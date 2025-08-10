"Ignora completamente o interesse público e afronta princípios"

Giba Um

tiver alguém passando fome, tem de decapitar o presidente", de Lula, sobre a saída do Brasil do Mapa da Fome, na véspera do tarifaço de 50%.

A cautela com respeito à eventual chamada de Lula é justificada devido ao espírito vingativo do atual ocupante da Casa Branca e de seu hábito, como bully de carteirinha, de humilhar publicamente chefes de Estado que o procuram.

Mais: as conversas entre presidentes são precedidas de entendimentos entre as Chancelarias. Lula só quer conversa comercial e se Trump rompe o acordo, ele explica o motivo tornando pública uma gravação da conversa.

400 metros quadrados

O endereço de Bolsonaro em Brasília, onde o ex-presidente está em prisão domiciliar é, segundo ele próprio. " um dos melhores lugares para viver na capital federal". Ele vive numa casa de 400 metros quadrados, mais piscina e área gourmet. Agora, segundo analistas, certamente ele terá mais tempo para desfrutá-la". Na terça-feira (6), com a pressão dos aliados de Bolsonaro no Congresso, Eduardo Bolsonaro avisou que os presidentes da Câmara e do Senado podem ser os próximos a receber sanções. Muitos lembravam do discurso de Bananinha em 2018: “Dá para levar a sério um país onde existe prisão domiciliar? O condenado é carcereiro dele mesmo!”

‘Lúcifer’ em campo

A direita radical da Europa também reforçou o coro de punições ao ministro Alexandre de Moraes. Em carta, 16 deputados do Parlamento Europeu, dos partidos Reformistas Conservadores Europeus e Patriotas pela Europa pediram sanções do bloco a Moraes. Por outro lado, um dos conselheiros da direita trumpista - e também marqueteiro de ocasião - Steve Bannon, agora muito amigo do Bananinha, comemorou as sanções contra Alexandre de Moraes de maneira especial: "Toma essa, Moraes! A punição finalmente chegou para Lúcifer".

Com Chico e Gil

A pressão internacional pela retirada da COP30 de Belém (o que não acontecerá) exigiria um esforço concentrado de todos os agentes públicos e privados envolvidos na organização do evento. Uma solução poderia ser pensada: seria o ‘spin off' (divisão de empresas ou evento) da Conferência de várias cidades, a começar por Manaus, com todo seu simbolismo de capital do estado que concentra quase um quarto da Amazônia Legal. Seria uma forma do governo atenuar as dificuldades impostas pelo esgotamento de Belém. A necessidade cresce em função do tamanho que o evento ganhou. Terá até as presenças de Chico Buarque e Gilberto Gil, ex-ministro da Cultura de Lula.

8 votos a 3

Malgrado o "exercício arbitrário" (a impressão é do senador Davi Alcolumbre) de aliados de Bolsonaro entre a Câmara e o Senado contra Alexandre de Moraes, analistas mais lúcidos de plantão garantem que o ministro está devidamente respaldado pelo Supremo. O placar segue amplamente favorável ao polêmico relator do processo da trama golpista. Se a prisão domiciliar fosse submetida aos colegas da Corte, seria confirmada por pelo menos 8 votos a três. E isso não ocorreria por coerção do mesmo relator sobre os pares.

Morde-assopra

O presidente da Câmara, Hugo Motta, não deverá andar com o pedido de cassação contra Eduardo Bolsonaro, que está morando nos Estados Unidos. Desde que assumiu o comando da Câmara, Motta se equilibra entre duas canoas e para não desagradar a apenas governistas, o projeto que anistia presos de 8 de janeiro também não deve andar. No caso do "Zero três", há ainda o temor de ser alvejado pela Lei Global Magnitsky. Vai deixar a coisa correr naturalmente e ser resolvido em 2026.

