"Estou de farda, mas não gosto de guerra. Eu gosto é de dinheiro público, joias e leite condensado"

No afã por número catastróficos ainda pode acabar mal para o governo petista: depois da avaliação nos tempos de transição, eram “3 mil obras paradas na educação”. Depois da posse, 3,5 mil e logo em seguida 3,6 mil. Agora, Lula fala, com a maior naturalidade, em 4 mil.

Mais: Para eventos relacionados a esse assunto, assessores do petista tratam de municiá-lo com o fornecimentos de dados reais. Só que, na hora do discurso, se der chance, Lula não se inibe em aumentar os números, certo de que será muito difícil prová-los.

In - Drinque: Shot de crème brûlée

Out - Drinque: Amarga de garoa

Penetras

A diretoria da Petrobras ainda faz segredo, mas já elegeu um favorito para levar a parte da Odebrecht na Braskem. Se depender dela, a J&F, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, será sua sócia na maior empresa de petroquímica da América Latina. Ainda os famosos irmãos que contaram histórias fantasiosas nos tempos da Lava Jato, nunca provadas, mas até usadas em alguns julgamentos: eles agora andam tomados por atitudes surpreendentes. Localizam jantares e encontros de políticos e empresários, dão as caras sem serem convidados e criam situações de saia justa. O ministro Gilmar Mendes já se retirou de uma reunião diante do desembarque deles.

Posto avançado

Pouca gente sabia: o general Mauro Lourena Cid, flagrado nas negociações de joias recebidas por Jair Bolsonaro, era o chefe do escritório da Agência Brasileira de Promoção de Exportações (Apex) nos Estados Unidos. Os mais irônicos dizem que ele estava no lugar certo: promovendo exportações. Mais: veteranos generais da ativa e da reserva (Lourena foi colega de Bolsonaro na Academia de Agulhas Negras) custam a admitir os novos caminhos do pai de Mauro Cid lá fora. No passado, chegou a participar do Alto Comando.

Pernas curtas

A mentira tem pernas curtas, como diz o velho ditado. Só o advogado Frederick Wassef, aliado na novela das joias presenteadas ao governo de Bolsonaro e que estavam sendo vendidas, não acredita nisso. Ele disse que “nunca vendeu, ofereceu ou teve posse de joias”.

Nas mensagens de WhatsApp obtidas pela Polícia Federal evidencia-se que Wassef foi à Pensilvânia, no final de março de 2023, depois de ter ido buscar um Rolex dado pelos sauditas e que havia sido vendido. E entregou o relógio a Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, num encontro na Sociedade Hípica Paulista, em São Paulo.

Crime digital

Lula fez chegar a Roberto Campos Neto que gostaria de participar do evento que conjugasse o lançamento do Marco Legal das Criptomoedas e da nova moeda digital, a Drex. Lula até já assinou a regulamentação de ambos os decretos e enxerga o gancho político pelo crime de combate à criminalidade e à lavagem de dinheiro. O crime de fraude em criptomoedas estará incluso no Código Penal Brasileiro. Lula poderá dizer que prenderá tantos e recuperará bilhões em recursos. Afinal, esses números não existem.

Atrás de executivos

A chinesa Shein quer chacoalhar o Brasil na área de e-commerce: agora, está oferecendo muito dinheiro para contratar executivos de concorrentes no varejo. Um dos alvos seria Leandro Soares que deixou o Magazine Luiza no início do mês. Ele foi um dos principais mentores da construção de marketplace da rede varejista de Luiza Trajano.

Nos cinco anos de comando, a operação decolou e hoje responde por 28% da receita. Por outro lado, já são seis mil sellers, mas os chineses querem chegar a dez mil até o final do ano, com um faturamento na casa de R$ 1 bilhão.

