CLAÚDIO HUMBERTO

"Governo do marketing, da maquiagem e do gasto sem limite"

Senador Jorge Seif (PL-SC) e o alerta do TCU sobre as contas do governo Lula

Claúdio Humberto

Claúdio Humberto

30/09/2025 - 07h00
CPMI desmascara dono de entidade milionária

Mais uma vez, o relator Alfredo Gaspar (União-AL) foi o principal destaque da sessão da CPMI que investiga o roubo aos aposentados do INSS, durante o interrogatório de Carlos Roberto Ferreira Lopes a formação de uma grande fortuna à sombra da Conafer, “confederação” de agricultores familiares rurais, a partir do faturamento de mais de R$800 milhões descontados ilegalmente dos segurados da previdência. Na definição de Marcel van Hattem (Novo-RS), ficou demonstrado que a CPMI revelou nesta segunda-feira (29) mais uma organização criminosa.

Conafer S/A

Alfredo Gaspar expôs uma espécie de empreendimento familiar, com irmãos, esposa, cunhados etc. controlando negócios milionários.

Serviços fantasmas?

O presidente da Conafer admitiu ser dono ou procurador de empresas prestadoras de serviços que ele próprio não soube explicar.

Aviões, claro

Entre os negócios nebulosos está a compra milionária de aviões por um funcionário da entidade que mora na periferia de Brasília.

Denúncias graves

Promotor experiente, Alfredo Gaspar chamou a atenção pelos detalhes de nomes, datas, valores em negócios que complicam Carlos Lopes

Placar da anistia não mudou, garante oposição

Lideranças da oposição ao governo Lula (PT) garantem que não houve alteração na Câmara no “placar” do projeto da anistia aos presos do 8/jan, cuja urgência foi aprovada há duas semanas. O deputado Gustavo Gayer (PL-GO) e o líder, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), contam com 311 votos a 163, apesar dos esforços contrários do relator, deputado Paulinho da Força (SD-SP), e do presidente da Casa, Hugo Motta.

Tudo pelo governo

Motta tenta voltar holofotes ao projeto de isenção do imposto de renda, “popular” com o eleitorado e, especialmente, com o governo petista.

Anistia é geral

O deputado Zucco (PL-RS) é claro: “não há meia anistia” e defende que todo o julgamento pelo suposto golpe de Estado deve ser anulado.

Dosimentira

Segundo Zucco, alterar a dosimetria de penas é inconstitucional. “Coisa do Paulinho [da Força], [Michel] Temer e Aécio [Neves]”, disse ele.

Difícil entender

Marcel van Hattem (Novo-RS) se impressionou com a lista de pessoas que, mesmo falecidas, tiveram descontos nas aposentadorias pagos à Conafer: “Até ressuscitaram aposentados, inacreditável!”.

Inevitável

Hattem registrou, com fina ironia, o fato de a “grande mídia” dar atenção e espaços mínimos às denúncias da CPMI do INSS, mas aposta: “ouvi dizer que vão começar a mudar de rota”.

Comissão no afano

Em alguns momentos de sinceridade, o presidente da Conafer, Carlos Roberto Ferreira Lopes, revelou ontem durante seu depoimento que o desconto dos aposentados rendia comissões de 10% do faturamento.

Azul nota de 100

As denúncias na CPMI do INSS contra Carlos Roberto Lopes, dirigente da Conafer, dividiram holofote, nas redes sociais, com as mãos tingidas do depoente durante o depoimento. “Mão” virou termo de busca no ‘X’.

Saúde deteriora

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) divulgou posto na noite desta segunda-feira informando que estava sob avaliação nova internação hospitalar do seu pai, após novos surtos de soluço e vômito.

Justiça seletiva

Prestes a ser notificado via edital pelo STF, Eduardo Bolsonaro (PL-SP) lembrou da ação contra Guilherme Boulos (Psol-SP), extinta após 6 anos sem o ex-“sem-teto” ser localizado: “A lei muda de acordo com o cliente?”

Grupo poderoso

Está na pauta do Senado nesta terça (30) a criação do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, previsto na reforma tributária. É quem vai decidir como serão distribuídos os trilhões do novo imposto.

Leite de chuchu

Dito como certo nos dias após a “ótima química” nas Nações Unidas, o prometido encontro entre Lula e Donald Trump continua emperrado mesmo. E, pasmem, sendo gerenciado pelo vice Geraldo Alckmin.

Pensando bem...

...pintar as mãos não apaga digitais.

PODER SEM PUDOR

A falta que escola faz

Matemática não é o forte de José Dirceu e petista não estuda, lacra. Um petista da velha guarda, de boa memória, contou que em dezembro de 1996, Zé Dirceu comandaria uma reunião, que prometia ser longa, e escorregou na tabuada ao fixar tempo máximo de 15 minutos para cada tema. Com quatro inscritos no primeiro assunto, ele sentenciou, com auxílio de uma máquina de calcular: “Cada um falará 3 minutos e 75 segundos!” Alguém alegou que 3m75s são, na verdade, 4 minutos e 15 segundos. Ele aceitou a nova conta. Mas soma deu 17 minutos.

