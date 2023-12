Alexandre Corrêa confessa que os 3 negócios começaram a naufragar na época da pandemia, quando era portador de um câncer e teve de se afastar das empresas – e Ana Hickmann teria assumido o controle. De lá para cá, as dívidas foram se acumulando.

Mais: e ele foi fazendo novos empréstimos. O casal estava enfrentando até um período sem plano de saúde. Quando da supostas agressões em Itu, ela recorreu à Santa Casa da Cidade onde o atendimento é gratuito. E a família permanece até hoje recorrendo ao SUS.

In - Árvores de Natal coloridas

Out - Árvores de Natal verde

Fotos Reprodução

Pessoa

do ano

A cantora, compositora e atriz Taylor Swift completou na quarta-feira (13) 34 anos, recebeu vários presentes – e nem poderia ser diferente. Entres os regalos, um que não é material: entrou para o Guinness Book. Taylor encerrou 2023 como a turnê (The Eras Tour) que mais faturou “que teve início em março de 2023 , foram cerca de 151 apresentações pelo mundo (ainda tem alguns shows para fazer), faturando até agora o montante de US$ 1,04 bilhão (cerca de R$ 5,16 bilhões). Mais: ela também foi eleita a ‘Pessoa do Ano’ pela revista Time. Em entrevista a cantora revelou que foi a primeira vez que se sentiu segura e pronta para tudo. “É primeira vez na minha vida, que fui mentalmente forte o suficiente para aguentar o que vem com isso”. Mais: ela contou que se preparou muito para os shows com treinos diários e até aulas para aprender as coreografias de show, que era de quase 3 horas, com 40 música e 16 trocas de figurino. “Eu sabia que essa turnê era mais difícil do que qualquer coisa que eu já tinha feito antes. “Todos os dias eu corria na esteira, cantando todo o set list em voz alta. “Rápido para músicas rápidas e uma corrida ou caminhada rápida para músicas lentas”.

Lula fala demais e

humilha Haddad

Mais uma vez, o presidente Lula teve novo ataque de “sabedoria econômica” na reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, onde poucos de seus 245 integrantes conseguem abrir a boca. Voltou a questionar o déficit zero defendido pelo ministro Fernando Haddad (Fazenda) e acrescentou a inflação entre fatores que podem ser ignorados para estimular a economia. No primeiro mandato, Antônio Palocci, um médico na Fazenda, ensinava um pouco de economia ao então presidente e falava de cima

para baixo com ele. Haddad tenta seguir o mesmo caminho – e não consegue. Lula também acha que o Brasil pode se endividar para crescer, mesmo Haddad já tendo avisado que dívida não gera crescimento, gera inflação, juros e estagnação. E estagnação quer dizer “imobilidade, inação, crise, recessão econômica, falta de progresso, paralisação”. Lula não ouve, humilha Haddad e diz que “não quer saber de onde a gente vai ter dinheiro”. Lula se acha um Adam Smith.

Novo

desafio

A atriz Juliana Paes, que já foi considerada por diversas vezes a mulher sexy e bonita do Brasil em breve poderá ser vista novamente nas novelas da Globo, mesmo sem contrato fixo, seu nome é sempre lembrado por autores e diretores por causa de seu talento. Irá interpretar Jacutinga, no remake de Renascer escrita

por Bruno Luperi baseada na obra de seu avó. Benedito Ruy Barbosa. Na primeira versão em 1993 a personagem interpretada por Fernanda Montenegro. “A Jacutinga foi da Fernanda. O papel já foi feito com perfeição e não pode ser copiado. Tem que ser refeito. É uma outra mulher, em outro tempo. A minha Jacutinga defende a mulher de hoje. A consciência de seu corpo e seus direitos é um sinal dos novos tempos”.

“Meu colega”

Lula não gostou de ver estampada nos jornais e até ganhar espaço nos noticiosos da televisão a cena em que o ex-juiz, senador ameaçado e seu “carrasco” (a expressão é dele), Sérgio Moro trocando conversinhas ao pé do ouvido com Flávio Dino, aprovado para o STF. Moro já havia avisado que votaria a favor de Dino porque não se guiaria por política, mas pelo “conhecimento jurídico” do ministro. No Senado, aproximou-se do ainda ministro da Justiça e chamou-o de “meu colega”.

Opinião de bilionário

Bill Gates, fundador da Microsoft, dono de uma fortuna avaliada em US$ 117,5 bilhões (ganha US$ 117 por segundo) publicou um texto esta semana no qual elogia o sistema de saúde pública do Brasil, afirmando que o restante do mundo poderia aprender com o país e adotar a mesma político. Ou seja: consultas somente a seis meses, exame outros oito meses e cirurgia, com sorte, só ficar na fila de espera por um ano e meio. A fortuna subiu à cabeça de Gates.

Contra dengue

A ministra Nísia Trindade (Saúde) e sua equipe estão trabalhando na montagem de grande campanha

de combate à dengue durante o verão, notadamente a partir de janeiro. As medidas incluem campanhas

publicitárias e a compra de mais veículos que serão entregues às prefeituras para serviço de nebulização

especial. Ainda não se sabe se haverá tempo hábil para que a vacina contra a dengue esteja disponível

no SUS neste verão. O imunizante Qdenga foi aprovado pela Anvisa há oito meses, mas as negociações

com o fabricante, um laboratório japonês, estão longe de um desfecho.

LEALDADE

O futuro PGR Paulo Gonet, na sabatina do Senado, foi mais do que enfático na defesa de um de seus padrinhos e seu ex-sócio, o ministro Gilmar Mendes, depois que o senador Alessandro Vieira (MDB-SE) se referiu a ele como “alguém aparentemente carente do mínimo pudor ético”. E não deixou por menos: “O ministro Gilmar Mendes é um nome honrado, é um nome de pessoa dedicada ao bem e é uma pessoa que não merece especulações totalmente desfundamentadas sobre seu modo de agir”.



