EDITORIAL

"Eu tenho certeza que, do jeito que está, esse texto não passa. Seria uma temeridade aprová-lo...

...e eu concordo com o presidente Lula em vetar o projeto da forma que veio para o Senado", de Otto Alencar, presidente da CCJ do Senado, exigindo mudanças no PL da Dosimetria, que daria liberdade a Bolsonaro em menos de 3 anos

Giba Um

Giba Um

17/12/2025 - 06h00
Lula e Janja pretendem passar o fim de ano na base naval da Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro, área militar onde já passaram o réveillon de 2023 para 2024. No ano passado, o casal preferiu a Granja do Torto, em Brasília, até por conta da cirurgia após a queda no banheiro.

MAIS: a noite da virada para 2026, os dois querem assistir à queima de fogos do Forte de Copacabana. Não é uma decisão fácil de ser cumprida: seria necessário produzir o rígido esquema de segurança, com apoio de, pelo menos, dez homens armados.

Alinne Moraes

Pausas necessárias

A atriz e modelo Alinne Moraes, é uma das mais queridas atrizes de sua geração. Seu último trabalho na TV aberta foi em 2022. Ela disse que esta pausa foi para ficar mais próxima do filho que tem 11 anos. “Sou a favor das pausas. Elas são essenciais quando a carga emocional e física se torna intensa, especialmente em uma novela que dura um ano gravando de segunda a sábado. É muito importante cuidar da saúde mental e do bem-estar. Além disso, para um artista, essas pausas são um respiro. Essas pausa é onde consigo zerar e me nutrir de vida para poder gerar uma nova personagem. Mas sei que pra cada ator funciona de uma maneira”. Deixando a vida particular o mais reservada possível, preferindo as redes sociais basicamente para divulgação de seus trabalhos ela pontua as coisas no qual não abre mão. “Eu não abro mão de uma boa noite de sono, da minha terapia, das minhas aulas de expressão corporal, dos meus treinos com eletroestimulação, da dança, dos meus estudos, do meu ukulele e das minhas aulas de francês. Estou sempre envolvida nos meus trabalhos, mas valorizo esses momentos de autocuidado. Eles são fundamentais para manter meu equilíbrio e felicidade”. Considerada também uma das mulheres mais bonitas do Brasil, Alinne garante que a beleza vai muito além do exterior. “A beleza está na maneira como tratamos os outros, na nossa empatia, no nosso jeito de amar e de nos conectar. Acredito que a verdadeira beleza vem de dentro. É o brilho nos olhos de alguém que está apaixonado pela vida, a alegria que vem de um sorriso e a força que vem de enfrentar desafios com coragem. Essa beleza vai além de padrões superficiais. É o que realmente importa”. Mais seletiva ela conta que está buscando trabalhos que vão de encontro com que acredita. Para o próximo ano já tem em sua agenda, a gravação de uma série para a plataforma de streaming Disney+ e uma peça de teatro.

Michelle-Flávio: disputa interna

“O afastamento de Michelle se deu por questões de saúde. Tanto a dela como a preocupação com a Laurinha" - reforça a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), próxima à ex-primeira-dama, referindo-se à ausência de Michelle do PL Mulher e à sua filha de 15 anos com Bolsonaro. O pessoal do partido do ex-presidente (agora, sem a remuneração que desfrutava até sua prisão) acha que o movimento envolve questões pessoais como disputa em curso (ainda) no seio do bolsonarismo. Michelle não aguenta novas decisões do marido e teria sentido desconforto quando ele lhe disse que "teria de se contentar com o Senado", frase que passou a circular na legenda como "definitiva". Na semana passada, "seu Jair" recebeu Michelle e Flávio e reafirmou que seu plano é manter a candidatura do Zero Um. Michelle reclamou de “ter sido deixada de fora das definições centrais". Flávio vem tentando manter uma relação cordial com ela. Diz que "terá papel fundamental nas ações de 2026". O líder do partido na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ) sentenciou: “Logo, ela estará de volta ao PL Mulher e será nossa candidata ao Senado no ano que vem".

