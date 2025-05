"Eu, graças a Deus, descobri uma coisa: Deus deixou o sertão sem água"...

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O bilionário Elon Musk está deixando o governo de Donald Trump e avisando que os resultados do trabalho da Doge (Departamento de Eficiência do Governo), só acontecerá se suas medidas "se tornarem um modo de vida" em todo o governo. Os resultados não foram os esperados.

Mais: dos US$ 1 trilhão que ele disse que cortaria do Orçamento federal, a redução foi de US$ 175 bilhões até meados de maio. Enquanto isso, a venda de veículos elétricos da Tesla desabou e o próprio Trump já reconhecia que a ação de Musk estava chegando ao fim.

Mais atrasos

Integrantes do Conselho Deliberativo do Postalis estão cobrando do presidente do CD, Hudson Alves da Silva, medidas contra os próprios Correios, mantenedor do fundo de pensão. As entidades representativas de aposentados e pensionistas da fundação pressionam para que a estatal seja acionada judicialmente.

O motivo são os atrasos nos repasses dos Correios para o Postalis. São dois meses sem transferências de recursos. A dívida chega a R$ 120 milhões. Em 2023, a estatal assinou um contrato de confissão de dívida com a fundação de R$ 7,6 bilhões, referente à metade do rombo do plano do benefício definido. Hudson foi indicado pelo presidente dos Correios, Fabiano Santos da Silva.

Sumiu do mapa 1

O governo, por meio de ações fiscais e parafiscais, está mandando para as calendas a ameaça de recessão em 2025 e 2026, o PIB negativo fica para quem joga peteca em 2027, mesmo que seja o próprio Lula. Com a política fiscal em frangalhos e a monetária algemado pela inflação, uma brigando com a outra, a projeção de um crescimento negativo, que pairou sobre o mercado no fim do ano passado, foi para o espaço é o que dizem os analistas. O parâmetro da temperatura nos cinco primeiros meses do ano foi aleatório, entre dezembro de 202 e 25 de maio. Nesse período, já com Gabriel Galípolo, o Copom elevou a Selic em 2,50 pontos, em viés de baixa.

Sumiu do mapa 2

Por meio da ferramenta Knewin, varreu-se 80 veículos de maior audiência do país. Desde 31 de dezembro, foram registradas 5.303 citações associando as palavras juros e recessão. Pegando-se o período de janeiro a maio, a média é de 38, 7 menções por dia. Só maio, caiu para 13,4 por dia. O levantamento não quer dizer muito, já que o intervalo de tempo é pequeno, mas contém fatos imprevisíveis até para os profetas da Focus. De quebra, uma pesquisa feita pela UOL apontou que o mercado financeiro errou em suas estimativas para a Selic em 16 dos últimos 21 anos.

Sumiu do mapa 3

Mesmo com a desconfiança de que Gabriel Galípolo era um pau mandado de Lula e encerraria o período de alta da Selic 45,8% dos analistas previam uma recessão, em dezembro; no mesmo período, 54,15% apontavam em resultado contrário. Ou seja: em cinco meses, a percepção do desaquecimento da economia se dissipou. Talvez o país esteja entrando no que os economistas chamam de "dominância fiscal". Até o arcabouço fiscal está transformando numa "âncora de papel".

'Peculiaridades'

Novo balanço sobre compras e outras ações financeiras obtidas através de cartões da Presidência da República continuam ostentando o rótulo de "secretas" e impedidas de qualquer tipo de divulgação. Apenas em abril de 2025, foram identificadas mais de 100 compras entre R$ 10 mil e R$ 100 mil da Presidência. A definição do Portal da Transparência, segundo analistas, beiras o cinismo: "Peculiaridades". Tudo mais que sigiloso. Mais: cartão corporativo da Presidência de Lula pagou um conta de R$ 167 mil no começo do ano. A "transparência" não revela o que foi comprado, quem pagou, tampouco a data. E explicação, de novo: "Peculiaridades".

Focada na rotina

Antonela Roccuzzo, apesar de uma vida discreta, destaca-se por sua beleza e por ser esposa de Leonel Messi. Em entrevista à Vogue México, ela contou que foi difícil sair de casa jovem para morar na Espanha com Messi, quando ainda eram namorados. "Foi difícil sair de casa tão jovem. Naquela época não havia a conexão que existe agora. Sem minha família e amigos, tudo era novo", disse ela.

