Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Colunistas

Giba Um

"Gosto desse cara", de Donald Trump, depois que Lula dispensou grupo de jornalistas...

...em Kuala Lumpur, dizendo que ele e o presidente americano tinham pouco tempo e não podiam ficar conversando (e Trump  aproveitou que para dizer que as perguntas "eram chatas")

Giba Um

Giba Um

28/10/2025 - 06h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Mesmo Marcos Mion tendo assinado a renovação de seu contrato até 2027, não será surpresa se, no ano que vem, Xuxa Meneghel ocupe seu lugar nas tardes de sábado. A performance de Mion tem sido discutida por diretores da Globo que não gostam de seu desempenho (e audiência), estilo emocional e inspiracional.

MAIS: Xuxa já tem parte de seu programa delineado, até com antigos quadros com nova feição e destinado à plateia mais adulta. Alguns diretores acham que Xuxa e Mion poderiam ocupar dois horários nas tardes de sábado. Por enquanto, é apenas uma alternativa contando com uma reforma ao programa de Mion.

Não se considera ícone

A revista Elle Espanha está completando 80 anos. E para a comemoração traz várias capas com dez mulheres icônicas, representadas, que personificam os valores da ELLE: ousadia, estilo, coragem, comprometimento, força, otimismo. Penélope Cruz é o carro-chefe desta edição comemorativa. Uma mulher consistente ao longo dos anos e fiel à sua essência, que, mantém seus valores e compromisso com o que move ou desperta seu coração. Em entrevista, a espanhola diz que não se considera um ícone. “Não é que eu queira me menosprezar; depois de tantos anos trabalhando, as coisas podem acontecer, mas são realmente grandes, e acho saudável me surpreender. Não consigo ver isso como normal. Eu sei de onde venho e nunca poderia ter imaginado tudo isso quando criança ou adolescente, ou durante a maior parte da minha vida".   E a atriz conta como sua realidade superou em muito seus sonhos, mas que, apesar de tudo, suas prioridades não mudaram. Sua família é sua maior prioridade, incluindo seus dois filhos e seu marido, Javier Bardem, além de seus pais e irmãos; e também seus amigos, sua carreira de atriz, seus projetos de direção e as causas sociais nas quais está profundamente envolvida. “Consegui fazer com que, na minha idade, ter uma casa e um prato na mesa ainda me pareça a melhor coisa, para que não seja algo garantido. E não é que eu já tenha passado por um momento de fome, mas vi como era difícil sobreviver a cada mês. E veja a situação do mundo. Não é uma questão de ter mais ou menos, mas de valores". Mais: sobre seus planos para o futuro garante que pretende terminar um documentário, que está produzindo e dirigindo no ano que vem. “Estou trabalhando nele há quatro anos. É a isso que dedico mais tempo, porque dirigir é uma paixão, algo que eu queria fazer desde os 16 anos, e, embora não possa dizer muito agora, estou ansiosa para que saia para que eu possa fazê-lo, porque esses são temas que darão muito o que falar e gerarão debate”.

Manobra de Fux

O ministro Luiz Fux  (STF) conseguiu se mudar  para a segunda Turma da Corte: acha que formará um bloco blindado formado com André Mendonça e Kassio Nunes Marques., os  outros dois  são Gilmar Mendes  e Dias Toffoli. Fux quer tentar pautar o julgamento do recurso à decisão do TSE, que deixo Bolsonaro inelegível. Na  Primeira Turma, as chances de Bolsonaro seriam nulas - Fux acha que consegue que o ex-presidente, condenado a mais de 27 anos de prisão por trama golpista" ainda conseguiria disputar as eleições  presidenciais em  2026. Em outra frente, Fux deve votar em processos remanescentes da Lava Jato. O grande problema da  nova  vida de Fux é que o bloco da Segunda Turma inclui Gilmar Mendes o presidente do colegiado que o chamou de "figura lamentável” pelo voto de 12 horas a favor de Bolsonaro, E mais: Fux quer participar ainda do julgamento do   Núcleo 3 (11 de novembro) e Núcleo 2 (9 de dezembro) sobre envolvidos no 8 de janeiro. Quer repetir seu surpreendente esforço pela absolvição de todos os réus bolsonaristas, como no núcleo que condenou ex-presidente e seus parceiros de "trama golpista”.

