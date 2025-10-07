Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"Evidencia o quanto a política externa atual é retrógrada, lenta"

Fabio Wajngarten, ex-Secom de Bolsonaro, sobre o papo Lula-Trump, só 10 meses após a posse

Claúdio Humberto

Claúdio Humberto

07/10/2025 - 07h00
Designação de Rubio foi má notícia para Lula

O governo Lula (PT) avaliou como má notícia a definição do secretário de Estado Marco Rubio, chefe da diplomacia americana, para negociar com o Brasil os termos da normalização da relação bilateral. Rubio foi a primeira autoridade do governo de Donald Trump a criticar o governo do Brasil publicamente e a denunciar perseguições do Supremo Tribunal Federal (STF) a políticos conservadores. Passou por ele ou nasceu dele cada uma das sanções contra autoridades brasileiras.

Carne de pescoço

Houve alívio porque o negociador não será Scott Bessent, chefe do Departamento do Tesouro, que tem aplicado a Lei Global Magnitsky.

Rubio sabe de tudo

Não se pode dizer que Rubio é “mal informado”. Que o diga Alexandre Padilha (Saúde), punido pela exploração de cubanos no Mais Médicos.

Caminho das pedras

O Brasil faria melhor confiando a negociação aos profissionais da diplomacia, mas não aos ativistas que hoje dominam o Itamaraty.

Lorota não ajuda

O governo brasileiro faria melhor se evitasse lorotas, como a de que Lula pediu o fim das sanções, o que não foi confirmado pelos EUA.

Ataque terrorista será lembrado hoje no Senado

Sessão solene no Senado, terça (7), marcará os dois anos do ataque terrorista que matou mais de 1.200 civis em Israel, incluindo crianças e idosos, e o sequestro de 251 pessoas, dezenas delas executadas pelo Hamas, e 48 ainda estão em cativeiro. A sessão é iniciativa do senador Sergio Moro (União-PR). “O 7 de outubro não foi apenas uma tragédia para Israel, mas um alerta para toda a humanidade”, afirmou Claudio Lottenberg, presidente da Confederação Israelita do Brasil (Conib).

Ataque covarde

O ataque começou com 4300 foguetes lançados contra a população de Israel e invasão do país para executar pessoas, incluindo 5 brasileiros.

Lula tem lado

O Brasil nunca condenou os atos terroristas. Ao contrário: Lula (PT), que sempre trocou elogios com o Hamas, acusou Israel de “genocídio”.

Não à barbárie

“Nós, brasileiros, precisamos estar juntos para garantir que a barbárie jamais tenha a última palavra”, diz Lottenberg, o presidente da Conib.

Lavador militante

Causou espanto na CPMI a exposição da fabulosa e inexplicada fortuna de Fernando Cavalcanti, ex-funcionário do advogado milionário Nelson Wilians. O relator Alfredo Gaspar (União-AL) já não tem dúvidas de que se trata, como definiu, de um “lavador de dinheiro”.

Coitadinho

O deputado Alencar Santana (PT-SP) interrompeu a CPMI do INSS preocupado com o fato de o relator fazer as perguntas em pé a Fernando Cavalcanti. Com o truque, deu um refresco ao depoente.

Sonho de censura

No México, deputado do partido de esquerda Morena, o mesmo da presidente Claudia Sheinbaum, apresentou projeto para punir com até 6 anos de cadeia quem ofender políticos ou autoridades na internet.

Empurrando

André Fufuca, ministro do Esporte e deputado federal, tem até hoje (7) para se demitir, segundo estabeleceu seu partido, o Progressistas, que desembarcou do governo e pretender não apoiar o PT em 2026.

Missão dada...

Relator do projeto da anistia, que virou “dosimetria”, Paulinho da Força (SD-SP) diz que quer votar o texto ainda esta semana na Câmara. Tenta já amanhã (8) cumprir a missão de “melar” a anistia.

Câmara dá as costas

A frase atribuída (por sacanagem de Nelson Rodrigues) a Otto Lara Resende, de que “mineiro só é solidário no câncer”, foi adotada na Câmara, que agora registra as faltas de Carla Zambelli (PL-SP). Como se fosse opção dela, presa na Itália, não comparecer ao trabalho.

É do Brasil

O brasileiro João Marinho Neto, que atualmente mora em um lar de idosos em Apuiarés (CE), completou 113 anos neste domingo (5). É o homem mais velho do mundo, segundo o Guinness World Records.

Ciro com Bolsonaro

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) pretende visitar Jair Bolsonaro e pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que o encontro com o ex-presidente ocorra ainda esta semana.

Pensando bem...

...ótima química rende telefonema morno.

PODER SEM PUDOR

Cai fora, deputado

O jurista Paulo Brossard era deputado estadual, no Rio Grande do Sul, discursava sobre a crise política da época e fingia não ouvir os insistentes pedidos de aparte de um adversário, Porcínio Pinto (PTB): “Como é, vossa excelência vai ou não me dar uma palavrinha?” Brossard interrompeu sua fala e respondeu com calma e firmeza: “Por favor, retire-se do meu discurso!”