Nova cirurgia

Jair Bolsonaro será submetido a nova cirurgia depois dos resultados do ultrassom. O procedimento será realizado para tratar de duas hérnias inguinais. Em relação às visitas de Michelle ao marido, a defesa pediu cadastro prévio para a ex-primeira-dama e seus filhos diretamente na sede da PF, Alexandre de Moraes negou e devem permanecer as atuais regras para visitas, só com autorização judicial.

elba ramalho

Voltar a atuar

A cantora Elba Ramalho, com 60 anos de carreira, começou sua carreira de cantora em paralelo com a área de atuação. Em 1968 enquanto cursava Economia na Universidade Federal da Paraíba montou um conjunto que foi batizado de “As Brasas” , que depois de um tempo se tornou um grupo teatral, e 1974  mudou-se para o Rio onde reforçou-se como atriz teatral, com papéis ligados à música. Apesar da longa carreira ela garante que não está muito preocupada com a idade, apesar do corpo já não ser o mesmo. “Eu caminho a favor do tempo. Não quero dizer que o tempo é algo ruim, porque eu vou envelhecer. O Gil disse uma vez uma frase que eu repito às vezes, 'que envelhecer é somar-se à sabedoria'. Então, é importante que eu tenha mais serenidade. A energia que antes chegava em mim como uma onda violenta, agora é pacífica e serena. Observo mais do que falo. Envelhecer é isso. Sei que fisicamente, as forças vão diminuindo, mas vem outra força por trás que vai crescendo dentro de você, que é a força do espírito. É isso que eu hoje coloco à frente de tudo na minha vida". Elba garante que  quer voltar a atuar, de preferência num espetáculo  que envolva um pouco de poesia, com textos que marcaram sua vida.

Medo de envenenamento

Preso numa sala-cela da Polícia Federal em Brasília, Jair Bolsonaro, segundo aliados, ainda mais atormentado do que estava quando tentou derreter a tornozeleira. Agora, tem medo de morrer envenenado na prisão e só come o que sua defesa leva, ou seja, uma marmita preparada na cozinha de Michelle. Alguns policiais teriam ouvido, em alguns momentos, durante o dia, o ex-presidente falar com alguém imaginário Quando recebe familiares, quase sempre, derrama algumas lágrimas. Apesar de tudo, acha que a dosimetria acabará dando certo.

Depois das eleições

O julgamento de expulsão das Forças Armadas de Jair Bolsonaro, Capitão da reserva, e generais aliados do núcleo principal da trama golpista, deverá ficar para depois das eleições de 2026. Essa é a previsão da presidente do Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth Rocha. Não há prazo para que os relatores de cada caso apresentem seus votos. Em fevereiro, o Ministério Público Militar enviará ao STM os pedidos de perda de patentes dos militares condenados pelo STF. Superada essa fase inicial, pode haver pedidos de vista, que podem demorar meses para apresentarem alguma decisão.

Pérola

"Eu tenho certeza que, do jeito que está, esse texto não passa. Seria uma temeridade aprová-lo e eu concordo com o presidente Lula em vetar o projeto da forma que veio para o Senado",

de Otto Alencar, presidente da CCJ do Senado, exigindo mudanças no PL da Dosimetria, que daria liberdade a Bolsonaro em menos de 3 anos.

Campo minado 1

O projeto de lei que estabelece novo marco legal para regularização de imóveis rurais em faixas de fronteira, aprovado há dias, enfrenta resistência dentro do governo. Os ministros Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) e Marina Silva (Meio Ambiente) pregam que Lula vete determinados trechos. Os dois ministros veem na nova lei um risco concreto de estímulo à grilagem e desagravamento dos conflitos fundiários em regiões sensíveis. O principal ponto de atrito é a flexibilização de exigências como o georreferenciamento.

