“Fatos dessa relevância têm que ser apurados”

Senador Alessandro Vieira (MDB-SE), ao defender investigação do elo Master-Moraes

Ala do PL acredita em Flávio candidato ao Senado



Nem todo o PL tem a certeza de que Flávio Bolsonaro (PL-RJ) levará até o fim a candidatura ao Palácio do Planalto, em 2026, apesar de o senador garantir que sim. O cancelamento da entrevista à imprensa que Jair Bolsonaro havia marcado para ontem (23) suscitou desconfiança e boato, sempre à boca miúda. No partido, há quem tenha recebido o cancelamento como uma maneira de ainda não tornar pública a indicação do “zero um” para encabeçar a chapa presidencial.

Mala e cuia



Engrossa a teoria a mudança de domicílio eleitoral do ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL), que trocou o Rio de Janeiro por Santa Catarina.

Tem vaga



Com Flávio disputando mesmo a Presidência, avaliam alguns liberais, a vaga “garantida” do primogênito facilmente seria preenchida por Carlos.

Sobrenome é grife



O PL vê chance de levar as duas cadeiras do Senado no Rio, desde que um dos nomes seja de familiar do ex-presidente.

Castro na prancha



A segunda cadeira tem grande chance de ser de Cláudio Castro, mas há temor de inelegibilidade do governador carioca.

Deputados acumulam 4320 faltas ao longo de 2025



Com a já nada dura vida em Brasília, deputados federais acumularam mais de 4 mil faltas este ano. Nos registros da Câmara, a palavra “falta” é malandramente substituída por “ausência”, para não pegar tão mal. Na liderança das “ausências não justificadas” está Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que até foi cassado. No total geral está o ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL), 93 ausências, mas todas abonadas ou “justificadas”

Religiosamente



Líderes de presença são três: Zucco (PL-RS), Tadeu Veneri (PT-PR) e Socorro Neri (PP-AC). São 121 presenças e zero ausências.

Segue a lista



Seguindo o ranking dos faltosos: Carla Zambelli (PL-SP), com 28; Pedro Lupion (Rep-PR) e Daniel Barbosa (PP-AL), ambos com 15.

Só isso



Apenas 71 parlamentares tiveram algum respeito com o pagador de impostos, que sustenta tudo isso, e não registraram qualquer falta.

Hermanos



A Argentina é o País com maior movimentação de passageiros com o Brasil em 2025, 4,3 milhões. Na sequência, Estados Unidos (4,2 milhões), Chile (3,1 milhões) e Portugal (2,6 milhões).

Filme conhecido



É dar fim de ano que a turma dos aeroportos ameaça greve. Quando não é controlador de voo, são os pilotos e comissários, como é o caso. Estão em “estado de greve”, com assembleia marcada para segunda-feira (29).

30 de fevereiro



Entrevista coletiva dos Correios para explicar a reestruturação da falida empresa, que pediu R$12 bilhões em crédito, foi cancelada em cima da hora. A estatal alegou “problemas de agenda” e vai divulgar nova data.

Só Michelle



Apenas a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro pode visitar o enfermo marido durante tratamento cirúrgico. A defesa de Jair Bolsonaro tentou liberar dois filhos, mas Flávio e Jair Renan só com liberação judicial.

Milagre natalino



É perto de zero a chance de Rebeca Ramagem conseguir o desbloqueio das contas bancárias. Sem conseguir sacar o salário, a esposa de Alexandre Ramagem não tem como sustentar as duas filhas menores.

Impacto trilionário



O debut da reforma tributária, no próximo ano, com a substituição do PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS pelos IBS e CBS deve movimentar R$2,2 trilhões por ano. Por ora, o contencioso tributário ultrapassa os R$5,6 trilhões.

Hi, Mickey



Muitos ministros do STF não podem, já que o visto foi suspenso, mas o governador de São Paulo escolheu os Estados Unidos para passar as férias de fim de ano. O afastamento deve começar amanhã (26).

Feliz Natal



A coluna agradece aos estimados leitores e a companhia até esta reta final de 2025. Agradecemos pela confiança e desejamos um ano novo repleto de esperança e grandes histórias.

Pergunta no Polo Norte



Ainda podemos confiar no velho que usa vermelho?

PODER SEM PUDOR



Disque Márcio Fortes



Habituado a tratar pessoalmente assuntos do trabalho sem rodeios e diretamente tanto com políticos quanto com populares, o então ministro das Cidades no governo Lula, Marcio Fortes, se empolgou durante entrevista a um jornal carioca e autorizou a publicação do seu celular para qualquer dúvida de interesse público. O jornal publicou o número com destaque. Dias depois, durante reunião em Brasília, o ministro recebeu ligação a cobrar de uma senhora esbaforida, que se identificou como moradora de Duque de Caxias (RJ). “Ministro, pelo amor de Deus, estou passando mal aqui na rua, me chame uma ambulância porque ninguém me ajuda.” Marcio Fortes interrompeu a reunião e ligou para o Samu da cidade, que socorreu a idosa.