Falta “João Batista”

Lula e Davi Alcolumbre conversaram a sós no Palácio sobre quem substituirá Luís Roberto Barroso no Supremo e o combinado era não vazar nada. Lula não cumpriu. Abriu a boca para Jaques Wagner e Alcolumbre ficou irritado. Nos corredores, o mesmo Alcolumbre não esconde trabalhar pela indicação de Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, à vaga do STF e que trabalhará contra Jorge Messias, favorito de Lula.  Um aliado de Alcolumbre ironizou: "Falta João Batista para ajudar o Messias no Senado". Mais: Lula está disposto a oferecer ao presidente do Senado a presidência do Cade em troca do apoio à Messias, no Supremo.

Sem chá

A cantora e apresentadora Anitta, contou que está de volta ao Brasil. “Eu voltei a morar no Brasil. Tava com muita saudade de ficar na minha casa, com a minha família, perto dos amigos. Então, esse ano que vem, vou estar mais focada no Brasil, sim, mas é pra estar no meu lar mesmo. Depois, eu não sei... vou conforme eu for sentindo. Estou mais no Brasil por um desejo emocional mesmo”. Anitta garante que vai continuar se dedicando à vida profissional (nacional e internacional), mas que agora com um foco mais voltado ao Brasil. Mais: sobre o encontro que teve com o Rei Charles III, garante que foi para tratar de assuntos voltados à Amazônia. “Não tomei chazinho da tarde, mas foi um encontro importante, pra trazer visibilidade para o sistema do meio ambiente. Vocês sabem que é uma causa que eu me importo muito, né? Principalmente pra reforçar essa ideia do equilíbrio. Porque a minha intenção nunca é passar que a gente não pode ter nada ou que tem que desistir de tudo. É sempre sobre ter equilíbrio. Se todo mundo abrir mão de um pouquinho, já faz uma grande diferença no mundo. Então, esse é sempre o meu propósito maior, especialmente nesse momento”.

Baixo nível

Enquanto jornais, emissoras de rádio e televisão dedicam grandes espaços em jornais (primeira página) ao encontro entre Trump e Lula na Malásia, considerado positivo e que um acordo pode ter “uma conclusão bem rápida”, as redes bolsonaristas postam o que tradicionalmente fazem com inimigos e espalham com  montagens, uma fake news das mais sórdidas. Estampam uma frase sobre mentiroso episódio protagonizado pelo americano: dizem que seus seguranças "colocaram Lula para fora de uma reunião, na Indonésia, e até cortaram seu microfone". Ninguém levou a sério e até mesmo bolsonaristas mais lúcidos (coisa rara) acharam que a investida de baixo nível acabou virando contra os autores. 

Renda suspeita

Relatórios do Coaf em poder da CPMI do INSS revelam uma complexa rede de empresas controladas pelo advogado Nelson Willians e a mulher dele, Anne. Seria utilizado para ocultar patrimônio da Justiça e dissimular movimentações milionárias. O Coaf diz que a parte milionária da renda vem de depósitos em caixas eletrônicos de "favelas do Rio, de zonas fronteiriças e do Polígono da Maconha. Sua mulher Anne sócia de empresas que movimentou 4 milhões de reais em espécie e R$ 43 milhões em transferências, constava como "do lar" com renda mensal de 1.000 reais no período das transações. O casal se nega a fornecer documentos que comprovem a legalidade das transações. O que Nelson relatou foi "realizar transações” diárias para evitar bloqueio judicial”.

Pérola

"Gosto desse cara", 

de Donald Trump, depois que Lula dispensou grupo de jornalistas, em Kuala Lumpur, dizendo que ele e o presidente americano tinham pouco tempo e não podiam ficar conversando (e Trump  aproveitou que para dizer que as perguntas "eram chatas").

Não gosta da ideia

"É um mercado novo e a Caixa é um estreante. Queremos  ser um player importante.  A estimativa de arrecadação é entre R$ 2 bilhões  e R$ 2,5 bilhões para o ano que vem". É Carlos Vieira, presidente da Caixa Econômica, defendendo lançamento de apostas esportivas neste final de ano, marcando sua entrada no mercado de bets no país. Detalhe: Lula não foi avisado do lançamento. O projeto que vai na contramão do discurso que o governo tem adotado para o setor. O presidente não gostou de não ter sido avisado e poderá cancelar o projeto, que até acha que poderá  prejudicar sua campanha pela reeleição na Presidência em 2026.