Campo minado 2

Esse georreferenciamento é considerado central para garantir identificação precisa dos imóveis e evitar sobreposição com terras públicas, indígenas ou áreas protegidas. Se reduzir essas salvaguardas, o projeto pode produzir efeito inverso. O entendimento é que a medida crie um atalho legal para convalidação de títulos irregulares. A essa altura, é pouco provável que Lula vete trechos da PL e compre essa briga com o Congresso.

Olho em Kassab 1

São dois os movimentos de Gilberto Kassab dono do PSD, que Lula acompanha de perto. Pode dar um arrocho nele e cobrar se vai ficar ou desembarcar do governo. O primeiro é relacionado ao governo de Minas Gerais, que o PSD ameaça lançar o vice-governador Mateus Simões, agora filiado à legenda. O problema é que Mateus é de oposição a Lula e o petista esperava lançar o senador Rodrigo Pacheco, que não foi indicado ao Supremo e quer deixar a vida pública.

Olho em Kassab 2

Rodrigo Pacheco também não quer saber de cargos no governo Lula, mesmo que ele consiga o quarto mandato. Outro ponto - e esse mais sensível para Lula - é o caminho do PSD na disputa presidencial. Kassab continua falando em Ratinho Jr., embora aliados bem-informados apostam que ele lançará Tarcísio de Freitas para a Presidência nos primeiros meses de 2026. Lula não ligava muito para o PSD, que até entrega voto no Congresso, mas o lançamento de nome próprio para enfrentar o petista, muda tudo.

Virou samba

Nos ensaios da Mocidade Independente de Padre Miguel, no Rio, em homenagem a Rita Lee, tem gente mudando os versos do samba-enredo. Onde diz "Não adianta prender/Santa Rita Leeberdade", virou "Não adianta prender, solta o Rogério Andrade". O bicheiro, presidente de honra da escola, está preso, acusado de mandar matar o também bicheiro Fernando Iggnácio em 2020. Essa nova versão já foi parar até no TikTok.

Analistas em campo

Analistas veteranos e lúcidos estão considerando que a novela criada pelo cantor sertanejo Zezé di Camargo contra as herdeiras de Silvio Santos que organizaram grande evento para lançamento do SBT News não deveria ter acontecido. Era uma ação promocional, que teve a presença de Lula a Alexandre de Moraes, de total responsabilidade do grupo de emissoras. Zezé misturou admiração por Bolsonaro e aliados com apoio ao Hamas e condenação de Israel, insultou as filhas de Silvio Santos (ele era judeu) e mandou retirar um programa de Natal, sob sua coordenação. Há quem aposte que Zezé não gosta de Lula apesar de ter recebido R$ 1,245 milhão por apoio a campanha do petista de 2002. A informação é da revista Veja.

Mistura Fina

Agora, se descobriu que Daniel Vorcaro, dono do fraudulento Banco Master, tem no celular uma lista de contatos que inclui ministros do Supremo Tribunal Federal e a cúpula do Congresso. Após quebras do sigilo fiscal, bancário e telemático do banqueiro, a CPMI do INSS recebeu um arquivo que mostra os telefones que ele registrou em seu aparelho. Na agenda, são pelo menos três ministros do Supremo, cinco senadores, 20 deputados e um governador.

Um dos nomes é o ministro Dias Toffoli (STF), que preside na Corte a investigação sobre as irregularidades do Master. Toffoli viajou com um advogado do banco e depois decretou sigilo do inquérito e decidiu que todas as investigações deveriam passar pelo Supremo. Até mesmo integrantes da Alta Corte se assustaram com a decisão monocrática de Toffoli que, agora, autorizou a retomada das investigações sobre as fraudes. A nova decisão estabelece o prazo de 30 dias para a PP ouvir todos os investigados.

