"Eu também lamento o corte que nós tivemos, de R$ 500 milhões"(...)

O presidente do Chile, Gabriel Boric, fez uma visita discreta ao Brasil na semana passada, porém, não se reuniu com o presidente Lula. Em vez disso, encontrou-se com Luís Roberto Barroso, presidente do STF, que lhe ofereceu uma gravata como cortesia habitual.



Mais: apesar de aceitar o presente, Boric optou por não usar a gravata nem tirar fotos com ela, pois por gosto não usa o acessório. Inclusive, ele não usou gravata nem durante sua posse como presidente em 2022. Para informação adicional, a gravata ofertada custou R$ 384.



Uma grande comemoração



A TV Globo celebrou seus 60 anos no dia 26 com uma festa grandiosa, incluindo 26 atrações musicais como Iza, Xuxa, Fábio Jr, Daniel, Gilberto Gil, Lulu Santos, Paulinho da Viola, Fafá de Belém e As Frenéticas e exibição de vídeos. O evento emocionou muitos espectadores, e Roberto Carlos abriu os shows com seus sucessos. Os jornalistas William Bonner e Renata Vasconcelos narraram a trajetória do fundador da emissora, Roberto Marinho. O espetáculo incluiu lembranças de programas com vídeos de personagens que marcaram a história da TV Globo, tudo realizado em um palco e cenário de 550 m² na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro. Foram utilizadas 80 toneladas de equipamentos e mobilizados mais de 200 artistas dos setores da música, esporte e dramaturgia. Apesar das críticas sobre alguns momentos esquecidos, foi uma mostra do que será o ano comemorativo, com momentos destacados a partir de pesquisas internas e externas. O público presente no evento era restrito a pessoas ligadas à Globo, como artistas, colaboradores de produções e prestadores de serviços. Entre os muitos presentes no tapete azul estavam figuras conhecidas que já fizeram parte do elenco da Globo, como Valeria Monteiro, Mylena Ceribelli, Rita Guedes, Helena Rinaldi e Carla Marins.

Fraude no INSS: novas descobertas



Parece que a situação das fraudes no INSS é mais complicada do que se pensava. A Polícia Federal continua fazendo novas descobertas a cada dia. Uma delas revela que o esquema de fraudes fez com que a fila de pedidos voltasse a aumentar. Diante disso, o governo já criou uma medida provisória para que peritos recebam um bônus por seu trabalho no combate às filas. Além disso, a PF também descobriu que o órgão ignorou seis alertas sobre irregularidades enviados pela Controladoria-Geral da União entre maio e julho do ano passado. O ministro Carlos Lupi, da Previdência, que está enfrentando críticas e vendo sua batata assando, mais uma vez negou que tenha havido qualquer omissão em relação aos alertas. Um relatório da CGU indica que houve cerca de 742.389 reclamações de beneficiários que sofreram descontos associativos indevidos.



Cada um no seu lugar



O Supremo Tribunal Federal (STF) enviou um recado indireto aos congressistas, especialmente aos senadores. Isso ocorreu após alguns senadores informarem sobre um possível acordo entre o Congresso e o STF para diminuir as penas dos condenados de 8 de janeiro. O STF afirma que não está envolvido e não fará nenhum acordo sobre o tema. Os ministros ressaltaram que é função do Congresso alterar as leis, enquanto cabe ao STF interpretar sua aplicação. Em resumo, o Congresso pode modificar as leis, mas a decisão final cabe ao Supremo.



Mais badalados



n aAinda sobre o show dos 60 anos da Globo: o evento foi recheado de surpresas e até mesmo um super bolo, mas Sandy & Junior roubaram a cena como uma das atrações mais adoradas. Os irmãos levaram a plateia ao delírio ao apresentar "Eu Acho Que Pirei", música que marcou a abertura da série protagonizada por eles na emissora. Nos bastidores, a dupla foi igualmente requisitada para fotos, consolidando sua apresentação como um dos momentos mais populares nas redes sociais após o show. Sandy ficou profundamente tocada pelo afeto demonstrado pelos fãs e se emocionou ao encontrar-se com Lima Duarte, comentando sobre a experiência impactante. “Achei simbólico esse encontro lindo com Lima Duarte, que eu considero o nosso padrinho na Globo. Passou um filme na cabeça, sabem? Fiquei emocionada… Não fosse o convite despretensioso dele, láaaaa em 1989, talvez, eu não estivesse aqui”.





