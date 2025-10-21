Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"Eu serei candidato para que? Para falar do Bolsa Família? É preciso pensar num país maior...

...Se for reeleito, poderei ficar no cargo até os 85 anos de idade. Tenho disposição para mais umas cinco reeleições", de Lula, em nova projeção para o futuro

Giba Um

Giba Um

21/10/2025 - 06h00
No capítulo final da novela “Vale Tudo”, na sexta-feira, 17,  onde Odete Roitman (Debora Bloch) surpreendeu a todos ao ressurgir viva, obteve uma média parcial de 29,17 pontos, conforme dados preliminares divulgados. Número que foi bom tendo em vista que a audiência dos 173 capítulos teve média de 23.5 pontos.

MAIS: mesmo assim ficou muito aquém do que a emissora havia previsto. Só para efeito de conhecimento a média de Vale tudo foi a terceira pior do horário, ficando apenas na frente de Mania de Você (21,2) e Um Lugar ao Sol (22,3). A versão original em 1989, só para efeito de comparação marcou 86 pontos

É para assustar

Na sexta o Baile de Halloween da Sephora, cujo tema foi “A Máquina do Tempo”, fazendo referência às diferentes percepções de beleza ao longo dos séculos, milhares de celebridades arrasaram nos figurinos. O evento (um dos mais aguardados do ano) aconteceu  no WTC Gran Hotel, em São Paulo e entre  as celebridades que compareceram algumas estavam irreconhecíveis. Neste ano, a  apresentadora Sabrina Sato, mais uma vez madrinha do evento, decidiu se inspirar na figura de Madame dos Exageros. O show ficou por conta de João Gomes e Agnes Nunes, Bianca Andrade, famosa pela sua marca Boca Rosa, ficou encarregada das entrevistas e dos conteúdos exclusivos para as plataformas sociais da Sephora. Ela impressionou com um visual marcante em tributo a Elke Maravilha.  Tati Machado incorporou a 'força da fênix' com um traje inspirado na criatura mitológica e foi altamente elogiada assim como a modelo e ex-participante do Big Brother Brasil, Flávia Vianna,  que apareceu de forma surpreendente, tendo se inspirado no filme "A Substância" (2024), protagonizado por Demi Moore e Cris Vianna  que brilhou com uma fantasia que se baseou no famoso videoclipe "Thriller" de Michael Jackson. Anitta participou da clássica celebração e saiu um pouco do tema  e se tornou um tópico nas redes sociais, não apenas pela sua apresentação, mas também pela escolha do figurino. A artista apareceu vestida como Labubu, um personagem que se tornou um verdadeiro sucesso entre os colecionadores; 

Brasil e Emirados Árabes: recuperação de pastagem

O governo do Brasil está em diálogo com os Emirados Árabes para criar uma possível colaboração visando a recuperação e a transformação de terrenos de pastagens degradadas. Essas conversas estão sendo conduzidas em conjunto pelo Itamaraty e pelo Ministério da Agricultura comandado por Carlos Fávaro. Os fundos necessários poderiam ser provenientes do Abu Dhabi Fund for Development (ADFD), um fundo soberano que gerencia ativos que somam cerca de  US$18 bilhões. Este fundo é conhecido por apoiar projetos de infraestrutura e do agronegócio em nações em desenvolvimento. Em essência, ele funciona como uma ferramenta para atender aos interesses econômicos dos Emirados Árabes no exterior. No contexto brasileiro, o foco central é assegurar o fornecimento de alimentos. A liberação dos recursos destinados à recuperação das pastagens no Brasil estaria condicionada a uma garantia de fornecimento de grãos. Vale ressaltar que o governo brasileiro também está buscando uma parceria semelhante com a China, igualmente voltada para o fornecimento de produtos agrícolas. Todos os parceiros que possuam autonomia são convidados a participar, uma vez que o Ministério da Agricultura possui metas bastante ambiciosas. A meta é recuperar, nos próximos 20 anos, cerca de 40 milhões de hectares de áreas degradadas no Brasil, o que exigiria investimentos da ordem de R$ 320 bilhões.