Cláudio Humberto

"Confiança demais é o primeiro passo para a queda"

Deputado Luiz Lima (PL-RJ) antes do depoimento do Careca do INSS à CPMI

29/09/2025 00h02

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Lula copia ditadura alegando ‘soberania’ contra EUA

A lorota da “defesa da soberania”, usada por Lula (PT) no palanque contra o tarifaço e as sanções do presidente Donald Trump, é uma cópia tosca de caso semelhante ocorrido na ditadura militar. Em 1977, o governo do general Ernesto Geisel chamou de volta a Brasília para “consultas” o embaixador em Washington, João Augusto de Araújo Castro, em reação – inútil, registre-se – a denúncias do Departamento de Estado dos EUA sobre graves violações de direitos humanos no Brasil.

 

Você já viu esse filme

Na época, o Departamento de Estado do governo Jimmy Carter (partido Democrata), denunciou perseguições, prisões ilegais, tortura etc.

 

Olha a ‘soberania’ aí

O regime tachou o relatório americano de “interferência indevida na soberania nacional”. Exatamente como Lula contra o governo Trump.

 

Relação bilateral crítica

Em razão dessas tensões, o governo Geisel abandonou em março de 1977 o Acordo de Cooperação Militar Brasil-EUA assinado em 1952.

 

Cortina de fumaça

Assim como Lula usa “soberania” de olho nas pesquisas, a ditadura fez a mesma alegação para não admitir que de fato violava direitos humanos.

 

Emendas: Lula pagou R$3 bilhões em 14 dias

O governo Lula (PT) teve de se “mobilizar” com o dinheiro do pagador de impostos nas últimas semanas. Apenas desde o dia 12, a administração petista distribuiu R$3 bilhões em emendas parlamentares, segundo os dados disponibilizados pelo Tesouro Nacional. O governo petista não conseguiu impedir votações no Congresso como a criação da CPMI do INSS e a urgência para o projeto da anistia, mas emplacou o relator amigável ao petismo e fez andar a isenção do imposto de renda.

 

Nosso dinheirinho

Até o dia 12 de setembro, o governo havia distribuído R$10,3 bilhões em emendas este ano. Saltou para R$13,4 bilhões até o dia 26.

 

Conexões

A maior emenda individual foi paga pelo governo ao Ceará, em agosto: R$34,3 milhões, da nova líder do PT no Senado, Augusta Brito (CE).

 

Vem mais

O governo Lula já reservou (empenhou) R$20,8 bilhões para distribuir em emendas, segundo o Portal da Transparência.

 

Servidor ‘estável’

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) cobrou a demissão de Paulo Boudens, ex-chefe de gabinete de Davi Alcolumbre pendurado em outro cargo de R$31,2 mil, como a coluna revelou quinta (25). É acusado de receber R$3 milhões de empresa enrolada no roubo aos aposentados.

 

Conta de subtrair

O substituto de Celso Sabino no governo Lula será o terceiro ministro do Turismo do atual governo Lula. A primeira ocupante do cargo foi Daniela do Waguinho, que rodou em julho (2023), em meio a escândalo.

 

Quatro trilhões

Até o fim do ano, a expectativa da Associação Comercial de São Paulo é que o brasileiro pague quase R$4 trilhões em impostos aos governos federal, estaduais e municipais: R$3,985 trilhões até 31 de dezembro.

 

CPMI resumida

Para Marcel van Hattem (Novo-RS), está claro: “uma rede de corrupção com associações e empresas de fachada, do Careca e de seus cúmplices, utilizadas para lavar dinheiro do roubo dos aposentados”.

 

Aula de direito

O presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana, respondeu à OAB sobre advogados nas sessões: “prerrogativas não se confundem com imunidade absoluta”, nem podem servir para impedir a investigação.

 

Certo Geraldo

O vice Geraldo Alckmin e o presidente americano Donald Trump devem concordar que o Brasil não é problema para os EUA. Exportações brasileiras representam cerca de 1% das importações americanas.

 

Dedo medroso

Parlamentares da CPMI do INSS percebem “dedo do governo Lula” na mudança de atitude de veículos de comunicação que passaram praticamente a ignorar a investigação do roubo aos aposentados.

 

O moderado

O ministro Alexandre de Moraes desbloqueou de perfis de redes sociais de Carla Zambelli (PL-SP), presa na Itália por mandar “hackear” o CNJ. Ficam excluídas só “postagens ilícitas que deram causa a decisão”.

 

Pensando bem...

...cópia de ditador é ditador desbotado.

 

PODER SEM PUDOR

Ave, memória

O gaúcho Tarso Genro era ministro da Educação e conhecido nos meios políticos como “o peremptório”. Ele ficava furioso com o apelido, adquirido após declarar “peremptoriamente” que não deixaria a prefeitura de Porto Alegre para concorrer ao governo estadual. Concorreu. E perdeu, “peremptória” e inapelavelmente.