Em julho, acaba o período de elegibilidade de 12 anos do ex-governador José Roberto Arruda, condenado duas vezes por esquema de corrupção. Ele acaba de se filiar ao PSD, levado pelas mãos de Gilberto Kassab e pretende concorrer mais uma vez, em 2026, ao governo do Distrito Federal. Detalhe: Arruda entra e Paulo Octávio, outro ex-governador do DF (foi também vice de José Roberto) sai: os dois são brigados desde 2010, época do escândalo da Caixa de Pandora.

Em sua futura nova candidatura, José Roberto Arruda não terá a seu lado sua ex-mulher Flávia Arruda, empresária, deputada e ex-ministra do governo Bolsonaro. Eles se separaram depois de 16 anos e tiveram dois filhos. Arruda permaneceu na casa onde moravam e Flávia voltou à antiga residência, com os filhos. E levou um susto, nos últimos tempos: seu novo marido, Augusto Ferreira Lima, foi preso pela Polícia Federal. Era sócio de Daniel Vorcaro no fraudulento Banco Master (e a PF quer saber se há algum envolvimento dela).

CLAÚDIO HUMBERTO

"Agora, resta a nós, brasileiros, fazer a nossa parte"

Deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) sobre retirada de Moraes da Magnitsky

15/12/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Lula monitora Kassab de olho em Ratinho Jr

São dois os movimentos de Gilberto Kassab, dono do PSD, que Lula acompanha de perto para dar um arrocho no cacique e cobrar se vai ficar ou desembarcar de vez do governo. O primeiro é relacionado ao governo de Minas Gerais, que o PSD ameaça lançar o atual vice-governador, Mateus Simões, que se filiou recentemente ao partido. O problema é que Simões é de oposição a Lula, e o petista esperava contar com palanque no Estado de alguém mais afável, como o senador Rodrigo Pacheco.

Não rolou

O problema com Pacheco envolve a (não) indicação ao STF. O senador se desiludiu e ameaça deixar a vida política. Governo, então... esquece!

Afronte imperdoável

Outro ponto, esse até mais sensível para Lula, é o caminho do PSD na disputa presidencial. Kassab costura para lançar Ratinho Jr.

Vai azedar

Lula não ligava muito para o PSD, que até entrega voto no Congresso, mas o lançamento de nome próprio para enfrentar o petista muda tudo.

Está no rateio

O PSD ocupa três pastas na Esplanada: Agricultura, Pesca e Minas e Energia, além de inúmeros cargos no segundo e terceiro escalão.

Viagens: governo torra R$1,82 bilhão em 11 meses

O governo Lula (PT) torrou mais de R$1,82 bilhão com passagens e, principalmente, diárias distribuídas aos funcionários apenas entre janeiro e novembro. Dados do Portal da Transparência incluem R$1,1 bilhão em diárias e R$712 milhões com passagens, quase todas aéreas. A bolada não inclui as despesas do presidente petista, da primeira-dama, chefes de Poder, ministros de Estado e do STF e outras autoridades que podem aproveitar do luxo (e sigilo) dos jatinhos da Força Aérea Brasileira.

Tudo dos outros

“Outros gastos” com viagens representam R$9,2 milhões, em onze meses. São restituições, taxa de agenciamento e serviços como seguro.

Recordista

Na lista de quem mais gastou com viagens, lidera o presidente da já superada COP30, diplomata André Corrêa do Lago: mais de R$900 mil.

Curioso

O gabinete da Vice-Presidência é quem compra passagens com a menor antecedência, aponta a Transparência. É quem paga mais caro.

Pé na tábua

Gilmar Mendes quer acelerar para fazer prevalecer a decisão do STF sobre o Marco Temporal das Terras Indígenas antes que o Congresso aprove e promulgue emenda constitucional sobre o assunto. Pediu na “sessão virtual extraordinária de julgamento” nesta segunda-feira (15).

É tri!

