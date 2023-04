F-150 desembarca no Brasil junto com Maverick híbrida e Ram divulga imagens de nova picape

GIBA UM

de GERALDO ALCKMIN // vice-presidente ainda em clima dos 100 dias do governo Lula.

A Receita e a Polícia Federal articulam uma operação conjunta para combater o contrabando de alho para o Brasil. Na divisa entre Argentina e o Rio Grande do Sul, onde já foram mapeadas as principais rotas da entrada ilegal do produto no país.

Mais: recentemente, 350 toneladas de alho foram apreendidas e há quem aposte que o triplo desse volume é trazido para cá. Há superoferta do alho do lado de lá da fronteira: os argentinos consomem apenas um terço da quantidade produzida.

Com óculos

Dois dias depois de ter dito que “Estados Unidos e Europa incentivam a guerra na Ucrânia”, o presidente Lula recuou e leu (usando óculos), declaração de recuo, afirmando que o Brasil condena a violação territorial do país pela Rússia. E isso depois de ter tido encontro com o chanceler russo Serguei Lavrov, que foi comunicado antes que tomaria essa posição. O texto foi preparado pelo chanceler brasileiro Mauro Vieira, que havia tido outra conversa com Lavrov. E foi Vieira que colocou o Brasil no bloco da ONU que pedira, há pouco tempo, a retirada das tropas russas da Ucrânia. Quem ficou mal na história foi Celso Amorim, assessor e ex-chanceler, que endossara antes a ofensiva de Lula contra EUA e Europa.

SAIA JUSTA

Nos últimos dia, o MST invadiu fazendas em Pernambuco, uma área da Embrapa no estado e outra da Suzano no Espírito Santo, além de ocupar sedes do Incra em 12 estados. De quebra, Lula levou João Pedro Stédile, aquele que “tem um Exército”, na comitiva para a China. Todos os ministros condenam as ações do movimento planejadas pelo “Abril Vermelho”. Agora o governo está de saia justa. Aceitou apoio do MST na campanha e o MST está cobrando o apoio de volta. Só que o governo não tem apoio da população: a maioria é contra invasão de propriedade privada. Agora, não tem como se livrar do MST.

Sem candidatos

Mesmo com Lula na Presidência, o PT deverá priorizar a composição com partidos aliados nas principais cidades nas eleições municipais do ano que vem. Em São Paulo, apoiará Guilherme Boulos (PSOL) para a prefeitura; no Rio a reeleição de Eduardo Paes (PSD). Em outros municípios como Salvador, Belo Horizonte, Recife e Porto Alegre, as chances também são grandes de não encabeçar chapas. A cena é diferente da de 2000, quando o PT esteve à disposição dos eleitores em 21 capitais, embora não tenha elegido prefeito em nenhuma das capitais do país, fato inédito desde a redemocratização. O número de prefeituras despencou nos últimos dez anos: em 2012, 630 vitórias; em 2016, 256 prefeitos e na eleição municipal passada (2020), 183.

NA VENEZUELA

O governo Lula está tratando a chamada conferência sobre os diálogos na Venezuela como agenda prioritária na área de política externa. No próximo dia 25, o presidente manda o assessor internacional Celso Amorim a Bogotá. Trata-se da primeira rodada de negociações multilaterais com o objetivo de intermediar um acordo entre o governo de Nicolás Maduro e a oposição. O próprio Lula empenhou-se na formação dessa espécie de colegiado diplomático em busca da paz venezuelana. Ao todo, 15 países, incluindo os Estados Unidos, participarão do encontro.

