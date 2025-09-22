"Eu não vou esmorecer. Vou continuar"

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

CPMI: doações de Nelson Wilians têm de PT a Dória

Com tons de deboche e principalmente a escolha pelo silêncio quando questionado sobre José Dirceu, homem de negócios do PT, o advogado Nelson Wilians tem muito a explicar. Ao menos desde 2016, Wilians tira o escorpião do bolso e injeta grana em campanhas de políticos. A primeira doação foi para João Dória, que disputou e ganhou a Prefeitura de São Paulo. A campanha do então tucano levou um cheque de R$10 mil. Em 2018, o extravagante advogado repetiu doações aos tucanos, R$20 mil.

Tucanos em alta

Foi uma TED de R$10 mil para Antônio Anastasia, hoje no PSD, e outros R$10 mil para Rogério Marinho, hoje no PL, via cartão de crédito.

Olha o PT aí

Em 2020, os tucanos ficaram sem a grana do advogado, que preferiu variar os depósitos entre o PSD e o PT de Lula.

Liberou geral

Marco Bertaiolli (PSD-SP), candidato a deputado federal, ganhou uma transferência de R$5 mil. O mesmo para o petista Emídio de Souza.

Vai aparecer

Como ficou de bico fechado, a CPMI agora mira na empresa do advogado e na esposa e sócia, Anne Carolline Wilians Vieira Rodrigues.

Investigados por fraude e vazamento atacam a OAB

O advogado Eugênio Krushewsky, que está sendo processado pela OAB da Bahia por fraude processual e vazamento de informações, e as advogadas Ana Patrícia Dantas Leão e Michele Santos (essas por fraude processual), agora estão atacando a OAB nos corredores do Tribunal de Justiça da Bahia. Alegam que o fato de estarem sendo investigados pela entidade dos próprios advogados é uma tentativa de prejudicar o tribunal. A OAB não abriria processos assim sem razões que considerasse fortes.

Cuidados

Corporativa e defensora de prerrogativas, a OAB não investiga colegas sem elementos de prova sólidos.

Não é brincadeira

Afinal de contas, os processos abertos na OAB podem levar à suspensão da certeira profissional dos processados.

Só piora

Atacar a OAB, para tentar confundir experientes desembargadores, só torna tudo pior para o trio.

Quadrilha sindical

A CPMI do INSS ainda está no começo, mas o senador Rogério Marinho (PL-RN) já tem ao menos uma conclusão: “O PT desmontou controles antifraude para favorecer aliados e sua quadrilha sindical”.

Fila sumindo

Nada como gestão pública eficiente. Caiu de 81 de espera para sete dias a fila de oncologia clínica na rede pública do Distrito Federal. A redução já foi de 91%, mas o governador Ibaneis Rocha (MDB) mandou zerar.

Subiu

Tem um novo bancão na posição de terceiro maior da América Latina. O BTG Pactual deixou Bradesco e Banco do Brasil para trás e assumiu a posição. Tem valor de mercado estimado em R$179,8 bilhões.

Jogadinha marota

A ficha ainda custa a cair na oposição: mal acredita que a escolha de Paulinho da Força foi produto de uma jogada de Hugo Motta, presidente da Câmara. Ele “cedeu à pressão” para pautar a anistia, mas atendeu a Lula e STF designando um relator capaz de melar o projeto.

Sob nova direção

Vai ser na quinta (25) a posse da cúpula do Tribunal Superior do Trabalho (TST), com o ministro Vieira de Mello Filho na presidência. O vice será Caputo Bastos e José Roberto Pimenta o corregedor-geral.

Longo processo

Apesar da recomendação da Corregedoria da Câmara, eventual suspensão do mandato dos deputados pelo protesto na Mesa Diretora não é automática, depende ainda do Conselho de Ética e do plenário.

Dinheiro no lixo

Virou um mico o palco de R$30 milhões que o governo Lula montou para o show de abertura da COP30. Em formato de flor de vitória régia, bastou uma chuva para inundar tudo e queimar equipamentos eletrônicos.

Tarifa é ficar

Tido como sucessor de Lula, Fernando Haddad (Fazenda) não foi à ONU para articular a isenção do IR no Congresso. Não é como se existissem temas caros à economia brasileira a serem discutidos nos EUA.

Pensando bem...

...Trump cria o inédito: fez diminuir a comitiva de Lula em viagem internacional.

PODER SEM PUDOR

Mala sequestrada

Em visita ao interior de Minas, o governador Milton Campos iria pernoitar em Bocaiúva, e os líderes políticos locais começaram a brigar para hospedá-lo, sinal definitivo de prestígio. Campos era da UDN, por isso o normal seria abrigar-se em casa de um udenista, mas ninguém contava com a astúcia do deputado José Maria Alkimin (PSD), amigo do governador: “Você não dorme mais de pijamas? Não gosta de roupa limpa pela manhã?”. Milton Campos estranhou: “É claro que eu gosto, por que essas perguntas?” Alkmin: “Porque sua mala já está lá em casa...”