Pelo terceiro ano seguido, a Enel não consegue fornecer energia no fim do ano. Em novembro de 2023 o apagão atingiu 2 milhões de pessoas, no final de 2024, 3 milhões às escuras e em 2025 a sina se repete.

Quem paga?

Se for concedida a multa a Enel de R$200 mil por hora de apagão em São Paulo, pedida pelo Ministério Público, há áreas na capital paulista que já poderiam exigir mais de R$10 milhões da concessionária elétrica.

Elétricos em alta

Enquanto a indústria nacional continua na era do giclê, carros elétricos chegam com tudo. Em novembro, o Distrito Federal emplacou mais de 2 mil unidades, mais que na cidade de São Paulo, quatro vezes maior.

Tá chegando a hora

Esta é a última semana de “trabalho” no Congresso Nacional. O recesso começa oficialmente apenas no dia 22, mas parlamentares já começam a picar a mula de Brasília na noite desta quarta-feira (17).

Apertem os cintos

Faltam 293 dias para a eleição de 2026. Candidatos, alianças e federações precisam estar definidos até 15 de agosto e a propaganda eleitoral escancarada vai durar 35 dias já a partir do dia seguinte.

Agenda

Chefes de Estado do Mercosul e associados se reúnem sábado (20) em Foz do Iguaçu (PR). É uma reunião ordinária, que vai contar ainda com presidentes do Banco Central dos estados-membros.

Finalmentes

O Supremo Tribunal Federal realiza esta semana os últimos dois dias de sessões de julgamento de acusados pela tentativa de “golpe de Estado”. Novas sessões serão realizadas só a partir de meados de janeiro.

Pensando bem...

...nada como pizza de Três Poderes no Natal.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Bananas para os céus

Em campanha para presidente, em 1950, o brigadeiro Eduardo Gomes (UDN) mandou avisar que sobrevoaria Maceió em voo rasante, a bordo do DC-3 que utilizada nas viagens. Silvestre Péricles (PSD), governador populista-maluco de Alagoas, saiu à sacada do Palácio dos Martírios e iniciou uma série espetacular de bananas para o alto, em “saudação” ao adversário. A certa altura, avisado por um assessor que sua mãe o chamava, ele passou a tarefa ao funcionário: “Meu filho, fique aqui dando bananas enquanto vou ver o que ela quer.”

Giba Um

"Agora, resta a nós, brasileiros, fazer a nossa parte: restaurar o equilíbrio entre os Poderes...

...e resgatar uma democracia corroída por decisões unilaterais e sem freios", de Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara dos Deputados, depois de Trump retirar o nome de Alexandre de Morais da Lei Magnitsky

15/12/2025 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

A transformação no modo de consumir conteúdo vem remodelando todo o setor de mídia e o impacto já se sente nos principais veículos de jornalismo do país. A GloboNews registrou índices de audiência considerados "traço" em novembro na Grande São Paulo, resultado inédito que escancara as dificuldades enfrentadas pelo canal diante do avanço das plataformas digitais.

MAIS: a expressão "índices traço" refere-se a números extremamente baixos, próximos de zero, fenômeno geralmente associado a canais com pouca penetração. A audiência da GloboNews, sem arredondar, foi 0,07 ponto em São Paulo (a apresentadora também é um engano). A maior audiência é da GloboNews, com 0,13.