Em quem acreditar?

Duas pesquisas sobre a corrida presidencial foram divulgadas nos últimos dias. Só que, apesar de números semelhantes em uma delas, o presidente Lula venceria qualquer candidato da direita em uma disputa em segundo turno, mesmo com pequena vantagem. Na outra, o resultado é o contrário.  Segundo o Paraná Pesquisas, Lula venceria Jair Bolsonaro por 44,9% contra 41,6% do ex-presidente. Lula também venceria Michelle (41,6%) com 44,7% de intenções e Tarcísio de Freitas (40,9%) com 44,9%. Já no levantamento  da Apex/ Futura, Lula perderia em todas as situações. Bolsonaro (46,9%) x Lula (41,3%); Michelle Bolsonaro (47,6%) x Lula (41,2%); e Tarcísio de Freitas (45,3%) x Lula (39,5%).

Voo de galinha

O projeto "Voa Brasil", criado em 2023, por Márcio França, na época ministro dos Portos e Aeroportos, foi implementado pelo governo com o objetivo de proporcionar passagens aéreas a preços acessíveis para a terceira idade, não aparenta ter conquistado o sucesso desejado. A proposta, que também tinha como meta aproveitar assentos vazios em voos das companhias aéreas, acabou sendo impactada por horários pouco convenientes e por condições que tornaram a adesão dificultada. Embora a expectativa inicial fosse alcançar 3 milhões de reservas em doze meses, o resultado final foi bastante inferior ao esperado, totalizando apenas 50 mil reservas efetuadas.

Transplante mais popular

Segundo o mais recente censo da International Society of Hair Restoration Surgery, a procura por restauração capilar tem crescido no Brasil e no mundo. A parcela de homens interessados no transplante aumentou de 13% para 18% nos últimos três anos. No Brasil, são realizados cerca de 6 mil transplantes capilares por ano e os médicos relatam um aumento de 20%  no número dos pacientes. E a tendência não é apenas couro cabeludo mas também barba e bigode. E 12% das mulheres que procuram transplante querem melhorar a aparência das sobrancelhas. Mais de 80% dos pacientes de transplante capilar são homens com alopecia androgenética responsável pela queda de cabelo de cerca da metade, homens acima de 50 anos a técnica também é procurada pelas mulheres. Motivos: conseguir testa alta e rarefação capilar decorrente de alterações hormonais.

Filhos vs. pets

Pesquisa da Quaest aponta que a quantidade de filhos por residência está em queda no país. Em 2003, o tamanho das famílias era de 3,2 pessoas e, em 2022, chegou a 2,8. Enquanto isso, o número de pets está crescendo: são 2,3 animais por domicílio no mesmo período. Estudo da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação aponta que existem 160 milhões de animais domésticos, o que faz do Brasil a terceira maior população de pets do planeta, atrás apenas de Estados Unidos e China.  Agora, há um projeto de lei que visa instituir o Dia Nacional dos Pais e Mães de Pets, a ser comemorado anualmente em 4 de outubro, data em que é celebrado o dia de São Francisco de Assis, conhecido como padroeiro dos animais. A Associação Brasileira de Empresas do Setor de Animais de Estimação tem pesquisa que revela que o brasileiro gasta em média R$ 431,40 por mês com cães.

Mistura Fina

A Embraer está em conversações com "Republic Alrways para venda de um lote adicional de jatos executivos modelo E-175. No início do ano a fabricante brasileira fechou contrato de fornecimento de 16 aviões similares à companhia aérea norte-americana, um negócio  de US$ 2,1 bilhões com financiamento do BNDES. A Republic é uma reserva de mercado da Embraer na aviação norte-americana: toda sua frota de 240 aviões, é composta exclusivamente de jatos da empresa brasileira.
 
Voando abaixo da sobretaxa de 40% aplicada por Trump a outros produtos brasileiros  e ainda tentando eliminar tarifa que ficou de 10%, a Embraer vive um momento de prosperidade comercial nos Estados Unidos. No mês passado, anunciou a venda de 50 jatos E195-E2 para a empresa de low cost Avelo Airlines, com opção de outras 50 aeronaves no futuro, um negócio de US$ 4,4 milhões.
 
