"Fugiu da crise do Carnaval e embarcou com uma supercomitiva"

Ex-deputado Deltan Dallagnol sobre viagem de Lula à Índia com (outra) grande comitiva

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

21/02/2026 - 07h00
Caçada a auditores gera crítica ao chefe da Receita

Auditores e ocupantes de cargos de destaque na Receita Federal demonstram crescente insatisfação com Robinson Barreirinhas, o secretário do órgão. Ele não é do quadro da Receita, é procurador da prefeitura de São Paulo e advogado. Consideram-no pouco técnico e excessivamente alinhada a Fernando Haddad e a Lula (PT). Além disso, é acusado de não fazer a defesa institucional dos quadros da Receita nos vazamentos da dados de ministros do STF e seus familiares.

Precipitação

O clima ficou pior após as acusações, consideradas apressadas por integrantes da carreira, de auditores acessando dados sigilosos.

Trapalhada do Pix

O mal-estar não é recente. Começou na denúncia de taxação do Pix, prejudicando pequenos contribuintes, trabalhadores informais.

Saindo da toca

Os servidores também criticaram o envolvimento da Receita no debate público, com a divulgação sucessiva de notas à imprensa.

Órgão é técnico

Para auditores, muito ciosos da discrição e do papel de servidores de Estado, a direção extrapolou o caráter estritamente técnico da Receita.

Nos EUA, software detecta conflito de interesses

A Suprema Corte dos Estados Unidos continua dando lições de conduta ética. Acaba de adotar um software que auxilia os ministros a identificar possíveis conflitos de interesses. Esse software, que faz falta em certas cortes supremas, compara dados sobre advogados e partes em disputa com informações sobre os gabinetes dos magistrados. As “verificações automatizadas de impedimento” complementarão os procedimentos já existentes no tribunal que analisam possíveis conflitos de interesse.

Simples assim

Outra lição americana: o software não custou bilhões, foi desenvolvido por funcionários do seu Departamento de Tecnologia da Informação.

Código sem demanda

Nem precisava, mas a Suprema Corte adotou seu primeiro código de conduta em 2023, inspirado no comportamento ético dos próprios juízes.

Imparcialidade

O código determina que juízes devem se declarar impedidos em casos nos quais sua “imparcialidade possa ser razoavelmente questionada”.

Esses sindicalistas...

A CPMI do INSS vai analisar a quebra de sigilo bancário e fiscal de 11 associações e entidades sindicais, a pedido do relator Alfredo Gaspar (União-AL). Ao menos três delas têm ligação direta com a CUT e UGT.

Não será desta vez

A desistência de Daniel Vorcaro de dar a cara na CPMI do INSS provocou grande sensação de alívio nos quatro cantos da Praça dos Três Poderes. O temor (e a torcida, para a maioria) era de “carnificina”, caso o dono do Banco Master resolvesse, digamos, contar tudo.

Desculpas

Curiosas as alegações de Vorcaro para não viajar de São Paulo para Brasília, a fim de depor na CPMI. Disse que temia hostilidades durante voo comercial. E recusou carona no jato da PF: “Não sou criminoso”.

Propaganda apoteótica

O PL acionou o Tribunal Superior Eleitoral contra Lula pelo desfile-bajulação na Sapucaí. Para o partido, o evento foi uma “apoteótica peça de marketing político-biográfico e de ataque a opositores”.

Gabinete do disparo

Gustavo Gayer (PL-GO) protocolou pedido de informações à Secretaria de Comunicação da Presidência sobre disparos em massa no WhatsApp sobre o Imposto de Renda. Quer detalhes de custos da operação.

Estarrecedor

A ONG Transparência Internacional fez na sexta (20) duras críticas a Alexandre de Moraes, apontando “autoritarismo estarrecedor”. Mandou a PF interrogar o sindicalista que exerceu o direito de criticar a investigação e os colegas auditores punidos sem processo formado.

Amigo protegido

Na Índia, Lula voltou a defender o amigo e ex-narcoditador venezuelano Nicolás Maduro. Disse que a captura pelos Estados Unidos “não foi aceitável” e alegou que o tirano deveria ser julgado na Venezuela.

Terrorismo ucraniano

A revista alemã Der Spiegel confirma: foi obra de militares da Ucrânia a explosão da Nord Stream, linhas submarinas de transmissão de gás entre a Rússia e Alemanha, em 2022. A CIA sabia, mas não concordou.

Pensando bem...

...escândalo político é redundância.

PODER SEM PUDOR

Malícia política

Implacável líder da UDN, Carlos Lacerda interpelou ACM, da corrente “Chapa Branca” do partido, sobre uma visita dele ao “inimigo”, o presidente Juscelino Kubitschek. Ele confirmou o papo às dez da manhã e observou, cheio de malícia: “...antes de mim, esteve por lá, às sete horas, o Magalhães Pinto”. Referia-se ao presidente da UDN. “A raiva de Lacerda passou para o outro Magalhães”, divertiu-se ele, ao lembrar o caso no livro “ACM fala de JK”.