Fio desencapado

A Equatorial Energia, grupo controlador da Companhia de Eletricidade do Amapá, vai entrar na Justiça para assegurar o reajuste de 44% nas tarifas de energia no estado. E já teria sinalizado a autoridades do setor a possibilidade até mesmo de devolver a concessão da CEA, arrematada em 2021. O aumento foi concedido

pela Aneel em setembro, já deveria ter entrado em vigor, mas poderá ser revisto. O senador Davi Alcolumbre

(União-AP) e o governador do Amapá, Clécio Luis (Solidariedade), já foram a Lula e ao ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) pedindo que intercedessem para brecar o aumento.



CORRENDO ATRÁS



João Doria e o ministro Paulo Pimenta (Secom) jantaram juntos esta semana em Brasília: foi mais um

movimento para aproximar o ex-governador de São Paulo do presidente, a quem chamava de “ladrão”. O

encontro aconteceu na casa de Flávio Rezende, diretor regional da Band, e quem também participou do jantar

foi o presidente da emissora Johnny Saad. Doria quer patrocínios (também comerciais) para seus eventos e

o pessoal da Band anúncios em suas rádios e televisão. Acham que estão “meio esquecidos”. E Doria até gostaria de voltar a ter seu antigo programa semanal na TV.



Teste

A privatização da Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae), a primeira do governo Tarcísio de Freitas, deverá acontecer em fevereiro de 2024, na semana seguinte ao carnaval. E será um teste para a operação bilionária e mais esperada do próximo ano: a privatização da Sabesp. A venda da

Emae também está despertando o interesse de empresas do ramo imobiliário porque é dona de cobiçados terrenos na cidade de São Paulo. Na Bolsa, a Emae vale cerca de R$ 2,1 bilhões, só que a liquidez é baixa.

100% à distância

O vice-presidente da Associação Nacional de Universidades Particulares, Juliano Grisebeler, deverá convencer o ministro Camilo Santana (Educação) a rever sua decisão de proibir cursos de licenciatura 100%

à distância no país. Grupos privados filiados à entidade defendem que o nº 2 da associação tome à frente das

conversas em Brasília. A número 1, Elizabeth Guedes, irmã do ex-ministro Paulo Guedes, não conta com a simpatia no ministério, a começar pelo próprio Santana. No governo Bolsonaro, Guedes queria colocar a irmã na própria Pasta da Educação.



RETRATO

O investimento atual no terceiro setor brasileiro ainda é muito baixo. O estudo “O futuro da filantropia no Brasil”, lançado pelo Instituto Beja, indica que o potencial de doações no país seria em torno de US$ 28 bilhões por ano, enquanto estimativas mostram que o Brasil investe cerca de sete vezes menos (US$ 4 bilhões). Apesar de ficar atrás de muitos países nesse aspecto, o Brasil alcançou posição entre os 20 primeiros do mundo. Subiu 36 posições de 2021 para 2022 e 56 posições na média dos últimos dez anos. Hoje, ocupa a 18ª colocação segundo o World Giving Index 2022, da organizzação britânica Charities Aid Foundation.

MISTURA FINA

NEM o aprovado Flávio Dino, que já começou a arrumar as malas, tinha percebido no dia que saiu vitorioso da sabatina para o STF. Contudo, lá mesmo, alguns petistas trataram de lembrá-lo: Dino é o 13º senador a virar ministro do Supremo Tribunal Federal, foi indicado por Lula, eleito com o número 13 (é o número do partido) e a sabatina aconteceu no dia 13. Seus admiradores comentavam: “Não tinha como dar errado”.



NO Ministério da Justiça, Flávio Dino especializou-se em frases antológicas, especialmente sobre Jair Bolsonaro. Uma delas: “É um serial killer.Ele pega os tipos penais da Lei 1.079 e percorre com maestria. Um dos pontos altos, o que ele faz melhor na vida, é cometer crime de responsabilidade”. Outra: “É importante a terceira via para o Brasil porque se não esses eleitores centristas podem ser tentados a aderir ao Bolsonaro, que não é apenas um seguidor do demônio, para mim ele é o próprio demônio”.



CARLOS e Eduardo Bolsonaro, filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, nunca souberam que seu pai teria

convidado o outro irmão, o senador Flávio Bolsonaro, formado em Direito, para suceder Marco Aurélio Mello no Supremo Tribunal Federal. A informação é do próprio Flávio e o convite teria sido feito quando Bolsonaro ainda não decidira totalmente pela indicação de André Mendonça. “Presidente (ele chama o pai de “presidente” até hoje) apesar de ser advogado, o que gosto de fazer é política”. Michelle também nunca soube desse convite.

O TRIO de acionistas de referência da Americanas, Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto

Sicupira, vai adiantar R$ 3,5 bilhões à companhia até 15 dias depois da homologação do plano de recuperação judicial. O valor é parte do aporte total de R$ 12 bilhões que os três farão com

a aprovação do plano. Lemann tem uma fortuna estimada em US$ 16,5 bilhões; Telles, US$ 10,9 bilhões; e Sicupira, outros US$ 9 bilhões.

OS famosos Delúbio Soares e João Vaccari Neto, ex-tesoureiros do PT, que ganharam popularidade em

todo o país na época da Lava Jato e que estão de volta à cena política nacional, acabam de firmar uma joint

venture. Eles têm oferecido à boca miúda serviço de consultoria a pré-candidatos do partido para às eleições municipais de 2024. Como aquecimento, a dupla vem organizando encontros entre correligionários para discutir temas eleitorais e até sinalizando especialmente o “caminho das pedras”.

