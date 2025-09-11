Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"Fica evidente que estamos diante de uma farsa jurídica"

Deputado Zucco (PL-RS) após Luiz Fux julgar o STF incompetência no julgamento

Cláudio Humberto com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

11/09/2025 - 00h03
Voto arrasador de Fux dá força a projeto de anistia

O ministro Luiz Fux deu verdadeira aula magna sobre magistratura imparcial e qualificada, listando inúmeras razões para anular o processo que pretende condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro ao menos a 30 anos, o que equivaleria a sentença de morte política e à prisão perpétua, para um réu de 71 anos de idade. Arrasador, Fux demonstrou que, de acordo com a Constituição, cujos artigos leu em voz alta, o julgamento nem sequer poderia se realizar no STF. O voto de Fux ofereceu à oposição argumentos robustos em defesa da anistia.

 

Data dumping

Fux apontou cerceamento do direito de defesa, como liberar 70 terabytes de arquivos (milhões de páginas) apenas recentemente.

 

Crime de terceiros

Ele lembrou invasões e depredações do MST e outras organizações para mostrar que ninguém pode ser condenado por crimes de terceiros.

 

Não há ‘fio de prova’

Em seu voto, o ministro Fux também derrubou as “acusações de organização criminosa”, mostrando que não há “um fio de prova” disso.

 

Beabá da lei penal

De acordo com a lei, como ensinou Fux, no Brasil se responde apenas por crime cometido: “Ninguém pode ser punido por cogitação”.

 

Traficante no palanque de Lula recebe bolsa família

Presa no início da semana acusada de desempenhar as funções do irmão chefe do tráfico na favela do Moinho, em São Paulo, Alessandra Moja Cunha arrancou mais de R$55,5 mil do pagador de impostos usados em programas sociais. Alessandra usufrui das regalias assistencialistas ao menos recebendo, desde 2013, valores do Bolsa Família e o Auxílio emergencial. Entre 2013 e outubro de 2021, a traficante também acusada de extorsão embolsou R$21.997.

 

Grana extra

No período da pandemia, Alessandra ganhou 15 parcelas do Auxílio Emergencial. Faturou R$9.938 entre abril de 2020 e setembro de 2021.

 

Boquinha longeva

Entre Auxílio Brasil e o Novo Bolsa Família, até julho passado, data da última atualização no Portal da Transparência, foram mais R$23.612.

 

Negócio familiar

A filha de Alessandra, Yasmim Moja Flores, outra que foi pro pote na ação policial, também faturou com o Bolsa Família: R$4,2 mil em 2020.

 

Ministros envergonhados

Ao demolir a suposta “tentativa de golpe”, segundo avaliação do deputado Ubiratan Sanderson (PL-RS), Luiz Fux deu uma "verdadeira aula de direito e justiça, deixando envergonhados os ministros que já votaram, pela pobreza técnica e parcialidade de seus votos".

 

Por via das dúvidas

Após o voto de Fux, o ex-juiz e senador Sergio Moro (União-PR) disse que o processo deveria ser remetido à primeira instância. “Questionar a competência do STF não torna ninguém inimigo do Estado”, disse.

 

Caso médico

Bolsonaro deve ter a segunda saída de casa desde que foi condenado, sem julgamento, a prisão domiciliar. Será domingo, para procedimento médico, em Brasília. Sua saída foi autorizada pelo STF.

 

Fux honra a toga

Voto corajoso de Luiz Fux, que ousou discordar de Alexandre de Moraes no julgamento de Bolsonaro, alçou o ministro ao posto de assunto mais comentado do X, sob a hashtag “Fux honra a toga”.

 

Tamanho do calote

Junho registrou recorde histórico de empresas com contas em atraso, aponta levantamento da Serasa Experian. Foram 7,8 milhões de inadimplentes, ou 32,9% das companhias existentes no País.

 

Congresso de cócoras

A semana enforcada em Brasília não é à toa, atende a pedido de Lula, prontamente atendido por Davi Alcolumbre e Hugo Motta, para não franquear as tribunas para discursos sobre o julgamento.

 

O levante do Nepal

A morte de 19 manifestantes contra censura às redes sociais revoltou o Nepal, que incendiou palácios e botou o governo corrupto para correr. Mas a população não corre risco de responder por “tentativa de golpe”.

 

Sem festa

Véspera do dia em que sai a sentença de Bolsonaro no julgamento que ocorre no Supremo, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Rep-PB), que não pauta a anistia, completa 35 anos nesta quinta-feira (11).

 

Pensando bem...