Durante a realização de COP30, 1.000 agentes federais, 3.000 militares da Forças Armadas e mais de 12.000 policiais atuarão  em Belém. Um forte  treinamento  para ações antibomba foi realizado. Além disso, militares, do Exército já estão protegendo reservatórios de água de Belém e estações de energia elétrica para evitar ações contra a conferência. E mais: uma frente antiterrorismo também está funcionando, com agentes especiais espalhados por diversas regiões.

Neymar pai procurou o Santos na semana passada, para tratar da renovação do contrato do filho, que termina em 31 de dezembro. O clube, ao contrário do que aconteceu no meio do ano, não está muito disposto a ter o jogador por mais seis meses, ou seja, até a Copa do Mundo, que é uma possibilidade. Contudo, talvez o próprio Neymar nem esteja interessado em voltar a jogar pela seleção. Ou melhor: já estaria achando que Carlo Ancelotti não deverá convocá-lo para a seleção.

In -  Feijão Vermelho
Out - Feijão Azuki

GIBA UM

"Que nunca mais um presidente de outro país ouse falar grosso com o Brasil, porque a gente não..."

"... vai aceitar", de Lula, depois de "química" de telefonema e antes da Malásia, dando uma de machão fora de hora

27/10/2025 05h00

Compartilhar
Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Continue Lendo...

O ministro da Previdência, Wolney Queiroz, que foi flagrado, em pleno expediente em uma loja de artigos de luxo avaliando cuidadosamente canetas Mont Blanc, que são produtos notoriamente sofisticados e de alto custo, acabou comprando um “mimo” por assim dizer, mais simples no valor de cerca de R$ 3.000 (praticamente dois salários-mínimos).

MAIS: o que chama atenção são os ganhos do ministro  ao alcançar a notável quantia de mais de R$64 mil durante o mês de julho, resultado da união de seus salários oficiais e benefícios adicionais.

Essa situação contrasta com as dificuldades enfrentadas por muitos brasileiros e levanta questões sobre prioridades e o discurso público de contenção.

Prisão em banho-maria

O senador Carlos Viana, (Podemos- MG), presidente da CPMI encarregada de investigar o roubo bilionário direcionado aos aposentados, solicitou ao ministro do STF, André Mendonça, que sejam decretadas as prisões já autorizadas pela comissão.

Até o momento, há 19 mandados de prisão contra os principais participantes do esquema criminoso. De acordo com o senador, os pedidos são embasados em provas documentais, depoimentos e laudos periciais que evidenciam a participação direta de certas pessoas no crime contra os aposentados.

"Ministro André Mendonça, o Brasil confia em sua excelência. Temos plena consciência de sua integridade, fé e comprometimento com a verdade. Contudo, o Brasil exige a ação da justiça; as prisões que já foram aprovadas precisam ser decretadas, para que o poder da verdade vença o silêncio da impunidade".

Pérola

“Que nunca mais um presidente de outro país ouse falar grosso com o Brasil, porque a gente não vai aceitar”

Pneu novo

O Senado Federal concluiu a compra de 79 SUVs de luxo (do modelo Chevrolet GM Equinox, ano 2025 e totalmente novos) e uma minivan (seminova no modelo JAC T), que farão parte da frota disponível para os parlamentares e para a instituição.

O contrato de locação, assinado em maio, totaliza R$ 47.791,200 e foi firmado com a empresa Quality Aluguel de Veículos S/A, que venceu o processo licitatório. As  79 SUVs terão uma despesa mensal de R$ 790.987,50; e a minivan com um custo mensal de R$ 5.532,50.

O contrato determina que a empresa locadora será encarregada de todas as despesas operacionais, que englobam combustível, serviços de manutenção (tanto preventiva quanto corretiva), lavagem, seguros, taxas e impostos.

Entretanto, é responsabilidade do Senado contratar os motoristas. Além disso, o documento prevê a possibilidade de renovar a frota a cada dois anos. Em comparação com o contrato anterior, há um aumento significativo no valor desembolsado pela Casa para a locação dos veículos.

Com o novo contrato, o custo mensal do serviço será de R$ 796.520, se comparado aos R$ 384.822,40 que eram pagos mensalmente na contratação anterior, que utilizava veículos do tipo sedan.