Com cerca de 40 milhões de seguidores nas redes sociais, Antonela diz que tem muita cautela em cada post. milhões de seguidores em suas redes sociais e por isso diz que tem muita cautela em cada post que coloca.

"É preciso ser muito responsável com as mídias sociais, porque é um assunto abrangente. Eu levo o que escolho mostrar e compartilhar com grande responsabilidade. É preciso ter cuidado, porque as mídias sociais também são um pouco perigosas hoje em dia. Muitas meninas e meninos se espelham em seus modelos, e há uma tendência a se compararem. Então, eu levo isso com muita responsabilidade e cuidado. Escolho o que compartilhar com isso em mente e me concentro no que é real".

Antonela garante que leva uma vida normal e tem uma rotina para ficar com os filhos. "Manter a ordem em casa é importante; caso contrário, é difícil com as crianças". Ela também enfatiza a importância do exercício físico. "Sou muito positiva, mas obviamente tenho meus dias.

Às vezes, até digo que não consigo mais. Para ser sincera, minha tábua de salvação é malhar e ter uma vida ativa; isso me equilibra. Se eu tiver um dia em que não treino, em que não consigo cumprir minha rotina, nesse dia estarei um pouco mais focada. A saúde mental é extremamente importante para me manter bem e positiva".

Neymar quer ser "dono" do Santos

OSantos está prestes a virar SAF, não oficialmente: na prática. A julgar pelas tratativas em curso para a renovação do contrato de Neymar, o jogador e seu pai têm tudo para se tornar "donos" do clube paulista. Neymar pai quer ser parceiro das categorias de base do Santos, com participação na receita proveniente da negociação dos jogadores.

Há discussões, sobre nova divisão de recursos arrecadados com contratos de patrocínio. Hoje, em caso de venda de espaços nas camisas e outras propriedades, Neymar fica com 75% da diferença entre o valo antigo e o novo. E fica subentendido que cada real a mais arrecadado pelo Santos se deve à presença do jogador. Neymar pai quer subir esse "pedágio" para 80%.

Seria o preço pago pelo Santos para fechar um contrato de 12 meses e ter Neymar até a Copa de 2026. Lembra-se que ele disputou apenas 30 partidas desde a Copa do Catar, em dezembro de 2022 uma média de um jogo por mês.

Diplomacia

Entre os tiros dados nas redes sociais por Eduardo Bolsonaro, que ninguém sabe se volta dos Estados Unidos, está um ataque ao ministro chanceler Mauro Vieira. O filho de Jair Bolsonaro diz que o diplomata nunca telefonou para Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano, que quer despejar sanções no ministro Alexandre de Moraes (STF). Ao mesmo tempo, Lula chama Donald Trump de "nova cara no nazismo", ou seja, não tem mais conversa entre eles. E Eduardo devolve: "E o culpado pela relação ruim sou eu?". Já Mauro Vieira garante que o deputado licenciado "não tem acesso ao Salão Oval", nem faz para do círculo íntimo de Trump.

Na melhor companhia

Após uma carreira bem-sucedida com Eliakim Araújo (falecido em 2016), Leila Cordeiro mudou-se para os Estados Unidos. Mesmo após a morte do marido, ela decidiu continuar lá, onde se dedica à pintura. Aos 68 anos, Leila se casou novamente com o médico carioca Wilson Pariz, mas o relacionamento não durou. ""A pessoa não era o que eu esperava e me deu uma grande decepção sobre a qual não vou comentar por questões de privacidade. Eu apenas estou esclarecendo que não existe mais ninguém na minha vida apesar de eu ter casado de novo, dessa vez com a pessoa certa, comigo! É verdade. Casadíssima com a minha identidade, minhas escolhas, meus defeitos e qualidades". Ela compartilha lembranças de Eliakim, com quem foi feliz.