Olhar mais para dentro

A modelo, apresentadora, empresária e nutricionista Mariana Goldfarb, 33 anos, no final do ano passado resolveu congelar os óvulos, garantindo que não abre mão de ser mãe e que se arrependeu de não ter feito o congelamento antes, porque o procedimento dá mais liberdade e autonomia, para mulher. Recém-separada de Cauã Reymond ela desabafou nas redes sociais: “Ciclos se iniciam e se encerram. E o ciclo da minha vida ao lado do Cauã se encerrou. Saio de tudo isso muito consciente do que aprendi nesses anos de relacionamento. É um momento delicado então peço, por favor, que tenham muita empatia pelo meu silêncio sobre esse assunto. Em breve trago aqui muitas coisas que estão por vir”. Antes do anúncio Mariana já tinha publicado em sua coluna na revista Vogue, uma espécie de desabafo, mostrando que algo não estava indo bem. Em um trecho dizia: “Por muitas vezes acabei esquecendo de mim, dos meus ideais, dos meus valores, da minha forma de pensar e do quanto eu odeio a hipocrisia, mesmo sendo uma das várias características que ainda – cada vez menos – sustenta os seus pilares”. E no final refletiu: “Quando os barulhos externos começam a incomodar, é sinal que devemos olhar mais para dentro de nós”.

Aconselhamento do presidente

No novo Gabinete de Ações Estratégicas em Políticas Públicas, a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, ocupa uma sala que já foi de Michelle Bolsonaro, quase colada ao gabinete pessoal da Presidência. Atua na articulação política em áreas dos ministérios e no aconselhamento do presidente. Ou seja: embora não remunerada, Janja pode, oficialmente, dar conselhos ao maridão. E é isso que teria levado a tentar se informar sobre a taxação de produtos vendidos on-line por plataformas asiáticas. Depois, com resposta de Fernando Haddad sobre a questão, acabou dizendo que “os produtos seriam taxados, não os consumidores”, ignorando a relação básica do comércio e virando alvo de críticas e ironias nas redes sociais por vários dias. Ninguém entendeu muito os motivos que levaram Janja ao comentário. Agora, contudo, com a desistência da taxação, muita gente pode até dizer que foi aconselhamento de Janja.

6 meses sóbria

Figurando entre as modelos mais bem pagas do mundo Bella Hadid, 26 anos, comemorou em suas redes sociais os 6 meses de sobriedade contra o álcool. “Já bebi bastante. Eu adorava álcool e chegou ao ponto onde até eu comecei a parar de sair de noite porque eu sentia que não seria capaz de me controlar. Hoje não sinto necessidade de beber, porque sei como isso vai me afetar às 3 da manhã, quando acordo com uma ansiedade horrível”. Para ajudar a super modelo voltou a equitação. Antes de se tornar um grande nome da moda ela era uma exímia cavaleira, chegando a sonhar em competir uma Olimpíada, mas desistiu devido aos sintomas da doença de Lyme (dores nas articulações e músculos, lesões na pele, no sistema nervoso, no cérebro e no coração). “Minha devoção veio do amor de minha mãe por cavalos . Eu monto desde que aprendi a andar e o fato de minha mãe saber tudo sobre cavalos realmente ajudou minha paixão a crescer”.

Bússola com defeito

Ninguém entendeu também as conclusões do Relatório Focus divulgado nesses dias pelo Banco Central. A estimativa da inflação medida pelo IPCA subiu de 5,98% para 6,01% e o motivo é um mistério. A Selic projetada para 2023 caiu dos 12,75% para 12,50% supostamente por chute porque uma Selic em queda pressupõe um IPCA contido e um dólar estável. Só que o câmbio está abaixo de R$ 5, mais precisamente em R$ 4,93 e o Focus mantém sua projeção inalterada do câmbio em R$ 5,24 para 2023. A estimativa para o PIB deste ano caiu para 0,90%, mais um mistério. Ninguém entendeu nada e ninguém explica nada.





De volta

Condenado a 6 anos e 8 meses de prisão durante o julgamento do mensalão – pena que depois foi alvo de indulto – o ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares está de volta. E quer trabalhar pela reeleição de Lula: ele planeja viajar pelo Brasil. “Tenho tempo agora. E não tenho rancor, não tenho raiva”. Mais: também outro ex-tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, está circulando e até participando de debates promovidos pelo partido.

