rui da Casa Civil e o final do terceiro governo de Lula, Miriam Belchior é que ficará na Casa Civil.

Assim que abriu o ano legislativo, a CPMI que apura a ladroagem no INSS, recebeu mais de 40 pedidos nos pri meiros minutos de funcionamento. Nada menos do que 12 são assinados pelo relator , deputado Alfredo Gaspar (União-AL) , como, por exemplo, aquele que quebra de sigilo bancário e fiscal de Fábio Luis Lula da Silva, filho do presi dente Lula, com ligação a Antonio Car los Camilo Antunes, o "Careca do INSS", apontado como líder da roubalheira.

Lulinha entrou na mira da CPMI ainda no ano passado, após a bancada de esquerda se mobilizar para impedir sua convocação. Em dezembro, no final do ano Legislativo anterior, o relator Alfredo Gaspar reiterou a intenção de votar novamente a convocação de Lulinha para depor. A CPMI também quer avan çar sobre a família de Daniel Vorcaro, dono do enrolado Banco Master e protagonista de mais um super-escândalo.

Todos os processos de perda de patente dos militares serão relatados por ministros civis do STM. Na ação contra Bolsonaro, a revisora será a ministra Veronica Sterman, que também será relatora do caso do almi rante Amir Garnier. A magistrada foi indi cada pelo presidente Lula para o cargo, no ano passado, e ela também já advogou para a ministra Gleisi Hoffmann.

IN: Suco detox de beterraba com cenoura e laranja

OUT: Suco detox de tomate com limão siciliano

 

COLABOROU PAULA RODRIGUES

Colunistas

"Do Petrolão ao Aposentão"

Senador Rogério Marinho (PL-RN), sobre atuação do PT em escândalos do Master e INSS

04/02/2026 07h00

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

Caso Master: PT topa CPI, mas só a governista

Declaração do ex-líder do PT na Câmara Lindbergh Farias (RJ) de que seu partido apoiaria a criação de CPI para investigar a fraude do Banco Master pegou de surpresa uma boa parte dos petistas. A ala baiana do PT, incluindo Rui Costa (Casa Civil), não quer nem ouvir falar em CPI. O temor é que a CPI avance sobre o CredCesta, consignado para servidores da Bahia transferido para o Banco Master, e arraste o governo de Jerônimo Rodrigues (PT) e antecessores para o centro do escândalo.

 

Desgastou, mudou

Até dias atrás, o líder do governo Lula na Câmara José Guimarães (PT-CE) descartava qualquer apoio a CPI do Master.

 

Com ressalva

Com o escândalo colando no governo, parte do PT resolveu apoiar a investigação, mas nada de assinar a CPMI, puxada pela oposição.

 

Só a trupe

Para fazer o filme, o PT só apoia os pedidos de Fernanda Mechionna (Psol-RS), Heloísa Helena (Rede-RJ) e Rodrigo Rollemberg (PSB-DF).

 

Destino: gaveta

Na Câmara e Senado, é hoje perto de zero a chance de instalação de CPIs envolvendo o Master. Se sair, e olhe lá, será uma preguiçosa CPMI.

 

Convocação de governador em CPI é bravata

Não vai muito além de bravata a lorota do petista Fabiano Contarato (ES) de suposta convocação dos governadores Cláudio Castro (PL-RJ) e Ibaneis Rocha (MDB-DF), ambos opositores ao governo Lula. Em ano de difícil renovação do mandato, Contarato deveria saber que comissões parlamentares do Congresso não podem convocar governadores. O entendimento, pacificado até no amigável Supremo Tribunal Federal (STF), foi confirmado por juristas ouvidos pela coluna.

 

Aqui não, violão

O pacto federativo impede a CPIs no Congresso convocação de governadores, explica Washington Barbosa, mestre em direito.

 

No seu galho

“[A competência do Congresso] deve ficar restrita à esfera federal”, afirma Guilherme Barcelos, doutor em direito Constitucional.

 

Pura política

Barbosa lembra que CPIs são atos políticos e podem apenas convidar, cabendo o aceite ou não. Convocação no Congresso... nem de prefeitos!

