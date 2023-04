Não vão transformar a Câmara num circo e muito menos usar o Parlamento para insuflar ódio no Brasil

O Conselho de Administração da Petrobras aconselhou a diretoria petista a confiscar ou reter quase 50 centavos por ação de dividendos a serem pagos aos acionistas o que pode render um novo processo nos Estados Unidos.

Mais: A estatal já teve de pagar R$ 4,5 bilhões para encerrar processo aos investidores na Bolsa de Nova York, causados pela corrupção revelada pela Lava Jato. A Petrobras tem ações na Bolsa de Nova York e está sujeita à legislação norte-americana.

Até lá fora

O sofá de R$ 65 mil, com mecanismo elétrico e a cama king size de R$ 42 mil comprados pelo novo governo para o Palácio da Alvorada ganharam espaço em jornais do exterior, além das redes sociais daqui. O espanhol El País ironiza o preço dos móveis e diz que gostaria de saber quanto custou todos os móveis comprados para compor a decoração do Alvorada. Depois da transição, os novos inquilinos deram por falta de 261 moveis no palácio e até hoje 83 não foram localizados. A reforma foi comandada pela primeira-dama Janja, sob encargo da Casa Civil.

QUEM DEVE

O PT decidiu expor quem são seus integrantes com cargo público que estão em débito com a contribuição de parte do salário para manutenção da sigla, que recebe hoje R$ 103,8 milhões do fundo partidário por ano. Fazem parte do grupo dois ministros de Lula (Rui Costa e Camilo Santana), dois governadores (Elmano de Freitas e Jerônimo Rodrigues), quatro senadores (Jaques Wagner, Fabiano Contarato, Rogério Carvalho e Augusta Brito), além de 30 deputados, entre eles Washington Quaquá (um dos vice-presidentes do PT) e Reginaldo Lopes (ex-líder da bancada petista na Câmara).

Quanto devem

Muitos dos citados na lista dos inadimplentes com o PT alegam já ter quitado e outros falam em “negociação”. Ministros devem pagar 10% do rendimento mensal que é de R$ 39,2 mil e deputados e senadores também ganham a mesma quantia, mas devem recolher 15% do líquido. O senador Jaques Wagner (BA) alega que, em março destinou a seu partido R$ 90 mil e já estaria quite. Lula agora recolhe 10% do rendimento líquido de R$ 39,2 mil. Com salário e mais R$ 10,3 mil como anistiado político, o rendimento do presidente encosta em R$ 50 mil mensais. O ministro Rui Costa (Casa Civil), na lista dos inadimplentes, recebe também os mesmos R$ 39,2 mil, mais R$ 27 mil como conselheiro de Itaipu.

Mini COP

O governo brasileiro quer transformar a Cúpula da Amazônia numa espécie de mini COP, a Conferência do clima das Nações Unidas. Além do presidente francês Emmanuel Macron, Lula planeja convidar outros líderes estrangeiros para o evento, programado para primeira quinzena de agosto, em Belém. Entre nomes relacionados pelo Planalto, estão os primeiros-ministros da Alemanha e da Noruega, respectivamente Olaf Scholz e Jonas Gahr Store, principais financiadores do Fundo Amazônia. John Kerry, assessor especial da Presidência dos Estados Unidos para o Clima, deverá vir.