Ricos vs. fome

Em sua participação no Fórum Mundial da Alimentação, em Roma, na semana passada, o presidente Lula teve uma ideia para acabar com a fome no mundo. Ressaltando a saída do Brasil do Mapa da Fome, anunciada pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), não deixou por menos e comparou: “A fome é irmã da guerra”. E falou sobre conflitos armados, barreira protecionistas para países ricos, desorganização de cadeias de insumos e alimentos e, claro, garantiu que o país governado pelo PT é um exemplo mundial de superação política e moral. E sugeriu a cobrança de um “imposto global” de 2% em cima dos “super ricos”. Para Lula, bastariam US$ 315 bilhões para que todos os famintos do planeta conseguissem fazer três refeições por dia. Muitos aplausos e a ideia não saiu do discurso.

Malhou em dobro

Na quarta-feira (15), Daiane Sodré, 32 anos realizou um sonho: esteve presente no desfile do Victoria's Secret Fashion Show. A modelo baiana, fez sua primeira aparição no evento da marca de lingerie, que é um símbolo no universo da moda, ao lado de nomes icônicos do setor, como as brasileiras Adriana Lima e Alessandra Ambrósio, além das irmãs Bella e Gigi Hadid e da influenciadora do Rio de Janeiro, Gaby Moura, que também fez sua estreia no VSFS. "Era um sonho que eu nutria desde que comecei minha carreira e poder realizar é realmente incrível. Foi tudo perfeito, maravilhoso. Claro que dá um frio na barriga, mas me preparei muito para que tudo corresse bem. Superou todas as minhas expectativas" Sodré contou que mesmo antes do desfile a agenda fica bastante cheia: fazem ensaios, provam os trajes e, claro, cuidam da beleza. A modelo conta que antes da apresentação, praticou uma série de treinos rigorosos e intensos para mostrar uma forma físico e um corpo supersarado. "Passei a malhar duas vezes ao dia e fiz mais massagens linfáticas. Sempre mantenho meu dia a dia cuidando da mente e do corpo, porque valorizo muito o bem-estar; também pratico ioga e meditação para manter a mente em equilíbrio".

Pedindo ajuda

O governo Lula recebeu um pedido do Ministério das Relações Exteriores para um crédito adicional superior a R$ 350 milhões, destinado a garantir a operação do Itamaraty nos meses de novembro e dezembro. O chanceler Mauro Vieira solicitou formalmente esse crédito por meio de um ofício dirigindo-se aos ministros Rui Costa (Casa Civil), Simone Tebet (Planejamento) e Fernando Haddad (Fazenda). No ofício, Vieira enfatiza a "necessidade urgente" de liberar os recursos, apontando que o orçamento atual do ministério é insuficiente para honrar os compromissos até o final de outubro. Sem esse apoio financeiro, o Itamaraty enfrentaria dificuldades para cumprir suas obrigações trabalhistas com funcionários locais no exterior, além de ter problemas em arcar com os pagamentos de aluguéis de propriedades oficiais e com os auxílios-moradia dos servidores enviados para fora do país.

Escolhendo o sucessor

O limite para a desincompatibilização de cargo, marcado para o dia 2 de abril de 2026, ainda parece longe. Contudo, o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, que se afastará do posto para concorrer ao Senado, já está se empenhando para que seu sucessor seja Tomé França, que atualmente ocupa o cargo de secretário-executivo da pasta. França foi designado para essa função há apenas dois meses, por recomendação direta de Costa Filho. Nos círculos políticos de Brasília, comenta-se que o ministro já o promoveu para a posição, pavimentando o caminho para que ele o suceda no próximo ano. Assim como Costa Filho, França é natural de Pernambuco e está vinculado ao partido Republicanos, do qual o ministro faz parte. Ele já exerceu outras funções, como Secretário de Saneamento na gestão da Prefeitura do Recife e Secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de Pernambuco.