Cláudio Humberto

"Todas as nossas instituições de defesa falharam"

Presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana, sobre o roubo aos aposentados do INSS

06/10/2025 00h03

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

CPMI: Oposição fará ofensiva contra ‘núcleo PT'

Com o desespero petista para impedir o depoimento à CPMI do INSS de Edson Claro, ex-funcionário do Careca do INSS disposto a “contar tudo”, incluindo quem recebia propina em dinheiro vivo, a oposição concluiu que está na hora de avançar contra nomes ligados ao partido. Como dirigentes da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag). Controlada pelo PT, já foi presidida pelo pelegão Aristides Veras, suspeita de tomar até R$3,7 bilhões dos inativos.

 

Siga o dinheiro

A expectativa é que o relatório do Coaf complique a Contag na gestão de Aristides, que é irmão do deputado Carlos Veras (PT-PE).

 

No molho

Aristides Veras já teve sua convocação aprovada em agosto, na primeira sessão deliberativa da CPMI, mas está de molho.

 

Aí tem coisa

Outro alvo de convocação é o a secretária-geral da Contag Thaisa Daiana para explicar como conseguia descontar dos aposentados.

 

Claro na mira

Testemunha-bomba que aterroriza os petistas da CPMI, Edson Claro é objeto de mais quatro requerimentos de convocação.

 

Despesa da Judiciário chega a R$146,5 bilhões

Em crescente alta desde 2021, as despesas totais do Poder Judiciário aumentaram em 2024 e alcançou os R$146,5 bilhões, alta de 5,5% em relação a 2023 e uma renovação do recorde da série histórica, iniciada em 2009. Em 2024, os gastos somaram o valor impressionante de R$138,9 bilhões. Os dados estão na edição mais recente do Justiça em Números, levantamento anual do Conselho Nacional de Justiça.

 

No topo

A Justiça Estadual, que tem o maior número de servidores (181 mil), também foi a que mais gastou: R$91,6 bilhões, 62,6% do total.

 

Caminhão de dinheiro

A Justiça do Trabalho, que emprega 39,3 mil servidores, vem logo atrás na gastança: R$25,5 bilhões. Representa 17,4% do total.

 

Segue a lista

A Justiça Federal (27,6 mil servidores), com R$15,9 bilhões, e Eleitoral (23 mil servidores), com R$8 bilhões, seguem o ranking.

 

LulaTur

O governo Lula já passou da marca de R$1,3 bilhão em despesas com viagens, somente este ano. Os dados (desatualizados) do Portal da Transparência ainda nem incluem a última semana de setembro.

 

CPMI de volta

A CPMI que investiga a ladroagem no INSS retoma os trabalhos nesta segunda-feira, às 16h. Será a 14ª reunião, que vai ouvir Fernando Cavalcanti, ex-sócio do estravagante advogado Nelson Wilians

 

Projeto Chega

O projeto aprovado na Câmara dias atrás é mais importante do que se supõe: acaba com o cacoete do STF legislando em lugar do Congresso, e de governar, impondo ao Executivo até políticas públicas.

 

Que coisa feia

O Ministério da Pesca cancelou mais de 100 mil carteiras de pesca irregulares distribuídas no Maranhão pela irmã da estridente senadora Eliziane Gama (PSD-MA), superintendente do órgão no Estado.

 

Cadê o dinheiro?

Lula trombeteou supostos problemas em avião da FAB só porque não desiste da ideia de comprar um novo palácio voador. Mas evita recompor o orçamento da Força Aérea, reduzido em 41%.

 

Abuso de autoridade

Eduardo Bolsonaro (PL-SP) acha que as medidas cautelares contra o pai não são cautelares, pois não objetivam garantir a aplicação da lei: mas são a própria punição. O deputado vê abuso de autoridade.

 

Alerta metanol

Os Estados Unidos emitiram alerta de saúde para seus cidadãos que viajaram ao Brasil. O motivo é a crise do metanol. Embaixadas e consulados recomendam cautela no consumo de bebidas alcoólicas.

 

Ataque suspeito

Para Jeffrey Chiquini, advogado de Felipe Martins, deve ser investigada “com todo o rigor” a morte de Luiz Fernando Pacheco, ex-defensor de José Genoino, assassinado na rua em São Paulo.

 

Pergunta na proposta

Reforma que destrói é deforma?

 

PODER SEM PUDOR

Fora do ar

Investigando falcatruas do mensalão do primeiro governo Lula (PT), a CPI dos Correios discutia o formato dos depoimentos da semana quando o deputado Jamil Murad (PCdoB-SP) criticou o “exibicionismo” da oposição, não sem esquecer de cumprimentar “os telespectadores da TV Senado”. Rápido no gatilho, Heráclito Fortes (PFL) fez Murad perder o rebolado, ao arrancar gargalhadas com sua observação: “Deputado, a TV está desligada!” Murad resmungou, criticando a falta de “delicadeza” do político piauiense.