Conta d’água milionária 1

Desde que Lula tomou posse como presidente, as despesas com água nos seus palácios aumentaram consideravelmente: em um intervalo de apenas dois anos e oito meses, ultrapassaram a quantia consumida durante os quatro anos que Jair Bolsonaro (PL) esteve no cargo.

De janeiro de 2023 até agosto de 2025, os palácios Alvorada, Planalto, Granja do Torto, Pavilhão das Metas e o Gabinete de Segurança Institucional registraram um total de R$ 13 milhões em água.

No período em que Bolsonaro esteve no governo, de 2019 a 2022, o valor total foi de R$ 12.459.635,64. Os dados são oficiais e foram fornecidos pela Casa Civil do Planalto.

Conta d’água milionária 1

No ano em que Lula assumiu o cargo, a despesa com água subiu de R$ 3,9 milhões para R$ 5,3 milhões em 2024, já superando R$ 3,7 milhões neste ano.

Na residência oficial, o Alvorada, onde Lula se recupera quando não está hospedado em hotéis luxuosos ao redor do planeta, os custos alcançaram R$ 822,3 mil em um período de oito meses.

Mais: Somente os gastos relacionados à água no viveiro do Alvorada, até agosto deste ano, ultrapassaram R$ 401,7 mil, um montante equivalente ao valor de um apartamento.

Giba Um

Sempre rainha

Como diz o velho ditado quem é “rainha nunca perde a majestade”, e com Xuxa Meneghel, a “eterna rainha dos baixinhos” é assim. Mesmo não tendo seu trabalho voltado exclusivamente para o público infantil, a apresentadora se orgulha do título.

Eleita pela revista Variety “a maior popstar do Brasil” e sendo escolhida a 60ª mulher mais sexy segundo o Clube Vip (perfil nas redes sociais da antiga revista masculina Vip, publicada até 2018).

Xuxa tem outros recordes como a venda de 2,6 milhões de cópias do seu primeiro Xou da Xuxa, e seu programa com nome homônimo ao álbum musical foi exibido em 17 países da América Latina.

Aos 62 anos é vegana e faz exercícios 6 vezes por semana e não tem medo do envelhecimento. E até brinca que ela mesmo tira sarro dela: “As pessoas, na verdade, não gostam de ver as outras envelhecerem, e há por isso essa cobrança.

Se eu me cobro, as pessoas também irão cobrar. Tiro sarro de mim mesma em relação a isso. Não tenho o que cobrar deles, para que tenham outra maneira porque chega até a ser engraçado. Envelhecer tem de ser leve, ainda mais num país onde tudo é Carnaval, tudo é divertido, a gente não pode se cobrar tanto.

A gente se esquece de ser brasileiro nessas horas. Só o fato de eu estampar uma capa de revista já é uma maneira de mostrar que a gente tem espaço. A mulher em qualquer idade, em qualquer posto, em qualquer corpo tem espaço. Não preciso ficar dizendo o que gostaria de fazer para motivar as pessoas.

A imprensa me coloca num lugar sempre tão legal. Estou envelhecendo, e as pessoas estão envelhecendo comigo, e as pessoas estão me respeitando, e isso é legal para qualquer idade”.  Mais: Xuxa mostra toda sua beleza e boa forma na capa de comemoração de 10 anos da revista Wow, onde se exibe até de topless.

Lewandowski busca apoio

Nesta semana o ministro, Ricardo Lewandowski (Justiça), pretende convocar governadores e secretários estaduais de segurança para um encontro em Brasília. O intuito é angariar apoio político para a aprovação do projeto de lei que endurece as penas para integrantes de organizações criminosas.

O "PL Antifacção" aumenta as sanções para indivíduos envolvidos em atividades criminosas. Durante meses, o ministro tem buscado a colaboração dos governos estaduais para viabilizar a PEC da Segurança Pública no Congresso, mas sem sucesso. A proposta enfrenta resistência dos estados, que enxergam a medida como uma intromissão do governo federal nas atribuições estaduais.

Assim como a PEC da Segurança Pública, o “PL Antifacção” deverá enfrentar desafios devido à possibilidade de utilizar recursos do Fundo Nacional de Segurança para financiar a intensificação das investigações contra o crime organizado.