Pérola

"Eu serei candidato para que? Para falar do Bolsa Família? É preciso pensar num país maior. Se for reeleito, poderei ficar no cargo até os 85 anos de idade. Tenho disposição para mais umas cinco reeleições",

de Lula, em nova projeção para o futuro.

Ajuda de Mendonça

Uma parte da bancada evangélica fez um pedido ao ministro André Mendonça, do STF para que ele intervenha em favor de Jorge Messias no Senado. Tanto Mendonça quanto Messias são membros da religião evangélica.  O atual titular da Advocacia-Geral da União deve ser indicado  para o cargo que ficou vago após a aposentadoria de Luis Roberto Barroso. Para que o indicado pelo presidente Lula obtenha a aprovação e possa assumir o cargo de ministro, é necessário que 41 senadores votem a favor no plenário. Uma pesquisa realizada pelo governo indica que Messias precisaria de cerca de 50 votos positivos para assumir o posto de ministro do STF. Esse grupo da bancada evangélica, que mantém boas relações com ambos os ministros, decidiu contatar Mendonça na esperança de amenizar a resistência ao nome de Messias entre os senadores de perfil conservador. Quando Mendonça foi indicado pelo então presidente Jair Bolsonaro  para o cargo de ministro do STF, houve uma intensa mobilização a favor dele no Senado. O ministro conseguiu 47 votos a favor, superando em seis o mínimo necessário.

Oposição

Ainda sobre a indicação de Jorge Messias: por outro lado, os principais opositores na base de apoio a Messias estão no PSD e no União Brasil, que estão respaldando a candidatura do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que também possui aliados entre os ministros do STF. Entretanto, o governo considera que há possibilidade de aliviar as tensões, especialmente com um possível indicativo do presidente de que Pacheco poderia ser nomeado para uma futura vaga, caso Lula seja reeleito. Na oposição, o governo federal acredita que pode conquistar votos no Podemos e no Republicanos, principalmente devido ao perfil evangélico de Messias, que recebe apoio de parte da bancada evangélica.

Substituição

O presidente Lula teve uma reunião com o secretário-geral da Presidência, Márcio Macêdo. Há quem garanta que essa reunião formalizou a saída de Macêdo do cargo, que será substituído pelo deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP). Lula já informou a diversos interlocutores que a mudança está decidida. Antes isso, Boulos participará de um evento do lançamento do  Reforma Casa Brasil, direcionada a famílias com uma renda mensal de até R$ 9.600, onde Lula revelará a liberação de R$ 40 bilhões em créditos para a reforma de habitações populares e de famílias de classe média. Boulos teve um papel fundamental na elaboração do projeto, que foi desenvolvido com base em um compromisso de campanha que ele assumiu ao se candidatar à prefeitura de São Paulo em 2024. Macêdo, por sua vez,  deverá concorrer a uma vaga como deputado federal por Sergipe em 2026.

Acima do teto 1

Uma pesquisa realizada pela entidade Transparência Brasil, aponta que 98% dos 11,7 mil integrantes do Ministério Público receberam remunerações que ultrapassaram o teto constitucional no ano de 2024. Os dados se referem a promotores e procuradores de Justiça em 25 estados, tanto em nível estadual quanto federal. Atualmente, o teto constitucional é estabelecido em R$ 46.366,19 mensais, um valor que corresponde aos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal e determina o limite máximo para o setor público. Embora benefícios como o 13º salário e o adicional de férias não tenham sido considerados na análise, o estudo revela que o descumprimento do teto é bastante frequente. Segundo a Transparência Brasil, mais de R$ 2,3 bilhões foram pagos acima do limite constitucional no ano passado. Desse total, cerca de 77% dos membros do MP ultrapassaram o teto legal em mais de R$ 100 mil cada um.