Giba Um

Maior visibilidade

Com 27 anos dedicando praticamente 17 em sua carreira artística, Valentina Herszage foi um dos destaques neste ano, ganhando notoriedade por sua atuação no filme Ainda Estou Aqui. vencedora do prêmio Mulher do Ano na Atuação, no Geração Glamour, a atriz garante que este ano foi um cometa: “Esse ano foi um cometa, uma coisa absurda e intensa em muitos sentidos”.  E completou: “O filme trouxe muita visibilidade, principalmente no sentido de furar a bolha para o mainstream, que eu e tantos artistas temos dificuldade de furar. Eu nunca tinha visto algo tão avassalador. O filme chegou a quem não ia ao cinema há 10 anos, a adolescentes e pessoas mais velhas. Isso é o sonho de qualquer ator”. Valentina disse que sente orgulho de fazer parte do filme: “O elenco inteiro do filme é formado por atores que estudam, pesquisam, se dedicam. É muito especial fazer parte disso”. Valentina disse que todos os projetos no qual se dedica mergulha de cabeça: “Eu sempre fui muito aberta a tudo: música, cinema antigo, teatro, musicais. Vou atrás do que fica martelando na minha cabeça. Minha curiosidade de viver e conhecer o mundo me torna uma artista mais sensível e conectada. Acho que isso torna qualquer artista mais colorido, mais interessante”. Seu próximo trabalho a série Emergência 53, do Globoplay sobre o dia a dia do SAMU teve uma preparação intensa e atriz acredita que isso vai mudar a visão de muita gente. “Fiquei meses com uma preparadora individual e posso dizer que me dediquei como nunca para essa personagem. Estou muito animada para ver o resultado”. Valentina garantiu que este ano teve mais tempo para se dedicar a trabalhos mais curtos, como série e cinema. 

Dívida da Coteminas: máquinas sucateadas

A relação entre a Coteminas e seus credores é um tecido que parece estar puindo. O desgaste se reflete na dificuldade da empresa de Josué Gomes da Silva, filho do ex-vice-presidente José Alencar e ex-presidente da Fiesp, em aprovar seu plano de recuperação judicial. A assembleia geral dos credores foi adiada a pedido da  própria companhia à 2ª Vara Empresarial de Belo Horizonte e a retomada está prevista para o próximo dia 16, amanhã. É a data estabelecida pelo juiz Murilo Silvio de Abreu. É a quarta vez que os trabalhos são suspensos. O motivo é um só: a falta de acordo com bancos e fornecedores para o pagamento do passivo de R$2 bilhões. Mais uma vez, a Coteminas viu que não teria apoio para levar seu plano  de recuperação  adiante. Na semana passada, os detentores de mais de 90% dos créditos votaram pela suspensão da assembleia.

Maior credor

Ainda a Coteminas: um dos principais entraves é o Banco do Brasil, o maior credor, com cerca de R$ 490 milhões para receber. Não apenas as instituições financeiras, mas também os trabalhadores entendem que o plano não oferece garantia real de cumprimento. Entre os credores há total descrédito em relação ao laudo de avaliação apresentado pela empresa. Imóveis, parques fabris e equipamentos valem cerca de R$ 1,2 bilhão e os bancos dizem que grande parte do maquinário incluído na conta está sucateado.

Giba Um

De volta as novelas

A atriz Leandra Leal  está de volta as novelas. Ela interpretará a vilã “Zilá” em “Coração Acelerado” , próxima novela das 18h, que estreará em janeiro do ano que vem. Apesar de não ter tido uma pausa na atuação, fez diversos trabalhos para canais fechados, plataformas de streaming e cinema, após 11 anos volta a encarar um trabalho longo. Ela explicou que esta ausência das telenovelas foi para se dedicar as outras áreas da dramaturgia, mas também para cuidar da vida pessoal e dos filhos Júlia (que foi adotada), de 11 anos e Damião, de 1 ano. "Queria muito fazer novela agora. Fiz vários filmes, dirigi série, fiz peça, dirigi documentário. A novela tem um lugar de alcance no nosso país gigantesco. E, até para fazer tantos projetos autorais, fazer novela é essencial". Sobre a sua personagem foi direta: “Eu fiquei muito feliz de a Zilá ser essa personagem. Em novela, eu nunca fiz uma personagem assim. Já fiz pessoas bem loucas no cinema, séries, mas em novela, não. Fiz uma vilãzinha em Pecado Capital, mas muito mais nova. Então, estou bem feliz”.  O retorno de Leandra também marca o reencontro com a atriz Isabelle Drummond, que será sua filha na trama. 

