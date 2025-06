"Eu vejo a extrema direita falando em Tarcísio, em Ratinho e em Caiado"

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O ex-ministro Walter Braga Netto enviou ao tenente-coronel, Mauro Cid uma imagem do golpe militar de 1964 com tanques na frente do Congresso Nacional e escreveu “foto histórica”, acompanhada de emojis de risadas.

Mais: disse para “não mandar ao 01” (referência a Bolsonaro), mas que “podia mostrar para ele”. O diálogo aconteceu em agosto de 2021 e as mensagens foram recuperadas pela Polícia Federal, e incluídas no processo de tentativa de golpe de Estado.

Apaixonada pela profissão

A Uma das modelos mais queridas do mundo fashion, Alessandra Ambrósio, está na capa e recheio da Mrevistademilênio, onde confessou que é apaixonada por sua profissão.

“A moda sempre foi muito mais do que um trabalho para mim, é uma verdadeira paixão. Adoro a criatividade, a evolução constante e a oportunidade de colaborar com pessoas incríveis ao redor do mundo. Cada projeto traz algo novo, e isso me mantém inspirada. Também acredito que, quando você faz o que ama, parece que está de férias, e é por isso que meu lema é "Forever on Vacation".

Ambrósio também falou da conexão que tem com os filhos Anja, de 16 anos, e Noah, de 13. “Meus filhos são o que mais me conecta. Não importa onde eu esteja no mundo, sempre reservo um tempo para estar presente com eles.” E ainda acrescenta que sempre tira também um tempo para cuidar de si própria.

“Sempre reservo um tempo para cuidar de mim mesma, mesmo com a agenda lotada. Adoro ioga, meditação e cuidados com a pele, esses momentos de tranquilidade são muito importantes. Também adoro estar na natureza, seja na praia ou ao ar livre. Essa conexão com o mundo natural me ajuda a recarregar as energias e a manter o equilíbrio”.

Atraída por oportunidades que realmente ressoam com seus interesses pessoais, Alessandra está trabalhando com um novo propósito social.

“Trabalhar com a TOGETHERBAND na pulseira SOS Rio Grande do Sul tem sido muito significativo. Ela une sustentabilidade, comunidade e compaixão, valores pelos quais me preocupo profundamente. A renda arrecadada é destinada ao Fundo Alma Brasileira, que cofundei após as devastadoras enchentes no sul do Brasil. Saber que as pulseiras são feitas de materiais reciclados e montadas por mulheres de comunidades vulneráveis torna o projeto ainda mais poderoso. Nesta fase da minha vida, quero usar minha voz e minha plataforma para apoiar outras pessoas e contribuir para uma mudança positiva e duradoura”.

Foto do G7: Lula não fica quieto

Está nas redes sociais daqui e também lá fora: a foto do final da Cúpula do G7, que aconteceu há dias no Canadá, com todos os líderes de países participantes, revela uma incontrolável movimentação de Lula fazendo graça (!), chamando a atenção e irritando os demais. De um lado, brincava com o ucraniano Volodymyr Zelenskyy; do outro, abraçava a italiana Giorgia Meloni a tal ponto que chegou a esconder seu rosto no peito dela, que esboçava um sorriso murcho.

Na fila de trás, alguns líderes morriam de rir até que outros, impacientes, reclamavam, mandando o presidente petista ficar quieto. Lula não gostou do G7: foi convidado apenas para uma “reunião ampliada” do grupo de países mais ricos do mundo. De quebra, disse que “esse grupo nem deveria existir mais”. Acabou o jogo de Putin que ficou fora desde que invadiu a Ucrânia. E tentou ainda uma fotografia ao lado de Donald Trump, que ficou pouco na reunião do G7 e voltou para Washington para acompanhar a guerra entre Israel e Irã.

