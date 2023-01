Foi um pecado o último encontro entre Messi e Cristiano Ronaldo acontecer na Arábia Saudita, num confronto entre duas ditaduras. Todo o respeito à cultura árabe. Nenhum aos governos autoritários. Máxima reverência à história dos dois maiores gênios do futebol no século 21.

Cristiano Ronaldo x Messi se enfrentaram pela 37ª vez, com 17 vitórias do argentino, 11 do português e nove empates. Vê-los em campo, um contra o outro, por 15 anos, está para esta geração como assistir a Pelé x Garrincha no Maracanã para quem viveu a magia das décadas de 1950 e 1960.

O primeiro duelo, Manchester United 0 x 0 Barcelona, era semifinal de Liga dos Campeões, 23 de abril de 2008, data em que a manchete da Folha era: "Terremoto assusta São Paulo." O tremor de 5,2 pontos espalhou-se, metaforicamente, por todo o mundo. Não houve quem não acelerasse o coração em dia de Manchester United x Barcelona (três vezes), Portugal x Argentina (duas vezes), Juventus x Real Madrid (uma vez) e Barça x Real, 30 clássicos.

Há inúmeras razões para alguém se apaixonar por futebol. A camisa de um clube, o gigantismo de um estádio, bandeiras tremulando, um gol de placa, sobretudo, um ídolo.

A quantidade de gente que assistiu a Pelé, e chorou com sua morte, revela isso. Também a dor dos vascaínos que tiveram Roberto Dinamite como a razão de se vestirem com uma cruz de Malta no peito.

Quantas crianças e adolescentes compraram ingressos, em qualquer lugar do planeta, viraram consumidores de camisetas ou simplesmente sentaram-se diante de uma televisão para assistir a qualquer partida, porque se encantaram com Messi e Cristiano?

Bem que o amistoso entre Al Nassr x Paris Saint-Germain, representantes do governo saudita contra o clube qatariano com sede na França, poderia ser um Barcelona x Real Madrid, no Camp Nou. Em Riad, CR7 contará com a gentileza do governo para ter abençoada sua união com Georgina Rodriguez, sua namorada.

Pelas leis sauditas, homem e mulher não podem viver juntos na mesma casa sem serem casados. Georgina é mãe de dois filhos de Cristiano e a decisão é bem-vinda, só não deveria ser exceção.

Modelo de nacionalidade espanhola, ela nasceu na Argentina, como Messi. Equívoco pensar que a maior parceira e o maior rival do português vieram do mesmo país, porque Messi sempre foi ao mesmo tempo antagonista e referência para Cristiano.

A recíproca é verdadeira. Nos livros desta época do futebol, sempre haverá referências a Cristiano, quando se falar de Messi, e também o inverso.

A Anistia Internacional pede a Cristiano que se posicione sobre a ditadura saudita e Messi também está no papel de garoto-propaganda do governo autocrático do Qatar. É a página nebulosa de uma trajetória esplendorosa.

Cristiano Ronaldo ainda sonha disputar a próxima Copa, e não duvide de que Messi também possa fazê-lo, embora seja improvável. Mesmo assim, é justo pensar que o encontro foi o derradeiro de uma era dourada. Pelo menos como profissionais.

Com todo o brilho do amistoso no estádio Rei Fahd, a bola pedirá um encontro de despedida, quando as duas carreiras tiverem terminado.

Quem sabe um amistoso no Camp Nou e outro no Bernabéu, um com a camisa do Barcelona e outro do Real. Em tese, a era Cristiano x Messi terminou nesta quinta-feira (19).