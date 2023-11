Em meio à crise climática, aliados do governo querem liberar à força o asfaltamento da BT-319. Os estudos mostram que a pavimentação de rodovias favorece a grilagem de terras e acelera o desmatamento ilegal da floresta.

Mais: na pratica, os analistas acham que liberar esse tipo de obra é a mesma coisa que contratar novas secas, iguais ou piores que a atual. A ministra Marina Silva (Meio Ambiente) é contra e o presidente deveria apoiá-la mesmo contrariando aliados.



“Fiz um acordo com o PP, com o Republicanos. Acho que é direito deles dirigir o governo, ter espaço no governo. Eles, juntos, tem mais de 100 votos e eu precisava desses votos para continuar governando”, de LULA // sobre acordo com o Centrão. Escreva a legenda aqui

In – Milkshake de vaca preta / Out – Milkshake de cerveja

Mais um

halloween

O final do mês de outubro, bem próximo do Dia das Bruxas, é a data preferida para as celebridades promoverem suas festas de halloween. Uma dessas foi da super modelo (e a mais bem paga) Kendall Jenner que juntou um monte de famosos no Chateau Marmont de West Hollywood. Ela e a irmã Kylie Jenner (primeira foto) encarnaram os personagens Sugar e Spice, do filme Batman Eternamente vividas por Drew Barrymore e Debi Mazar. Entre tantos convidados estavam sua irmã Kim Kardashian e sua filha North (segunda foto) , de 10 anos, inspiraram suas fantasias no filme As patricinhas de Beverly Hills; e a irmã mais velha Kourtney Kardashian, que está na reta final de sua terceira gravidez, a primeira do relacionamento com Travis Barker se fantasiaram de Lydia Deetz e Beetlejuice do clássico filme de Tim Burton Beetlejuice - Os Fantasmas Divertem-Se; o casal Justin e Hailey Bieber optaram por um lado mais lúdico e infantil se vestindo Bambam e Pedrita, os filhos de Barney e Fred, dos Os Flinstones, icônico desenho dos anos 70.

Não falam a

mesma língua

O ministro Fernando Haddad (Fazenda) tentou demonstrar um certo entrosamento com que Lula disse sobre a desnecessidade de zerar o déficit fiscal, mas não conseguiu. Sentia-se desmoralizado diante da declaração do presidente travestido de comentarista de economia sobre a meta fiscal de 2024. Haddad é um dos raros ministros com boa imagem no mercado e boas relações com os demais Poderes. O presidente, do seu lado, acha que está certo em avisar todo mundo do que fará quando as projeções do plano econômico não derem certo. E está errado quando diz que “não acontecerá nada, absolutamente nada”. Ele está mais preocupado em voltar a viajar. Acha que o acerto feito com o PP e Republicanos foi um grande passo: 100 votos novos na Câmara – o que é excesso de otimismo. Dia 28 ou 29 viaja para os Emirados Árabes, depois participa da COP28 que discutirá o clima e ainda passa na Alemanha na volta. Haddad acha, só que não fala, que não é hora de viajar. Acha que deveria se dedicar ao país – e não atirar contra.

Abrindo espaço

O Grupo Globo, principalmente a TV, está cada vez mais abrindo espaço para os diversos gêneros, raça e com diferentes tipos de religião entre outros. A Globo, que assim como as outras emissoras vêm perdendo espaço, para as plataformas de streaming quer divulgar a diversidade. Depois de promover várias novelas com protagonistas negros, começa a recrutar transgêneros para integrarem seus trabalhos. Já ganharam espaço Carol Marra, Nany People, Maia, Bernardo de Assis, Glamour Garcia, Tarso Brant entre outros. A primeira a ter um espaço maior foi Maria Clara Spinelli (à esquerda), que interpreta Renée, uma das protagonistas no remake de Elas por Elas. A próxima será Aretha Sadick (à direita), que protagonizará a série de terror Reencarne, do Globoplay. E cada vez mais a emissora carioca investirá nesse conteúdo.

