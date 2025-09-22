Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Colunistas

CLAÚDIO HUMBERTO

"Eu não vou esmorecer. Vou continuar"

Marcel van Hattem (Novo-RS), após descobrir da possível suspensão do mandato

Claúdio Humberto

Claúdio Humberto

22/09/2025 - 07h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

CPMI: doações de Nelson Wilians têm de PT a Dória

Com tons de deboche e principalmente a escolha pelo silêncio quando questionado sobre José Dirceu, homem de negócios do PT, o advogado Nelson Wilians tem muito a explicar. Ao menos desde 2016, Wilians tira o escorpião do bolso e injeta grana em campanhas de políticos. A primeira doação foi para João Dória, que disputou e ganhou a Prefeitura de São Paulo. A campanha do então tucano levou um cheque de R$10 mil. Em 2018, o extravagante advogado repetiu doações aos tucanos, R$20 mil.

Tucanos em alta

Foi uma TED de R$10 mil para Antônio Anastasia, hoje no PSD, e outros R$10 mil para Rogério Marinho, hoje no PL, via cartão de crédito.

Olha o PT aí

Em 2020, os tucanos ficaram sem a grana do advogado, que preferiu variar os depósitos entre o PSD e o PT de Lula.

Liberou geral

Marco Bertaiolli (PSD-SP), candidato a deputado federal, ganhou uma transferência de R$5 mil. O mesmo para o petista Emídio de Souza.

Vai aparecer

Como ficou de bico fechado, a CPMI agora mira na empresa do advogado e na esposa e sócia, Anne Carolline Wilians Vieira Rodrigues.

Investigados por fraude e vazamento atacam a OAB

O advogado Eugênio Krushewsky, que está sendo processado pela OAB da Bahia por fraude processual e vazamento de informações, e as advogadas Ana Patrícia Dantas Leão e Michele Santos (essas por fraude processual), agora estão atacando a OAB nos corredores do Tribunal de Justiça da Bahia. Alegam que o fato de estarem sendo investigados pela entidade dos próprios advogados é uma tentativa de prejudicar o tribunal. A OAB não abriria processos assim sem razões que considerasse fortes.

Cuidados

Corporativa e defensora de prerrogativas, a OAB não investiga colegas sem elementos de prova sólidos.

Não é brincadeira

Afinal de contas, os processos abertos na OAB podem levar à suspensão da certeira profissional dos processados.

Só piora

Atacar a OAB, para tentar confundir experientes desembargadores, só torna tudo pior para o trio.

Quadrilha sindical

A CPMI do INSS ainda está no começo, mas o senador Rogério Marinho (PL-RN) já tem ao menos uma conclusão: “O PT desmontou controles antifraude para favorecer aliados e sua quadrilha sindical”.

Fila sumindo

Nada como gestão pública eficiente. Caiu de 81 de espera para sete dias a fila de oncologia clínica na rede pública do Distrito Federal. A redução já foi de 91%, mas o governador Ibaneis Rocha (MDB) mandou zerar.

Subiu

Tem um novo bancão na posição de terceiro maior da América Latina. O BTG Pactual deixou Bradesco e Banco do Brasil para trás e assumiu a posição. Tem valor de mercado estimado em R$179,8 bilhões.

Jogadinha marota

A ficha ainda custa a cair na oposição: mal acredita que a escolha de Paulinho da Força foi produto de uma jogada de Hugo Motta, presidente da Câmara. Ele “cedeu à pressão” para pautar a anistia, mas atendeu a Lula e STF designando um relator capaz de melar o projeto. 

Sob nova direção

Vai ser na quinta (25) a posse da cúpula do Tribunal Superior do Trabalho (TST), com o ministro Vieira de Mello Filho na presidência. O vice será Caputo Bastos e José Roberto Pimenta o corregedor-geral.

Longo processo

Apesar da recomendação da Corregedoria da Câmara, eventual suspensão do mandato dos deputados pelo protesto na Mesa Diretora não é automática, depende ainda do Conselho de Ética e do plenário.

Dinheiro no lixo

Virou um mico o palco de R$30 milhões que o governo Lula montou para o show de abertura da COP30. Em formato de flor de vitória régia, bastou uma chuva para inundar tudo e queimar equipamentos eletrônicos. 

Tarifa é ficar

Tido como sucessor de Lula, Fernando Haddad (Fazenda) não foi à ONU para articular a isenção do IR no Congresso. Não é como se existissem temas caros à economia brasileira a serem discutidos nos EUA.

Pensando bem...

...Trump cria o inédito: fez diminuir a comitiva de Lula em viagem internacional.

PODER SEM PUDOR

Mala sequestrada

Em visita ao interior de Minas, o governador Milton Campos iria pernoitar em Bocaiúva, e os líderes políticos locais começaram a brigar para hospedá-lo, sinal definitivo de prestígio. Campos era da UDN, por isso o normal seria abrigar-se em casa de um udenista, mas ninguém contava com a astúcia do deputado José Maria Alkimin (PSD), amigo do governador: “Você não dorme mais de pijamas? Não gosta de roupa limpa pela manhã?”. Milton Campos estranhou: “É claro que eu gosto, por que essas perguntas?” Alkmin: “Porque sua mala já está lá em casa...”

Cláudio Humberto

"O extremo-centro sempre se ajeita fingindo combater a esquerda"

Julia Zanatta (PL-SC) sobre reuniões de Paulinho da Força (SD-SP), relator da anistia

20/09/2025 07h00

Compartilhar

Continue Lendo...

Agora é oficial: o Brasil virou país marginalizado

O episódio humilhante que retirou o ministro Alexandre Padilha (Saúde) da comitiva de Lula (PT) a Nova York, neste domingo (21), mostra que o Brasil nem é mais “anão diplomático”, como Israel já definiu o governo petista. Sancionado por violação dos direitos humanos pela exploração cruel de cubanos no Mais Médicos, Padilha reclama de Trump e dos EUA, como todo petista, mas deveria cobrar o desinteresse de Lula e do Itamaraty em negociar sua situação, deixando-o pendurado na brocha.

 

Se vira, malandro

A sanção ocorreu após tarifaço, mas apesar de ameaçar a economia e os empregos e a reputação do amigo Padilha, Lula não se mexeu.

 

O País que se dane

Mal avaliado nas pesquisas sobre seu governo, Lula adotou a receita populista de criar um “inimigo externo”, Trump, e bradar por “soberania”.

 

Mofo tem nome

A diplomacia de excelência foi colocada em férias coletivas e a política externa entregue a gente atrasada, cheirando a mofo, tipo Celso Amorim.

 

Desprezo solene

Lula não fala com Trump, como disse à BBC, e seu inútil chanceler e a embaixadora nos EUA não passam da portaria da Secretaria de Estado.

 

Fabiano deixa Correios com rombo bilionário

A chave do combalido cofre dos Correios finalmente saiu das mãos de Fabiano Silva dos Santos, que entrega a estatal com rombo estimado em R$4,4 bilhões só no primeiro semestre deste ano. Fabiano é conhecido em Brasília como “churrasqueiro” por se voluntariar nos regabofes promovidos por Lula. A escolha para a presidência dos Correios é Emmanoel Schmidt Rondon, funcionário de carreira do Banco do Brasil.

 

Herança maldita

O novo presidente, coitado, terá de rebolar para livrar os Correios da “insolvência” herdada de Fabiano: o prejuízo de 2025 deve ser recorde.

 

Prerrô errou

O ex-presidente da estatal foi uma indicação do grupo “Prerrogativas”, advogados em defesa dos direitos de petistas enrolados em corrupção.

 

Tudo meu

Davi Alcolumbre (União-AP), adorador de cargos no governo, pretendia indicar o presidente dos Correios, mas seu partido rompeu com Lula.

 

Mortadella sandwich

Aposta do advogado americano Martin De Luca, que processa Alexandre de Moraes nos EUA e conhece bem o Brasil: “assim como o desfile de Lula no 7 de Setembro”, ninguém vai aparecer nos protestos contra a anistia no domingo “a não ser mediante pagamento antecipado”.

 

Maior medo petista

Lula & Cia tentam colocar a anistia na conta do centrão e de Arthur Lira (PP-AL), mas, na verdade, os petistas deixam a “bola rolar”: podem fazer o que quiserem na Câmara, desde que Bolsonaro fique fora da eleição.

 

Resultado da fala

Após depor à CPMI do INSS, Nelson Wilians se tornou alvo de 8 pedidos à comissão: quebra de sigilos pessoais, de pessoas jurídicas ligadas ao advogado e até da sua mulher, Anne, que chefia a ONG de Wilians.

 

Kamala da Silva

Em livro, a ex-presidenciável de esquerda americana Kamala Harris, que se revelou ruim de voto, parece até petista, terceiriza responsabilidades. Atribuiu sua derrota para Trump ao vice Tim Waltz. Tudo a mesma coisa.

 

E Lula nem se mexeu

Segundo cálculo da Abeic (exportadores de carne), o volume vendido pelo Brasil aos EUA em setembro deve cair a 25% do que era em julho: 7 mil toneladas, ante mais de 30 mil toneladas por mês pré-tarifas.

 

Continua gastando

O governo Lula (PT) distribuiu mais de R$2,8 bilhões de emendas na última semana, segundo o Tesouro Nacional, já superando o total de R$13 bilhões em 2025. Sexta (19) emendas já custavam R$10,3 bilhões.

 

Ruim de voto

Da última vez que foi cabeça de chapa, em 2018, o vice Geraldo Alckmin (PSB), então filiado ao PSDB, teve votação menor (5 milhões no total) que os votos nulos (8,6 milhões) para presidente.

 

A fatura é nossa

Para bancar hospedagem na COP30, em Belém, a ONU aumentou em 37% as verbas de diárias: serão US$73 mil (R$390mi) mil ao dia, por 12 dias, com dinheiro público brasileiro. Só 79 países estão confirmados.

 

Pergunta no cancelamento

Orgulho ou medo?

 

PODER SEM PUDOR

Socorro, Severino

Mulheres promoveram certa vez na Câmara um ato de solidariedade à deputada Luci Choinacki (PT-SC), que, em sessão de CPMI, teria sido “agredida de forma machista” pelo deputado Alberto Fraga (DF). Vestindo rosa e lilás, adentraram o plenário para exigir providências. Vendo a deputada Maria do Rosário (PT-RS), o deputado Zarattini (PT-SP) tentou ser gentil e cometeu a gafe de errar o nome da “cumpanhera”: “Quero ceder meu espaço à nobre companheira Maria do Socorro.” Ela não perdoou: “Socorro é o que nós viemos pedir aqui, deputado.”

CLAÚDIO HUMBERTO

"Agora age para manter o roubo"

Senador Rogério Marinho (PL-RO) ao acusar o PT de ser cúmplice da falcatrua no INSS

19/09/2025 07h00

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

Willians saiu da CPMI tão suspeito quanto ‘Careca’

Após seu não-depoimento, o advogado milionário Nelson Willians, aos olhos da CPMI, passou a figurar com Antônio Antunes, o “Careca do INSS”, entre os principais suspeitos no roubo bilionário aos aposentados. Ele perdeu o rumo quando o relator, Alfredo Gaspar (União-AL), indagou sobre suas relações com José Dirceu, homem de negócios do PT, que atua à sombra do poder petista, a quem é atribuída sua contratação pelo Banco do Brasil, que o tornou rico, e o seu escritório no maior do País.

Conta outra

Nelson Willians passou a ignorar perguntas, repetindo que nada teve com o roubo aos aposentados. A CPMI parecia não acreditar.

Acusação frontal

“O sr. mente”, acusou frontalmente Marcel van Hattem (Novo-RS), “tem a ver com tudo que é investigado”, citando que a PF o considera suspeito.

Negando o óbvio

Negou-se a confirmar até que é investigado e que sua prisão preventiva foi solicitada pela Polícia Federal ao ministro do STF André Mendonça. 

Sócio suspeito

Tampouco explicou ligação a Fernando Cavalcante, outro suspeito no roubo, dono de dezenas de carrões de luxo e de 20% do seu NW Group.

INSS: servidor investigado atuou em campanha

Afastado cautelarmente das operações como técnico do seguro social, o servidor do INSS Henrique Veigas está na mira da CPMI que apura a roubalheira no instituto. Veigas teria desbloqueado cerca de 70 mil empréstimos consignados, algo estimado em R$945 milhões. Ele prestou serviços advocatícios para Zé da Luz (Solidariedade), ex-prefeito de Caetés (PE) que tentou ser deputado federal por Pernambuco. Como o candidato estava inelegível, acabou com a candidatura impugnada.

Uma mão

Mesmo trabalhando no INSS ao menos desde maio de 2012, o servidor foi remunerado para trabalhar na campanha do candidato.

Giro no interior

Entre 2017 e 2020, Veigas fez 16 viagens “a serviço” ao interior do Nordeste, reduto da fraude: 15 em Pernambuco e uma na Paraíba.

Vem explicar

Henrique Veigas virou prioridade: sua convocação foi solicitada pela deputada Coronel Fernanda (PL-RO), que articulou a criação da CPMI.

Embromador

O repórter da BBC insistiu por sete vezes por que Lula (PT) não procurou Trump para negociar o tarifaço. O petista enrolou, sem explicar por que preferiu subir no palanque em vez de defender os interesses do País.

Li o seu livro

Rodolfo Rodrigues (PE) mandou bem na CPMI do INSS. Ele leu o livro de Nelson Willians e quis saber se ele seguia o que ali preconiza. O advogado milionário hesitou e o deputado contou o trecho em que ele afirma que o sucesso na profissão passa por “sacrificar princípios”.

São uns artistas

Foi hilário observar velhos conhecidos do noticiário policial na era petista, inclusive senador que acumulou 17 processos de corrupção, afirmando que a “PEC da Blindagem” favoreceria a impunidade de criminosos.

Blindagem no STF

Ações da Associação de Magistrados do Brasil e do partido Solidariedade (dele mesmo, Paulinho da Força) no STF, alegam que ministros do STF não são “contemplados” pela Lei do Impeachment.

Recuperou o que mesmo?

Contra a Câmara voltar a aprovar investigação de parlamentares, Aécio Neves (PSDB-MG) disse que foi obra sua derrubar a regra constitucional que a PEC restabelece: “O parlamento recuperou credibilidade”.

Subserviência

Tem tudo para dar em nada o projeto da anistia da Câmara. Além da escolha de Paulinho da Força (SD-SP) ser o relator, o deputado diz que vai conversar com Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes antes.

Lula 3%

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) mostrou números que explicam o desespero do governo Lula com a CPMI da gatunagem no INSS. Dos 340 requerimentos aprovados semana passada, 97% foram da oposição.

24 horas

Presidente do União Brasil, Antonio Rueda tem certeza de que tem armação contra ele no governo Lula. No radar da Operação Carbono Oculto, deflagrada pela Polícia Federal, apressou o divórcio com Lula.

Pensando bem…

...aposentados é que não têm nada a ver com o roubo.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Babá rock and roll

Já na primeira sessão conjunta do Congresso, naquele ano, o deputado novato e cabeludo Babá (Psol-PA) foi à mesa pedir para falar. Esbarrou em ACM presidindo a sessão: “Qual é o seu nome?” O deputado se apresentou: “Babá.” Desconfiado, o babalaô confirmou o nome com o secretário da mesa. Depois se voltou ao parlamentar do Pará, a quem olhou de cima para baixo, e aquiesceu com ironia: “Está certo, seu Babá...”

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

AgSUS abre processo seletivo com vagas em MS e salário de R$ 5 mil
oportunidade

/ 2 dias

AgSUS abre processo seletivo com vagas em MS e salário de R$ 5 mil

2

Megafábrica de celulose trouxe cenário caótico, reclama prefeito
vale da celulose

/ 1 dia

Megafábrica de celulose trouxe cenário caótico, reclama prefeito

3

Manifestantes protestam contra PEC da Blindagem e Anistia em Campo Grande
Política

/ 1 dia

Manifestantes protestam contra PEC da Blindagem e Anistia em Campo Grande

4

Primeira semana da primavera terá frio, vendaval e tempestades em MS
mudança no tempo

/ 19 horas

Primeira semana da primavera terá frio, vendaval e tempestades em MS

5

Homem atira carro em rio para tentar matar ex-namorada em MS
Cidades

/ 1 dia

Homem atira carro em rio para tentar matar ex-namorada em MS

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 12/09/2025

Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?