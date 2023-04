“Existe uma coisa cancerígena que é o Centrão. E o prefeito de São Paulo é ícone do Centrão. Tudo o que não presta, está na prefeitura”,

de RICARDO SALLES // subindo o tom contra o prefeito paulista Ricardo Nunes.

Depois de amargar perdas no ano passado, os planos de saúde reclamam da pressão da alta de custos. Com maior volume de consultas, exames e outros procedimentos represados na pandemia, as operadoras tentam negociar prazos maiores.

Mais: e descontos de até 30% nos pagamentos a hospitais e laboratórios. A consequência poderá ser a limitação de atendimentos nas redes credenciadas e reajustes maiores nos planos coletivos (concentram 80% dos usuários da saúde privada).

In - Cromoterapia capilar

Out - Microagulhamento capilar

Bem chegado

André Esteves, dono do BTG, prepara uma leva de eventos aproveitando de sua proximidade com petistas do governo. Quer levar até Gleisi Hoffmann para encontro com dirigentes do mercado financeiro. Ele já promoveu seminários e encontros, no Brasil e lá fora, para que ministros, especialmente da área econômica, deitem explicações à dirigentes financeiros e empresários. Esteves tem autoridade para tratar do assunto. Já trabalhou muito na campanha de Lula. No passado, ele foi muito próximo de Antônio Palocci e Guido Mantega, agora, é assessor informal de Fernando Haddad.

DE FORA

André Esteve está bem na frente de Guilherme Benchimol, do grupo XP, que também andou se especializando em criar palcos para discursos alheios. Só que não tem liga com Lula e seu time. O presidente até andou comentando com Haddad sobre as demissões que a XP andou fazendo nos últimos tempos e tentando reformular seus colaboradores. E também João Doria, percussor desses encontros, terá de gramar até descolar sua imagem de inimigo do governo e dos insultos dirigidos em campanha contra Lula.

Ameaça de calote

A equipe econômica está tentando encontrar recursos para evitar um apagão financeiro nas universidades federais. O ministro Camilo Santana (Educação) reivindica uma suplementação orçamentária de R$ 2,5 bilhões, incluindo a verba adicional de R$ 1,7 bilhão anunciada pelo próprio ministro – e não liberada até agora. O problema é o atraso de pagamento do salário dos professores e funcionários das universidades. Um dos casos mais preocupantes é o da UFRJ, que acumula dívida de R$ 90 milhões. A do Rio Grande do Norte tem um passivo de R$ 10 milhões, similar à de Santa Maria.

EM ALTA

O ministro Flávio Dino (Justiça) representa, segundo muitos analistas, como o melhor exemplo do tipo de postura que os brasileiros admiram em embates políticos. Respondeu com tranquilidade os ataques da oposição numa audiência na Câmara. Ao ser falsamente acusado de responder “mais de 200 processos” na Justiça, Dino saiu por cima, respondeu: “Dizer com base no Jusbrasil que eu respondo a processo se insere no mesmo continente mensal de que acha que a Terra é plana”.

Supremacia

A Eletrobras quer fazer um arrastão no controle da Usina de Belo Monte. A companhia quer comprar as participações da Neoenergia e do consórcio Amazônia Entrega, leia-se Cemig e Light. Seria o suficiente para a ex-estatal ampliar sua participação de 49% para quase 70%, consolidando-se como acionista majoritária da hidrelétrica. No ano passado, a Eletrobras chegou a entabular conversações com a Petros e a Funcef para a compra de 20% do capital pertencentes à dupla. Fica cada vez mais patente a disposição da Eletrobras de ter supremacia societária em maiores e mais estratégicas hidrelétricas do país.