Acima do teto 2

Ainda  os recebimentos acima do teto: os chamados "penduricalhos", que são benefícios associados ao acúmulo de funções, como licença-compensatória, gratificações por exercício cumulativo e acúmulo de acervo, resultaram em desembolsos de R$ 687,4 milhões. Além disso, o relatório aponta uma preocupação adicional com a falta de transparência: os contracheques de 2024 não esclareciam de forma clara a natureza de R$ 1,4 bilhão pagos. Em dez estados, todos os membros do Ministério Público receberam quantias que excederam o limite: Alagoas, Mato Grosso, Goiás, Amazonas, Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Rondônia e Acre. Nos estados do Amapá, Pernambuco, Sergipe e Espírito Santo, houve apenas um membro que não superou o teto.

Mistura Fina

Depois de ter gabado da expressão “Do lado do povo brasileiro” quando deveria ser  “ao lado do povo brasileiro”, Sidônio Palmeira também festeja ter trocado a expressão “Governo federal” para “Governo do Brasil” nas peças de publicidade oficial. Falhou na memória: a inovação já aparecia na propaganda do governo Fernando Collor. Foi adotada pela primeira vez em 1990. 
 
O governo Lula,  já gastou mais de R$ 1,35 bilhão em passagens aéreas, com uma parte significativa desse valor destinada a diárias pagas a servidores. Até o dia 10 de outubro, os gastos com diárias somaram R$819,5 milhões, enquanto as passagens aéreas alcançaram R$526,4 milhões, totalizando assim R$1,3 bilhão. Despesas classificadas como "outros gastos" (que incluem reembolsos, taxas de agenciamento, seguros, entre outros) chegaram a R$6,9 milhões este ano. Não estão contabilizados nesse valor os custos com viagens do vice-presidente, da primeira-dama e do próprio presidente. 
 
As despesas com viagens internacionais do governo Lula somaram R$186 milhões, correspondendo a 14% do total gasto em viagens neste ano até agora. O governo Lula estava gastando cerca de R$ 1 milhão por dia em transporte durante os meses de janeiro e fevereiro. Até o mês de outubro, esse valor médio subiu para R$ 4,7 milhões diários. Nos dez primeiros dias deste mês, a administração do PT utilizou mais de R$ 70 milhões em deslocamentos, conforme dados do Portal da Transparência.

Marco Rubio encontrou Mauro Vieira por apenas 15 minutos, demonstrando o desdém do secretário de Estado em relação ao governo Lula, que enfrenta acusações de desrespeitar direitos humanos, censurar e perseguir opositores. A situação será difícil. Esse é o indicativo mais claro de que o curto encontro entre Marco Rubio e Mauro Vieira não trouxe boas perspectivas. Jornalistas não puderam fazer perguntas na "coletiva" do ministro brasileiro. 

In - Molho de manjericão
Out - Molho chipotle

Cláudio Humberto

"Não era um simples esquema, era algo sofisticado e gigantesco"

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) sobre atuação do Sindnapi, do irmão de Lula, no rolo do INSS

20/10/2025 00h02

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Dilma vive na China, mas custa caro ao Brasil

Instalada na boquinha arranjada por Lula como presidente do banco dos Brics, em Xangai (China), Dilma Rousseff não alivia para os pagadores de impostos que ficaram no Brasil e sustentam sua estrutura de ex-presidente, que, memo no ócio, custou R$1.694.114,57 só entre janeiro e setembro deste ano. As despesas incluem R$94,1 mil em diárias, além de R$7,2 mil em combustível e R$14,9 mil com a manutenção dos carrões oficiais que ela não usa, mas seguem sugando dos impostos.

 

Encheu as burras

Assessores e seguranças de Dilma, que ficam no Brasil coçando o bolso, custaram R$742,6 mil desde janeiro. Em “seguro”, mais R$18,2 mil.

