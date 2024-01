O Brasil é um dos países que mais gastam com salários de servidores públicos no mundo. Segundo o FMI, as despesas com salários nos três níveis (União, Estados e Municípios) somam 8,9% do PIB, que colocam o Brasil no topo da lista.

Mais: o Brasil está na frente de economias desenvolvidas como França (8%), Reino Unido (7,3%) e Alemanha (5,9%). E a proporção é quase igual com serviços muito melhores que os brasileiros, como Espanha e Áustria (9%).

In – Livro: Café com Deus pai

Out – Livro: As armas da persuasão 2.0

Fotos: Reprodução



De volta

às raízes



A atriz, cantora e empresária Selena Gomez, 31 anos, começou como atriz aos 7 anos na série Barney e seus Amigos, dá sinais de que vai focar em sua carreira de atriz (sem deixar seu lado empreendedora, acaba de lançar uma linha para o cuidado com a pele, além de suas coleções de maquiagem e perfume). Em entrevista ao podcast Smartless, afirmou que se tivesse que escolher entre ser cantora ou atriz “provavelmente escolheria atuar”. Apesar da confissão Selena está em estúdio gravando um novo álbum que terá como o tema principal Liberdade, que se refere como um “verdadeiro disco pop que vai fazer você querer dançar”. Capa de Vogue Japão e Vogue México, a atriz contou que os últimos 10 anos foram muitos difíceis para ela, principalmente na área de saúde e mental. Neste período foi diagnosticada com lúpus e subsequente transplante de rim e com transtorno bipolar. Com os diagnósticos Selena resolveu criar a Rare Impact Fund onde 1% das vendas da sua empresa Rare Beauty são aplicadas em organizações de saúde mental em todo o mundo. “Cuidar de mim mesma é algo que há muito tempo acho muito difícil, e é algo que me ajudou a encontrar uma rotina que me ajuda a focar. Isso me confortou, sem trocadilhos, porque senti que não era a única”.



Guedes e Justus,

nova consultoria



Quem diria: o ex-ministro da Economia do governo Bolsonaro, o discutido Paulo Guedes, estaria se preparando para estrear na televisão no comando de um reality show chamado O sabe tudo, nos moldes de O aprendiz, criado por Donald Trump e comandado por Roberto Justus no Brasil. O publicitário é que seria o coach de Guedes (muita gente acha que é um boato irônico espalhado por quem não suporta o ex-ministro). Analistas da área acham que, à primeira vista, o programa poderia ter muita audiência; outros acham que pode ser uma ideia de Justus, que não conseguiu entrar no bloco de comunicação de Jair Bolsonaro em 2022. A dupla já conquistou sua primeira cliente. É Ana Hickmann, apresentadora de TV, em guerra contra o ex-marido Alexandre Corrêa, por violência doméstica e que lhe brindou com uma dívida de R$ 40 milhões que ela não tem como pagar. Os new advisers tentarão reestruturar o passivo.



Mais parecida

com o pai



A empresária, escritora e apresentadora Bela Gil completou 36 anos na última quarta-feira (3) e brincou que seu melhor presente foi a declaração de seu pai. Em suas redes sociais Gilberto Gil declarou: “O nome já diz tudo. É a que mais se parece comigo de natureza. É mansa, a médica da família. É tão bela nossa Bela”. Bela tem mestrado em Ciências Gastronômicas pela Universidade de Ciências Gastronômicas na Itália (Unisg), com ênfase no sistema global da alimentação, tem cursos em nutrição ayurvédica, macrobiótica, permacultura e agroecologia. É dona do restaurante vegetariano Camélia Òdòdó e hoje faz parte do elenco do Saia Justa (GNT), e conselheira no Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS) da presidência da República



De olho em 2026



333 João Campos (PSB) é o prefeito mais bem avaliado do país, com 88% de aprovação e seria o candidato natural a governador de Pernambuco em 2026. O PT já está trabalhando desde já para ser o vice de Campos nas próximas eleições estaduais. Campos acha que o pleito ainda está longe, mas confessa que não vê muito encanto nessa possibilidade. Muitos acham que o prefeito não entregaria o Recife a outro partido. Seria uma divisão sonhada pelo PT, que ficaria com a prefeitura e o PSB com o governo estadual.