CLAÚDIO HUMBERTO

"O diabo faz a panela, mas não faz a tampa"

Marcel van Hattem (Novo-RS) após a escola de samba que bajulou Lula ser rebaixada

19/02/2026 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Diante do TSE omisso, agiram os juízes do Carnaval

Enquanto magistrados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e os membros do Tribunal de Contas da União (TCU) ignoraram e autorizaram, por omissão, a propaganda eleitoral de Lula no desfile da escola Acadêmicos de Niterói bajulando o pré-candidato à reeleição Lula (PT) em pleno ano eleitoral, coube aos juízes do Carnaval do Rio tomar providências, batendo o martelo para rebaixar a escola que fez o pior desfile do ano.

Papagaiada

A escola faturou alto, mas teve problemas na dispersão, alegorias ruins e presas na saída e até atrapalhou o andamento de outras escolas.

Foi no mérito

Foi muito apertada a distância entre as escolas, separadas por décimos na pontuação, mas a escola de Lula, não: ficou a 3 pontos da penúltima.

Executivo gostou

Um dia após a apresentação, o Palácio do Planalto defendeu o desfile e lembrou que nem TSE, nem TCU viram problemas. Não quiseram ver.

Sidônio na mira

Além de pagar mico pela presepada, Lula ainda corre o risco de ver sua candidatura anulada na Justiça. Deve ir atrás do autor da ideia de jerico.

STF entre medo de Moraes e o conforto da proteção

Declarações de ministros do Supremo Tribunal Federal, sob a condição do anonimato, recém-divulgadas, revelam uma queixa comum: o medo de Alexandre de Moraes. Até eles. Mas, se há esse temor, evidenciado por decisões jamais contestadas, a maioria do STF se sente “confortável”, para dizer o mínimo, com o temor maior imposto a críticos da Corte e ao jornalismo investigativo, que, em larga medida, tem feito o que deveria ser investigado pela Procuradoria Geral da República (PGR).

Viva o jornalismo

O jornalismo investigativo revelou do contrato milionário do Master com a esposa advogada de Moraes e o espantoso caso do resort Tayayá.

Só nos cochichos

O inquérito na Receita acabou trincando a sensação de medo e conforto dentro e fora do STF, e Moraes passou a ser criticado, mas, em off.

Saindo da toca

Vários juristas disseram ao Estadão que inquérito de Moraes na Receita viola o devido processo legal e usurpa a competência da 1ª instância.

Deuses emitem sinais

Lula (PT) recebeu vários sinais dos deuses do carnaval e, supersticioso como é, deve estar com as barbas de molho: seu boneco caiu e perdeu a cabeça, que foi arrastada pelas ruas, não sem antes de alguém da própria escola defecar sobre a alegoria. E a escola, a pior, foi rebaixada. 

Dividir para multiplicar

Nikolas Ferreira (PL-MG), que convoca para os atos “Acorda Brasil” participará do protesto em Belo Horizonte, enquanto o pré-candidato de oposição Flávio Bolsonaro (PL-RJ) estará nas ruas do Rio de Janeiro.

Números falam alto

Moraes desconfiou de vazamento da Receita após o furo espetacular de Lauro Jardim, do Globo, apontado que o patrimônio de sua esposa subiu de R$24 milhões para R$79,7 milhões em um ano, entre 2023 e 2024. 

Menos é mais

Enquanto Lula (PT) e Taxadd aumentam impostos no Brasil, o presidente dos EUA, Donald Trump, assinou lei para cortar impostos sobre gorjetas, pensões e horas-extras dos americanos. Foi promessa de campanha.

Insensibiliade

O Itamaraty levou três longos dias para divulgar nota protocolar de pesar pelo falecimento da embaixadora Leda Lucia Martins Camargo, em Porto Alegre, dia 15. Ela foi uma diplomata querida e muito admirada.

De mal a pior

Lula e cia. fizeram até a OAB do Rio manifestar, quem diria, “veemente reprovação” ao desfile de propaganda eleitoral na Sapucaí e pelo “preconceito religioso”. A OAB nacional finge que já morreu.

Bem maior

Governador de Goiás e pré-candidato à Presidência, Ronaldo Caiado (PSD) aposta em união da direita para derrotar Lula: “Este ano vamos tirar o PT do poder e devolver o Brasil aos brasileiros de bem”.

Em todo o Brasil

O Acorda Brasil, protesto contra Lula (PT) e os ministros do STF Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, marcado para 1º de março, espera reunir mobilizações em todas as capitais brasileiras 

Pensando bem...

...o rebaixamento faz todo sentido, escola nunca foi o forte de Lula.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

O Fusca é o mesmo

Remexendo uns papéis, o então senador Cristovam Buarque (PDT-DF) encontrou o recorte de uma coluna de Danuza Leão, de 1993, noticiando uma visita de Lula a Brasília, tendo sido recebido no aeroporto por ele, ex-reitor da UnB, que depois o levou a compromissos em seu Fusquinha. O ex-ministro da Educação, que ainda tinha o carro, acha que o ex-operário já havia mudado muito: “Lula já não aceita carona em fusquinhas...”