Quem governa 1

O presidente Lula acabou desautorizando o ministro Fernando Haddad (Fazenda), ordenando o recuo de impor 60% de impostos sobre produtos de pequeno valor, comprados em sites chineses. A decisão permitiu a Lula lembrar a Haddad e ao secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, quem é que governa. O Chefe do Governo reagiu com irritação quando viu Barreirinhas declarando na véspera que não abriria mão da taxação. Agora, já acham que ele logo ganhará um substituto.

QUEM GOVERNA 2

A ação de Lula, recuando da taxação de produtos dos sites chineses, faz muita gente lembrar da advertência para que “ideias geniais” sejam submetidas a ele e ao chefe da Casa Civil, Rui Costa. A primeira derrapada de Haddad, que irritou Lula, foi anunciar a medida da taxação a empresas chinesas exatamente quando ele desembarcava na China. E piorou quando o mesmo Haddad acusava os sites de “contrabando” e “concorrência desleal” enquanto Lula e comitiva tentavam fazer negócios em Xangai e Pequim.

MISTURA FINA

O GOVERNO Lula sequer encaminhou a proposta do novo arcabouço fiscal e já trata de esvaziá-la. Mais de 10 itens ficarão de fora do novo limite de gastos. De cara, tira do alcance repasses a municípios para pagamento do piso de enfermagem, recurso para precatórios, aportes em empresas estatais e emendas para parlamentares.

NO PL, o que não falta é gente de olho na prefeitura do Rio de Janeiro, caso Flávio Bolsonaro desista de ser candidato, o que seu pai preferiria. Já participaram de conversas ainda precoces figuras como o deputado federal Eduardo Pazuello, o mais surpreendente ministro da Saúde que o país já teve e o ex-ministro da Defesa e candidato a vice na chapa de Bolsonaro, general da reserva Walter Braga Netto. Quando o Rio esteve sob intervenção, era Braga que comandava a operação.

O GOVERNO não arrumou, de repente, R$ 3,1 bilhões para ações destinadas à segurança das escolas. A maior parte desse recurso é antecipação de valores já existentes, como o Programa Direto na Escola, que terá parcela de R$ 1,097 bilhão antecipada. Outro R$ 1,8 bilhão do programa, é relativo a anos anteriores e que estava parado, também poderá ser utilizado dessa forma. Serão usados também R$ 200 milhões do Programa de Ações Articuladas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Por enquanto, é tudo papel: resta saber quando a dinheirama será liberada.

DILMA Rousseff montou uma equipe de brasileiros para ajudá-la a tocar o Banco dos Brics no cotidiano da instituição e até no idioma. Entre outros, levou para Xangai o ex-diretor do BNDES, Luiz Melin; o funcionário de carreira do Ministério da Fazenda, Arthur Lacerda; o ex-presidente do BBDTVM, Aguinaldo Barbieri; e o ex-diretor do Banco do Brasil, Marco Túlio Mendonça. Detalhe: os salários são mais que robustos.

DESDE janeiro, quando começou a valer no STF a regra que impõe o prazo de 90 dias para os famosos pedidos de vista, que paralisam julgamentos, os ministros da Alta Corte já devolveram 156 processos para o plenário. O Supremo já teve pedidos de vista de ministros que já levaram mais de um ano antes dos casos voltarem a ser julgados.

ANTES da pandemia, eram 25 mil os moradores de rua em São Paulo. Hoje, são 48 mil, e segundo o Observatório Brasileiros de Política Públicas com a População de Rua, da Universidade Federal de Minas Gerais, são 192 mil em todo o Brasil. Só que o mesmo Observatório, em novo levantamento que ainda está sendo feito, calcula que já sejam 300 mil.

O TSE acaba de determinar a manutenção das condenações da dupla Carla Zambelli (PL-SP) e do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) por fake news nas eleições de 2022. Eles foram multados em R$ 15 mil e R$ 30 mil, respectivamente e ação foi movida pela campanha de Lula. Zambelli e Flávio compartilharam alegação falsa sobre supostos descontos de até 30% em contracheques de aposentados para pagar suposto rombo causado pelos governos do PT.

PREZADO leitor: nossa coluna não será publicada no dia 21, devido ao feriado de Tiradentes. Voltamos no 24 de abril. Desejamos um bom feriado a todos.