Complicado



Lula e o presidente do Uruguai, Luis Alberto Lacalle Pou, estão articulando um encontro para a segunda quinzena de janeiro. Em pauta, o acordo Mercosul-União Europeia – Lacalle Pou é contra – e o possível tratado bilateral entre Uruguai e China, sem nada a ver com Mercosul – Lula é contra. Traduzindo: a conversa é complicada, sem chance de algum acordo e começará com quilômetros de distância entre os dois chefes do Governo. À propósito: as redes sociais estão mostrando fotos de Lacalle Pou, sozinho, sem segurança, rodando de motocicleta pelas ruas de Punta del Este: está de férias.

Estacionada



A ideia de Lula de convencer Marta Suplicy para voltar ao PT e ser vice na chapa de Guilherme Boulos à prefeitura paulistana está estacionada. Os dois só voltarão ao trabalho (Marta é secretária de Relações Exteriores de Ricardo Nunes, na prefeitura de São Paulo) na semana que vem, quando pode acontecer um jantar no Alvorada para tratarem do tema. Muitos veteranos acham que Lula pode ter desistido do convite e o resultado servido para desgastá-la. Mesmo integrando o bloco de secretários de Nunes, Marta nunca participaria de sua campanha se fosse apoiada por Jair Bolsonaro. Ela sempre se refere a ele como “psicopata”.

OUTROS DESPACHOS



Enquanto os ministros Márcio França (Empreendedorismo) e Silvio Costa Filho (Porto e Aeroportos) não conseguem um despacho com o chefe (o que não chega a ser novidade entre outros integrantes do ministério), dois prefeitos de fora foram recebidos pelo presidente: Roberto Gualtieri, de Roma e Anne Hidalgo, de Paris. Três prefeitos brasileiros também já despacharam com o chefe do Governo: Edvaldo Nogueira (Aracaju-SE), João Campos (Recife-PE) e Edinho Silva (Araraquara-SP). De quebra, oito governadores e uma lista com sindicalistas, ex-políticos, marqueteiros e até banda internacional.

Ameaça



Analistas de plantão apostam que, se o Congresso levar adiante a ideia de derrubar o veto de Lula ao calendário de liberação de emendas parlamentares, será inevitável o rompimento do já complicado relacionamento entre Executivo e Legislativo. No primeiro governo de FHC, as emendas serviram de instrumento do Executivo para controlar acordos com o Legislativo; agora transformaram-se em armas dos parlamentares para retirar o pouco que resta ao Executivo em vigor para comandar atos do governo, até administrativos. Aí, é um passo para crise institucional. Arthur Lira encara; Rodrigo Pacheco está no muro.

PRÓ-DEMOCRACIA

Lula, os presidentes da Câmara, Senado e Supremo Tribunal, mais comandantes das Forças Armadas serão as figuras centrais da “Celebração da democracia”, no próximo dia 8, em Brasília, para marcar um ano dos atos golpistas. Até agora, poucos governadores confirmaram presença e os organizadores deverão convocar tropas extras, como as centrais sindicais, para darem quórum na Praça dos Três Poderes. Ministros e bancada de apoio ao governo também estarão lá e a presença de público ainda é questionada.

Cotada



A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, a mesma que usou jatinho da FAB para ir assistir jogo de futebol em São Paulo, pode compor a chapa de Eduardo Paes na disputa pela prefeitura do Rio (ele quer ser reeleito e lidera as pesquisas) nas eleições deste ano. A ideia é da primeira-dama Janja da Silva, amiga de Anielle, que quer palpitar também em eleições e o presidente Lula começa achar uma boa jogada. Paes não quer saber disso: o prefeito carioca resiste a ter como companhia na sua chapa um nome fora de seu grupo político.