Ato de coragem

A modelo, influenciadora, missionária, atriz, apresentadora e empresária, Rafa Kalimann (vice-campeã do Big Brother Brasil 20), agora está no quadro Dança dos Famosos do Domingão com Huck mostrou no último domingo, um lado que somente pessoas mais próximas conheciam: síndrome do pânico, que tem desde 2018. Ela afirmou que além do desafio de aprender a dança e “Dança”, fez com que ela não tivesse mais nenhuma crise desde que entrou no quadro. “É um ato de muita coragem a gente conseguir escancarar essa doença, porque é muito julgada. Não sei em qual momento da nossa vida isso foi colocado com tamanho tabu e preconceito. A gente sente vergonha, e não há motivo para sentir vergonha. Eu demorei a encontrar o eixo de novo”. Rafa contou que sempre foi muito julgada por ser modelo e sair de casa aos 14 anos, que aprendeu a lidar com isso, mas não entende por que as pessoas desconfiam de suas ações sociais. “Eu não aprendi a lidar com isso e não quero ter que aprender a lidar com o julgamento de outra pessoa em relação a isso. A pessoa que julga uma ação social da outra, independente do que a outra está fazendo, é porque a pessoa não faz. Quando você faz, você quer até que as pessoas que fazem para aparecer façam. Eu prefiro que uma pessoa doe e poste que está doando do que não doe”.

5 milhões na fila do INSS

Bancos responsáveis pelo pagamento dos benefícios da Previdência Social estão cobrando uma solução para o enorme volume de pedidos de aposentadorias no INSS. São mais de cinco milhões de solicitações paradas à espera da análise da autarquia. É um expressivo contingente de potenciais clientes que não são efetivados em razão da morosidade da máquina pública.

Em 2019, Santander, Crefisa, Agibank, Itaú, BMG e Mercantil do Brasil venceram o leilão e assumiram o pagamento de todos os novos benefícios concedidos entre 2020 e 2024. No total, 23 bancos disputaram a licitação, estado por estado. Os seis vencedores ofereceram, em média, um ágio de 612%, o que dá a dimensão do interesse das instituições financeiras pelo negócio.

Os seis bancos se comprometeram a pagar ao INSS cerca de R$ 24 bilhões em cinco anos. O valor foi calculado na estimativa de que cinco milhões de novos aposentados e pensionistas entrariam na base de dados dos bancos a cada ano. Entre 2020 e 2022, dos mais de 15 milhões de beneficiários projetados, apenas metade entrou no sistema (2,5 milhões por ano). tudo devido à letargia do instituto, que cresceu durante o governo Bolsonaro. Traduzindo: os seis bancos que venceram a licitação estão pagando por algo que não vêm recebendo. Detalhe: no governo Lula não há um mínimo sinal de que o problema será resolvido.

“Sejam gentis”

A cantora, compositora e atriz Ariana Grande usou suas redes sociais para rebater as críticas a seu corpo, mais magro.

“Existem muitas maneiras diferentes de parecer saudável e bonita. O corpo com o qual vocês compararam o meu atual foi a minha versão menos saudável. Eu estava tomando muitos antidepressivos, bebendo e comendo mal”. E finaliza pedindo para que as pessoas se aceitarem e se amarem como são.

“A segunda coisa é que você nunca sabe o que alguém está passando. Então, sejam gentis um com o outro e com vocês mesmos. Não importa o peso, não importa como você gosta de se maquiar hoje em dia, não importa quais procedimentos estéticos você fez”.

Gente fina

Em meio ao bate-boca generalizado na audiência do ministro Flávio Dino, (Justiça e Segurança Pública), na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, nesta semana, o deputado Duarte (PSB-MA) foi ofendido pela deputada bolsonarista Carla Zambelli (PL-SP) com um “Vai tomar no ..”, berrado com o microfone desligado. O parlamentar deverá representá-la no Conselho de Ética. Um outro deputado ironizou: “É gente fina!”.

Na contramão

O ministro Carlos Lupi (Previdência) foi escalado por Lula para melhorar o relacionamento entre o governo e a Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB), que tem sido voz dissonante em comparação às entidades alinhadas ao Planalto como CUT, Força Sindical e União Geral dos Trabalhadores (UGT). O presidente da CSB, Antônio Neto, foi a única grande liderança sindical a criticar a decisão do governo de voltar atrás e reajustar os juros dos empréstimos consignados para aposentados e pensionistas. No ano passado, a CSB apoiou a candidatura de Ciro Gomes (do PDT, de Lupi).