CLAÚDIO HUMBERTO

"Descondenado brincando de ser presidente"

Ex-candidato a presidente Padre Kelmon sobre Lula em campanha no Carnaval

18/02/2026 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Propaganda já significa 50% dos gastos na Câmara

O ano legislativo mal começou na Câmara dos Deputados, mas as despesas com a “divulgação da atividade parlamentar” já representam quase a metade dos gastos de deputados federais na cota de exercício da atividade parlamentar, o “cotão parlamentar”. Apesar de terem voltado ao batente apenas dia 2 de fevereiro, deputados torraram R$13,2 milhões do cotão, sendo R$6,4 milhões (49%) para propaganda própria.

Plenas férias

Em janeiro, mês de férias dos deputados federais, o cotão custou R$12,3 milhões aos pagadores de impostos.

Carros alugados

Segundo maior gasto do cotão parlamentar, o aluguel de veículos de deputados federais representa cerca 19% (R$2,4 milhões) das despesas.

Comparação

Em 2025, deputados torraram R$240 milhões com o cotão parlamentar, pequena redução em relação aos R$ 251 milhões de 2024. 

Recorde absoluto

Senadores torraram R$35,8 milhões com o cotão parlamentar no ano passado, o maior valor de todos os tempos.

Omissão do TSE na Sapucaí repete padrão de 2022

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem muito a explicar, mas não fará, sobre haver fechado os olhos para o espetáculo abusivo do governo Lula (PT) na Marquês de Sapucaí. A Corte inclusive fez lembrar as decisões de 2022, acusada de censurar conteúdos da direita enquanto tolerava excessos da esquerda, em um padrão preocupante. O TSE até multou o então presidente Jair Bolsonaro por usar imagens do 7 de Setembro na TV, agora tolera propaganda pessoal de Lula paga por verbas federais.

Agora é tarde

Advogados eleitoralistas ingênuos acham que, na ressaca do carnaval, ministros se arrependeram da decisão unânime que avalizou o abuso.

Decisão criativa

Chega a ser engaçado lembrar que o TSE tornou Bolsonaro inelegível (“propaganda eleitoral antecipada”) por se reunir com embaixadores.

Ora, credibilidade

O TSE sabe que favorecer um lado, tornando instituições em ferramentas partidárias, arruína a credibilidade. Mas não sinaliza que luta contra isso.

Crítica virou bajulação

“Não faz sentido cobrar rigor histórico num enredo ou questionar a troca da crítica social pela bajulação na Sapucaí”, reagiu Michel Temer. “É triste ver a troca da ponte para o futuro por uma volta ao passado”, disse.

Saída de emergência?

A propaganda eleitoral de Lula na Sapucaí foi tão escandalosa que teóricos da conspiração estão desconfiados. Acham que Lula quer ser declarado inelegível para cair fora da disputa pela reeleição, em outubro.

Com direito a refrão

Como a Marquês de Sapucaí vaia até minuto de silêncio e é intolerante contra políticos oportunistas, não deu outra: o presidente petista foi vaiado e o povão gritou o refrão “Lula, ladrão, seu lugar é na prisão”.

Vai passar?

A CPI do Crime Organizado vai votar, na quarta-feira (25), convites aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Há também requerimentos para os senadores ouvirem parentes dos dois ministros, como a esposa de Moraes e os irmãos de Toffoli.

Quem explica?

O Ministério Público Federal levou seis anos (seis!) para arquivar denúncia anônima de “genocídio” contra Jair Bolsonaro durante a pandemia. O MPF “cozinhou” o quanto pôde essa presepada.

Humilhou geral

Para a deputada Bia Kicis (PL-DF), o desfile-comício para Lula (PT) na Marquês de Sapucaí “humilhou” o Tribunal Superior Eleitoral, rompendo com a legislação eleitoral “em pleno ano eleitoral”.

Explica aí

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado ouve, terça (24), o presidente interino da Comissão de Valores Mobiliários, João Accioly, para detalhar a fiscalização adotada no mercado e em torno do Master.

A pedido

O ministro do STF Alexandre de Moraes autorizou a visita do deputado Guilherme Derrite (PP-SP) ao ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão da Papudinha, em Brasília. Já está agendada para o próximo dia 25.

Pensando bem...

...propaganda eleitoral antecipada é um verdadeiro Carnaval.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Porqueira de advogado

Certa vez, na conferência no IX Congresso Brasiliense de Direito Constitucional, a ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, defendia a Federação e culturas regionais quando, bem-humorada, lembrou do ex-aluno que queria ser advogado para ganhar dinheiro e conhecer Miami. “O porqueira não conhece Mariana e quer ir para Miami!”, exclamou, bem-humorada, arrancando risadas da plateia.