... golpe pode, quando é no jiu-jitsu.

 

PODER SEM PUDOR

O ceguinho do Senado

Como se não tivesse o que fazer, um grupo de senadores conversava certa vez sobre a notícia de que a cegueira pode ser um efeito colateral para cardiopatas que misturam seus remédios com Viagra – a alegria de homens com disfunções eréteis. O saudoso e serelepe senador ACM (PFL-BA) brincou: “É por isso que já estou aprendendo braile...”

CLAÚDIO HUMBERTO

"Esse 7 de Setembro foi um grito contra arbitrariedades"

Deputado Rodrigo Valadares (União-SE) sobre manifestações em todo o País

09/09/2025 07h00

Setor público já gastou R$3,5 trilhões, este ano

Os governos federal, estaduais e municipais já custaram mais de R$3,5 trilhões aos pagadores de impostos somente nos primeiros oito meses do ano, no Brasil. A máquina federal de Lula (PT) fez a maior parte dos gastos do governo, R$1,53 trilhão (até o momento, em 2025), bem mais que R$1 trilhão de todos os 27 governos estaduais somados e outros R$1 trilhão torrado pelas mais de 5,5 mil prefeituras. A conta que expõe a gastança do setor público é da plataforma Gasto Brasil.

Pessoal leva 60%

Segundo a ferramenta, gastos com pessoal (e encargos) e Previdência Social correspondem a cerca de 60% do total das despesas públicas.

Executivo trilionário

No governo federal, o Executivo é o Poder que mais gastou o dinheiro extraído do bolso de quem paga impostos: R$994,4 bilhões até ontem.

Justiça de ouro

O Judiciário federal, que inclui tribunais superiores e a Justiça federal nos estados, é o segundo maior gastador: R$35,9 bilhões.

Gatos sem limites

O Legislativo gastou 30% a menos que o Judiciário, R$ 26 bilhões. O Ministério Público R$18,7 bilhões e a Defensoria Púbica, R$5,1 bilhões.

Paulista colocou Tarcísio na disputa presidencial

O discurso em que se reconciliou com o bolsonarismo, domingo (7), na Avenida Paulista, praticamente oficializou a disposição de Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) de disputar a presidência em substituição a Jair Bolsonaro (PL), se for essa a escolha do ex-presidente. A mudança de comportamento do governador de São Paulo tem sido percebida após sua visita a Bolsonaro, há dez dias, quando ambos mantiveram uma conversa reservada de teor não divulgado.

Engajamento

Após a conversa reservada com Bolsonaro, Tarcísio arregaçou as mangas e na sequência se engajava no esforço pela anistia.

Rejeição definidora

A provável candidatura de Tarcísio preocupa Lula porque, além de se mostrar competitivo, o governador tem baixa rejeição no eleitorado.

Lealdade ao ex-chefe

Aliás, o discurso preocupou também apoiadores de Lula, que esperavam que Tarcísio renegasse suas origens bolsonaristas.

Traficante no palanque

O Congresso deveria investigar o que fazia no palanque de Lula (PT), na favela do Moinho, a mulher que presa pela polícia por tráfico de drogas e por extorquir moradores. Seu irmão chefia o PCC na região central de São Paulo. O Congresso deveria investigar, mas não o fará.

Cerco europeu

Deputado do partido Chega na Assembleia da República Portuguesa, o brasileiro Marcos Santos disse ao canal de Barbara Kogos, no Youtube, que Lei Magnitsky alcança Alexandre de Moraes também na Europa.

Denúncia na pauta

A Comissão de Segurança Pública do Senado vota, a partir de 11h desta terça (9), série de requerimentos em torno das denúncias de Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro do STF Alexandre de Moraes.

Crise no PBC

O Itaú, maior banco do País, demite em massa como se preparasse para o pior. Isso após fazerem o “L” vários dos seus sócios e herdeiros, militantes do influente “Partido dos Banqueiros Comunas (PBC)”.

Não é piada

Para Rogério Marinho (PL-RN), sobrou só o “tapetão” ao governo, na CPMI do INSS, após o ex-ministro da Propaganda de Lula pedir sua suspensão da comissão por... ter sido ministro de Bolsonaro.

Sem investigar

A senadora Damares (Rep-DF) cobrou a Controladoria-Geral da União por arquivar o processo contra o nº 2 do Ministério da Cultura, Márcio Tavares, acusado de jantar fora da agenda com empresa de streaming.

Pimenta nos olhos...

Após militantes do Psol invadirem prédio no Rio, o prefeito Eduardo Paes (PSD) avisou que invasões “não passarão” e criticou o partido. O Psol é o único partido de esquerda que não apoiou Paes na eleição.