Outra fila

Há outra fila no universo dos aposentados e pensionistas: hoje, 1,8 milhão de segurados aguardam respostas da Previdência. Desse total, quase 600 mil esperam pela perícia médica, exame que poderá dar acesso a benefícios por incapacidade. Há também grande volume de mulheres à espera do salário-maternidade e nenhum funcionário dá qualquer previsão. Carlos Lupi, ministro da Previdência, limita-se a dizer que “fila do INSS não se resolve do dia para noite” e fica tudo por isso mesmo. Na comemoração dos 100 dias do governo, Lula lembrou que “nós já zeramos a fila do INSS e podemos zerar de novo”. Não disse como e quando.

E NO SUS

Hoje, 163 milhões de brasileiros dependem da assistência do SUS – e 904 mil aguardam na fila por uma cirurgia, muitos há mais de um ano. Os responsáveis garantem que para consulta e exames o prazo médio é de 100 dias (não dizem que 100 dias para consulta e outros 100 dias para exames). Para cirurgia e tratamentos, seria de 180 dias. Traduzindo: para decidir por uma cirurgia, o prazo é de 180 dias, depois dos períodos de consulta e exames. Decidindo-se por cirurgia, o prazo de sua realização é outra história. A ministra Nísia Trindade Lima (Saúde) também não sabe como irá resolver o problema. Para se ter melhor ideia da deficiência do SUS: recentes estatísticas revelam que 153 mil mortes de brasileiros acontecem por ano devido ao atendimento de má qualidade do sistema e outros 51 mil por falta de acesso ao mesmo sistema.

Mistura fina

FERNANDO Haddad (Fazenda) andou animando Lula com projeções sobre a possibilidade do PIB crescer, em 2023, acima da média de 1,5% do governo Bolsonaro. Todos os ministérios estão convocados para a tarefa – sem arranhar o fiscal. Lula quer bater não apenas Bolsonaro, mas iniciar o primeiro ano do governo respondendo à “herança maldita” do ex-presidente, com um PIB superior à média dos últimos 20 anos de 2,2%. Mais: no último ano de seu governo, Lula quer superar os 2,9% do PIB.

O GOVERNADOR do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), largou seu Estado quase totalmente submerso, com cidades sob decreto de calamidade pública para não perder a boquinha na viagem com Lula à China por conta do contribuinte. E nem sabe exatamente o que fará lá. E também a governadora desconectada da população de seu Estado, Fátima Bezerra (PT) deixa para trás a polícia do Rio Grande do Norte contra bandidos que atacam por todos os cantos para não ficar de fora do passeio oficial à China.

OS povos indígenas não estão entendendo: a última Medida Provisória assinada pelo presidente Lula abriu crédito de R$ 640 milhões para “proteção de povos indígenas”. Contudo, apenas 22% da verba vai para o programa do Ministério dos Povos Indígenas. A MP não esclarece para onde irá o restante (cerca de meio bilhão de reais) e como será feita essa anunciada “proteção”.

A CAIXA Econômica quer criar um fundo de venture capital. O primeiro passo seria a montagem de um ecossistema de participações em startups e fintechs. Na mira, soluções inovadoras para a área de crédito habitacional. A Caixa é a maior financiadora da casa própria no Brasil, com uma carteira de empréstimos imobiliários próxima a R$ 650 bilhões. O banco também procura startups especializadas em sistemas de pagamento e soluções na área de crédito. Seria algo similar ao que fez o Banco do Brasil, por meio da BB Ventures.

A ADVOCACIA-Geral da União (AGU) determinou que pessoas e empresas envolvidas na invasão às sedes da República em 8 de janeiro sejam proibidas de participar de licitações e contratos com a administração pública. O parecer dos juristas do governo federal acaba de ser publicado no Diário Oficial da União e deve ser seguido por todos os entes federativos, na administração direta ou indireta.

