"Foi um álibi para poder fazer compras, para poder gastar o dinheiro do contribuinte",

Grande festival



No último final de semana aconteceu a 12ª edição do Lollapalooza Brasil, um festival que tem diversos gêneros musicais, que hoje, não abrange somente estilos rock alternativo, heavy metal, punk rock e grunge. O público (cerca de 240 mil pessoas nos três dias – sexta, sábado e domingo) vibrou com muitas atrações e a cantora SZA, que venho pela primeira vez no Brasil, foi escolhida como o melhor show do festival. A despedida dos Titãs e Gilberto Gil também arrancaram muitos a aplausos. Entre tantos artistas que subiram ao palco e as que ficaram no camarote ou na pista estavam, da esquerda para à direita, Manu Gavassi, que pela primeira vez subiu ao palco do Lollapalooza, se emocionou e claro prestou uma homenagem, aplaudidíssima para Rita Lee; a jornalista Anne Lottermann, que ainda espera uma oportunidade na Band; Bruna Marquezine que chamou a atenção com seu look transparente e por ganhar um abraço do cantor mexicano Omar Apollo durante o show; Alessandra Negrini, que chama atenção por sua aparência apesar da idade (53 anos); e Elisa Annenberg-Paglia (filha dos jornalistas Sandra Annenberg e Ernesto Paglia).

O que ele ganha apoiando Putin



O aplauso do PT à mais uma vitória de Putin na Rússia não ficou apenas na “nota de saudação”, assinada pelo secretário de Relações Internacionais do partido, Rômenio Pereira, que classificou a eleição fraudulenta de “feito histórico”. Também o próprio presidente Lula enviou carta ao ditador russo e preferiu não dar publicidade. Alguns dias antes, o Chefe do Governo brasileiro minimizou a morte do maior rival político de Vladimir Putin, Alexei Navalni, provavelmente assassinado enquanto estava sob custódia do governo da Rússia. Ninguém sabe exatamente, especialmente diplomatas e governantes ocidentais, o que Lula e o Brasil ganham com essas manifestações de louvor não apenas a Putin, mas igualmente a outros ditadores como Nicolás Maduro ou Daniel Ortega (fora terroristas do Hamas). O próprio Lula também só consegue justificar com uma provocação aos Estados Unidos e Europa. Deve alimentar – mais – seu ego.

Lula processado



E nem poderia ser diferente: Jair Bolsonaro e sua mulher Michelle acionaram a Justiça contra Lula para pedir retratação depois do governo encontrar 261 móveis no Alvorada que estavam ‘desaparecidos’. No Juizado Especial Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o casal pede indenização de R$ 20 mil a ser direcionada a entidade beneficente Instituto Carinho. Os advogados querem retratação com coletiva de imprensa no Alvorada, na GloboNews e nos canais de comunicação do governo federal. Detalhe: desde setembro de 2023, Lula e Janja já haviam encontrados os móveis. Estavam no mesmo Alvorada.



Desmitificando a nudez



A atriz e ex-BBB Grazi Massafera em entrevista à revista Ela, diz que tem trabalhado muito, que está exausta, mas feliz. Apesar da nova versão da novela Dona Beja, estrear somente no ano que vem na plataforma de streaming Max (ex-HBOMax) ela está em pleno vapor na gravação da trama. Sobre as cenas de nudez, Grazi é direta: “Venho desmistificando a nudez para não caracterizá-la apenas como provocativa e sensual. A cena no cavalo é um dos maiores clássicos de ‘Beja’ original. Tem nudez, sim. E parte da história da personagem é não se sujeitar às regras. O corpo feminino é libertador e não pode ser apenas sexualizado. Não tenho receio, desde que faça sentido para a personagem. Estou entregue e muito dedicada a ela”. Quem está com saudade da loura poderá vê-la nas telonas no filme Uma família feliz, de José Eduardo Belmonte, em cartaz nos cinemas a partir de 4 de abril.



A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), ainda muito ligada a Jair Bolsonaro, apesar dos problemas criados ao levar o hacker Walter Delgatti Neto para uma reunião com o então presidente, fez pesquisa sobre sigilo de informações do governo (Lula decretou sigilo por 100 anos a 1.338 pedidos de informação). Resgatou vídeo do petista onde ele diz que “quem é honesto não precisa de sigilo”. E ainda acrescenta que “se é bom, não precisa esconder”.



Cassação da Enel



A situação da Enel no Brasil é mais do que complicada. O ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) está discutindo com o presidente da Aneel, Sandoval Feitosa Neto, a cassação do contrato de concessão da companhia italiana em São Paulo, seu maior negócio no país. A área técnica do Ministério já entregou a Silveira um minucioso relatório com critérios operacionais para embasar a eventual caducidade da licença. Silveira está uma fúria com a demora e incapacidade da Enel de equacionar seguidas interrupções no fornecimento de energia em São Paulo. Desde que assumiu a distribuição de energia do estado paulista, em 2018, a Enel já recebeu R$ 157 milhões em sanções da Aneel.



“Foi um álibi para poder fazer compras, para poder gastar o dinheiro do contribuinte com irresponsabilidade porque, na verdade, são capitalistas travestidos de socialistas”,

de MICHLLE BOLSONARO // em evento do PL Mulher criticando a postura de Lula e Janja que havia acusado ela e marido Jair Bolsonaro de roubo.