 

Pobre Dilma

Ainda que não seja obrigada a viver na China, Dilma recebe uma gorda “indenização” por estar no exterior. Lá se vão mais R$87,7 mil.

 

Caminhão de dinheiro

Há ainda uma “retribuição” por ela estar fora, além de um belo auxílio-moradia. Somados, passa dos R$249 mil este ano.

 

Inveja a aposentados

Os dados obtidos pela coluna são da Casa Civil, que registra o “custo Dilma” em R$8.421.075,05 entre 2021 e o mês passado.

 

Viagens: governo Lula já torrou R$1,35 bilhão

O governo Lula (PT) já conseguiu torrar mais de R$1,35 bilhão com passagens aéreas e especialmente diárias pagas a funcionários. Foram distribuídos R$819,5 milhões a título de diárias, enquanto passagens custaram R$526,4 milhões aos pagadores de impostos, até 10 de outubro. “Outros gastos” (restituições, taxas de agenciamento, seguros etc.) custaram R$6,9 milhões, este ano. Gastos com viagens do vice, primeira-dama e do próprio presidente não entram nessa conta.

 

Overseas

Só as viagens internacionais do governo Lula custaram R$186 milhões, 14% das despesas com viagens este ano, até o momento.

 

Ritmo acelerado

Entre janeiro e fevereiro, o governo Lula gastava cerca de R$1 milhão por dia com viagens. A média subiu para R$4,7 milhões/dia até outubro.

 

Na nossa conta

Nos primeiros dez dias deste mês, a administração petista torrou mais de R$70 milhões com viagens, segundo dados do Portal da Transparência.

 

Teoria da relatividade

Líderes do centrão estão aterrorizados. Dizem que o ministro Flávio Dino, que determinou pente-fino e suspensão nas emendas, está para o centro assim como Alexandre de Moraes está para a direita e Jair Bolsonaro.

 

Bilhão é comum

Nesta segunda-feira (20), a CPMI que investiga a roubalheira no INSS ouve mais um dirigente de associação, a ABCB, que levou mais de R$1,1 bilhão em descontos indevidos dos aposentados.

 

Rastilho para a CPI

Peça central na criação do consignado a servidores para empresa baiana que se envolveu depois nos abusos contra aposentados, o procurador estadual e advogado Eugênio Kruschewsky será alvo de pedidos de devassa e convocação de dois senadores da CPMI do INSS. Acreditam em rastilho que ajudará a CPI a abrir novos campos de investigação

 

Teto muito engraçado

Está na pauta do Senado, esta semana, projeto do senador Jaques Wagner (PT-BA) que permite o governo retirar do teto da meta fiscal os gastos para “lidar com os impactos” das tarifas dos Estados Unidos.

 

Fantasias de fogo

Sobre a fake news “estimuladas” pela indústria de “incêndios em carros elétricos”, o Corpo de Bombeiros informou nunca haver registrado um só caso no Distrito Federal, recordista no número de eletrificados nas ruas.

 

Consulta pública

A agência reguladora de águas e saneamento (ANA) recebe até esta segunda (20) sugestões na consulta pública sobre limpeza e manejo de resíduos sólidos urbanos. O objetivo é aprimorar a norma de referência (NR), fortalecendo a fiscalização, regulação e transparência dos serviços.

 

Nem aí

Como de outras vezes, Lula deve dar uma banana ao abaixo-assinado de expoentes da Lacrolândia, com 65 mil apoiando, que pede mulher no STF. Ele não liga para isso. Quer apenas mais um ministro obediente.

 

Teste para soberania

Segundo o canal americano Fox News, existem agora 10 mil soldados americanos na região caribenha, ao lado da ditadura Nicolás Maduro, na Venezuela. Há também bombardeiros, navios de guerra, helicópteros etc.

 

Pensando bem...

...há vias de mão dupla entre Brasil e Venezuela.

 

PODER SEM PUDOR

Bateu, amou

Questionado certa vez por um colega se tinha mesmo agredido uma deputada no plenário da Câmara, coisa aliás que ninguém viu, tampouco foi registrado pelas inúmeras câmeras, o então deputado Jair Bolsonaro negou prontamente: “Não bati, imagine!” Mas não perdeu a piada, para horror da lacrolândia: “Quando eu bato, elas se apaixonam...”

TENHA O MELHOR RESULTADO NA APOSENTADORIA DO INSS

18/10/2025 00h03

Juliane Penteado

Juliane Penteado

Voltamos com mais um artigo por aqui. 

Os anos de contribuição com o INSS é um bom investimento financeiro para a vida, tanto nos momentos de vulnerabilidade, quanto para aposentadoria.

Para aposentadoria, o segurado do INSS pode e deve se programar para garantir um conforto futuramente.

Planejamento Previdenciário bem feito é garantia de vida tranquila

É possível ter um futuro tranquilo, com uma aposentadoria vantajosa depois de ter passado anos contribuindo para o INSS.

Por isso, no planejamento previdenciário da aposentadoria, será possível com o advogado previdenciarista simular o valor de salário que poderá receber, melhor idade para se aposentar e qual regra é a mais vantajosa, por exemplo.

Para isso é necessário que o segurado:

  • Contribua em dia com o INSS;
  • Contribuir no valor correto;
  • Saber a alíquota certa de contribuição para não ter prejuízos;
  • Contribuir na modalidade certa ;
  • Ter sempre as provas e comprovantes de pagamento;
  • Todos esses passos devem ser seguidos ao longo de toda a sua vida;
  • Atualizar sempre o CNIS.

O que acontece se não contribuir corretamente com o INSS?

  • Aposentadoria indeferida ou negada;
  • Valor da aposentadoria menor do que tem direito;
  • Ficar sem benefícios que auxiliam em situações de vulnerabilidade ou em momentos importantes como Salário-Maternidade;
  • O padrão de vida não será o mesmo de quando trabalhava;
  • Deverá “pagar atrasados” com juros e multa;
  • Perder a qualidade de segurado;
  • Não poder se aposentar;

Você sabe o que é o ROI?

Essa é uma sigla que significa Retorno Sobre o Investimento, um cálculo feito para saber se o investimento feito para aposentadoria valerá a pena no futuro.
É a diferença entre o valor que o segurado precisa investir para obter a aposentadoria desejada. Um advogado previdenciarista especialista no assunto fará esses cálculos para o segurado não sair perdendo.
As provas como estratégia da melhor aposentadoria

Segurado, reúna as provas da aposentadoria para reduzir os prejuízos: 
    • Guarder os principais documentos que comprovam seu histórico de trabalho de toda vida laboral;
    • Consulte o CNIS e verifique se todos os períodos trabalhados constam nele, caso não tenha, atualize;
    • Verifique se existem pendências ou erros no seu CNIS;
    • Tenha em mãos a carteira de trabalho;
    • Guarde os carnês que comprovem o pagamento da contribuição;

Forma eficaz de fazer o planejamento previdenciário

É importante ressaltar que esse planejamento além dos cálculos, que não são fáceis, envolve reunir documentos e provas, correção do CNIS com antecedência para evitar negativas na solicitação.
Esses são motivos que justificam a demora para o pagamento de algumas aposentadorias. 
O segurado pode até planejar por conta própria,mas em cálculos complexos pode ter o pior benefício.
Com um advogado previdenciarista é possível ter um planejamento com simulações e possíveis valores a pagar e a receber, também a análise detalhada do que ainda é possível fazer para ter a melhor aposentadoria
Se você quiser mais informações sobre o planejamento com o advogado, solicite informações aqui pelo site com a nossa equipe de profissionais.
Espero ter ajudado.