O projeto inclui, entre outras coisas, a infiltração de agentes e a vigilância das comunicações entre presos e advogados, o que exigirá a aquisição de equipamentos específicos para as penitenciárias.

"Inimigo externo"

Lula parece estar seguindo uma estratégia de tensão ao adotar um tom desafiador em relação aos Estados Unidos quase diariamente, especialmente nas vésperas de um possível encontro na Malásia com o presidente Donald Trump.

Essa abordagem reforça sua retórica política ao manter um discurso que foca na luta contra um "inimigo externo" e na "proteção da soberania nacional".

No entanto, um possível acordo com os EUA poderia diluir essa narrativa que lhe garante apoio entre seus simpatizantes.

O impacto dessa postura em relação ao futuro do País, no entanto, é incerto e levanta preocupações sobre as eventuais repercussões diplomáticas.

Giba Um

Mundo da contravenção na tela

O universo da ilegalidade no Rio de Janeiro é mais uma vez explorado no mundo do streaming com "Os Donos do Jogo", uma nova série da Netflix.

A narrativa foca em quatro famílias rivais que lutam pelo controle do império da contravenção. Os conflitos aumentam em um ambiente familiar repleto de segredos.

A possível legalização das apostas, a atenção de uma organização criminosa internacional e a rápida ascensão de um novo aspirante ao poder na cidade tornam a situação ainda mais instável.

A pré-estreia da série aconteceu na quinta-feira (23) no Jockey Club do Rio de Janeiro, onde parte do elenco estava presente, e reuniu jornalistas e convidados para uma première.

Entre os famosos que participaram do lançamento estavam Juliana Paes, Mel Maia, Giullia Buscaccio, André Lamoglia, Xamã, Chico Diaz, Dandara Mariana, Tuca Andrada, Pedro Lamin, Isabella Santoni, Cris Vianna  e Ruan Aguiar, entre outros. A primeira temporada terá 8 episódios, e estreará no dia 29 de outubro. A série foi criada e dirigida por Heitor Dhalia, o mesmo de DNA do Crime.

Candidato novo (de novo)

Giba Um

Na semana passada o ex-parlamentar Cabo Daciolo, hoje filiado ao Republicanos  anunciou sua pré-candidatura à presidência da República nas eleições de 2026.

A mensagem foi compartilhada em uma postagem nas redes sociais, acompanhada por um versículo do livro de Jeremias, capítulo 29.

Em sua publicação, Daciolo reavivou o discurso nacionalista e religioso que marcou sua campanha em 2018 onde candidatou ao mesmo cargo e obteve mais de 1,3 milhão de votos, equivalente a cerca de 1,26% dos votos válidos.

O comunicado enfatiza a determinação de Daciolo de retornar à política nacional com uma mensagem centrada na fé e na soberania do país.

Daciolo se destacou em pleitos anteriores devido à sua retórica religiosa e às frases impactantes que proferiu durante os debates eleitorais. Vale lembrar que em 2022 ele tentou uma vaga no Senado pelo Rio, sem sucesso. 

Rabino afastado

A Congregação Israelita Paulista acaba de divulgar nota  onde reafirma seu compromisso com a verdade, a ética e à dignidade humana e afasta o rabino Ruben Sternschein, argentino, de suas funções por prazo indeterminado para se concentrar em sua defesa.

A revista ‘Piauí’ publica grande matéria sobre as aventuras sexuais do rabino sênior da instituição. A publicação reconstituiu a história de cinco mulheres a partir de entrevistas – ora com elas, ora com pessoas próximas – e também teve acesso a um documento de cinco páginas enviado a organização Conferência Central de Rabinos Americanos, com sede em Nova York.

No documento, os relatos descrevem o envolvimento de Sternschein em quatro casos de assédio sexual e oito casos de assédio moral. Ele nega: diz que tudo foi consentido. Terá de provar ataques e romances contados em detalhes na publicação. 

Ruim para 44,9% dos brasileiros

Uma pesquisa realizada pela Apex/Futura, entre os dias 16 e 21 de outubro, com 2.000 entrevistas, mostra que 44,9% da população brasileira classifica o presidente Lula  como ruim ou péssimo.

