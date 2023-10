A contratação do Morgan Stanley pela Natura não se restringe à venda da The Body Shop. O banco norte-americano também deverá assessorar a empresa na reestruturação da Avon. Entenda-se: é a negociação de ativos ou mesmo o encerramento das atividades.



Mais: a direção da Natura quer manter apenas as operações na América Latina. Uma das ideias é cindir a divisão e empacotar ativos da Avon por região, especialmente na Europa e na Ásia, numa tentativa de facilitar a negociação.

Fotos: Reprodução



Menina

prodígio

A atriz, cantora e empresária Larissa Manoela, 22 anos, que há pouco tempo se viu envolvida em uma polêmica com os pais, abrindo mão de seu patrimônio, para o bem estar de sua saúde mental, revela que não tem mais contato com a família de sangue: “Atualmente, eu tenho zero contato com a família de sangue e acho que muito porque tudo aconteceu dessa maneira. Mas não foi por falta de busca ou de tentar ouvir essas pessoas, mas simplesmente porque a ruptura foi grande”. Capa da revista Glamour digital disse que passou por todas as fases dolorosas para ser necessário se ver como menina-mulher forte. Agora confiante garante que buscará o caminho para ser feliz e que acredita muito em sua capacidade profissional. Diz que faz planos para se tornar mãe daqui mais ou menos 10 anos e quer ter uma família grande. “Quero uma família grande para poder dar bastante amor e respaldo. Espero estar emocionalmente e profissionalmente estruturada, podendo ser mais seletiva. A gente sabe que a demanda aumenta. Que não seja preciso abdicar da própria vida, e eu também não conseguiria porque eu sou workaholic, mas penso em desacelerar”. Larissa vai aos poucos se reestruturando emocionalmente e financeiramente. Segundo o jornalista Ricardo Feltrin, a atriz já faturou, só neste ano (quando começou a administrar sua carreira), cerca de R$ 6 milhões com publicidade, presença em eventos e parcerias com empresas.



Outra medalha

para Zambelli

“Para mim, é outra medalha que carrego no peito”. É dessa maneira que Carla Zambelli, muito próxima de Jair Bolsonaro, preferiu definir seu indiciamento pedido no relatório final da CPI de 8 de janeiro. Única parlamentar incluída na lista de indiciamentos, lembra outra medalha conquistada quando o senador Renan Calheiros fez contra ela “na CPI da mentira e do Circo (foi acusada de integrar núcleo bolsonarista que operou contra a vacinação da covid). Na última sessão da CPI, Carla Zambelli pediu direito de resposta e usou seu tempo para repetir palavrões proferidos contra ela nas redes sociais. A bolsonarista disse que, depois do indiciamento, seus perfis foram tomados por xingamentos e até de caráter pornográfico (leu em voz alta). Tudo o que Zambelli falou foi tirado das notas taquigráficas da sessão.



No ramo dos

cosméticos



Filha da modelo Jerry Hall e do cantor Mick Jagger, Georgia May Jagger é mais uma celebridade que entra no ramo dos cosméticos. Com produtos orgânicos e todos voltados para sustentabilidade (embalagens recicláveis com ilustração do designer Matty Bovan) batizou sua marca, que é direcionada para skicare, de ‘May Botanicals’. A primeira linha conta com cinco produtos: limpador facial, hidratante, um creme para espinhas, um balm (bálsamo labial) e uma máscara facial de tecido. Todos os cosméticos têm ingredientes naturais certificados. Após quatro anos de pesquisa e desenvolvimento para chegar à linha atual, que foram criados e pensados para quem tem a pele sensível, por isso, são livres de fragrância. Quando mais jovem a modelo sofreu com inflamações da pele, como eczema e psoríase, por isso resolveu embarcar neste ramo

Passado



Quem conhece a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), que teve 946.244 votos (a terceira mais votada do país) nas últimas eleições, sabe que palavrões fazem parte de sua linguagem no cotidiano. Quando se emociona ou fica irritada é capaz de despejar um rol deles. Há pouco tempo, teve problemas por sacar uma arma nas ruas e levar um hacker para conversar com Jair Bolsonaro sobre como fraudar o resultado das eleições. Consta do folclore da Câmara, a preocupação de Bolsonaro quando conheceu Carla sobre seu passado na Espanha. Na época, mandou investigar se era verdade o que falavam dela.