Papo nada reto

Até o início da noite desta segunda (8), a presidência da Câmara dos Deputados ainda não havia divulgado qualquer pauta de votações no plenário, mas existe uma sessão semipresencial prevista na agenda.

Pergunta no passado

Povo na rua não era democracia?

PODER SEM PUDOR

Promoção instantânea

Raposa política, José Maria Alckimin sempre se saía de situações de “saia justa”. Certa vez, solícito, recebeu um militar em audiência: “Tenha a bondade, major.” O home corrigiu: “Não sou major, dr. Alckimin, sou apenas um capitão.” O político mineiro não se fez de rogado: “Para mim, é major, na promoção de minha amizade…”

Giba Um

"Não há no Brasil ditadura de toga, tampouco ministros agindo como tiranos. O STF tem cumprido...

...seu papel de guardião da Constituição e do Estado de Direito, impedindo retrocessos e preservando as garantias fundamentais", de Gilmar Mendes, decano do Supremo

09/09/2025 06h00

Giba Um

O Itaú realizou, o desligamento de aproximadamente mil funcionários que atuavam sob esquema de trabalho híbrido ou remoto. A decisão foi fruto de uma avaliação conduzida pela instituição financeira, centrada na produtividade apresentada pelos funcionários que desempenhavam suas funções em home office.

Mais: banco esclareceu que os desligamentos foram precedidos por uma análise criteriosa, que incluiu aspectos relacionados às práticas de trabalho remoto e ao registro de jornadas, a fim de assegurar conformidade com os padrões institucionais estabelecidos com discrepância de horário realmente trabalhados. 

Setor vip

Programado para acontecer a cada dois anos, intercalando com o Rock In Rio, o The Town iniciou neste final final de semana a segunda edição do festival reunindo milhares de pessoas, calcula-se que nos dois dias (6 e 7) circulou no Autódromo de Interlagos cerca de 190 mil pessoas. E tomando-se como base a 1ª edição a organização do evento tentou melhorar os pontos que foram criticados como o acesso via transporte público ao local, que funcionou extremamente bem; pontos de alimentação que foram melhor distribuidos e banheiros que teve o número de cabines ampliado que teve fila de espera, mas em tempo muito menor que na primeira edição.  O público ainda criticou a posição dos palcos, que apesar dos principais palcos ter sido colocados no dois em pontos extremos fazendo que interfencia entre os som cessasse, mas criou uma distancia maior entre  os dois tornando a caminhada mais exaustiva fazendo que o público escolhesse qual show priorizar.  Entre os 16 shows que aconteceram nos dois principais palcos os destaques ficaram por conta de Iggy Pop, Burna Boy, Green Day e o cearense Matuê. E claro todo grande evento que se preze existe uma área vip onde se pode ver milhares de famosos, e no de The Twon não foi diferente. Ente tantas celebridades que circularam por lá estavam, Tati Machado, que aos poucos está retomando a vida, após a perda do bebê; as atrizes Mariana Ximenez, Monique Alfradique e Vitória Strada e a ex-bbb e apresentadora Rafa Kaliman, que exibiu a barriga de sua primeira gravidez. 

"Traidores": há um clima

De um lado, o governador Tarcísio de Freitas, preocupado em ter sua candidatura ao Planalto abençoada por Jair Bolsonaro, fazia pregação na Avenida Paulista, repetindo que "ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como o Moraes", a manifestação dos bolsonaristas abria uma colossal bandeira dos Estados Unidos na rua, cobrindo grande volume de defensores de Trump, suas sanções, não se preocupando o quanto o tarifaço do ianque (a se usar antigo rótulo) atinge o país.  Juristas de plantão que garantem que anistia para quem nem foi condenado não se enquadra na lei e menos ainda se ferem a Constituição, trocam olhares e apostam que "há um clima de traidores nas ruas". Entre os manifestantes, a pergunta lembra a situação dos bolsonaristas acampados (aqueles que foram chamados de “malucos" por Bolsonaro) que perguntavam "o que iria acontecer e onde estava o Exército" e ouviam do general Braga Netto que "tivessem paciência, que  a reviravolta aconteceria em dias". O próprio Lula, quando viu a bandeira americana cobrir a rua, repetiu: "Os traidores da pátria estão aumentando".

