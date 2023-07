Fim de linha para o Kia Cerato e novidades na linha Mercedes-Benz e Honda

Em a de minhas buscas por novidades, entrei no site da Kia, mesmo não tendo mais concessionária em Campo Grande, estão com carros super atualizados, e notei que o sedã da marca havia "desaparecido", então creio que em breve deve vir novidade elétrica ou híbrida da marca para o país. Em nota, a Kia do Brasil divulgou que por enquanto as vendas do sedã estão pausadas.



A Honda mostrou a nova Bros 160, sua trail de entrada, com poucas mudanças, a novidade mesmo fica por conta da "roupagem" da moto, novas cores e adesivos. O preço sugerido atualmente é de R$18.686,00.

A Mercedes-Benz apresentou a nova A200 AMG line, o hatch agora vem em versão única, e tem preço sugerido de R$344.900 e conta com motor 1.3 turbo, que rende até 164cv.



E a dica da semana, comento sobre a baixa qualidade do nosso combustível, e ainda comento do teste da semana, se liga no vídeo abaixo: