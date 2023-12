Emissários de Ednaldo Rodrigues deposto da presidência da CBF por ordem da Justiça bateram na porta do ministro Rui Costa (Casa Civil), discutindo a possibilidade do governo Lula interceder politicamente para barrar a ofensiva contra Rodrigues.

Mais: não vai dar: além de decisão judicial, há a articulação dos ex-presidentes da CBF Ricardo Teixeira e Marco Polo Del Nero que pretendem colocar Fernando Sarney, filho do ex-presidente José Sarney, no comando da CBF. À propósito: Ednaldo ganhava R$ 334 mil mensais.

In – Café submarino

Out – Café de Vienna

Duas vezes Anitta

A cantora, Anitta está em duas capas de revistas: Marie Claire, no Brasil e Vogue Arábia. Ela conseguiu quebrar o estigma de que o gênero funk tem sempre que ser associado ao crime. A frente de seus tempos Anitta desabafa: “Tenho uma personalidade muito para fora, para a frente, o oposto do que a sociedade coloca para uma mulher. Honrar a pessoa que sou e continuar fazendo questão de ser assim é meu grande ato feminista”.

E completa: “Gosto de trazer liberdade. Acredito que para as mulheres tudo é mais difícil, acho que para as mulheres terem sucesso temos que trabalhar 20 vezes mais e há um milhão de vezes mais expectativas”.

Em 2023, segundo a cantora, foi um ano mais para descanso, por causa de problemas de saúde que teve em 2022, do que para trabalho. Só que a funkeira garante que 2024 vai ser um pouco mais agitado.

Em janeiro fará ensaios, em fevereiro comandará trios elétricos, no Rio e em Salvador, e ainda terá um novo álbum no primeiro semestre batizado de Funk Generation: A Favela Love Story. Mais: Anitta também vai se dedicar a carreira de atriz.

“Eu assinei para fazer um filme. As pessoas estão me convidando novos trabalhos e esse é meu segundo sonho. Depois de realizar muitas coisas que sonhei na música, acho que ser atriz é meu objetivo. Elite foi uma experiência incrível e agora estou trabalhando no meu próximo projeto”.

“Messias” virou primeira-dama

Na posse e nas primeiras horas como novo presidente da Argentina, Javier Milei, estava acompanhado de sua irmã Karina, considerada o “cérebro de sua ascensão”, que será responsável pela gestão das atividades administrativas e operacionais da Presidência. Karina permanecia longo tempo de braço dado com o irmão, o que muito já acharam que ela será “uma espécie de primeira-dama”.

Milei também acha isso, Karina é a pessoa em quem mais confia, estrategista de sua campanha e que ele chama de “Messias”.

Ele já mudou a lei antinepotismo para nomear a irmã secretária-geral da Presidência e justificou a exceção só para “nomeações que o presidente faz em virtude das faculdades conferidas a ele”. Milei não é casado (Karina também, não é), namora a comediante Fátima Florez, que não foi vista na posse.

Elevando a temperatura

O casal de atores Paloma Duarte, de 46 anos e Bruno Ferrari, 41, fizeram a temperatura subir estes dias. A atriz postou em suas redes sociais uma foto completamente nua , onde o sol ressaltava ainda mais suas curvas, tirada pelo marido.

Mãe de três filhos (Maria Luiza, de 29 anos, Ana Clara, 26 e Antônio, de 7, este fruto de seu relacionamento com Bruno Ferrari) e sem contrato fixo com a Globo gravou a novela Pedaço de mim, da Netflix (ainda sem data de estreia).

Paloma que confessou que teve que se esforçar para conquistar Bruno, que não queria ingressar num namoro, também provocou o marido em outra foto onde aparentemente aparece se nenhuma peça na parte de cima com o Bruno ao fundo.

Sem propostas

As propostas mirabolantes da campanha de Javier Milei evaporaram, entre elas a dolarização sem dólares e o fim do Banco Central.

Ele só repete que o PIB alcançará 5% (sem preconizar a data). Até figuras da campanha, incluindo marqueteiros brasileiros, agora acham que ele nunca teve um plano sério de governo e que será impossível tocar um governo.

Fala em super corte de gastos, corte de subsídios e congelamento de obras públicas e universidades. Sua base no Congresso é mínima. Karina, a “Messias”, também não tem nenhum plano. Estudou relações públicas, área, que para o irmão, é um tanto complicada.

Ataque bloqueado

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, ficou mais do que irritada com as postagens de Michelle Bolsonaro, vestida com o modelo criado para ir à posse de Javier Milei, em Buenos Aires, ao lado de foto dela usando o que chamou de “um traje mais simples”, só para seguidores fazer comparações.

Queria disparar sua metralhadora giratória contra Michelle até mesmo lembrando que ela mal completou o ensino médio, fala errado em discursos, enquanto ela fez Sociologia na UFPR, com especialização em História e MBA em Sustentabilidade na Universidade Positivo. Lula não deixou.

Acenando

O presidente Lula quer reforçar a aliança com o Centrão e começou a acenar até para o PL de Valdemar Costa Neto – e Jair Bolsonaro – com cargos na cúpula da Caixa Econômica Federal. Estaria negociando duas vagas: a vice-presidência de Negócios de Varejo e o comando da Caixa Assent, corretora de valores.

O movimento gerou rebelião dos bolsonaristas do PL: contra e a favor. Há também outros cargos que poderão ser oferecidos para o Republicanos, PSD e União Brasil. Mais: o novo presidente da Caixa, Carlos Antônio Fernandes, vai criar outra vice-presidência para a área de ESG. Rita Serrano havia criado uma vice-presidência de Pessoas, que será transformada em Recursos Humanos.

