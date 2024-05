"Este governo tem sanha de arrecadar"

CLÁUDIO HUMBERTO

Deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP) aponta que a nova proposta do governo vai 'causar danos'

Câmara banca farra de deputados no exterior

Os deputados federais seguem uma de suas mais tristes “tradições”, aproveitando o mandato e o dinheiro público para flanar no exterior, em viagens “oficiais” às custas do pagador de impostos. Em viagens individuais ou em grupos, os parlamentares escolhem a dedo destinos inacessíveis à quase totalidade dos eleitores, como Nova York, Dubai e, na Europa, preferem sempre Paris, Roma, Barcelona, com passagem obrigatória por Lisboa, onde podem exercitar a condição de monoglotas.

Achado em árvore?

Gastos com passagens de primeira classe e diárias de até 428 dólares (R$2.225) de deputados somam R$1.246.636,54 em apenas três meses.

Bom é o exterior

Das 60 “missões” dos deputados federais este ano, apenas seis foram em território nacional: Manaus, Rio de Janeiro e Teresina.

Gastando sem dó

No ranking da gastança, o topo é de Yandra Moura (União-SE), que ficou quase uma semana em Nova York. A viagem custou R$45,8 mil.

São uns folgados

Deputados viajam com tudo pago, incluindo passagens e hospedagem, e alguns ainda exigem assistência de diplomatas brasileiros mundo afora.

Viagens já superaram R$352,3 milhões este ano

Segundo dados atualizados do Portal da Transparência, o governo Lula (PT) já conseguiu torrar mais de R$352,3 milhões com viagens de servidores e terceirizados, nos primeiros quatro meses deste ano. Do total, o maior gasto foi com as diárias pagas a funcionários em viagens oficiais: R$212,5 milhões. Outros R$137,8 milhões foram as despesas que o pagador de impostos brasileiro teve com as passagens aéreas.

Internacional

Viagens para o exterior representam mais de R$50,6 milhões dos gastos até agora, este ano. São 14% das despesas em 2024.

Recorde absoluto

No ano passado, o governo Lula bateu todos os recordes e gastou mais de R$2,3 bilhões com passagens e diárias de servidores e terceirizados.

Tem mais

As despesas não incluem os gastos do governo com altas autoridades, que podem viajar em aeronaves da Força Aérea Brasieleira (FAB).

Prepare o bolso

A reoneração da folha de pagamento, como insiste o governo Lula, irá aumentar a tarifa de ônibus, alerta a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos. A passagem pode subir entre R$0,70 e R$1.

Mão boba no seu bolso

Está na pauta desta terça (7) da CCJ do Senado a recriação do DPVAT. A aprovação do imposto, que mete a mão no bolso do motorista, abre crédito de R$15,7 bilhões para o governo torrar.

Contra bandoleiros

A CCJ da Câmara pautou para terça (7) projeto que deve acelerar o processo para expulsar invasores de terras. O projeto permite que a força policial faça a desocupação independente de ordem judicial.

Obscurantismo

Protestos nos EUA e Europa têm forte traço obscurantista, exatamente como na Alemanha de Adolf Hitler. Estudantes exigem o cancelamento até de doações de judeus para universidades e pesquisas científicas.

Zema e a CPI

Sargento Rodrigues (PL) decidiu propor uma CPI para investigar o rombo no Instituto de Previdência dos Servidores Militares, no governo de Romeu Zema (Novo), em Minas, que ele estima em R$7 bilhões.

Projeto de jerico

Gilson Marques (Novo-SC) alerta que a regulamentação do trabalho de motoristas de aplicativo, proposta pelo governo Lula, vai aumentar os preços para o consumidor e aumentar os custos para o trabalhador.

Fatia do governo

A média da carga tributária dos presentes de Dia das Mães é de 36%, aponta levantamento da Associação Comercial de São Paulo. Itens como perfumes importados (78,99%) e vaso de flor (40,62%) superam a média.

Coerência

Para o deputado Gustavo Gayer (PL), Goiânia (GO) é a capital mais conservadora do País, “então nada mais coerente do que fortalecer isso”, brincou o parlamentar que é pré-candidato a prefeito da capital goiana.

Pensando bem...

...comemorar o 82º lugar no ranking de liberdade de expressão é piada pronta. E de mau gosto.

PODER SEM PUDOR

Surpresa à mesa

O embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima, o maior dos diplomatas do seu tempo, recebe em almoço no Itamaraty uma missão da Nigéria. Toni Souza e Silva, chefe de gabinete, puxa conversa com um visitante: “Tell me, sir, is this the first time you visit Brazil?” O homem faz um olhar irônico e responde: “Olhe aqui, meu bom rapaz, você pode falar comigo em português. Sou o deputado Adalberto Camargo, presidente da Câmara Afro-Brasileira.” Toni superou a saia justa com uma sonora gargalhada, “tão sonora que mereceu um olhar de censura de Paulo Tarso, que presidia a mesa”, lembra outro competente diplomata, Dante Coelho de Lima. Depois, já em seu gabinete, ao saber da história, foi a vez de Paulo Tarso cair na risada.