Me dou o direito de relembrar bons e felizes momentos do passado com Eliakim dividindo-os com vocês. Não para ficar vivendo do que passou. Sou quem sou da melhor maneira que posso ser e vida que segue ao lado dos meus filhos, da minha cachorrinha Lara e dos amigos virtuais ou não, mas que sempre me prestigiam e me respeitam como eu mereço".

Mercadante cotado

Grupos do PT discutem a eventual troca de Fernando Haddad, que acumula trapalhadas no comando no Ministério da Fazenda. A sugestão de Aloizio Mercadante (BNDES) de taxar as bets para recompor o caixa do governo gastador foi vista como sinalização até de coragem. Petistas avaliam como positivo antecipar a saída de Haddad da Esplanada, que anda soltando o balão que disputará o Senado por São Paulo, caso Lula mantenha o plano de disputar a reeleição no próximo ano. Barrado por Lula na Esplanada, Mercadante não ficou na chuva: ganhou a presidência do BNDES.

Hollywood tupiniquim

Um dos anúncios mais festejados do painel "100 anos da Globo: o nosso roteiro é o Brasil", foi "Os corretores", primeiro filme estrelado por Fernanda Torres depois do sucesso de "Ainda estou Aqui". É uma "tragicomédia imobiliária", dirigida por Andrucha Waddington e produção da Conspiração e coprodução com a Globo Filmes. Eles já trabalharam juntos em "Gêmeas" e "Casa de Areia". "Os corretores" faz parte de uma lista de 134 longas em desenvolvimento pela Globo, em mais de 80 projetos com produtores independentes.

Campeão

O novo campeão de faturamento da Rede Globo é Luciano Huck que, depois de um arranjo salarial e participação em todos os comerciais apresentados em seu programa (fora outros para a iniciativa privada) chega a quase R$ 6 milhões mensais, fora o resultado de seus investimentos em criptomoedas. Hoje, a fortuna do apresentador já é estimada em R$ 1 bilhão, o que supera outros famosos mesmo acumulando maiores tempos no ar, como Ratinho ou William Bonner.

Mistura Fina

O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, virou alvo de críticas depois de participar de um jantar beneficente na residência do CEO do iFood, Diego Barreto. O evento, destinado a arrecadar fundos para um programa de ação afirmativa do Conselho Nacional de Justiça, gerou controvérsias devido à presença ao lado de um executivo cuja empresa possui interesses em julgamento Supremo. Durante o jantar, imagens mostram Barroso cantando samba e até sendo aplaudido pelos convidados.

Um famoso personagem nacional do Judiciário teve especial importância na negociação para pôr fim ao maior litígio corporativo do país, que opunha a J&F e Paper Excellence na disputa pelo controle da Eldorado Celulose. Preocupado com os rumos da disputa no Judiciário, o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do STF, atuou e com êxito nos bastidores. Teve reuniões tanto com Jackson Wijaya, dono da Paper, como com os irmãos Joesley e Wesley Batista, da JBS.

Aconteceu o que mercado temia: os estragos do governo Lula contaminaram o Banco do Brasil que, ao contrário da concorrência, teve desempenho sofrível no primeiro trimestre de 2025, com a queda de 20,7% no lucro líquido, derrubando suas ações. Bradesco, apesar de algumas dificuldades, registrou crescimento de 39% em seu resultado positivo e o Santander viu o lucro líquido crescer 27,8% no primeiro trimestre (R$ 3,86 bilhões). O Itaú, maior do país deu um show: lucro líquido no período de R$ 11,1 bilhões).

No âmbito da Fundação FHC, discute-se uma proposta de código de conduta para os ministros do Supremo Tribunal Federal a serem apresentada ao ministro Edson Fachin, que assume a presidência do Supremo em setembro. Questões como impedimentos e suspeições serão abordadas na proposta. A ideia é estipular regras sobre viagens, segurança privada, palestras ou casos em que os ministros devem declarar impedidos em julgamentos.

Com o objetivo de resguardar a confiança no Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu afastar cautelarmente o desembargador federal Alcides Martins Ribeiro Filho, do TRT da 2ª Região. O magistrado teve de ser algemado, ao resistir a prisão e agrediu policiais, há dias, depois de sua esposa pedir socorro a vizinhos e denunciar ter sido agredida, no Rio de Janeiro.