Giba Um

Agro: mais recursos

O ministro Carlos Fávaro (Agricultura) está em tratativas com a equipe econômica para destravar novo aporte de recursos para garantir preços mínimos para produtores rurais. Fávaro quer levantar mais R$ 100 milhões, quantia repassada no começo de dezembro para o programa de Garantia e Sustentação dos Preços na Comercialização dos Produtos Agropecuários. A questão é a de sempre: ninguém sabe de onde sairá o dinheiro. Há dez dias, quem pagou o pato foi o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que teve recursos orçamentários remanejados para a Agricultura.

CPI da Lava Toga

A oposição está articulando a retomada da CPI da Lava Toga, engavetada há anos, para investigar viciados em Jatinhos, sentenças contaminadas politicamente e até contratos milionários de escritórios de advocacia de familiares de ministras, dispensados de alegar suspeição para julgar. O ministro aposentado Marco Aurélio Mello vê "tempos muito estranhos" no STF, onde serviu por 31 anos. "Os colegas perderam a cidadania, não conseguem sair às ruas", exceto protegidos por seguranças, ele garante. Nas redes sociais, viraliza, com fundo preto, uma nota de falecimento, aos 95 anos, do conselho federal da OAB. Diz que deve ter morrido mesmo: há tempos, não dá sinal de vida.

Pérola

“Agora, resta a nós, brasileiros, fazer a nossa parte: restaurar o equilíbrio entre os Poderes e resgatar uma democracia corroída por decisões unilaterais e sem freios”, 

de Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara dos Deputados, depois de Trump retirar o nome de Alexandre de Morais da Lei Magnitsky. 

Disputa por R$ 15 bilhões 1

Em seu esforço de guerra para aumentar a arrecadação, o Ministério da Fazenda avança na direção das operadoras de telecomunicações. Em conjunto com a Advocacia-Geral da União (AGU) e a Procuradoria Geral da República (PGR), o ministro Fernando Haddad (Fazenda) tem trabalhado junto ao Supremo para derrubar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), sob a relatoria de Alexandre de Moraes. O que está em jogo é uma disputa da ordem de R$ 15 bilhões Trata-se do valor acumulado dos últimos cinco anos referente ao Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (Fistel), recolhimento obrigatório imposto às empresas de telefonia.

Disputa por R$ 15 bilhões 2

Mais: esses recursos formam hoje uma nebulosa jurídica e fiscal. A união está impedida de amealhar a cifra por conta do litígio em torno do Fistel. A cobrança está suspensa desde 2020 por força de uma liminar obtida pelas operadoras.  As empresas  alegam que as cifras superam em muitas vezes as despesas da Anatel com atividades de fiscalização. Nas contas do setor, a derrama prevista para este ano seria de R$ 900 milhões, o que corresponderia a 23 vezes os gastos da agência reguladora com essa rubrica em 2025 (R$ 37,5 milhões).

Da boca para fora

O recuo de Davi Alcolumbre ao cancelar a sabatina de Jorge Messias foi acompanhado nos bastidores pela ameaça de engavetar a indicação de Lula indefinidamente, deixando o Supremo com apenas 10 ministros. Até no Senado a ameaça foi vista como bravata. Teve até quem lembrasse de ter ouvido repetir, muitas vezes, em 2021, que só pautaria a sabatina de André Mendonça "por cima do meu cadáver". Na época, Alcolumbre queria porque queria indicar Augusto Aras. Depois de quase cinco meses, ele pautou. Os mais veteranos comentam que ele está repetindo o script com outros personagens ou sua criatividade está em baixa.

