Ozempic está virando uma mania nacional (já acontece nos Estados Unidos): é um medicamento perigoso que ajuda a controlar a glicemia e perda de peso. E entre seus efeitos colaterais: de cara, pessoas não conseguem beber água e colocar um alimento na boca, sem sentir vontade de vomitar.

Mais: há piores relatos de pacientes que perdem a noção do tempo e memória, realizam ações, saem para jantar, conversam com familiares e amigos – e no dia seguinte, não conseguem se lembrar de nada que fizeram. fora do ar, estão sujeitas a cometer atos que jamais cometeria sem Ozempic.

In – Suco de limão com gengibre

Out – Suco de limão com alcachofra

Fotos: Reprodução



Mais do

que nunca

Ao completar 60 anos, ontem (11) a atriz e apresentadora Patricia Pillar festejou e repartiu em suas redes sociais seu desejo: “Agora, mais do que nunca, eu quero aproveitar cada momento da vida! E viver, para mim, é me deixar levar pelas surpresas e pelo mistério (e “mistério sempre há de pintar por aí...”). Também é continuar ao lado da liberdade, da igualdade e da preservação da natureza! Sou grata demais pelo meu caminho até aqui, por tanta gente que conheci, por tantos amigos que fiz, por minha família amorosa, pelos lugares que andei, e pelos personagens que me ensinaram tanto”. Longe da TV desde 2018 quando interpretou Cássia na série Onde Nascem os Fortes, tem se dedicado a outros projetos como a direção artística de ‘Quando a Noite Vem’ novo disco do cantor Zé Renato, com quem foi casada por 10 anos (gente madura é outra coisa). Com vários trabalhos em novelas, séries, teatro e cinema confessou que não se desliga tão fácil dos personagens. “Não desligo assim imediatamente, como um botão. Tem coisas que ficam com você para sempre. Para cada personagem, há um estudo, você trabalha emoções”.

Desgaste da imagem

das Forças Armadas

O ministro José Múcio Monteiro (Defesa) continua dizendo que as Forças Armadas, apesar de posições assumidas reservadamente por algumas de suas lideranças (sem qualquer resultado efetivo), não tiveram qualquer participação na tentativa de golpe evidenciada pelos acontecimentos de 8 de janeiro (2023). E trataram de manter posição constitucional no evento que relembrou o vandalismo nos Três Poderes no começo do ano. E por buscar uma nova imagem, as mesmas Forças Armadas proibiram manifestações oficiais pelos 60 anos da ditadura militar e não gostariam de ver o governo Lula enfiado em meio as ações que tragam de volta os desastrosos 21 anos. Lula também poderia ajudar na recuperação da reputação dos militares colaborando naturalmente para a descontaminação das Forças Armadas no governo Bolsonaro. Uma detalhada análise dos 122.563 veículos de todo o Brasil revela que o ex-presidente custou às Forças Armadas o maior desgaste desde a redemocratização.



De cara

Limpa



A atriz, modelo e ativista dos direitos dos animais Pamela Anderson, 56 anos, que ficou conhecida pela série S.O.S Malibu, mostrou que é uma mulher de coragem. Seguindo o tema da campanha de primavera / Verão 2024 da Proenza Schouler que busca a simplicidade posou sem maquiagem, aliás somente com um gloss transparente. “Com muita maquiagem e filtros, podemos perder de vista nossa aparência verdadeira. Ficar sem maquiagem é libertador e divertido, e um pouco rebelde também”. No início do ano Pamela já tinha demonstrado que seguiria um caminho mais minimalista. “Acho que ser pioneiro ou ser você mesmo é difícil em um mundo que está sempre lhe dizendo para ser outra coisa”.



Largada

No primeiro ano de Jair Bolsonaro referências às Forças Armadas e “golpe” cresceram na mídia nacional nada menos do que 1.085% em relação a 2018. E a cada nova ação do ex-presidente tentando demonstrar uma “aliança” dentre ele e os militares, ficava pior a imagem das Forças Armadas. No 8 de janeiro, foi descoberta uma “minuta de golpe”, a prisão do ex-ministro da Justiça Anderson Torres e os malabarismos do tenente-coronel Mauro Cid. Pronunciamentos desastrosos e provocadores de Bolsonaro como no Sete de Setembro, foram aumentando a tensão. O circo pegou fogo e o Capitão fugiu para a Flórida.