Voos mais altos

A atriz Isabella Santoni, 28 anos, que está afastada da TV aberta desde 2018, mas pode ser vista na série Dom na plataforma de streaming Amazon Prime Video. Santoni aproveitou o período para se dedicar a sua grife, NIA, fundada em 2020, que faz questão de acompanhar de perto e que está ampliando área de atuação. “Ampliamos nosso leque, incluindo camisas de linho e sungas. Também tomei um cuidado maior com os detalhes, investindo em aviamentos preciosos. É um olhar 360 do produto. Como a NIA é uma expansão da minha personalidade, a linha fitness logo ganhará mais importância. Gosto de me exercitar, de estar em contato com a natureza”. Isabella é discreta em sua vida pessoal, está solteira (terminou um namoro de cinco anos com surfista Caio Vaz, em maio deste ano), aproveitou para estudar em Los Angeles. “Estive nos Estados Unidos recentemente para aprimorar minha técnica de atuação. Era uma vontade antiga. LA tem a energia do meu Rio… Fiz algumas aulas de dança. Foi um período frutífero, repleto de desafios e emoções. Não é fácil interpretar em outro idioma. Foi realmente incrível”. E completou: “Além do inglês, estou me aprofundando no espanhol. ‘Dom’, a série policial da qual faço parte do elenco na Amazon Prime Video, é assistida no mundo inteiro. Ou seja: estou sendo vista por aí”.

Lira humilha Lula e Senado

O ministro Fernando Haddad (Fazenda) resolveu investir contra o excesso de poder da Câmara (leia-se: Arthur Lira) que, agora, quer impor suas vontades, começando pela pretensão de aumentar o fundo eleitoral, já muito alto (cerca de R$ 5 bilhões) e que também as emendas das comissões, no valor de R$ 7,5 bilhões, sejam impositivas, como outras emendas.

Aí, Haddad: “É um poder que nunca vi na vida”. Mais: o ministro acha que a Câmara n]ao pode humilhar o Executivo e também o Senado, como vem acontecendo.

O titular da Fazenda, para muitos, falava em nome do próprio Lula que, até agora, vem escapando da pressão de Lira com suas contínuas viagens. Por conta da ofensiva de Fernando Haddad, o presidente da Câmara cancelou a reunião com líderes de partidos em sua casa para discutir o arcabouço fiscal e mandou um recado: “Quem pode mais, chora menos”.

Viajar para não enfrentar a vontade de Arthur Lira é um recurso pouco elogiável do presidente Lula que teme conversa dura com o presidente da Câmara. Hoje, se Lira lhe vira as costas, o governo paralisa e nada é aprovado.

O petista tem que mostrar serviço, o que não vem conseguindo porque se acha “o melhor presidente do mundo”, embora não tenha o brilho e a força dos governos anteriores. De quebra, Lula vem tomando atitudes que, no passado, já não deram certo e ninguém aguenta seus discursos improvisados (se deixar, diários). O mercado financeiro até vem ganhando boas perspectivas, o que tromba com a falação de Lula.

Garota propaganda

A modelo, socialite, influencer e empresária Kim Kardashian, mostrou ser é a melhor garota-propaganda de sua linha de lingerie Skims, ao divulgar um vídeo, que mostra a transformação que seu novo sutiã batizado de ‘Skims Ultimate Bra’, faz trocando de sutiã na frente das câmeras “Este sutiã vai mudar o jogo.

Após anos de desenvolvimento e ajustes, este é o melhor sutiã. Este sutiã é diferente. É uma transformação completa. Desenvolvemos o melhor sutiã para oferecer a você o pacote completo. Elevação perfeita. Forma perfeita. Sensação perfeita.

É como uma cirurgia de seios em um sutiã”. Mais: Kim também firmou uma parceria com a empresa norte-americana Alani Nu, fundada pela empresária e influenciadora Katy Hearn, onde apresenta uma bebida energética exclusiva de edição limitada chamada Kimade, que oferece um toque refrescante no sabor clássico de limonada de morango.

Olho no Velho Chico

O governo deverá lançar mão de PPPs para concluir um projeto caro a Lula: a transposição do Rio São Francisco. Os estudos vêm sendo feitos pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, mais BNDES. Faltam ainda R$ 2 bilhões para terminar as obras: ao todo, já foram investidos R$ 12 bilhões.

Do projeto original, falta 1% para a conclusão do empreendimento. Só que a área técnica do Ministério do Desenvolvimento Regional já identificou problemas nos 99% de obras já entregues. O principal é a baixa vazão do rio em alguns trechos.

“Mercurial"

Ainda o livro O que vi dos presidentes – Fatos e versões, de Cristiana Lobo e Diana Fernandes (o projeto começou em 2016): Itamar Franco é descrito como um personagem teimoso e impulsivo, mas não do tipo que rasga dinheiro.

