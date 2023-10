Giba Um

de JOSÉ SARNEY // ex-presidente, sobre o conflito

Mãe de Paulo Gustavo, Dona Déa Lúcia, que vem fazendo sucesso no programa de Luciano Huck como jurada permanente (ao lado do padre Fábio de Mello e Livia Andrade, tem mais um motivo para alegria: arranjou um namorado.

Mais: aos 76 anos, está apaixonada e a relação “tem até beijo na boca”. Mais: confirmou que o ano passado fez uma “harmonização íntima” feita pelo seu genro, Thales Bretas, é dermatologista e oferece serviços de harmonização íntima em sua clínica de estética.

In – Quadros 3D

Out – Quadros abstratos

Entre teias

e abóboras



A atriz Giovanna Lancellotti e seu namorado, o empresário Gabriel David (primeira foto), resolveram fazer uma festa de halloween em um condomínio na Barra da Tijuca, no Rio, na quarta-feira (25). Giovanna estava vestida de Hera Venenosa, e Gabriel se fantasiou de Charada. Com decoração temática impecável, onde até os docinhos seguiam a linha. Entre tantos convidados estavam lá, da segunda foto a esquerda para à direita, Maisa Silva estava fantasiada de Lavagirl, Bia Bonemer (filha de Fátima Bernardes e William Bonner) e Giulia Costa (filha de Flávia Alessandra e Marco Paulo) pousaram juntas. Bia estava vestida de jogadora de Baseball inspirado no filme A noite de um crime e Giulia foi inspirada na personagem Mia do filme Pulp Fiction, já Yanna Lavigne estava bem escondida num look de Medusa.



Quer voltar

ao passado

Contrariando restrições da Lei das Estatais, aprovada em 2016, com ampla maioria do Congresso, a Petrobras quer retirar artigos do estatuto que blindavam a companhia de interesse e indicações políticas. Se as mudanças forem aprovadas pela assembleia de acionistas (Lula tem a maioria de votos), não será mais proibido que ministros, secretários de estado, dirigentes partidários ou sindicais (e seus parentes) ocupem cargos de direção da empresa. Traduzindo: será permitido aprovar obras de refinarias deficitária para ajudar compadres políticos e baixar artificialmente o preço do combustível. As restrições aprovadas em 2016 foram uma reação aos escândalos da época, concentrados nos dois primeiros governos do PT. A Petrobras foi o principal palco do assalto de políticos e empresários e recebeu de volta R$ 6 bilhões em dinheiro desviados. Alguns já preconizam “a volta do petrolão”.



Rihanna

mais uma vez

Após quase três meses de dar à luz a seu segundo filho, Riot Rose Mayers, a cantora e atriz Rihanna já está voltando ao ritmo de trabalho, bem diferente do seu primeiro filho (RZA Athelston Mayers), no qual ficou mais inclusa. Depois de retomar sua antiga parceria com a marca alemã Puma no mês passado fazendo o relançamento do tênis Fenty x PUMA Avanti, este mês o calçado será lançado em duas novas cores: esmeralda e azul marinho. No relançamento da linha os tênis são confeccionados em couro premium, onde a marca Fenty aparece em relevo dourado e solas são de goma brancas e marrons. As duas novas cores chegarão ao mercado no dia 2 de novembro e custará cerca de US$ 160, ou seja, quase R$ 800.



Não vai dar

Valdemar Costa Neto, dono do PL, já autorizou o deputado Ricardo Salles (PL-SP) a deixar o partido sem perder o mandato. E acertou com Jair Bolsonaro de que ele seja o responsável pela indicação do nome do candidato a vice-prefeito na chapa de Ricardo Nunes, que o PL apoiará. Valdemar não está preocupado com uma eventual candidatura de Ricardo Salles. Nunes terá o apoio das principais legendas de São Paulo para tentar a reeleição: Republicanos (com Tarcísio) e PSD de Gilberto Kassab, entre outras. Mais Fábio Wajngarten, ex-Secom, está cotado para ser vice na chapa do atual prefeito.