DE LONGE

Até Joe Biden pediu a Lula que atuasse pessoalmente para a resolução do episódio criado por Nicolás Maduro envolvendo Essequibo, região da Guiana, recheada de petróleo.

O presidente brasileiro, amigo do venezuelano, tirou o corpo fora e vai mandar amanhã o ex-chanceler Celso Amorim participar da conversa entre Maduro e Irfaan Ali, presidente da Guiana, em São Vicente e Granadinas. Amorim não tem tido muito sucesso nessas intermediações: há meses, seu encontro com Vladimir Putin foi tragicômico.

Coleção

O Brasil tem colecionado vergonhas todas as vezes que Lula, ainda sonhando com o Prêmio Nobel da Paz, continua acreditando que intermediará conflitos lá fora.

Ninguém esquece que, habitualmente, o presidente brasileiros parece gostar mais do lado errado da História. Sua primeira ação no conflito da invasão russa na Ucrânia foi um desastre: ele achou que Volodymyr Zelensky “também tinha culpa” e mais recentemente, atacou Israel contra terroristas do Hamas. Agora ofereceu-se para “mediar o conflito” entre Venezuela e Guiana. Não há conflito: há uma ameaça de Nicolás Maduro invadir a Guiana.

NO PASSARÁ

No meio dessa surrealista batalha entre Venezuela e Guiana, o ministro da Defesa brasileira, Múcio Monteiro, parece ser um dos raros lúcidos no meio. Para chegar a Guiana, supostas tropas de Nicolás Maduro teriam de atravessar primeiro grande parte de território brasileiro e Monteiro tem repetido que “ninguém passará por lá”.

Para reforçar, estão chegando 20 blindados do Exército, com pintura camuflada, ou seja, vestidos para qualquer tipo de combate.

Não vai dar

Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, sonhava com a vaga para o Senado que poderia surgir caso o senador Sérgio Moro pudesse ser cassado. Sua base eleitoral é no Paraná.

Nas últimas semanas, sonhou também com a cadeira de Flávio Dino no Ministério da Justiça. As duas probabilidades não deverão dar certo porque Lula acha que ela deve cuidar das eleições municipais de 2024.

Cinco no bastão

Quando avança em seus delírios, agora aumentados em determinadas áreas, depois de ter vencido as eleições, Javier Milei “faz o que bem entende”, segundo suas próprias palavras, quando exibiu no dia da posse, o bastão presidencial, símbolo do poder desde 1800, com a cabeça de seus cinco cachorros esculpidas.

Também não se mudou para residência oficial da Presidência porque não havia área especial para seus cachorros (todos clonados). Está dormindo num hotel – e com os cachorros no quarto. Com o chamado Connan (dois “n”), ele conversa com ajuda de um médium.

É O BRASIL!

O sistema Cofecon/ Corecons, que reúne o Conselho Federal de Economia e os Conselhos Regionais de Economia, acaba de eleger a ex-presidente Dilma Rousseff como “Mulher Economista de 2023”. A atual presidente do Banco dos Brics (Novo Banco de Desenvolvimento) foi escolhida devido à “significativa contribuição para o desenvolvimento econômico e social ao longo de sua carreira”.

Dilma foi condenada em um processo de impeachment por maquiar o resultado das contas públicas durante sua gestão. As pedaladas levaram o Brasil à maior recessão de sua história (queda acumulada de quase 7% do PIB).

MISTURA FINA

ERA de vez em quando, agora virou quase modelito diário: o presidente Lula que, desde o primeiro mandato, sempre alardeou que gostava muito de figurino terno e gravata, aderiu a usar camisetas de gola redonda com blazer (e calça diferente). Usa no cotidiano palaciano, encontros menos formais e até em mini eventos do governo. Tudo ideia de Janja que agora está tentando convencê-lo a aderir a um par de tênis no dia a dia.

O PRESIDENTE Lula tem repetido que vai reduzir suas viagens internacionais. Não é bem assim: o Itamaraty já está trabalhando uma visita do petista aos países nórdicos no primeiro trimestre do ano que vem. O destino principal é a Noruega e a conversa prioritária será sobre investimentos na Amazônia. No final do ano, Lula pretende reunir a família toda para um jantar no Alvorada. Depois, sairá em miniférias, provavelmente numa base do Exército, não muito distante de Salvador.

COM Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, cuidando das eleições municipais de 2024, o caminho está aberto para Zeca Dirceu, filho de José Dirceu, disputar a eleição suplementar (a base dele também é no Paraná) para o Senado caso o TRE derrube Moro.

MINISTROS do Supremo foram criticados quando às penas elevadas dadas aos condenados golpistas do 8 de janeiro: os que cometeram crimes mais graves (estavam nos prédios durante o quebra-quebra) receberam pena de 17 anos. Só que ficarão menos de três anos na cadeia. Depois de dois, já terão cumprido um sexto da pena e podem sair para trabalhar durante o dia. E mais uns anos, cumprirão o resto da pena em casa.

O BRASIL quer financiar um dos maiores projetos de infraestrutura não apenas de Angola, mas de toda a África: a construção do Corredor de Lobito. Ao todos são mais de 1,8 mil quilômetros de ferrovias conectando a República Democrática do Congo e Zâmbia ao Porto de Lobito, na província angolana de Benguela. O transporte principal será o de minérios. Os Estados Unidos, à propósito, já desembolsou quase US$ 1 bilhão para financiar o trecho da ferrovia em território angolano.

A CHILENA Cencosud quer comprar a operação da varejista espanhola Dia no Brasil. Já houve contatos com Lazard, contratada para conduzir o processo de venda. São cerca de 600 supermercados no país. A aquisição teria um valor estratégico para a Cencosud: permitiria ao grupo chileno acelerar o crescimento da Spid, sua bandeira no segmento de loja de proximidade, exatamente o perfil do Dia no Brasil.