 

Fábrica de marajás

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Rep-PB), nem ruborizou ao responder que “sim” à pergunta de Júlia Zanatta (PL-SC) se projeto em votação faria servidores da Casa a ganharem mais do que deputados.

 

Chá de sumiço

Pedido de investigação da fraude do Banco Master, que o PT diz apoiar, foi protocolado nessa terça (3), no Congresso. Quem pediu a CPMI foi o deputado Carlos Jordy (PL-RJ), sem apoio ou presença de petistas.

 

Lorota da vez

Aos 63, Heloisa Helena (Psol-RJ) segue a mesma. Disse ao podcast de Magno Martins ser filha de pedreiro no Rio, mas o chefe da sua família de classe média era um fiscal de rendas, elite do serviço público. Ainda senadora, ela disse à Folha de SP que pegou “no cabo da enxada”. Mas frequentou ótimos colégios particulares e se formou em Enfermagem.

 

Depende da canela

A tornozeleira eletrônica do “cantor” Oruam estava desligada havia dois meses. “Se fosse alguém do 8 de janeiro ou Bolsonaro, já tinha prisão coletiva em ação no STF”, ironiza o vereador Rubinho Nunes (União-SP).

 

Condição elástica

Carlos Viana (Pode-MG), senador que preside a CPMI do INSS, estava em reunião com o ministro Dias Toffoli (STF) quando Daniel Vorcaro, dono do Master, pediu para adiar o depoimento ao colegiado, amanhã (5)

 

Pauta prioritária

A derrubada do veto de Lula contra o projeto da dosimetria é prioridade da oposição, foi o que disse o senador Jorge Seif (PL-SC), que estima que a votação do veto deve acontecer até o próximo mês.

 

Fala, ministro

O ano começou com pedido de convocação do ministro Wellington César (Justiça). O deputado Sanderson (PL-RS) quer explicação sobre as 10 toneladas de cocaína que saíram do Brasil para o exterior.

 

Quem é

Ficou com o ministro Carlos Vuyk de Aquino a relatoria do processo no Superior Tribunal Militar (STM) que pede a perda de patente de Jair Bolsonaro. A escolha foi por sorteio, transmitido em telão do STM.

 

Pensando bem...

...o ano só começa mesmo após o Carnaval.

 

PODER SEM PUDOR

Amnésia súbita

Francisco Marques Carioca, o segurança que sacou R$1 milhão da Skymaster, alegou súbita amnésia para indicar do paradeiro da dinheirama, na CPI dos Correios, que investigava a corrupção generalizada do governo Lula (PT), em 2005: “Eu não capito.” O deputado José Eduardo Cardoso (PT-SP), subrelator da comissão, que se notabilizou na época por sua independência em relação ao poder petista, reagiu em cima da bucha, cogitando prender o desmemoriado: “É melhor o senhor captar...”

Colunistas

"Eles, que são defensores da democracia, têm que sair com segurança na rua. Não pode usar aviões...

...carreira porque são hostilizados. E o povo, que é antidemocrático, enche as ruas. Antigamente, nenhum ministro precisava dizer que defendia a democracia e era admirado", de Ives Gandra, que defende causas no Supremo desde 1962.

04/02/2026 06h00

Compartilhar
Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Continue Lendo...

Nunca a morte, com muita crueldade, de um cachorro, cometida por gente jovem, mobilizou tantos atos pelo Brasil nos últimos dias. O assassinato do cão Orelha teve grande manifestação de protesto, com participações de artistas, no fim de semana, na Avenida Paulista, no vão livre do Masp, em São Paulo. 
MAIS:   uma das manifestantes, à frente, carregava um cartaz onde se lia "Orelha eterno" e mais abaixo, "O Brasil está de luto". Uma observadora dizia que "as pessoas ficam agora mais indignadas com a morte de um cachorro que criança abatida em meio de um tiroteio ou a morte de uma mulher depois de rolar mais de quilômetro debaixo de um carro.