Mais um

O ministro Edson Fachin (STF) acaba de anular uma condenação de 24 anos de prisão que havia sido imposta ao ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto na Operação Lava Jato. Fachin determinou que o caso deve ser analisado pela Justiça Eleitoral do Distrito Federal porque Vaccari foi acusado de arrecadar propinas para utilizar em favor do partido. O ministro também seguiu a um parecer apresentado pelo ex-PGR Augusto Aras, que defendeu a competência da Justiça Federal. Detalhe: Vaccari e Delúbio Soares já estão em campo buscando assessorias de candidatos à prefeitura.

Ação bolsonarista

Chega a ser mais do que surpreendente passando a crime, o episódio de falsa filiação de Lula ao PL, partido presidido por Valdemar Costa Neto e que tem Jair Bolsonaro de “presidente de honra”, com as mordomias pagas pela legenda. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já determinou à Polícia Federal que investigue como aconteceu a ‘filiação’ (certamente colocada por adversários do presidente petista), que revelava que Lula passou a integrar os quadros do PL em São Bernardo do Campo, onde tem residência. Os dados falsos foram inscritos em julho de 2023 e o TSE não viu, tampouco o PT. E o PL se viu, não abriu a boca.

ACEITOU

Apesar de afirmar que gostaria de sem manter no setor privado o ex-ministro do STF Ricardo Lewandowski aceitou o convite para ser o novo ministro da Justiça do Governo. Lewandowski vai assumir justamente a cadeira de Flávio Dino, que está indo para o Supremo. Ambos assumirão suas novas funções no dia 1º de fevereiro. Ao anunciar o novo ministro Lula disse: “Nós acertamos que ele toma posse no dia 1 de fevereiro. Até lá o ministro Flávio Dino ficará cumprindo a função da forma magistral como ele tem cumprido”.

Férias

As más línguas andaram espalhando que o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, pediria demissão assim que Flávio Dino assumisse sua cadeira no STF. Nas redes sociais o número 2 da pasta, desmentiu o boato, garantindo que só pediu férias e estará na transição de entrada de Ricardo Lewandowski. Vale lembrar que Cappelli cumpriu duas missões fora do ministério: atuou como interventor na segurança pública do Distrito Federal após a tentativa de golpe em 8 de janeiro; e assumiu interinamente o comando do GSI após a demissão de Gonçalves Dias e antes de Marcos Antonio Amaro dos Santos assumir o cargo.

CARTA BRANCA

Ainda Cappelli: o número 2 do Ministério da Justiça espalhou que só aceitaria permanecer na Pasta se mantivesse o cargo de secretário-executivo. Em sua visão mudanças para a Secretaria de Segurança Pública, por exemplo, eram vistas como um rebaixamento. Só que há um porém em sua permanência: o ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski, só aceitou a nova função com a palavra de que teria carta branca para escolher os nomes de seu ministério. Resumo da ópera: o cargo de Cappelli pode estar ameaçado. Lewandowski irá ter uma conversa com Lula para escolher os nomes que ficam e saem antes de 1º de fevereiro.

Proposta de fusão

A Eneva está apresentando à Vibra sua nova proposta de fusão. A principal mudança em relação à primeira oferta seria uma maior participação da antiga BR Distribuidora no capital da nova empresa. É o que André Esteves, dono do BTG, um dos maiores acionistas da Eneva já teria sinalizado nas frequentes conversas que vem mantendo com Ronaldo Cezar Coelho, dono de 15% da Vibra.