Não bota fé



O Corinthians quer negociar a dívida que tem em relação à construção da Arena Itaquera. A proposta é a criação de um fundo imobiliário com venda de 49% das cotas em bolsa. O Corinthians se compromete em pagar apenas juros da dívida com o lançamento dos títulos marcados (valor estacionado em R$ 100 milhões em 2023). A quitação do passivo – cerca de R$ 600 milhões – seguiria na dependência de uma complicada conta que leva em consideração receitas futuras da arena e do próprio clube. A Caixa não bota fé.

REFORMA DO MORUMBI



O presidente do São Paulo, Julio Casares, pretende criar um fundo imobiliário para financiar a reforma do Morumbi. Enricados tricolores seria os primeiros a serem procurados. No topo da lista está Abílio Diniz, que acaba de completar 87 anos. Conselheiros do clube acham que também vale tentar o são-paulino Jorge Paulo Lemann que, nos últimos tempos, tem se declarado torcedor tricolor. Alguns acham que o interesse de Lemann poderia chegar até a compra de uma participação no capital caso o São Paulo vire um SAF.



MISTURA FINA

LULA quer marcar um grande encontro com líderes evangélicos no começo de fevereiro para trazer o bloco para seu lado. Estimativas apontam em 30% o volume de eleitores que ainda resistem ao governo petista. O problema é saber se esses líderes querem se reunir com Lula e se aproximar do chefe do Governo. Ao contrário, muitos líderes mais radicais não poupam rótulos menos civilizados ao presidente.

LULA pretende se encontrar com ACM Neto e a conversa tem dois propósitos. O primeiro, com seu notório poder de sedução política o presidente enxerga no ex-prefeito de Salvador um aliado para convencer o União Brasil a entrar de vez na base aliada do governo. Olhando para 2024, Lula vai trabalhar para evitar que ACM Netto dispute a prefeitura de Salvador aliado ao PL e ao bolsonarismo.

DEPUTADOS da oposição articulam, ainda no recesso parlamentar, a criação de uma CPI para investigar a agência de publicidade e influenciadores Mynd8, acusada de ter ligações com o governo Lula e o PT e ficar no centro de uma rede de fake news durante o governo Bolsonaro e das eleições de 2022. Alguns chamam a agência de “verdadeiro gabinete de ódio”, “milícia digital” e “máfia” e muitos apostam que a CPI será cooptada pelo governo (tem maioria).

QUEM foi passar a virada do ano no Rio de Janeiro para ver de perto a grande festa de Copacabana ficou mais do que assustado com o preço (fixo) cobrado pelos taxistas até mesmo para turistas que desembarcaram nos aeroportos de lá. De Santos Dumont a Ipanema ou Leblon, no mínimo R$ 150; maior trajeto, R$ 200, todas combinadas e pagas na saída. Com hora marcada, podia chegar a R$ 250 – ou mais. Turistas de fora preferiam pagar em dólares.

EM outros estados, quem vê as quase três milhões de pessoas pulando e dançando nas ruas de Recife, no tradicional bloco do Galo da Madrugada, fica logo imaginando quanto custa colocar toda aquela gente na folia. Os custos estimados do desfile ficam entre R$ 5 milhões e R$ 6 milhões, vindos de patrocínios. Incluem equipamentos de som, trios elétricos, músicos, equipes de apoio, segurança e alimentação. O Galo da Madrugada é considerado o maior bloco de rua do país e foi fundado em 1978.

AINDA os blocos: maior de São Paulo, com a atriz Alessandra Negrini no comando, é o Acadêmicos do Baixo Augusta, com custo estimado em R$ 3 milhões e público esperado de mais de um milhão de pessoas. Este ano, São Paulo terá 654 desfiles promovidos por 590 blocos e um público global estimado em 15 milhões de pessoas.



Assine o Correio do Estado