Outra dancinha

A primeira-dama Janja da Silva não foi ao Canadá, ainda estava sob os efeitos da pesquisa que diz que ela “mais atrapalha do que ajuda o governo”. Mesmo assim, na semana seguinte ao ‘tour’ pela França, ela aparece nas redes ao lado de Brigitte Macron, primeira-dama da França, que lia um documento num evento. Janja não estava muito interessada: olhava para os lados, se mexia e improvisava uma ‘dancinha’ com os pés. Na volta de Lula do Canadá, foi esperá-lo no aeroporto com flores na mão e festejando a chegada do maridão.

Sucesso com as mais de 50

A Fernanda Venturini, ex-levantadora da seleção brasileira de vôlei e com uma trajetória marcante por diversos clubes nacionais e internacionais, segue ativa mesmo após se aposentar das quadras. Agora, dedica-se à carreira de comentarista esportiva e ao compartilhamento de dicas de hábitos saudáveis em suas redes sociais, conquistando especialmente o público feminino acima dos 50 anos.

“Não é sobre ter um corpo perfeito, é sobre se sentir forte e saudável. É sobre ter energia e confiança para viver sua vida ao máximo". Entre suas recomendações para uma vida longa e saudável estão cuidados básicos e essenciais: garantir ao menos 7 horas de sono por noite para permitir a recuperação do corpo, optar por uma alimentação rica em alimentos frescos e nutritivos para manter o vigor, e praticar atividades físicas que realmente gerem prazer, como dança, caminhada ou ioga.

Aos 54 anos, Fernanda continua mostrando sua excelente forma física. Prova disso foi sua participação no Vôlei Master 2024, onde voltou a vestir a icônica camisa 14 e sagrou-se campeã, demonstrando que disposição e paixão pelo esporte não têm idade.

Xá de Cana

A mineira Sthella Lima, formada em Administração (atuou quase dez anos como auditora), decidiu trocar a carreira no mundo corporativo pelo mercado de bebidas. Lançou, no carnaval de Belo Horizonte em 2024, uma bebida em lata chamada Xá de Cana, que mistura caldo de cana, limão e cachaça.

Antes disso, ela morava em Vila Velha (ES) e sentia falta de bebidas alcoólicas nas praias da região. Este ano, o Xá de Cana começou a vender em 200 pontos de venda, incluindo São Paulo. No primeiro trimestre de 2025, vendeu 200 mil latas.

Nova tentativa

Filiado ao PDT há dez anos, o ex-presidenciável Ciro Gomes está mantendo conversas com o PSDB, que tem interesse em sua candidatura (mais uma) à Presidência em 2026. Em 1990, ainda fiel ao partido, foi eleito governador do Ceará com apoio de Tasso Jereissati, antecessor no cargo e até hoje cacique tucano no estado.

É com Tasso, inclusive, que está a missão de atrair Ciro, que, desde a saída da sigla, em 1997, acumula críticas à antiga casa. Marconi Perillo, presidente nacional do PSDB (ou o que restou do partido), deu aval a Tasso para intensificar as conversas. Poderá ser a quinta vez que Ciro concorre ao Planalto.

Pérola

“Eu vejo a extrema direita falando em Tarcísio, em Ratinho e em Caiado... Eles podem falar em quem quiserem, mas qualquer um terá de fazer mais do que eu. Se eu for candidato, é para ganhar as eleições”,

de Lula, falando em um podcast sobre as eleições presidenciais.

Dez anos depois 1

O Tribunal de Contas da União (TCU) levou uma década para julgar, finalmente, uma solicitação da CPI da Petrobras, de auditoria no balanço financeiro da petroleira de 2014. O atual ministro da Defesa, à época ministro do TCU, José Múcio, foi favorável ao pedido da CPI.

O processo se arrastou, Múcio deixou o Tribunal em 2020 sem ver o desfecho da investigação que mirava “pagamentos indevidos” revelados pela Lava Jato e mais problemas na refinaria Abreu e Lima.

Dez anos depois 2

A CPI morreu em 2015, a resposta não vale nada, será encaminhada ao presidente da Comissão naquele tempo, Hugo Motta (Republicanos-PB). A solicitação da CPI é datada em 27 de abril de 2015, mas a decisão final em 11 de junho de 2025.

Feito o despacho, seguiu para o arquivo. E o TCU lentíssimo achou por bem manter o sigilo pedido pela Petrobras. Não é difícil imaginar o conteúdo da auditoria.

Fé no voto

Cotado para disputar a Presidência em 2026, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com camisa polo verde e logotipo da Marcha de Jesus no peito, prestigiou na quinta-feira passada, em aceno ao apoio dos evangélicos, o gigantesco evento na Avenida Paulista.

Chegou a posar com a bandeira de Israel para fotos e cantar um hino de louvor ao lado de pastores. Não foram poucas, até hoje, sobretudo do pastor Silas Malafaia, manifestarem resistência a Tarcísio como opção para 2026. Os evangélicos, segundo o Censo do IBGE, atualmente são 26,9% do país.

‘Novo’ pregador

Uma semana antes da Marcha para Jesus, Tarcísio de Freitas andou se preparando: publicou um vídeo de uma ‘pregação’ que fez no domingo retrasado (15) em evento da Assembleia de Deus com referências a Abraão e Moisés e mensagens de obediência a Deus.

Acabou recebendo elogios do senador Magno Malta (Pl-ES) e do deputado Sóstenes Cavalcanti (PL-RJ), que disse que “o governador é um pregador com conhecimento bíblico perfeito”. Tarcísio é católico, mas voto e voto.

Olho na diplomacia

O Itamaraty de Lula mentiu em nota ao afirmar não ter sido avisado da visita oficial da delegação a Tel Aviv, surpreendida pela guerra. Os brasileiros lamentaram que o comunicado do governo “mais se assemelha à reprimenda” do que à solidariedade e proteção esperada.

Mais: o Itamaraty fez “alertas de segurança” para brasileiros que viajaram aos EUA para acompanhar o Mundial de Clubes da Fifa. A recomendação é para ter cuidado com “batedores de carteira”. De quebra, o assessor para assuntos internacionais, Celso Amorim, igualou “mulheres vítimas de agressão pelo regime do Irã a bandidos condenados à morte nos Estados Unidos”.

Legalização do jogo

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), está tentando construir um acordo para colocar em votação no plenário o projeto que legaliza jogos como bingos, cassinos e do bicho. Quer ter o tema analisado antes do recesso parlamentar que começa em 18 de julho e está procurando convencer líderes partidários a fechar um acordo para isso. A bancada evangélica – poderosa – é radicalmente contra a volta do jogo.

Esporte, não

Enquanto as bets faturam no Brasil R$ 30 bilhões por mês e agora há a ameaça do jogo dos cassinos, bingos e do bicho voltar, o pôquer cresce em silêncio. A estimativa do Brazilian Series of Poquer – maior campeonato da América Latina – é triplicar o faturamento mensal no Brasil até 2026.

Os riscos são os mesmos, conforme alerta do psiquiatra Rodrigo Machado, do Instituto de Psiquiatria do HC-USP. “Tentam vender o pôquer como esporte, mas é jogo de azar mesmo. Há risco de dependência, como nas apostas esportivas.”

Mistura Fina

Ministros próximos de Lula apostam que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ganhará força maior se Jair Bolsonaro for preso em outubro, como preveem advogados dos réus da tentativa de golpe de Estado. Para ser candidato ao Planalto, Tarcísio teria de se desincompatibilizar do cargo de governador em abril de 2026, seis meses antes das eleições. Com Bolsonaro solto e insistindo em candidatura própria, o governador não teria como fazer isso sem parecer traição. Com Bolsonaro preso, tudo muda. Tarcísio é visto como o candidato mais difícil de ser vencido por Lula.

In – Unhas Squoval

Out – Unhas Stiletto