Outro documentário



Nos últimos dias, entre GloboNews, Globoplay e TV Globo, os brasileiros puderam acompanhar o competente documentário de Julia Duailibi e Rafael Norton, com o título 8/1 – A democracia resiste. Foram reconstituídos aspectos inéditos dos bastidores, minuto a minuto, com Lula comandando tudo de um gabinete de guerra em Araraquara, onde estava para ver a dimensão do estrago provocado pelas chuvas. Rever a destruição da ação da turba furiosa (de vários ângulos) foi fundamental. Agora, há quem aposte que o PT e a Fundação Abramo colocarão no ar outro documentário nas primeiras semanas de abril, sobre seis décadas de ocupação militar.

BAFORADAS



Como aconteceu no início de 2022, a Japan Tobacco International (ex-RJ Reynolds), que controla 10% do mercado mundial de cigarros, deve ser a primeira fabricante a fechar acordo com entidades representativas dos cultivadores de tabaco, para a compra da produção da safra 2023/2024. O reajuste ficará em torno de 9%. A JTI comercializa no Brasil as marcas Camel e Winston. No país, não é vista nem pelo retrovisor da BAT – British American Tobacco (ex-Souza Cruz), que é praticamente um monopólio do setor. Mais: a BAT, que já tem o mercado dos cigarros convencionais, faz agora o lobby dos cigarros eletrônicos. Estima que, em três anos, uns 20% dos fumantes tradicionais trocarão o tabaco enrolado em papel pelos vaporizadores – e com múltiplos sabores e odores.

MISTURA FINA



VALDEMAR Costa Neto, dono do PL, agora confessa que, há poucos meses, também pensou no nome de Marta Suplicy para formar a vice na chapa de Ricardo Nunes, que concorre à reeleição na prefeitura de São Paulo e que agora, está acertando com Guilherme Boulos, sob as bênçãos de Lula. E grupo do PSB que já trabalha pela candidatura de Tabata Amaral também à prefeitura paulista, gostaria de ter Marta Suplicy na chapa da deputada. Há algum tempo, quando Jair Bolsonaro acenou com a possibilidade de apoiar Nunes, Valdemar desistiu de Marta: jamais subiriam no mesmo palanque.

ANALISTAS estão apostando que essa história de que Jair Bolsonaro será o “maior cabo eleitoral” nas eleições municipais deste ano, poderá se transformar apenas num delírio de seus seguidores – e de seu partido. Em 2020, ele apoiou 13 candidatos a prefeito e 45 a vereador. Apenas 13 se elegeram, sendo apenas dois prefeitos, um em Parnaíba (PI) e outro em Ipatinga (MG). Para comparar: em 2016, o PSDB conquistou 807 prefeituras, incluindo a de São Paulo, quando João Doria se elegeu ainda no primeiro turno.

EM suas visitas a cidades de todo o país, sempre garantindo antes apoio de parcela substancial da população, Jair Bolsonaro faz o ritual de sempre, transforma pracinhas em palanque, come no restaurante da cidade, tira fotos, distribui abraços e – surpresas – são distribuídos folhetos e mini cartazes do ex-presidente com o maior de seus comícios em São Paulo de fundo. Embaixo: “O presidente mais amado do Brasil”. Em algumas cidades, preparadas antes, foto e slogan estão também em camisetas.

AO anunciar Ricardo Lewandowski como novo ministro da Justiça, no qual somente o presidente Lula falou, sem espaços para fala de Flavio Dino, ocupante da pasta até 30 de janeiro e claro, o futuro ministro Lewandowski, quem permaneceu todo tempo ao lado do ex-ministro do STF foi a primeira-dama Janja, que aparentemente não tinha motivo nenhum para estar lá.

O AVANÇO do Pix e de outros meios de pagamento, que estão empurrando as empresas de adquirência contra a parede, deverá provocar um processo de consolidação do setor. PagBank (ex-PagSeguro), e Stone, têm conversado sobre uma possível combinação de ativos. Ambas têm sido duramente afetadas pelo surgimento de novos meios de pagamento, que estão reduzindo o uso de cartão de crédito e de débito. A erosão do negócio jogou a valuation das duas companhias no chão. Mais: mesmo com a dura concorrência, as duas empresas são grandes no setor financeiro. Juntas, formariam um grupo de mais de R$ 20 bilhões.