Em contraste, 32,9% o julgam como bom ou ótimo. Os que não possuem uma opinião definida ou optaram por não responder representam 2,3%, enquanto aqueles que avaliam seu desempenho como regular totalizam 19,8%.

Em relação a setembro, a fração de pessoas que vê Lula  de maneira negativa diminuiu, antes era 48,5%. Por outro lado, a avaliação positiva, que estava em 33,2%, teve também uma leve queda. 

Mistura Fina

Lula acha que  “perdeu a rua”, como dizem os petistas, mas a nomeação de Guilherme Boulos para a Secretaria-Geral não objetiva apenas laçar “mortadelas” para fazer número em seus comícios.

A intenção é afastar o político do PSOL das eleições de 2026, em São Paulo. O político da extrema-esquerda seria “candidato natural” do PSOL ao governo estatual paulista, mesmo com chances reduzidas, mas Lula tem compromisso de apoiar Geraldo Alckmin (PSB) na disputa.
 
Guilherme Boulos topou abrir mão da candidatura em troca de salamaleques no cargo de ministro, incluindo gabinete lotado de boquinhas para aliados.

Residência oficial, seguranças e carrão oficial de placa verde e amarela, reservado a ministros, estão entre os privilégios de Boulos. Outra regalia são os jatinhos da FAB “de graça” para voar sem limites e sem custos – para ele – Brasil afora. 

A indicação de Jorge Messias para suceder Luís Roberto Barroso no STF tem 90% de chances de acontecer, mas por enquanto permanece indefinida. Contudo, Messias já está trabalhando para assegurar que seu sucessor atue na Advocacia Geral da União, se Lula optar por ele para o Supremo.

Flavio Roman, que atualmente é o Advogado Geral da União Substituto, é sua escolha favorita. Roman também conta com um apoio considerável da AGU. Isadora Cartaxo, advogada da União, é a principal adversária, tendo boas conexões com os ministros do STF, incluindo Barroso.

Autorizado  pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro no dia 29 de outubro, o deputado federal Alfredo Gaspar (União-AL), decidiu cancelar a visita ao Capitão. 

E a explicação é a mais simples e honesta, é porque atua como relator da CPMI do INSS. O cancelamento da ida tem como intuito evitar "sugestões ou questionamentos" sobre sua atuação na comissão parlamentar. 

IN - Moda infantil: conjunto coordenados

OUT - Moda infantil: conjunto descoordenados

Assine o Correio do Estado

Cláudio Humberto

"Judiciário deve se aproximar do sentimento do povo"

Ministro Luiz Fux, do STF, defende que a independência do juiz deve ser a favor do povo

26/10/2025 07h00

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

Efeito Tarcísio’ enterra fusão MDB-Republicanos

Ao menos no MDB, é tido como certo que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), vai mesmo disputar a reeleição em 2026. Para emedebistas, com Tarcísio fora da disputa pelo Planalto, o Republicanos perde o principal ativo que atraía o partido para uma possível federação partidária. Se largar o osso agora, o MDB tem mais a perder do que a ganhar. A conversa entre os partidos começou no início do ano para enfrentar a mega federação União Progressistas.

 

Bloco Porcina

Se fechasse a federação, o grupo MDB-Republicanos teria hoje uma robusta bancada com 16 senadores e 87 deputados federais.

 

Direita, volver!

Com Tarcísio, a federação daria “guinada conservadora” e contaria até com apoio de Jair Bolsonaro. Há grande resistência no MDB do Senado.

 

Nó de marinheiro

Estados como Pernambuco, Piauí, Paraíba e Bahia são alguns com negociações travadas; sem acordo entre MDB e Republicanos.

 

Boquinhas garantidas

Como o tema esfriou, no MDB nem mesmo se cogita a possibilidade de entrega dos três ministérios que o partido ocupa na Esplanada de Lula.

 

Deputados torram R$185 milhões com o ‘cotão’

Sem piedade do pagador de impostos que bancam a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, chamada de “cotão”, deputados impuseram aos brasileiros a amarga fatura de R$184.997.259,38; até agora. A verba banca mordomias como jatinhos, lanchas, belos carrões, combustíveis, segurança privada e diversas outras despesas menores. Este mês, com números ainda em atualização, o custo das benesses supera os R$2,6 milhões. O pico foi em julho, mais de R$22,5 milhões.