Tributo a Lagerfeld

Há pouco mais de 4 anos o mundo da moda perdia uma das figuras mais queridas: Karl Lagerfeld aos 85 anos, devido ao câncer no pâncreas e na próstata, segundo entrevista de Sebastien Jondeau assistente pessoal, o melhor amigo e o braço direito do kaiser da moda. A revista Vogue resolveu reunir 10 estilistas e dez modelos para prestar um tributo ao ícone da moda. Ausências como de Gisele Bündchen, Claudia Schiffer e Cara Delevigne, por quem Karl tinha grande carinho foram sentidas. Entre as parcerias estavam: Kendall Jenner / Versace, que Donatella Versace, dona da grife descreveu: “Nós gostávamos de seu espírito rebelde. Ele juntava coisas que realmente não faziam sentido, só para mostrar que podiam fazer sentido”; Naomi Campbell que usada um look da Balmain e segurava a herdeira do estilista, a gata Choupette, que é comandado pelo Olivier Rousteing; Gigi Hadid que vestia um modelo da Gucci, hoje comandado por Marco Bizzarri , com a direção criativa do estilista Sabato De Sarno. As fotos foram feitas por Annie Leibovitz no Grand Palais em Paris, que está sendo reformado para abrigar as competições de esgrima e taekwondo na Olimpíadas de Paris de 2024.

Sequelas do improvisado

Nos governos Lula 1 e 2, o secretário-geral da Presidência, Luiz Dulci, sindicalista e professor, escrevia a maioria dos discursos do então presidente que ele lia de vez em quando. No geral, improvisava. Na época, era bom de retórica, mas muitas vezes escorregava – e produzia sequelas, o que vem acontecendo quase sempre hoje, quando o discurso escrito e planejado nunca foi usado. A diferença é que ele não vê nenhum problema em seus discursos improvisados. Agora, suas ofensivas contra a Ucrânia e Estados Unidos provocou imediata reação do governo norte-americano. Nos jornais de fora, discute-se se ele é ingênuo ou megalomaníaco.

A The Economist acha que Lula está mais para ingênuo quando tenta ter influência “em grandes temas políticos que tem pouca ou nenhuma”. Analistas políticos acham que Lula não tem aprendido com seus erros. Acertou no 8 de janeiro e errou no ataque a Sérgio Moro. Acha que “se ele não tem o direito de falar o que quer, quem tem?”. Ainda carrega uma ideia surgida em seu segundo governo quando alguém disse que ele poderia ganhar o Nobel da Paz. Não é bem assim: atualmente nem Joe Biden e tampouco Xi Jinping se entusiasmaram com o “Clube da Paz” sonhado pelo petista, que busca “uma nova era mundial” (usou a expressão 19 vezes na China). Pior: em situações que exigem sua participação, ele fecha a boca. É o caso das crianças assassinadas em Blumenau.

Melhor papel

A atriz, bailarina, produtora teatral e apresentadora, Claudia Raia, 56 anos, revelou em suas redes sociais que está desempenhando o melhor papel de sua vida: ser mãe. Em clique ela mostra com muito orgulho seu terceiro filho (e primeiro com Jarbas Homem de Mello), Luca, de dois meses. Outro dia ela brincou sobre os desafios de ser mãe e se vestir. “Bota uma roupa de ginástica porque você veio fazer uma esteira, alguma coisa, bota o sutiã de amamentação, bota a cinta, bota a meia de compressão e bota a roupa de ginástica. Só aí, você já fez um aeróbico, só aí você já praticamente fez seu treino. Puxa, tudo isso com calor. Não é fácil a vida da mãe, mas vale a pena”.

Reação contra

Lula viaja na sexta-feira (21) para Portugal e depois estica para a Espanha, só retornando dia 26. Em Portugal, o partido Chega, de extrema direita, já convocou reunião contra Lula subordinada à chamada “Lugar de ladrão é na prisão”. O presidente petista falará dia 25 no Parlamento, não na sessão principal. Em publicação no Twitter, André Ventura, líder do Chega, afirmou: “Já temos corrupção a mais em Portugal, não precisamos de importá-la”. Por conta, o governo português reforçou a segurança e esconde parte da agenda de Lula”.

Boa vida

Apenas algumas redes sociais mostraram como o ex-presidente Jair Bolsonaro passou seu primeiro final de semana, depois de seu desembarque em Brasília. Em carro blindado de amigos, foi rever sua casa no condomínio Vivendas da Barra, na Barra da Tijuca: está pensando em alugá-la. E aproveitou ainda por conta de amigos, esticar até Angra dos Reis, onde ficou passeando de jet-ski.