GUERRA NA SECOM - 1

A primeira-dama Janja da Silva quer ter maior interferência na Secom, especialmente nas contas da pessoa de Lula. Hoje são controladas por José Chrispiniano, responsável pelas postagens de Lula no X (assessora Lula desde 2011), Ricardo Stuckert, trabalha com Lula desde o primeiro mandato e responde por postagens no Instagram e Bruna Rosa, contas institucionais do governo nas redes, contratada em 2018, quando se aproximou de Janja. A primeira-dama quer passar todas as contas pessoais de Lula para ela, que deixaria a subordinação a Paulo Pimenta.



Guerra na Secom - 2

Depois das últimas pesquisas onde Lula perdia popularidade, o marqueteiro Sidônio Palmeira, que fez a campanha do petista em 2022 e trabalha para o PT, conversou com Lula no Alvorada e também manteve reunião com Pimenta. Sidônio chegou a ser convidado para comandar a Secom, antes da posse e recusou. Outro dia, a conta pessoal de Lula no Instagram publicou imagens de Lula correndo no Alvorada, o que foge do rotineiro o perfil. Teve quase um milhão de curtidas. Há quem aposte que foi resultado da interferência do marqueteiro. Os mais veteranos apostam que mexer em Chripiniano e Stuckert será impossível.

TRAGÉDIA EM MANAUS

Em seus depoimentos, Eduardo Pazuello, deputado federal, general da reserva e ex-ministro da Saúde, foi citado por Mauro Cid como uma das figuras que tratavam o plano de golpe de estado com Jair Bolsonaro. Só que agora acaba de virar investigado por uma das maiores tragédias da pandemia: mortes de pacientes nos hospitais de Manaus por falta de oxigênio. Entre 14 e 15 de janeiro de 2021, devido à negligência de Pazuello e do então presidente, 31 pessoas morreram sem conseguir respirar (Bolsonaro ainda imitou o que lhes acontecia num vídeo). O relator do inquérito é Gilmar Mendes (STF).



Para emagrecer

Com tirzepatida como princípio ativo, uma caneta chamada Mounjaro, que produz rápidos e grandes resultados para quem quer emagrecer, virou febre em Brasília, especialmente nos corredores do Congresso e até do Supremo. Conhecidas figuras tem conseguido perder em média 25 quilos em três meses, embora provoque efeitos colaterais como diarreia, febre, insônia, dores no corpo e outros. A tirzepatida é uma substância semelhante à semaglutida, presente nos medicamentos Ozempic e Wegaovy. Foi aprovada pela Anvisa para tratamento de diabetes em 2016, mas ainda não chegou ao Brasil.

NÃO PODE VOAR

O jogador Neymar Jr. está temporariamente impedido de usar seu helicóptero de luxo avaliado em R$ 50 milhões. A aeronave está com seu Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade vencido. Segundo a Agência Nacional da Aviação Civil, o Certificado precisa ser apresentado a cada três anos. A aeronave foi comprada pela empresa do jogador em maio de 2019. É um Airbus BX 117 D-2, pesa 3,7 toneladas, autonomia para voos noturnos e capacidade para 10 pessoas, incluindo o piloto. Tem bancos customizados com o símbolo do Batman, o super-herói favorito de Neymar.



MISTURA FINA

O PRESIDENTE do STF, Luís Roberto Barroso, sugeriu a criação de uma corte especial para os crimes dos políticos. Demais integrantes do Supremo não gostaram da ideia que acabaria criando um super juiz. Alguns lembram que, quando criaram o Superior Tribunal de Justiça na Constituinte, os ministros do STF ficaram contra para não perder o poder. Hoje, o STJ tem uma estrutura maior que o Supremo, que antes julgava tudo. A ideia de Barroso criou um conflito de competência interna.

O BANCO do Brasil decretou intervenção no processo de recuperação judicial da 123 Milhas. A indicação do KPMG para assumir a auditoria da empresa é atribuída a gestões do BB junto ao Judiciário. A justiça mineira determinou a contratação da auditoria e a troca de um dos escritórios da advocacia à frente do plano de recuperação judicial. O BB é o maior credor da plataforma de viagens, com mais de R$ 450 milhões a receber – e estava insatisfeita com a condução do processo.

AINDA a batalha interna na Secom: Janja sempre quis ter maior poder de ação nas postagens até antes da campanha eleitoral. Ela diz que “é normal ter opinião sobre as redes”, mas “as decisões são de Lula e Pimenta. No livro Janja – A militante que se tornou primeira-dama” está relatado que a jornalista Nicole Briones, que era responsável pelas redes do petista desde sua prisão em 2018, foi demitida no fim de 2021 por desavença com Janja.

DEPOIS de uma deputada do PSOL protocolar a criação da “Frente Parlamentar do Livro, da Leitura e da Escrita”, já são 266 frentes parlamentares em funcionamento no Congresso Nacional na atual legislatura. O ano na Câmara e no Senado nem bem começou e neste ano já foram criados três grupos, entre eles, o “de apoio ao acolhimento humanitário de migrantes e refugiados” e outro, em defesa do “empreendedorismo rural”. Dois deputados dos espertos lideram 10 frentes parlamentares, cinco cada um: Felipe Carreras (PSB-PE) e Celso Russomano (PP-SP). Temas de suas frentes: defesa da ação civil, nutrição, defesa da moto peças e até Polícia Federal.

NO judiciário não são pouco os casos de servidores e agregados que quebram o teto salarial estabelecido pela Constituição. No Conselho Nacional de Justiça, o conselheiro Marcos Vinicius Jardim Rodrigues, que representa no CNJ a Ordem dos Advogados, tem, desde 2023, rendimentos brutos entre R$ 41,3 mil (março) e R$ 83,4 mil (dezembro). De janeiro de 2023 a fevereiro, o conselheiro Rodrigues ganhou R$ 686,1 mil.