"Esculhambação"

Arthur Lira reclamou da atuação de seu pupilo Hugo Motta e não deixou por menos: "Está tudo uma esculhambação". Não mentiu: o STF havia determinado que a Câmara declarasse a perda de mandato de Carla Zambelli. Motta ignorou ordem judicial e achou que seus colegas tivessem poder de revisar ordens da Corte. Só serviu para desmoralizar Motta. No dia seguinte, Alexandre de Moraes anulou a manobra, decretou o fim do mandato de Zambelli e ordenou que ele desse posse ao suplente. Houve quem admitisse que "esculhambação foi pouca".

Renan vs. Lira

Levantamento feito pelo Paraná Pesquisas revela que o deputado Arthur Lira (PP-AL) e o senador Renan Calheiros (MDB-AL), inimigos políticos, lideram as intenções de voto ao Senado Federal em Alagoas. Em quatro cenários, Renan Calheiros, senador e candidato à reeleição, lidera com média de 48,2% de intenções de voto, com Lira aparecendo em segundo lugar com média de 44,8%. Dependendo do cenário, Alfredo Gaspar e Maria Cândida aparecem em terceiro lugar. Renan, malgrado Lira esteja perto é o favorito: ele é senador há quatro mandatos seguidos.

Ratinho, Zema na vice

Na semana passada, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, teve uma conversa por telefone com o presidenciável"  Flávio Bolsonaro. Embora tenha dito que seu partido só irá pensar o que vai fazer na corrida ao Planalto no ano que vem, as articulações para a disputa contra Lula já começaram. A ideia de Kassab é colocar Ratinho Jr (PSD) na rua em uma chapa que una o governador paranaense a Romeu Zema, do Novo. Ao contrário da esquerda, do Centrão, Faria Lima e boa parte da direita, Kassab deixou de acreditar que Tarcísio consiga se viabilizar para enfrentar Lula em 2026.

Mistura Fina

O PP de Ciro Nogueira já começou a testar Rodolfo Landim em pesquisas, não muitas, mas o suficiente para ele ficar um pouco animado. Presidente do partido, Ciro quer lançá-lo como candidato ao governo do Rio em 2026, contra Eduardo Paes, franco favorito e líder em todas as pesquisas. Landim comandou o Flamengo, de 2013, a 2024 período em que o clube ganhou duas Libertadores, dois Brasileirões e duas Copas do Brasil.
 
Aldo Rebelo está trabalhando em silêncio em sua pré-campanha à Presidência. O partido deve ser o Democracia Cristã e ele pensa em colocar uma mulher na vice. Por enquanto,  não pensa em alianças - e nem encomendou alguma pesquisa.

Expulso do União Brasil por permanecer no cargo de ministro do Turismo, Celso Sabino, insiste na disputa de vaga de senador pelo Pará. Está tentando agora se filiar ao Republicanos, partido de Tarcísio de Freitas (ele não se mudará para o PL), ainda sem candidato ao posto. Outro destino cogitado pelo ministro foi o MDB, mas a conversa azedou porque o partido já tem ao menos dois pré-candidatos, o governador Helder Barbalho e o presidente da Assembleia Legislativa, Chicão Melo.

Sabino se elegeu deputado com discurso de oposição, mas agora quer contar com o apoio de Lula na eleição do ano que vem. Além do excesso de caciques do MDB dificultar a filiação e empurrar Sabino para os Republicanos, Lula tem outros candidatos no Estado. O MDB paraense é fechado com Lula que, além de Barbalho, deve apoiar nome do próprio PT na disputa: Paulo Rocha. Sabino ainda está meio à deriva.

A Raízen poderá anunciar, ainda este ano, um agrupamento de ações. Seria uma forma de estancar a sangria do papel que, desde o início do ano, acumula uma queda de quase 60% no rastro da disparada do passivo da empresa. A B3 já alertou joint venture entre a Cosan e a Shell pelo tempo em que a ação vem sendo negociada abaixo de R$ 1. Pelas normas da Bolsa, caso a cotação fique em patamar inferior a esse valor por mais de 30 pregões consecutivos, a empresa é instada a apresentar um plano para se enquadrar nessa cláusula de barreira.