Quem compra mais

Consumidores de média e alta renda de Estados como São Paulo e Rio são, segundo pesquisa da NIQ Ebit (ex-Nielsen), os que mais compram mercadorias em plataformas online estrangeiras. Essas empresas estão na mira do governo devido às manobras para facilitar sonegação de impostos. O levantamento revela que 59% dos que compraram nesses marketplace em 2022 têm renda familiar acima de R$ 4.848 (Classes A, B e C). Os 41% restantes somam ganhos mensais abaixo de R$ 4.848.

PANO VERDE

A disposição do ministro Fernando Haddad de tributar as apostas eletrônicas não está intimidando os players do setor. O Grupo Enjoy, do Uruguai, por exemplo, está lançando, a um só tempo, uma plataforma de apostas esportivas e um cassino virtual no Brasil. E é só o começo: o Enjoy quer mesmo é replicar do lado de cá da fronteira o seu combo resort/ cassino físico, que faz sucesso em Punta del Este e outros países da América Latina. É uma aposta que no futuro de que o jogo vai ser liberado no país.

MISTURA FINA

FERNANDO Haddad (Fazenda) espera zerar o déficit nas contas públicas em 2024 com o novo arcabouço fiscal, mas corre o risco de ver crescer o esqueleto dos precatórios deixados por Bolsonaro, uma dívida de R$ 100 bilhões – e que, se não for paga, chegará a R$ 460 bilhões em três anos. A CCR, à propósito, quer entrar na Justiça contra a decisão do governo de barrar o pagamento de concessões por meio de precatórios. Quer usar esses títulos para pagar sua parcela anual referente ao aeroporto de Confins (MG), de R$ 110 milhões.

AINDA precatórios: outras empresas deverão adotar o mesmo procedimento da CCR. O caso mais complexo é da espanhola Aena. O grupo que, em agosto do ano passado arrematou um bloco de 11 concessões aeroportuárias, incluindo Congonhas, quer quitar metade do valor – cerca de R$ 1,2 bilhão – com esses papéis.

O FMI estima que a dívida bruta do Brasil aumente de 85,9% do PIB em 2022 para 88,4% do PIB em 2023, projetando novas altas nos cinco anos seguintes, até atingir 96,2% do PIB em 2028. Os números são muito superiores às projeções para a média dos emergentes, que deve ficar em 68,8% do PIB em 2023. O endividamento brasileiro é o terceiro maior em 35 países desse grupo com previsão disponíveis para 2023, atrás de Ucrânia (98,3%) e Egito (92,9% do PIB).

DEPOIS de empregar Jair Renan em seu gabinete, o senador Jorge Seif deu outro cargo para Igor Matheus Modtkowski, namorado de Letícia Firmo, filha de Michelle Bolsonaro e de Marcos Santos da Silva. Ele será motorista de Seif e receberá R$ 3.900 por mês (ele receberá também auxílio-alimentação de R$ 1.200). Igor atuou no GSI por dois anos e, na condição de cabo do Exército, recebe soldo mensal de R$ 4.200.

A VOLTA de vistos para norte-americanos está dividindo o governo brasileiro. O ministro Mauro Vieira, do Itamaraty, mandou restabelecer a exigência a partir de outubro, pregando o princípio da reciprocidade. O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, é contra. O que pode não querer dizer muita coisa: Freixo está na iminência de ser rifado e Daniela Carneiro ocuparia seu lugar. Ela é considerada “da cota’ do presidente Lula.

A REDUÇÃO do fluxo de passageiros no Santos Dumont, no Rio, vai doer no bolso da Infraero, que fatura cerca de R$ 250 milhões administrando o aeroporto carioca. A perda não é maior porque a estatal tem 49% do capital do Galeão, provável beneficiário do enxugamento do Santos Dumont.

A GLOBO vem dedicando matérias especiais em seus jornais ao estado de calamidade que se encontram oito hospitais federais no Rio de Janeiro praticamente canibalizados. O déficit é de 10 mil profissionais e no mínimo, mais mil leito. Um dos maiores exemplos é o Hospital Federal de Bonsucesso, com 194 leitos bloqueados e déficit de 173 funcionários. A rede foi municipalizada no primeiro governo Lula, mas logo estava sucateada e foi refederalizada. A ministra da Saúde, Nísia Trindade Lima, não abre a boca.

Assine o Correio do Estado