In – Piso vinílico

Out – Carpete

Trombadas

Nos últimos tempos, andam acontecendo mal-entendidos envolvendo ministros do STF. Agora, num evento em Paris, o ex-presidente francês Nicolas Sarkozy disse que “a palestra de Barroso fora um discurso de orientação política forte, muito mais que um discurso de orientação jurídica” (era tudo o que o brasileiro não queria ouvir). Ainda em Paris, Gilmar Mendes disse que “se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma missão do STF”. Não era “confissão de culpa”. Ele se referia a sua luta contra a Lava Jato, que culminou na decretação de parcialidade de Sérgio Moro pelo Supremo.

Fracasso na ONU

O Brasil fracassou no Conselho de Segurança da ONU, vendo derrotada sua proposta de resolução sobre a crise do Oriente Médio, em razão de sua intransigência de excluir do texto o reconhecimento do direito de autodefesa de Israel, já previsto em tratados e convenções internacionais. Os EUA perceberam a manobra: não foi um erro de diplomacia e sim decisão do Planalto, conforme revelaram diplomatas. Ficou claro para os Estados Unidos que se aprovada, a resolução poderia legitimar o Hamas e ainda faria a ONU reconhecer o direito dos terroristas de atacar Israel.

ATRÁS DE RESPOSTAS

A CPI de 8 de janeiro acabou, sem que se saiba quem organizou os atos ocorridos no dia e os decretos de intervenção e também quem financiou a máquina das conspirações. Agora, todos os olhos se voltam para a Polícia Federal que tem a delação de Mauro Cid, mais dados bancários, telefônicos, e-mails e monitoramentos de inteligência. O ministro Alexandre de Moraes (STF), em conversas com integrantes das Forças Armadas e do Congresso, diz que seu trabalho terminará no final do ano. O importante é chegar ao maior número de respostas.

Quer controlar

O Planalto está trabalhando para reverter a pauta do STF – usando boas relações com alguns ministros e até mesmo a reaproximação de Luis Roberto Barroso e Lula – para evitar julgamentos caros à esquerda, como descriminalização do aborto e porte de maconha, que tem criado problemas com o Congresso. O governo quer que a Alta Corte se concentre em assuntos econômicos – e de seu interesse. A avaliação é que a gestão de Lula é que sofre desgaste porque nem toda a população distingue iniciativas do Executivo e do Judiciário. Alguns acham que Lula quer controlar o Supremo.

SEM ANISTIA

O voto do Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ) a favor do relatório da CPI de 8 de janeiro, mobilizou as redes sociais quando ele lembrou o voto de Jair Bolsonaro pró-impeachment de Dilma Rousseff. “Dedico meu voto a Dilma Rousseff, uma mulher que sofreu um golpe misógino. Se Bolsonaro elogiou o torturador (menção à citação ao coronel Brilhante Ustra feita por Bolsonaro em 2016 durante a sessão que afastou a ex-presidente), eu termino elogiando e homenageando a torturada. Em memória de Danielle, em homenagem a Dilma. Sem anistia para golpistas”.

Obrigatório

Há semanas, João Guilherme, filho de Fausto Silva e a mãe, Luciana Cardoso, foram a Brasília para debater um novo projeto de lei para transformar a doação de órgãos em algo “obrigatório”. O projeto tenta converter o brasileiro em doador universal. Na ocasião, Luciana declarou: “Vai facilitar a burocracia da família, de ficar imaginando se o seu familiar gostaria de ser doador ou não, de buscar um segundo familiar para fazer uma autorização. Acho que é uma pauta para todo o Brasil”. João Guilherme acha que não é bem assim.