Brasil na reserva

México e Brasil interromperam negociações diplomáticas que vinham mantendo para as mudanças no Acordo de Complementação Econômica, firmado em 2002, para produtos não automotivos. A suspensão foi pedida pelo México, que tem outras prioridades. Hoje, as atenções do presidente Andrés Obrador estão concentradas na negociação de um acordo de livre comércio com a Coreia do Sul. O governo brasileiro queria incluir novos setores no tratado com o México para um universo de cerca de 800 posições tarifárias.

Estremecidos

Não convidem para o mesmo jantar o ministro Fernando Haddad, da Fazenda, e o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Eles nunca tiveram relações amistosas, apenas um comportamento protocolar. Agora, Haddad descobriu que Costa vinha torpedeando o projeto econômico dele e acha que o homem da Casa Civil (tem outros desafetos no governo e fora dele) teria até aconselhado o presidente para seus comentários sobre déficit fiscal. Rui sonha com a Presidência e vê em Haddad uma (grande) pedra no caminho.

“De permuta”

Lula que, com o acordo fechado notadamente em cima da Caixa Econômica com o PP e Republicanos, “os partidos poderão governar um pouquinho”. No caso do PP, a hipótese é rara: Ciro Nogueira, presidente da legenda, bate pesado no Chefe do Governo, quase diariamente. Os analistas têm dúvidas: o Centrão conquistou Lula ou Lula conquistou o Centrão? O petista, que quer continuar viajando, tenta construir uma “democracia de permutas” que, bem monitorada (não que seja o caso de Lula), pode fazer o país andar. Não há paralelo de uma onda reformista pós-reabertura e o horizonte ainda é nublado. Arthur Lira acha que está cumprindo sua parte: na semana passada, o governo aprovou a taxação de fundos exclusivos e offshore, fundamentais para o cumprimento do arcabouço fiscal.

MOEDA DE TROCA

Lula entregou a Caixa Econômica ao Centrão: é uma moeda de troca decisiva para destravar um dos projetos mais nevrálgicos do país, a reforma administrativa. O acordo está fechado entre ele e Arthur Lira sobre a garantia de aprovação da proposta que o governo vai enviar nas próximas semanas ao Congresso. Lira jura que já tem 23 frentes parlamentares apalavradas com a aprovação ou discussão da minuta da reforma que dorme a sono solto na Câmara. O Planalto usará projetos de lei, nada de emenda constitucional. Até porque os projetos devem passar rapidamente: tem uma eleição na próxima esquina.

Sufoco na Zona Franca

O risco de desabastecimento de componentes para as empresas da Zona Franca de Manaus virou assunto de Estado. O vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin e o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, discutem plano emergencial para garantir o fornecimento de insumos, afetados pelas secas nos rios da Amazônia. As tratativas envolvem também o governador do Pará, Helder Barbalho. A solução encontrada é ampliar a distribuição de cargas a partir do Porto de Vila Conde, em Barcarena (PA). Os insumos estão sendo enviados a Manaus por barcas, com capacidade de apenas 10% do volume de um cargueiro.

RELAÇÃO ENGASGADA

A embaixada argentina em Brasília vai enviar uma reclamação formal ao Itamaraty pela decisão do governo brasileiro de mudar as regras para travessia da fronteira entre Puerto Iguazú e Foz do Iguaçu. É o caso de mudar uma legislação que nunca existiu ou foi regulamentada. Os argentinos e estrangeiros que cruzam a Ponte Tancredo Neves são obrigados agora a cumprir ritos de imigração. Antes, tudo era liberado até 24 horas. Para acertar a imigração, a fila de espera é de três horas, por falta de agentes da Polícia Federal.