CLAÚDIO HUMBERTO

"Descemos com medo que o avião pegasse fogo"

Lula (PT) cavando a compra de um novo palácio voador para chamar de seu

05/10/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

Reforma administrativa ‘poupa’ o governo Lula

A proposta de Reforma Administrativa no Congresso estabelece “teto de gastos” apenas para Estados e Municípios, e poupa a administração federal, que mais gasta e concentra a maior parte dos privilégios e regalias. E representa, de longe, o maior custo para o pagador de impostos, comparada a Estados e Municípios. A proposta do deputado Pedro Paulo (PP-RJ) limita a criação de secretarias estaduais e municipais, por exemplo, mas não trata da profusão de ministérios.

Não faz sentido

O governo Lula (PT) é responsável, hoje, por 44% de todos os gastos governamentais, este ano, no Brasil, segundo o instituto Gasto Brasil.

R$3,9 trilhões

Até sábado, a União torrou R$1,7 trilhão, contra R$1,1 trilhão dos 27 Estados somados, e outros R$1,1 trilhão dos 5.500 municípios.

Custo da Justiça

O custo total do Judiciário é de R$146,5 bilhões anuais, diz o CNJ. A Justiça Estadual custa R$91,7 bilhões e a Federal, R$15,9 bilhões.

Inclua-nos fora

Especialista em direito administrativo, Elimar Mello lembra: o STF se excluiu do teto. O Congresso só pode cortar no Executivo e Legislativo.

Deputada da flotilha gasta com sua propaganda

Sob custódia de Israel após embarcar em viagem de apoio aos terroristas do Hamas, a deputada Luizianne Lins (PT-CE), torrou mais de R$169 mil fazendo propaganda dela mesma. Dos gastos que os pagadores de impostos foram obrigados a ressarcir a deputada petista, propaganda era o item principal. As despesas superiores a R$50 mil com “manutenção do escritório”, por exemplo, equivalem a três vezes a menos o custo m propaganda que ela empurra para o cidadão.

Quebra de decoro

A Câmara ainda precisa explicar como deputada de extremista já estava detida em Israel, mas assinou o ponto na Câmara.

Acabou a brincadeira

Todos os ativistas foram resgatados em segurança e levados a Israel para as tratativas legais para serem repatriados a seus países.

Filme pastelão

A previsível detenção da petista, com direito a vídeo na linha “se você está assistindo é porque fui sequestrada”, virou piada em Brasília.

Alma do negócio

A propaganda de Luizianne consumiu boa parte do que ela gastou com verba indenizatória, o chamado “cotão”, até setembro: R$364,5 mil

São uns farsantes

Após interceptar a flotilha de apoiadores dos terroristas do Hamas, Israel resolveu recolher os donativos e levá-los ao povo de Gaza. Mas os militares mostraram em vídeo que não havia donativos, era mentira.

Mentira reciclada

Olha o golpe: a aérea Gol vai passar a cobrar por malas de mão, mas anunciou com objetivo de “baratear passagens” com a “nova tarifa”. Quando passaram a cobrar pelas, a mentira era a mesma.

Falta definir

O governador de Minas, Romeu Zema (Novo), reconfirmou: deixará o cargo e abril. É pré-candidato a presidente, mas tem acordo com outros governadores do “campo de direita” para definir candidatura única.

Não larga o osso

Pra cima e pra baixo como papagaio de pirata de Lula, Celso Sabino ainda é “Ministro do Turismo” nas redes sociais. Sabino se demitiu após pressão do partido, o União Brasil, mas se recusa a largar o osso.

De luxo ele entende

Em Belém, da Cop30, alvo de críticas da ONU pelos preços impagáveis de hospedagem, Lula disse que “a gente não está aqui fazendo luxo”, em um evento. Ele conhece hospedagens de luxo por nossa conta.

Holofote faz isso

Ficou pior o mico de Alexandre Padilha (Saúde) que precisou voltar atrás ao dizer, antes do diagnóstico, que o cantor Hungria foi intoxicado por metanol. Laudo da Polícia Civil do DF não detectou a substância.

Álcool preocupa

“Metanol” interferiu na hegemonia de futebol entre os assuntos mais procurados da internet no Brasil, esta semana, diz o Google Trends. Se tornou o 4º termo mais procurado, com mais de um milhão de buscas.

Química péssima

Tem petista querendo saber quem teve a ideia de jerico de fazer Janja, ligada à umbanda e candomblé, “dialogar” com evangélicos.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Pergunta minissaia

O depoimento de Marcos Valério já durava quase 14 horas quando chegou a vez de o deputado Gustavo Fruet (PMDB-PR) formular mais perguntas. O presidente da CPI dos Correios, senador Delcídio Amaral (PT-MS), exausto, pediu uma intervenção objetiva. Rápido no gatilho, Fruet lembrou o bom humor e a inteligência do pai, o saudoso deputado Maurício Fruet: “Será uma intervenção minissaia, presidente: curta, justa e provocante...”