Aporte da Suécia

O governo brasileiro negocia com a Suécia um aporte no Fundo Amazônia. As Tratativas estão sendo conduzidas pela ministra Marina Silva (Meio Ambiente). Os suecos se juntariam à Alemanha, Noruega e Dinamarca, essa mais nova financiadora do Fundo, com a doação de R$ 110 milhões. Se sair o aporte sueco será uma demonstração de prestígio de Marina: em 2019, o governo de lá brecou novos aportes de seus fundos públicos em ativos brasileiros por causa do desmatamento da Amazônia. O gesto foi seguido por movimentos similares da iniciativa privada.



Dinheirama



Para agradar o Centrão, Lula demite Rita Serrano da presidência da Caixa e nomeia Carlos Antônio Vieira de Castro. É a sexta troca na presidência da Caixa desde 2018. O banco desperta a cobiça dos políticos por operar programas recheados de grandes orçamentos: Minha Casa Minha Vida (R$ 9,7 bilhões este ano e R$ 13,7 bilhões em 2024), pagamentos do Bolsa Família (R$ 70,9 bilhões no orçamento autorizado) e Obras do Novo PAC (Crédito a estados e municípios para projetos de infraestrutura de R$ 14 bilhões até setembro).

DE VOLTA



O Ministério da Defesa já avalizou a reinstalação da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecido Políticos, extinta pelo governo de Jair Bolsonaro, tema que enfrenta resistência das Forças Armadas. Vai voltar a agir sobre pedidos de indenização a familiares e tentar localizar restos mortais das vítimas do regime militar. E retomar a identificação de ossadas encontradas na Vala Clandestina de Perus, na Zona Oeste de São Paulo, local usado pelos militares para esconder corpos de opositores do regime. Os ministros Flávio Dino (Justiça) e Silvio Almeida deverão seguir o aval da Defesa.

Dilma em campo



Mesmo recebendo R$ 220 mil mensais na presidência do Banco dos Brics (Novo Banco de Desenvolvimento), em Xangai, a ex-presidente Dilma Rousseff não descuida do processo que move contra o Estado pedindo indenização por ter sido torturada e presa pela ditadura militar (seu último pedido foi recusado durante o governo Bolsonaro). Ela quer receber R$ 10,7 mil mensais com efeito retroativo. Ela já recebeu menores indenizações de três estados e R$ 400 mil quando foi anistiada. Mais: do lado verde-oliva há a preocupação de que a volta da Comissão contamine a imagem da caserna, abalada após a depredação dos três Poderes, em janeiro de 2023.

GANHANDO TEMPO



A crise na segurança pública atinge, notadamente, Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo e também tem registrado atos criminosos em outros estados. O presidente Lula tem adotado manobras diversionistas, tentando ganhar tempo para encontrar medidas mais efetivas. O primeiro movimento foi envio de uma segunda leva da Força Nacional de Segurança, uma solução que nada soluciona. São 300 agentes, ou seja, na média um único homem para cada 25 quilômetros quadrados da Região Metropolitana do Rio.

Militares, de novo



Outro balão de ensaio, de tão usado pelos antecessores de Lula mal sai do chão, é o ressurgimento da proposta da criação do Ministério de Segurança Pública, ideia que já passou pela gestões de Michel Temer, de Jair Bolsonaro e pela campanha eleitoral do próprio presidente. Especialistas acham difícil uma saída que não passe por um movimento mais radical: muito provavelmente, a questão vai cair, de novo, no colo dos militares. E Lula já é contra.

Desmoralização - 1

Os ataques criminosos no Rio não atingiram apenas as áreas da Justiça e Segurança e Defesa. Alcançou a Comissão Nacional para a Coordenação da Presidência do G20, comandada pelos ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Mauro Vieira (Relações exteriores), mais outros ministros e até Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. O receio é o aumento da repercussão internacional da violência do Rio a pouco mais de um ano do G20 lá, em novembro de 2024. Ataques no curto prazo desmoralizaria o aparelho segurança no Brasil.