Saúde cara

Ministros do TCU receberam cerca de R$ 883 mil em reembolsos médicos em 2025, uma média de R$ 98 mil para cada um. A verba, destinada a ressarcir autoridades e seus parentes com gastos em saúde, é parte dos R$ 4,3 milhões em penduricalhos pagos aos ministros no ano passado, manobra que permite conceder salários acima do teto constitucional. o TCU impôs sigilo aos documentos que embasaram os reembolsos. O ministro do TCU que obteve o maior benefício "Ressarcimento de assistência médica", no ano passado, foi Benjamin Zymler, com R$ 200,7 mil. Equivale a uma média mensal de R$ 17 mil.

Reunião geral

Independente do que possa ter produzido em virtude do discurso de abertura dos trabalhos do ano no STF pelo presidente Edson Fachin (oficialmente, a Corte começa a funcionar apenas amanhã), ele sabe que não pode criticar abertamente seus colegas. Perderia apoio para implementar as medidas que pretende, inclusive o código de conduta. Se defender a ética em seu mandato, não poderá deixar passar comportamentos de ministros que, na visão dele, mancham a integridade do Supremo. A conversa maior acontece na reunião com todos os ministros da Corte que Fachin marcou para o próximo dia 12.

Vai ficar tenso

Requerimento de convocação que está chegando à CPMI do INSS deixara mais tenso o candidato Flávio Bolsonaro. Trata-se de Leticia Caetano dos Reis, que vem a ser sócia-administradora do escritório de advocacia do "01" desde sua fundação em 2021. Letícia é irmã de Alexandre Caetano dos Reis, sócio do "Careca do INSS" numa empresa sediada nas Ilhas Virgens Britânicas e alvo de uma operação da PF por suspeita de lavagem no exterior de dinheiro das fraudes praticadas contra os aposentados. Mais: o escritório funciona no mesmo endereço da mansão comprada por Flávio Bolsonaro há cinco anos por R$ 6 milhões.

Master e INSS: algo em comum 1

Dois dos maiores escândalos da atualidade têm em comum o sobrenome Lewandowski entre os personagens. No caso do INSS, a Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos e o Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas contrataram Enrique Lewandowski como advogado no processo que investiga ladroagem contra veteranos e pensionistas. O mesmo padrão se repete na bilionária fraude do Banco Master. 

Master e INSS: algo em comum 2

O Master contratou o escritório da família Lewandowski com o patriarca já na cadeira do ministro da Justiça, por R$ 250 mil mensais. Enrique é filho de Lewandowski, ministro durante a vigência do contrato e a PF é subordinada ao titular do ministério. Pedido de convocação de Enrique aguarda votação: tem "peso" e a "influência" de ser "filho de ministro". Requerimento da deputada Bia Kicis (PL-DF) quer quebrar o sigilo bancário de Enrique.

Giba Um

Noite de protestos

A 68ª edição do Grammy Awards aconteceu em 1º de fevereiro, na Crypto.com Arena, e foi caracterizada por várias declarações de artistas em protesto contra o ICE, (polícia de imigração dos Estados Unidos), além de severas críticas  direcionadas ao presidente Donald Trump. Nesta edição, foram adicionadas duas novas categorias: Melhor Álbum de Country Tradicional e Melhor Capa de Álbum, aumentando o total para 95 categorias premiadas. Para o Brasil, o evento foi memorável, com Caetano Veloso e Maria Bethânia recebendo o prêmio de Melhor Álbum de Música Global por Caetano e Bethânia Ao Vivo, fruto da turnê conjunta que realizaram em 2024 e 2025, que atraiu grandes públicos em todo o país. Caetano já tinha sido premiado anteriormente, mas Bethânia fez história ao se tornar a primeira cantora brasileira a conquistar um Grammy.