Vergonha alheia



Lembrando um grupo de uma antiga rede social que já não existe, muitos podem estar experimentando uma sensação de 'vergonha alheia' em relação ao ministro da Previdência, Carlos Lupi. Para muitos, se ele deseja manter sua posição, deveria pensar duas vezes antes de fazer declarações, especialmente agora com o escândalo dos descontos não autorizados nos benefícios do INSS. Lupi tentou defender o instituto — e, de certa forma, tem razão — mas o fez de modo inadequado. O ministro afirmou que o INSS foi envolvido involuntariamente nesses descontos e afirmou que não deveria ter a função de mediar relações entre associações de aposentados e pensionistas. Ele comentou “Resolveram colocar o INSS com mais esse trabalho. É mais cômodo para as associações o desconto em folha do que ter que ir atrás do aposentado todo mês”.

Gastos com Chiquinho



Desde março do ano passado, Chiquinho Brazão, acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco, esteve preso enquanto ainda recebia recursos públicos. Seu mandato de deputado foi cassado na semana passada, mas nesse período ele custou aos cofres públicos cerca de R$ 1,6 milhão. Desse montante, aproximadamente R$ 219 mil correspondem à remuneração pelo cargo, R$ 1,355 milhão foram destinados ao pagamento dos 20 funcionários de seu antigo gabinete, e R$ 9.626,86 foram recebidos a título de gratificação natalina. Esses valores não incluem gastos adicionais com o apartamento funcional ao qual ele tinha direito, nem com o plano de saúde. Além disso, mesmo com a perda do mandato, Chiquinho ainda receberá o salário referente a abril, já que a cassação ocorreu somente no final do mês, especificamente no dia 24 de abril.



PÉROLA



“Eu também lamento o corte que nós tivemos, de R$ 500 milhões. Nós estamos numa penúria total”, de Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, na Comissão de Segurança Pública da Câmara.



Outra opinião



Entre os ministros do STF, há um que se posiciona favoravelmente. Trata-se de Kássio Nunes Marques. Durante a sessão que julgou o ex-presidente Fernando Collor de Mello e manteve sua prisão, declarou: “Em inúmeras ações penais relativas aos tristes e lamentáveis eventos do dia 8 de janeiro de 2023, passei a reconhecer, em caráter excepcional, o cabimento dos embargos, embora não tivessem sido proferidos 4 (quatro) votos absolutórios próprios nos julgados. “No contexto das referidas ações, em que se torna premente a necessidade de redução das penas fixadas, concluí que os embargos infringentes deveriam ser admitidos”. E completou: “Refletindo melhor sobre a orientação que adotei nas referidas ações penais, penso que ela deve ser aplicada como regra geral e não só em caráter excepcional para as condenações impostas nos casos do dia 8 de janeiro de 2023”.



48 horas



Por falar em Fernando Collor de Melhor que está preso desde sexta-feira (25), está sendo defendido por seus advogados que apresentaram um recurso pedindo prisão domiciliar. Essa solicitação ocorreu após os ministros concordarem com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou manter a prisão do ex-presidente, por 6x4. Os advogados argumentaram que, dado que Collor tem 75 anos, a idade dele justifica a prisão domiciliar. Além disso, mencionaram que ele sofre de sérias condições de saúde como Parkinson, apneia do sono grave e transtorno afetivo bipolar. O ministro Alexandre de Moraes concedeu 48 horas para que os advogados apresentem documentos que comprovem as comorbidades alegadas.





Apoio de peso



Edinho Silva, ex-prefeito de Araraquara (SP), mantém suas intenções de se tornar o próximo presidente nacional do PT, mesmo após ser condenado por ato de improbidade administrativa dolosa. Ele conta com o apoio de figuras influentes, incluindo o presidente Lula. Recentemente, Edinho recebeu também o apoio de José Dirceu, que se manifestou a seu favor nas redes sociais. O apoio de Dirceu gerou comentários críticos sobre a candidatura de Edinho, com alguns argumentando que os envolvidos no escândalo do mensalão e no petrolão estavam tentando retomar influência no partido. José Dirceu respondeu a essas críticas afirmando que ele e outros não se afastaram da cena política em momento algum. “Alguns dos nossos críticos da candidatura do Edinho Silva dizem que os mensaleiros querem voltar. Primeiro, eu nunca saí, nem o Delúbio Soares, nem o Vaccari Neto, nem o João Paulo Cunha. Nós nunca saímos”.

Na expectativa



No próximo dia 3, a cantora Lady Gaga deve trazer cerca de 1,6 milhões de fãs para seu show gratuito na praia de Copacabana. A apresentação deverá durar entre 1h30 e 2h, com um repertório que pode incluir cerca de 20 músicas ou pouco mais. Entre as canções que são apostas para o setlist estão Bloody Mary, Alejandro, The Beast, Born This Way, Shallow, Vanish Into You e Bad Romance. Gaga chegou acompanhada do noivo, o bilionário Michael Polanski, além de seus dançarinos e equipe, e, claro, como é tradição, com uma lista de exigências. Não se sabe quais demandas a cantora fez desta vez, mas certamente não devem ser poucas.



Pegadinha



A última vez que Lady Gaga esteve no Brasil foi em novembro de 2012, durante sua turnê Born This Way Ball Tour. Naquela visita, ela se envolveu com a comunidade local ao visitar uma favela, jogou futebol com as crianças, relaxou bebendo cerveja em um boteco e até fez uma tatuagem com a palavra "Rio" na nuca. Além disso, criou uma situação engraçada ao enviar aos organizadores do evento uma lista de exigências com 30 páginas, incluindo a mais inusitada: a requisição de seis lhamas, especificando que nenhuma delas deveria ser manca. Esse pedido curioso gerou grande espanto, levando os organizadores a contatarem sua equipe de produção, que esclareceu tratar-se apenas de uma brincadeira para verificar se realmente leriam todo o documento.

Mistura Fina

Ainda sobre a fraude no INSS: o escândalo dos descontos não autorizados aos beneficiários trouxe um aspecto positivo, se é que podemos dizer assim. O ocorrido fez com que o movimento para o ressurgimento do imposto sindical, que estava em negociação com o governo, desse uma recuada. Pelo menos por enquanto, é pouco provável que o assunto volte a ser discutido.

Os projetos do prefeito de Maricá, Washington Quaquá, para um complexo turístico na cidade são bastante parecidos com as ideias do ex-bilionário Eike Batista. Quaquá está em negociações com um grupo de investidores portugueses. Neste empreendimento, ele pretende integrar um resort, um parque temático e uma área dedicada aos e-sports. Além disso, tem planos ambiciosos de submergir navios antigos para criar um parque subaquático.

O presidente Lula está se sentindo um pouco mais tranquilo após uma pesquisa da AtlasIntel indicar que a desaprovação de seu governo se estabilizou, chegando a 50,1% comparado aos 53,6% do mês anterior. De acordo com analistas, a razão para essa estabilização inclui uma melhora na perspectiva econômica, já que o real recuperou valor após perder um quinto em 2024, o que aumenta a confiança do consumidor. Além disso, até agora, a guerra comercial entre Estados Unidos e China não teve impacto sobre o Brasil.

Quem não gostaria de ter uma lembrança única de seu ídolo em sua coleção pessoal? Foi exatamente o que um sortudo e milionário conseguiu ao participar de um leilão da RM Sotheby’s. Ele adquiriu o capacete usado pelo lendário piloto Ayrton Senna durante o GP da Bélgica em 1992. Embora Senna não tenha vencido a corrida, terminando em quinto lugar, esse GP ficou na memória por outro motivo. Durante os treinos, Senna saiu de sua McLaren para ajudar Erik Comas, cujo carro colidiu violentamente em uma curva, deixando-o inconsciente. A autenticidade dessa peça histórica teve um preço: R$5,4 milhões.

PREZADOS LEITORES: devido ao feriado do Dia do Trabalhador (1º de maio), nossa coluna não será publicada, retornando dia 2 de maio. Bom feriado !