DESMORALIZAÇÃO - 2

Ainda o G20: o momento crucial é a reunião da cúpula, com a presença de chefes de Estado das 19 maiores economias do mundo e de altas autoridades da União Europeia. O temor é que o crime organizado aproveite as circunstâncias e a visibilidade global para dar uma demonstração de poder, com atos de violência no Rio durante o encontro de líderes mundiais. A Secom vem monitorando o impacto da criminalidade na mídia internacional: esta semana, a partir de uma base de 614 mil veículos, em três dias, 1.252 menções vincularam o Rio à criminalidade.

MISTURA FINA



LÍDERES da CUT, Força Sindical e UTG deverão ter audiência com o presidente Lula nos próximos dias. Querem apresentar um relatório sobre os efeitos negativos do sistemático repasse de recursos do FAT para cobrir o déficit da Previdência Social. Programas de capacitação e requalificação de trabalhadores foram afetados pela transferência das verbas do Fundo. As centrais e o ministro de Trabalho, Luiz Marinho, estão em plena fricção e não recebe mais lideranças dos trabalhadores.

A DIRETORA de Assuntos Internacionais e Riscos Corporativos do Banco Central, Fernanda Guardado, pediu ao presidente Roberto Campos que interceda fundo ao ministro Fernando Haddad para que encaminhe ao Congresso pedido de prorrogação de seu mandato até novembro de 2024 para a reunião de Chefes de Estado (quer preparar a agenda). O pedido é inusitado e provoca chacotas: ela não é insubstituível, está longe de ser uma unanimidade no BC e quem entrar pode desfazer sua contribuição.

ALIADOS nas prévias tucanas do ano passado, o governador gaúcho Eduardo Leite e o deputado Aécio Neves, que já ocupou a presidência nacional do PSDB por cinco anos, estão duelando para ver quem emplaca o novo presidente da legenda a partir do mês que vem. Leite trabalha para eleger os ex-governadores Tasso Jereissati (CE) um de seus padrinhos políticos ou Reinaldo Azambuja. Já Aécio (MG) defende caciques como José Aníbal, Marconi Perillo (GO) e o líder na Câmara dos Deputados, Adolfo Viana (BA). Contudo, poderá apoiar Azambuja.

CONTRATOS para fornecimento de aeronaves para Colômbia e Argentina pela Israel Aerospace Industries ficarão mais para frente. Hoje, a indústria de Defesa de Israel está desviando emergencialmente sua linha de produção para atender as Forças Armadas do país, desde o início do confronto com o Hamas (opera 24 horas por dia). A empresa já vinha com uma sobrecarga por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, que aumentou a demanda armamentista entre as principais nações da Europa.

AOS poucos, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) vem mostrando, em etapas que evidenciam a falta de formação para o cargo, um outro lado de sua gestão em São Paulo. Agora, sua proposta de reduzir o patamar de investimentos em educação deverá tirar até R$ 9,66 bilhões no ano que vem de escolas de educação básica. A ampliação de vagas em creches nos municípios também poderá ser afetada, enquanto as universidades ficarão à salvo. Pior: Tarcísio diz que não é obrigado a dizer quais as áreas ou projetos terão seus recursos reduzidos.

A ARCELLORMITTAL avança em seu projeto de transição energética no Brasil. O grupo quer instalar uma usina eólica offshore no litoral do Espirito Santo, estado que concentra parte de suas operações do país. A ideia é buscar um sócio para o empreendimento, nos molde da joint ventura criada com a Casa dos Ventos para a construção de um parque de energia eólica na Bahia. O complexo baiano deverá suprir quase 40% do consumo total de energia do grupo no Brasil. A meta é alcançar 100% do insumo proveniente de fontes renováveis até 2030.