Homenagem às mães

Augusto Cury, um dos maiores autores da atualidade, diz que se alguém nos bloquear a porta, não devemos gastar energia com o confronto, mas procurar as janelas. Enfrentar as adversidades pode revelar lados desconhecidos de nós mesmos, como a resiliência. Todos os dias, somos bombardeados de dificuldades e empecilhos, e a forma como lidamos com isso reflete como nos sentimos mental e emocionalmente. Nas relações profissionais, isso não seria diferente.

Mas afinal, o que seria resiliência? O conceito retrata a modalidade do indivíduo em lidar com os inconvenientes que surgem ao longo da nossa jornada. Na esfera profissional, onde as demandas são constantes e as expectativas muitas vezes elevadas, a resiliência torna-se uma ferramenta essencial para enfrentar os desafios e manter o equilíbrio emocional. Lidar com pressões, prazos e conflitos interpessoais podem afligir a motivação e o bem-estar emocional. Para isso, é possível encontrar soluções criativas e seguir em frente com determinação e profissionalismo.

Para criar um ambiente de trabalho saudável, é preciso que ambas as partes, organizações e colaboradores, se empenhem para criar um espaço de inclusão e compartilhamento de ideias. O diálogo e a troca de ideias corrobora para um círculo corporativo tranquilo e sadio. Além disso, manter a calma em situação de extrema pressão e ansiedade colabora para o sucesso e desenvolvimento do trabalho, tornando o processo de crescimento mais fácil.

No lado das organizações, é preciso um cuidado específico para os colaboradores, além de um espaço inclusivo, dinâmico e acolhedor. Outra alternativa é oferecer opções de flexibilidade no trabalho, como horários flexíveis, trabalho remoto ou licenças, para ajudar os funcionários a equilibrar suas responsabilidades pessoais e profissionais e reduzir o estresse. O bem estar do funcionário é essencial para o crescimento da instituição.

Em suma, a resiliência no contexto profissional é um atributo primordial que permite aos indivíduos não apenas sobreviver, mas prosperar em face das dificuldades. É a capacidade de transformar desafios em oportunidades, aprender com os fracassos e seguir em frente com determinação e otimismo. Ao desenvolver e cultivar essa habilidade em si mesmos e nas respectivas equipes, os profissionais podem alcançar novos patamares de sucesso e realização das jornadas profissionais.