 

Gastam mesmo

Em janeiro, que é um parto para achar uma alma viva na Câmara, já que está todo mundo em recesso, o custo do cotão foi de R$17,7 milhões.

 

Topo da gastança

Quem impôs a maior fatura ao pagador de impostos foi Helena Lima (MDB-RR), torrou R$485,4 mil. Só com propaganda foram R$256,6 mil.

 

Prata cara

Roraima tem outro representante no pódio da gastança. O deputado Gabriel Mota (Republicanos) é o segundo colocado, torrou R$482,9 mil.

 

Alma do negócio

Ao todo, este ano, deputados federais destinaram a maior parte dos gastos do “cotão parlamentar” com a propaganda dos próprios mandatos: R$72,6 milhões, 39,3% do total de quase R$185 milhões (até agora).

 

Curioso

Lula levou para a Ásia Mauro Vieira (Itamaraty), Carlos Fávaro (Agr.), Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), Gabriel Galípolo (Banco Central). Andrei Rodrigues, diretor da Polícia Federal, “integra a comitiva a partir da Malásia”, diz o Planalto.

 

Até isso

Segundo as pesquisas divulgadas desde a condenação de Bolsonaro no STF, elaboradas por quatro institutos diferentes, Lula venceria de acordo com dois institutos e Bolsonaro venceria segundo os outros dois.

 

Anote para cobrar

Deputado e ex-ministro de Lula, Orlando Silva (PCdoB-SP) avalia que aumentou a chance do petista “levar no primeiro turno” a eleição de 2026, após pesquisa positiva. Não mencionou o estado onde se elege.

 

Michelle senadora

Nas visitas que tem tido com aliados, Jair Bolsonaro tem sinalizado que eventual participação da ex-primeira-dama Michelle na eleição do ano que vem deve ser para disputar vaga no Senado, pelo Distrito Federal.

 

Pouco a mais

Foi aprovado no Senado e o projeto relatado por Flávio Bolsonaro (PL-RJ) que aumenta o tempo de internação de adolescente autores de atos infracionais, de três para cinco anos. O texto, agora, está na Câmara.

 

Em alta

Aeroportos do Nordeste estão bombando e seis já bateram recorde de movimentação na última década: Recife (PE), Maceió (AL), Porto Seguro (BA), São Luís (MA), João Pessoa (PB) e Aracaju (SE).

 

Memória rápida

O Planalto comemorou pesquisa Atlas Intel que prevê vitória de Lula oito pontos à frente de Bolsonaro no 2º turno, em 2026. Mas foi lembrado que o mesmo instituto previu vitória por sete pontos na última pesquisa do 2º turno, em 2022. No final, foi 1,8 ponto contra Bolsonaro em crise.

 

Pensando bem...

...é mais fácil xingar o adversário de longe.

 

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Orgulhosos carecas

Duas carecas ilustres se encontraram em uma solenidade no Supremo Tribunal Federal, em 1983. O então governador catarinense Esperidião Amin abraçou o ex-governador mineiro e banqueiro Magalhães Pinto, que tentou explicar a excitação dos fotógrafos que registravam o encontro: “Não se incomode, governador. Afinal, nunca vi careca pedindo esmolas...”. Amin retrucou: “Nem nunca vimos um japonês careca...”.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Alerta de perigo para chuvas intensas abrange todo o Estado e previsão indica nova frente fria
Tempo

/ 17 horas

Alerta de perigo para chuvas intensas abrange todo o Estado e previsão indica nova frente fria

2

Casal é praticamente degolado em duplo homicídio em Campo Grande
POLÍCIA

/ 1 dia

Casal é praticamente degolado em duplo homicídio em Campo Grande

3

Pivô da "queda" de desembargador é apontado como mandante de sequestro da filha
SEQUESTRO

/ 23 horas

Pivô da "queda" de desembargador é apontado como mandante de sequestro da filha

4

Governo do Estado antecipa pagamento de servidores públicos para esta terça-feira
SERVIDOR PÚBLICO

/ 19 horas

Governo do Estado antecipa pagamento de servidores públicos para esta terça-feira

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 6863, segunda-feira (27/10)
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6863, segunda-feira (27/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Exclusivo para Assinantes

/ 10 horas

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Exclusivo para Assinantes

/ 16/10/2025

Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?