Cláudio Humberto

"Vamos trabalhar com a imparcialidade necessária"

Marcelo Freitas (União-MG) relator do pedido para cassar Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

28/09/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Celso Sabino ainda tenta ser ‘ministro paralelo’

Foram idas e vindas até Celso Sabino finalmente cumprir a determinação do União Brasil e pedir as contas do Ministério do Turismo, feudo do partido desde o início do Lula 3. Sabino tinha bons argumentos, como a manutenção dos indicados do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), em seus respectivos cargos. Em vão. Sem ter como ficar, Sabino tenta virar uma espécie de ministro paralelo, emplacando a braço direito, a nº 2, Ana Carla Machado Lopes, sua secretária-executiva.

 

Perdeu, mané

O ex-ministro precisa de aliados na pasta para garantir os holofotes. Ele é candidato ao Senado, em 2026, e queria ficar ministro até abril.

 

Água no chope

Sabino tentou empurrar o desembarque para depois da COP30, em novembro. Mas o azedume do União Brasil com Lula antecipou tudo.

 

COP é pop

As pesquisas não são animadoras: Sabino beira os 10%, às vezes mais, ou menos. Ele acha que a COP30 poderia alavancar votos.

 

Reza braba

Apesar da demissão, Lula prometeu tentar atrair caciques do União Brasil para uma conversa. Sabino passará o fim de semana rezando.

 

Ordem superior’ mandou soltar o sócio de Careca

Intrigou parlamentares da CPMI a rápida soltura de Robson Costa, sócio e braço direito de Antônio Carlos Antunes, o Careca do INSS”, horas depois de haver recebido voz de prisão em flagrante por mentir e tentar enganar a comissão. Chamada, a “Polícia Legislativa” levou o preso, mas depois se soube que o havia soltado logo em seguida e sem pagar fiança. Foi mais uma demonstração de que o esquema liderado pelo Careca do INSS tem mesmo apoio político e “costas largas” no Senado.

 

Costas largas

O deputado Marcel van Hattem (Novo-RS) tem lá suas desconfianças. Acha que Robson Costa foi solto por “ordem superior”, no Senado.

 

Explicações

Os parlamentares querem exigir explicações do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, único que eles imaginam capaz de haver dado a ordem.

 

Quem, afinal, soltou?

A rigor, somente o presidente da CPMI ou ministro do Supremo Tribunal Federal teriam poder de soltar o preso, e não o fizeram.

 

Diz que não estou

Assim como escolheu Gleisi Hoffmann para se vingar da recusa de políticos de centro-direita em ocupar o cargo nas Relações Institucionais, Lula enfrenta dificuldades para substituir Celso Sabino no Turismo.

 

Ganhando tempo

O interesse de Celso Sabino de ficar no cargo até chegar a Belém no avião presidencial, sexta (3), coincidiu com a necessidade de Lula ter mais tempo para encontrar quem tope virar ministro do Turismo.

 

Aqui é golpe

Presidente da Colômbia, Gustavo Petro pediu um “exército de salvação da Palestina” e que soldados americanos desobedeçam ao próprio presidente. Não admira que tenha apoiado os narcoterroristas das Farc.

 

Na nossa conta

Os brasileiros superam, neste domingo (28), a marca de R$2,9 trilhões em (muitos) impostos pagos ao governo, diz o Impostômetro. Em média, o pagador de impostos bancou R$10,8 bilhões por dia, este ano.

 

Caindo a ficha

O sorriso de Emmanoel Schmidt Rondon na posse como presidente dos Correios, sexta (26), tende a desaparecer quando a ficha vai caindo: para fechar o ano sem falir, a estatal precisa arrumar R$7,4 bilhões.

 

Protesto por anistia

A oposição a Lula, incluindo Michelle Bolsonaro e Flávio Bolsonaro (PL-RJ), convocou para 7 de outubro, às 16h, em Brasília, a “Caminhada pela Anistia” com as famílias dos condenados pelo 8 de janeiro.

 

Café afrodescendente

Denúncia de “racismo” inaugura a bizarrice na Câmara de Municipal de Joinville. O problema foi com as garrafas de café, etiquetadas com “preto amargo” e “preto doce”. Virou queixa na Ouvidoria da Casa.

 

Davi Malcolumbre

Ali no cafezinho da CPMI do INSS, que apura a gatunagem no instituto, parlamentares se divertem com apelido dado a Davi Alcolumbre. Chamam o presidente do Senado de “Malcolumbre”. Pelas costas, claro.

 

Pensando bem...

...a mosca azul da Esplanada anda mal das asas.

 

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Vigilância cidadã

Eleito presidente da CPI dos Correios, o senador Delcídio Amaral (PT-MS) pôde constatar nas ruas que a opinião pública não aceitaria investigações de meia-tigela. Ele saía de almoço no restaurante “Le Français”, em Brasília, e foi reconhecido pelo motorista de van escolar: “Senador, vê lá, hein?, para não acabar em marmelada!” Delcídio sorriu e fez sinal de “positivo” para o cidadão. O governo Lula (PT) quase caiu.