Pena provável

Juristas e advogados criminalistas estimam que as penas do ex-presidente Jair Bolsonaro, réu na ação penal da trama golpista no Supremo Tribunal Federal deverão superar os 20 anos de prisão. O cenário considerado mais é o de que ele seja condenado por cinco crimes pelos quais foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República. A maioria de um bloco de vinte conhecidos e respeitados juristas acreditam numa punição maior do que duas décadas de prisão. O que muitos não tem nenhuma ideia é onde Bolsonaro cumpriria pena. A Polícia Federal não quer repetir o que aconteceu com Lula, preso numa sala da sede da corporação em Curitiba.

Giba Um

Fora da sua época

A atriz Bruna Linzmeyer vive  atuamente a personagem Lea na série “Máscaras de oxigênio (não) cairão automaticamente”, em exibido na HBO Max, que conta a história de time de comissários de bordo que contrabandeava AZT, medicamento proibido no Brasil até 1990 e, na época, o único tratamento disponível contra o vírus HIV. Nascida em 1992, Bruna não pegou o auge da propagação da doença que foi nos anos 80, mesmo assim foi atrás e conversou com diversos profissionais da área para se entregar de corpo e alma ao personagem. Lésbica assumida, Bruna garante que seus país souberam acolher sua escolha sexual. Ainda revelou que existe uma possibilidade sobre se tornar mãe, uma ideia que até a pouco tempo não fazia parte de seus planos.  Com 15 anos de carreira ela se diz orgulhosa de tudo que construiu: “Os papéis que construí, a profundidade e a qualidade das personagens, pessoas e afetos que encontrei pelo caminho... Fiz esse trânsito entre a televisão, o cinema mainstream e independente, de mulheres não-brancas e não-héteros, fora do eixo Rio-São Paulo. Então, transito bem entre esses dois mundos e tenho muito orgulho, porque sempre me trazem desafios diferentes. Uma jornada muito mais linda e incrível do que imaginei”.

Giba Um

Desfecho

Ainda o julgamento de Bolsonaro: ele e mais sete réus que deverão conhecer suas penas (ou absolvição) até a próxima sexta-feira, determinadas pela 1ª Turma do STF com o voto do relator Alexandre de Moraes, sabem que três votos são suficientes para definir o desfecho. A expectativa é de que Moraes se manifeste pela condenação dos oito réus envolvidos. Esta semana, toda a área, externa e interna, ganhará reforço de segurança, fardada e até disfarçada. Detalhe: até especialistas em bombas foram convocados para essa missão.

"Sucessivas tentativas"

 O decano do STF, ministro Gilmar Mendes, que ouvia parte da falação de Tarcísio, tratava logo de emendar: "O que o Brasil não aguenta mais são as sucessivas tentativas de golpe". Entre emissoras de rádio e televisão, os carregadores da bandeira americana estavam divididos, de um lado os que a consideravam "uma arma" e de outro, os que  achavam que "era um insulto aos brasileiros". De quebra, Tarcísio também considerava mentirosa a delação de Mauro Cid. Os manifestantes entre São Paulo e Rio foram para suas casas achando que "algo vai acontecer" antes do dia 12, data prevista das condenações.

Pérola

"Não há no Brasil ditadura de toga, tampouco ministros agindo como tiranos. O STF tem cumprido seu papel de guardião da Constituição e do Estado de Direito, impedindo retrocessos e preservando as garantias fundamentais”,

de Gilmar Mendes, decano do Supremo.

Empatados

O governador do Distrito Federal em segundo mandato, Ibaneis Rocha (MDB) tem aprovação de 60,2% do eleitorado, segundo levantamento do Paraná Pesquisas: é considerado favorito para a vaga no Senado. Brasiliense como Ibaneis, nascida em Ceilândia, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também é considerada favorita (36%) para vaga no Senado, tecnicamente empatada (0,4% à frente) com o governador. A decisão de que ela sairá mesmo para disputar o Senado pelo DF é do marido Bolsonaro. Planalto, nem pensar: não seria ela sua substituta.

Superou a da covid

A CPI mista que investiga a roubalheira contra aposentados e pensionistas precisou de 15 dias para alcançar os 1.577 requerimentos verificados na CPI da Covid. No caso da pandemia, a investigação excluiu a corrupção do Consórcio Nordeste de governadores ligados ao PT. A organização era presidida por Rui Costa, hoje chefe da Casa Civil de Lula. A CPMI da Covid durou seis meses e ainda assim, não deliberou sobre todos os requerimentos, deixando 417 pendurados. Em seis meses, a CPI da Covid realizou 69 audiências: o número da CPMI do INSS ocorreu com 5 sessões.