Chacrinha de volta

Antonio Zimmerle, ex-diretor de programação da Globo de São Paulo por 30 anos e ex-diretor de programação da Band por 4 anos, fechou contrato com Leleco Barbosa para trazer de volta à televisão o programa de Chacrinha, só que interpretado pelo ator Stephan Nercessian. É quase uma espécie de franquia. Zimmerle está procurando canal para estrear o programa (exatamente como era no passado) e prefere os sábados à noite, para brigar com Altas Horas. Rita Cadillac, Sérgio Mallandro e Alexandre Frota estão entusiasmados com a ideia (de olho no júri).

GUERRA DE ESTRELAS

O barulhento caso do humorista Marcius Melhem virou pano de fundo de um conflito entre pesos-pesados do direito penal. De um lado, Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, advogado das atrizes que acusam Melhem de assédio sexual; de outro, Técio Lins e Silva, que defende o comediante. Kakay foi condenado pelo Tribunal de Ética da OAB do Rio, que entendeu que o criminalista ofendeu os advogados de Melhem ao dizer que sua defesa “era feita por tentativas de obstruções e ataques”. Há um outro personagem nessa história: Felipe Santa Cruz, ex-presidente da OAB, que defendeu Kakay. Na condição de ex-presidente do Conselho Federal, estava proibido de advogar em processos em tramitação na OAB.

MISTURA FINA



AGORA em guerra, Israel era um dos destinos favoritos de deputados e senadores brasileiros. De janeiro para cá, o Congresso gastou R$ 254 mil em diárias, passagens e seguro-viagens para que os parlamentares passassem alguns dias no país e todos alegaram estar em missão oficial, mesmo que ninguém saiba do que se tratava. Alguns conversaram com parlamentares de lá, com autoridades de setores e até conheceram de perto tradições da culinária judaica.

O BTG estuda a criação de um fundo de investimentos atrelado à Libra (Liga Brasileira de Futebol). Entre os ativos estariam os direitos comerciais, publicidade e contratos de direito de transmissão dos 17 grupos que compõe a liga, entre os quais Flamengo e Corinthians. Ao lado do Kodajá Sports Kapital, o BTG é um dos advisers de criação da Liga, que tem o Mubadala como seu maior investidor.

O NOVO fundo é mais um capítulo da disputa particular entre o banco de André Esteves e a XP por negócios relacionados ao futebol. A XP joga com a camisa da LFF (Liga Forte do Futebol), já anunciou a criação de fundo similar e pretende captar no mercado R$ 800 milhões para investimentos nos 18 clubes integrantes da LFF e mais quatro SAFs com as quais fechou acordo de compra de 20% dos direitos comerciais por 50 anos (Botafogo, Coritiba, Cruzeiro e Vasco).

O INSTITUTO dos Advogados do Brasil (IAB) quer entrar no STF contra o projeto de lei que proíbe que uniões homoafetivas sejam legalmente equiparadas ao casamento. Na semana passada, a Câmara aprovou a proposta na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. O processo enviado ao Supremo deverá ter como autor o ex-ministro do STF Carlos Ayres Brito. Em 2011, ele foi o relator, na Alta Corte, da decisão favorável à união homoafetiva.

A UNIVERSIDADE Cândido Mendes, uma das mais tradicionais e respeitadas instituições de ensino, prepara um adendo a seu plano de recuperação judicial na 5ª Vara Empresarial do Rio, para mudar prazos e condições de pagamento do seu passivo, em torno de R$ 400 milhões. Está encontrando dificuldades especialmente em relação aos créditos trabalhistas e às dívidas quirografárias (obrigações sobre as quais não recaem qualquer garantia e sem nenhum privilégio). A Cândido Mendes quer ganhar tempo para um novo edital de venda de suas Unidades Produtivas Isoladas. Mais: por decisão judicial, foram devolvidos os poderes à reitora Andreya Mendes Navarro, sobrinha de Cândido Mendes.

A NOVELA Terra e Paixão está meio à deriva, mas a Globo resolveu esticá-la até o final do ano – ou mais do que isso. Agora, a história de Walcyr Carrasco ganhará três novos personagens nos próximos capítulos (ele já mudou o enredo da novela algumas vezes por pedido da direção da emissora). Todos estarão envolvidos com a família La Selva e a principal figura será Emengarda (Claudia Raia). Alguns começarão a aparecer a partir do capítulo de hoje.