“Veste Prada”

Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal: as redes sociais estão exibindo uma indiscreta foto dele sentado numa poltrona no interior da loja Prada, lendo uma revista, num dos shoppings de São Paulo. Pelas bolsas e sapatos de salto em exposição nas prateleiras e vitrines, a suposição é de que ele estava esperando alguma compra de sua mulher. Na foto, um bem humorado título que lembra o famoso filme: “O Diabo veste Prada”. Lá uma bolsa Galleria de couro Saffiano custa R$ 26 mil e pode ser paga em 12 parcelas de R$ 2.166,67.

PLANETA REVOLTADO

Em seu programa semanal de rádio, na semana passada, Lula descreveu a seca na Amazônia como “uma demonstração de que a questão climática é mais séria. O planeta está se revoltando. O planeta está dizendo: ‘Não me destruam, porque sou capaz de destruir vocês antes’. E o ser humano precisa pensar nisso”. A seca já afeta mais de 600 mil pessoas no Amazonas. O Rio Negro, que banha Manaus, vive a maior vazante em 121 anos de medição. Tudo isso será parte do discurso de Lula na COP28, em Dubai.

MISTURA FINA

O MINISTRO Alexandre de Moraes (STF) determinou que a empresa israelense Cognyte informe a lista de todos os órgãos brasileiros que utilizaram a ferramenta First Mile. O objetivo é que a PF investigue quem, além da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) operou o sistema secreto com capacidade de monitorar, sem autorização judicial, os passos de até dez mil pessoas por ano. A agência pilotou o First Mile durante três anos do governo Bolsonaro.

A CEMIG – Companhia Energética de Minas Gerais quer puxar a fila de captações privadas em 2024. A empresa prepara uma emissão de green bonds para o início de 2024 e a operação seria da ordem de R$ 1 bilhão. Os títulos serão rastreados em projetos de geração renovável. Desta vez, o lançamento será realizado pela própria companhia, diferentemente da colocação de R$ 300 milhões de debêntures verdes concluída em junho último, feita por meio da subsidiária Cemig GT.

COMO Valdemar Costa Neto, dono do PL, insiste em lançar a candidatura do general Walter Braga Netto à prefeitura do Rio (ele comandou a intervenção militar lá no governo de Michel Temer), acabou encomendando uma pesquisa doméstica para avaliar as chances do militar. Aí, complicou: os entrevistados acharam que Braga Netto deveria, antes de ser candidato a alguma coisa, explicar os resultados de sua ação no comando da intervenção militar na segurança do estado.

A SAÍDA de cena (temporária) de Lula por conta de suas cirurgias e sua recuperação, por quase um mês, revelaram a total dependência do governo ao presidente. A avaliação de aliados do primeiro time foi de que, sem Lula a todo vapor, mesmo cometendo desastradas situações (e falações), várias áreas do governo praticamente pararam. Voltaram a funcionar depois que ele voltou ao Planalto, mesmo promovendo novos desastres como a do recente episódio do déficit fiscal.

UTILIZANDO uma expressão antiga – “Fazendo a festa” – é o que Gilberto Kassab, presidente do PSD, vem conquistando no interior de São Paulo, quintuplicando o número de prefeituras sob seu comando desde o começo do ano. Kassab, secretário do Governo de Tarcísio de Freitas, já controla 329 cidades, pouco mais da metade dos municípios paulistas. Em 2020, o PSD era a terceira maior força política do Estado, com 65 prefeitos. O PSDB fez caminho contrário: dos 240 prefeitos que tinha em 2021, sobraram apenas 42 (a maioria se bandeou para o PSD).

O NOVO presidente do STF, Luís Roberto Barroso, já havia cantado na festa na noite de sua posse na Alta Corte e, à certa altura, subiu ao palco e cantou Aquarela brasileira ao lado de Diogo Nogueira, atração especial. Deve ter gostado da experiência: agora, voltou a cantar durante uma festa de advogados. Desta vez, tinha a seu lado o ministro do STF, Luiz Fux e o artista Michael Sullivan. Os três capricharam na interpretação de Um dia de domingo.