Kendrick Lamar destacou-se como o grande vencedor da noite, levando cinco estatuetas (melhor música de rap, melhor performance de rap melódico, melhor álbum de rap e gravação do ano). Ele também garantiu o prêmio de performance de rap por sua participação na música "Chains & Whips", do Clipse, o que lhe permitiu ultrapassar Jay-Z e se tornar o rapper com o maior número de Grammy Awards na história da premiação. Outro destaque foi Bad Bunny, que conquistou 3 de suas 6 indicações. O artista porto-riquenho fez um discurso em que se dirigiu ao ICE, dizendo: "Quero dedicar esse prêmio a todas as pessoas que foram forçadas a deixar suas casas para buscar seus sonhos. A todos os latinos do mundo e a todos os artistas que vieram antes e que mereciam este prêmio. Muito obrigado." Lady Gaga também se destacou ao levar dois prêmios pelo álbum "Mayhem". Entre tantas celebridades que também passaram pelo tapete vermelho da premiação estavam, a modelo Heidi Klum, Chappell Roan, Sharon Osbourne, Queen Latifah,  Miley Cyrus, Kesha, Billie Eilish entre tantas outras. 

Replay de velhas manobras de Dilma

Está nas redes sociais e até em editoriais mais severos: o governo de Lula cumpriu a meta fiscal de 2025, as contas fecharam o ano com déficit de 0,1% do PIB (Produto Interno Bruto), dentro da margem de até 0,25%. No mundo real, contudo, segundo analistas, o déficit foi de R$ 61,7 bilhões (0,48% do PIB), quase o dobro do limite fiscal tolerado e 32% acima do rombo verificado em 2024. Para cumprir a meta, o governo de Lula esmerou-se em excluir da contabilidade diversos itens, como  despesas com sentenças judiciais (precatórios), ressarcimento a aposentados do INSS roubados em seus benefícios e gastos extras com a defesa, saúde e educação. O saldo negativo caiu para R$ 13 bilhões. É uma manobra, artifício ou alternativa, que lembra os tempos do governo Dilma em alguns aspectos e também não é grande novidade. Afinal, já foi usado em 2024. Mais: nos tempos da presidente antes da queda o expediente era chamado de "contabilidade criativa" - e Guido Mantega era o ‘coordenador’.

Sem discurso

Para analistas mais lúcidos, a candidatura de Fernando Haddad em São Paulo seria simples de resolver se Lula tivesse deixado o ministro tocar a economia. Como gastou o que quis e até o que não tinha, deixou Haddad sem discurso e com uma crise fiscal para defender nas urnas. Com Tarcísio de Freitas pela frente, nas eleições governamentais, o que significa derrota certa, Haddad não quer ser derrotado como em vezes anteriores. Quer ajudar na campanha de Lula - e nada além disso. Nos bastidores, Janja detona o ainda ministro.

Giba Um

Reformulação

A TV Gazeta, situado no coração da Avenida Paulista, em São Paulo, está promovendo uma série de mudanças em seu quadro de funcionários. No último mês dispensou  as apresentadoras Carol Minhoto, Pamela Domingues e Camila Galetti que comandavam suas atrações femininas (Mulheres e Você Bonita).  Conforme a direção da emissora, é crucial reconhecer a necessidade de modernização tanto no elenco quanto nas atrações. O próximo desafio será encontrar um equilíbrio entre a inovação e a conservação da memória. A meta é retirar o canal de sua zona de conforto, ampliando sua competitividade no setor publicitário e melhorando seu desempenho nas audiências. A nova temporada do programa Mulheres será lançada em 2 de março, apresentando um formato e uma liderança renovados, e será comandado por Gloria Vanique (ex-Globo e ex-CNN Brasil). A expectativa é que haja um crescimento na audiência, que atualmente está abaixo de 1 ponto de média. A TV Gazeta também está tentando recontratar Ronnie Von, que foi dispensado pela emissora há 7 anos.

Giba Um

Atrás do filho

O presidente Lula está mais do que preocupado: relator do escândalo do INSS, o ministro André Mendonça (é um dos grandes defensores da ida de Jorge Messias, da AGU, a uma cadeira no Supremo) teria cobrado a Polícia Federal sobre uma suposta inércia nas investigações contra Lulinha. O ministro do STF teria questionado a ausência de diligências contra o filho de Lula. Acha que a PF poderia ter pedido, pelo menos, a apreensão do passaporte de Lulinha. Tem mais: a investigação do INSS poderá revelar surpresas a partir de apurações contra Roberta Luchsinger lobista e amiga dos Lula da Silva. 

Terceirizado

Daniela Beyruti, presidente do SBT, que saiu de férias quando a emissora tentava montar uma grade nova para 2026, parece ter concordado que não entende muito do ramo. Acaba de contratar Alessandra Ribeiro, não muito conhecida na área, para cuidar da programação, artístico, conteúdo, comercial e finanças. Tudo o que seria obrigação de Beyruti. O SBT continua em terceiro lugar, muitas vezes perdendo audiência na hora do almoço e fim da tarde para a Band. Alessandra deve apresentar resultados em três meses (!).

Gil em campo

Aos 83 anos, Gilberto Gil continua incansável. O show "Tempo Rei", sua última grande turnê, só termina em 28 de março, em São Paulo, depois de passar pela Argentina e pelo Chile. Ao todo serão 30 apresentações, com uma média de 40 mil pessoas por show. E ele nem pensa em "pendurar as chuteiras", tanto que se apresenta em setembro no Rock in Rio, ao lado do britânico Elton John, de 78 anos. Para manter a forma, Gil faz pilates , assiste peças de teatro e lê livros – uma receita e  tanto, pelo que se deduz.

Mistura Fina

Apesar da ofensiva da oposição contra a atuação de Dias Toffoli no processo envolvendo o Banco Master, as chances de algo contra o ministro do Supremo andar no Senado, como pedido de impeachment, são perto de zero, como já avisou o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP) aos colegas. O mesmo com  o ministro Alexandre de Moraes. 
 
Magno Malta (PL-ES) reclama: "Não dá mais para fingir que não está acontecendo nada", protocolando novas denúncias e pedir impeachment de Toffoli. Além de Malta, Eduardo Girão (Novo-CE) também assina o aditamento e diz ter indícios de conflito de interesses e suspeição de parcialidade". No Congresso, a aposta é que, se sair, é uma versão light de CPI com foco no Master e isso no Senado, na Câmara, esquece.

O novo CEO do Atlético-MG, Pedro Daniel, assumiu o cargo com duro confronto pela frente. Do outro lado do gramado, está um esquadrão de credores. Ele já iniciou uma peregrinação junto aos bancos para tentar renegociar o passivo da empresa com generosos deságios. Um dos adversários a ser toureado é o BTG, a quem a SAF deve cerca de R$ 200 milhões. Não é de hoje que o risco de uma recuperação extrajudicial ou mesmo judicial ronda o Atletico-MG, o endividamento passa dos R$ 2 bilhões.
 
Ainda endividamento: é praticamente quatro vezes a receita - indicador mais usado entre clubes. Trata-se do maior índice de alavancagem do futebol brasileiro. Financistas que já se debruçam sobre os balanços do Atletico-MG chegam a dizer que se fosse uma empresa "comum", os credores já teriam executado garantias e colocado o negócio na lona. Ou seja: sem uma repactuação, o passivo é impagável e a situação do Galo beira o insustentável. O cenário só não é pior porque a SAF acaba de receber um novo aporte de Rubem Menin dono da MRV, do Banco Inter, da CNN, e um de seus maiores acionistas. 

Ex-integrante do Departamento de Estado do governo Donald Trump, o historiador Adam Howard, fará palestra no Fórum da Liberdade, maior evento liberal do país, que será realizado em Porto Alegre em 9 e 10 de abril. Atual diretor-executivo do International Chruchill Society, ele vai abordar a relação entre valores ocidentais e orientais no contexto internacional e como os Estados Unidos têm se posicionado.


In –  Brincos de curvas orgânicas

Out – Brinco de formas padrões

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3605, de quarta-feira (04/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 16 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3605, de quarta-feira (04/02): veja o rateio

2

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2968, terça-feira (03/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2968, terça-feira (03/02): veja o rateio

3

Estádio reformado marca estreia de time da fronteira na Libertadores
Esportes

/ 2 dias

Estádio reformado marca estreia de time da fronteira na Libertadores

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6945, quarta-feira (04/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 16 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 6945, quarta-feira (04/02): veja o rateio

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 6945, quarta-feira (04/02)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6945, quarta-feira (04/02)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
Cobrança judicial e Execução
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Cobrança judicial e Execução
Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 semanas

Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?
Exclusivo para Assinantes

/ 2 semanas

Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?