O voluntarismo era sua marca de mineiro, que defendia o próprio temperamento como “mercurial”. Era “um grande marqueteiro de si mesmo”. Nos primeiros dias do governo, mandou a Receita fazer uma devassa nos laboratórios farmacêuticos porque sua cozinheira Raimunda, se queixava do aumento dos remédios.

Outro ataque

O apresentador José Luiz Datena resolveu também criticar, mesmo que atrasado a queda da taxa básica de juros (Selic) de 0,5%. Datena garante que juros altos “significam desemprego, fome e falta de crescimento”, entre outras coisas. E claro usou também sua metralhadora para disparar contra Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. “Não vou nem falar o nome desse cara, o avô dele deve estar rolando no túmulo de vergonha dele. Baixou 0,5% do juros do Banco Central, de que adianta, mané? Quantos morreram de fome nesse meio tempo em que você deixou quase 14% de juros de agiotagem, parando o Brasil. Abaixou porque o povo não tem dinheiro para comprar”.

Candidato

Ainda Datena: filiado ao PDT (seu nono partido) deverá seguir a vontade de Carlos Lupi, presidente da sigla, saindo candidato à prefeitura de São Paulo. A vontade de Datena era concorrer ao Senado em 2026 (não existe nenhum impedimento, mesmo se vencer, para não se candidatar). Mais: o apresentador garante que desta vez não irá recuar de sua candidatura, porque as eleições do ano irão coincidir com o fim de seu contrato com a TV Bandeirantes. “Saindo candidato independente tenho chance de mostrar que o país não é só polarização. Duvido que, mesmo polarizado, os eleitores do presidente e do ex-presidente votem necessariamente em quem eles pedirem para votar. Tem mais chance de, como outsider, eu conseguir um resultado positivo. Tem muita gente que me acompanha há muito tempo em televisão e rádio”.

Mistura Fina

RITA Serrano, ainda presidente da Caixa Econômica Federal, vai abrir espaço para acomodar o PP, um dos maiores partidos da Câmara. Quem deverá assumir será a ex-deputada Margarete Coelho, autora da “Emenda Mercadante”, que praticamente revogou a Lei das Estatais para permitir a indicação do petista à presidência do BNDES. A lei proibia a nomeação de políticos para cargos de direção, para proteger as empresas – e os cofres públicos.

DIA desses, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, foi acomodada ao lado da deputada bolsonarista Julia Zanatta (PL-SC). E pediu para chamar a Polícia Federal depois de uma passageira tirar fotos ao lado de Zanatta e fazer críticas ao PT, numa ofensiva nem um pouco amistosa. A turbulência só terminou quando as duas passageiras foram recolocadas em assentos bem distantes e a bolsonarista guardar o celular.

O MINISTÉRIO Público está montando uma espécie de força-tarefa para acelerar os processos contra garimpeiros presos no território indígena Yanomami. O MPF quer encaminhar uma leva de denúncias ao STF até outubro para que os primeiros julgamentos aconteçam ainda neste ano. Guardadas as proporções, é quase um 8 de janeiro do garimpo ilegal, dado o número de encarcerados: há 123 extrativistas que foram detidos em flagrante.

A CÂMARA deverá substituir a Fundação para o Desenvolvimento das Artes e da Comunicação (Fundac) como prestadora de serviços de terceirizados. Funcionários da entidade vinham denunciando frequentes atrasos salariais e outras irregularidades na folha de ponto. A empresa mantém dois contratos com a Câmara, no valor total de quase R$ 60 milhões. Um é para operação técnica e produção de conteúdo; outro para operação de equipamentos de áudio e vídeo para a TV, rádio e internet da Câmara.

A DECLARAÇÃO de Belém ao final da Cúpula da Amazônia decepcionou muita gente que reclamou a falta de metas concretas para proteger a floresta amazônica. O palco, contudo, serviu para projetar a liderança de Lula na área ambiental. Mas as críticas foram muito mais do que os elogios: os oito países amazônicos não conseguiram chegar a uma meta de desmatamento zero, nem se comprometeram pelo fim da exploração de petróleo na região.

ANDREA Sadi, ainda comandante do Estúdio I, na GloboNews, é a mais cotada para substituir Cesar Tralli no Jornal Hoje da Globo, malgrado algumas, engasgadas numa recente substituição do titular do noticioso num sábado. César Tralli assumirá a apresentação do Fantástico, ao lado de Maju Coutinho. Ninguém sabe o futuro destino de Poliana Abrita.