Anistia negociada

A cúpula do PT está preocupada com o crescimento no Congresso do movimento pró-anistia. Uma anistia que inclua Bolsonaro passar, será vista internacionalmente como uma vitória de Donald Trump de que o STF e o governo Lula perseguem o ex-presidente. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está preparando um texto alternativo atingindo apenas quem já foi condenado. Alcolumbre não quer colocar Bolsonaro no rol dos que serão brindados com a anistia. Hugo Motta está encostado na parede.

Disparada das ações

A súbita elevação com as das ações da Casas Bahia acendeu o sinal de alerta da CVM. A autarquia deverá abrir um processo para averiguar movimentações atípicas com o papel da rede varejista. No final de agosto, começo de setembro, as cotações subiram mais de 50%. Nos 12 meses anteriores, o papel acumulava uma queda de 45%, o que aumenta a estranheza sunita valorização. à CVM já teria mapeado as instituições financeiras que mais operaram com ações da Casas Bahia. A autarquia limitou-se a dizer que "acompanha e analisa informações, tomando medidas cabíveis, se necessário". À medida que as cotações começaram a subir, gestoras que vinham apostando em queda, zeraram rapidamente suas posições. A CVM ainda não se convenceu.

"Nuvem soberana" 1

Enquanto atacava o presidente Donald Trump do palanque que nunca abandona, Lula fechava os olhos à contratação, por 36 meses, do direito de uso da plataforma americana Cloudera pela estatal Serpro Serviço Federal de Processamento de Dados, para a criação da "Nuvem de Governo", com objetivo de "garantir privacidade e controle de dados do Estado". Incapazes de desenvolver a solução, os petistas optaram por comprar dos americanos a lorota grotesca de "nuvem soberana".

"Nuvem soberana" 2

Os mais irônicos recomendam "evitar risadas": o pregão para comprar a plataforma Cloudera por meio do programa Managed Service Providers (MSP) será no próximo dia 12. Diante do agravamento estimado das sanções, basta a Casa Branca desligar a Cloudera e a nuvem saberá que nada tem de "soberana". O objetivo da lacração chamada "nuvem soberana", a cargo de Serpro e Dataprev, é "proteger" os dados mais "sensíveis" do governo. Os petistas não percebem - que "soberania digital" exige investimento em tecnologia e qualificação - que eles não têm.

Mistura Fina

Já está operando no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, um raio X de dupla visão, scanner corporal com tecnologia de imagem avançada e detecção de traços de explosivos. O que ninguém sabe é quem pagou pelo super-equipamento, até mesmo algumas figuras do próprio staff do aeroporto. Aí, surpresa: generosamente, foi uma doação de US$ 2 milhões (perto de R$ 10 milhões) do governo dos Estados Unidos. Não veio junto nenhum bilhetinho em formato de coração de Donald Trump.

Novo episódio protagonizado por Donald Trump: ele ameaça usar instituições americanas contra outros países em defesa dos aliados. Agora, promete retaliar a União Europeia por causa de uma multa imposta ao Google. O bloco europeu puniu a plataforma em 3 bilhões de euros por abusar de sua posição dominante e prejudicar a concorrência em publicidade digital. Trump é aliado da big tech e ameaçou adotar sanções com base na Seção 301 da Lei do Comércio americana, mesmo expediente usado contra o Brasil, contra o qual se diz "muito irritado". Para quem não sabe: quando está "muito irritado", Trump vai jogar golfe.
 
Jornalistas de boa memória estão lembrando que, num dia como o Sete de Setembro de domingo (7), Bolsonaro, então presidente chamou as eleições de "uma farsa", disse que não cumpriria mais ordens da Justiça e que só sairia do poder "preso ou morto". E usou a data para atacar a democracia e o Supremo. Aconteceu em 2021 quando Bolsonaro amargava queda de popularidade  no primeiro discurso do dia, anunciou um ultimato para todos os que estão na Praça dos Três Poderes". Aí, novo ataque a Alexandre de Moraes: "Ou o chefe desse Poder enquadra o seu ou esse Poder pode sofrer aquilo que nós não queremos". Tarcísio de Freitas, na época, era seu ministro.

O filme indicado pela Academia Brasileira de Cinema para tentar uma vaga entre os que concorrerão ao Oscar de 2026 deverá ser anunciado dia 15. O favorito é "O agente secreto", de Kleber Mendonça Filho, premiado em Cannes. Mais: o vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro, "Ainda estou aqui", de Walter Salles, já arrecadou, em bilheteria, US$ 36,1 milhões em todo o mundo, segundo dados do site OMDb.
 
In - Pulseiras com pérolas
Out - Pulseiras com berloques