Pé quente

Capa da revista Vogue Brasil a supermodelo russa Irina Shayk, contou que foi um sonho ter participado este ano do Carnaval brasileiro e da melhor forma, dentro do sambódromo, desfilando pela Beija-Flor. Para realizar este sonho ela abriu mão de estar nas passarelas da Paris Fashion Week, embarcando direto de Milão onde abriu o desfile de estreia do novo diretor criativo da Blumarine, para o Rio de Janeiro. E brinca: “Acho que trouxe um pouco de sorte, afinal, fomos os campeões”. E completa: “Quando surgiu a oportunidade, não pensei duas vezes. Sabia que seria uma experiência inesquecível. A energia é absolutamente fantástica. Nunca vivi nada igual. Saí do desfile com a sensação de ‘alguém me belisca?”. Irina permaneceu no Rio de Janeiro até a apuração e pode sentir a energia de ver a agremiação pela qual desfilou se sagrar campeã, mas antes conheceu o barracão da escola e adorou a experiência. “Foi uma das partes mais memoráveis de toda a experiência, conhecer os bastidores, ver aquele trabalho duro ganhar vida, mergulhar na história e entender a narrativa por trás do espetáculo”. Irina é hoje um dos nomes mais importantes do mundo fashion, contou também que nunca pensou em ser modelo. Foi abordada por um olheiro aos 19 anos em um curso de cosmetologia. “Nunca imaginei que o mundo da moda se tornaria uma parte tão importante da minha vida. Cresci em uma vila pequena chamada Yemanzhelinsk, no sul da Rússia, e lá nem tínhamos revistas de moda. Não fazia ideia do que envolvia esse trabalho. Quando fui descoberta, levei quase um ano para aceitar a proposta e me mudar para Paris”. Mais: Irina comemora que hoje o mundo da moda está se modificando, aceitando vários tipos de corpos e principalmente, não está mais limitando idade. “Acho que tudo isso faz parte de uma mudança maior. Quando comecei, a moda era voltada principalmente para meninas muito jovens, com padrões muito rígidos. Agora, trata-se mais de personalidade e de celebrar o belo em qualquer idade ou forma. Cada idade tem a sua beleza, mas a maturidade traz uma confiança única. Sinto que minha carreira está só começando”.

Limão tarifário a limonada eleitoral

O ministro-chefe da Secom, Sidônio Palmeira, como bom brasileiro, está torcendo para que o Brasil saia do grupo dos países sobretaxados pelos Estados Unidos nas suas exportações. E melhor ainda será se a solução vier devagarinho. Na moita, Palmeira trabalha na geração de motes para Lula disparar contra a irmandade Trump-Bolsonaro bem antes de sua campanha eleitoral começar para valer. Já se sabe que a questão da fome, do meio ambiente, a importância dos BRICS e da cooperação internacional para manter o aquecimento global são temas que terão de constar do discurso do presidente na COP30, talvez a sua mais próxima e brilhante vitrine política. Outros assuntos ganharão proeminência: a alternativa de outra moeda para se livrar do imperialismo monetário do dólar, a resistência de Trump em se engajar nas iniciativas globais para reduzir o aquecimento do planeta, a intervenção quase um golpe - na soberania do Brasil e a adoção política e obsessiva de um ditador e militar de araque que tentou melar as eleições e criar condições para uma quartelada no país, comprovadas pelo 8 de janeiro.

COP30 é bom lugar

Um dos objetivos de Sidônio Palmeira é disseminar na COP30 a mensagem de que o Brasil não irá fugir ao seu papel fundamental de reduzir a insegurança alimentar do mundo, um dos alvos de Trump. De quebra, dar visibilidade a queda do desemprego, retirada do mapa da fome, melhoria na projeção do déficit primário e estimativa de crescimento do PIB superior a 2% no biênio. Ou seja: a ordem na comunicação do Planalto é transformar o limão tarifário em uma limonada eleitoral.

A volta da rainha

Por falar de Carnaval, a escola de samba carioca Viradouro acaba de confirmar a volta da atriz Juliana Paes como sua rainha de bateria, posto que ocupou entre 2004 e 2008. Em 2015 Juliana voltou a atravessar a Marquês de Sapucaí com a escola, só que desta vez ela fez parte da comissão de frente. Três anos depois a atriz voltou ao posto à frente da bateria por dois anos (2018 e 2019) só que desta vez pela Acadêmicos do Grande Rio. Agora depois de 6 anos sem pisar como integrante de uma escola de samba Juliana resolveu aceitar o pedido por conta do homenageado da escola em seu samba enredo: o mestre de bateria Ciça. Por quatro anos (2022 a 2025) quem ocupou o cargo foi a também atriz Erika Januza, que já sabia que não iria ocupar mais a posição a frente da bateria durante o carnaval deste ano.

Contando os dias

O governador do Pará, Helder Barbalho, conta os dias para a COP30 com obras em fase final de execução e um planejamento que vai além da conferência de novembro. "O Brasil será posicionado como líder da agenda ambiental do planeta". Com obras acima de 90% de execução, Belém já ganha novas avenidas, frota moderna de ônibus, dez hotéis de alto padrão (2.000 leitos e um porto para navios de cruzeiro na cidade. Com investimento de R$ 4,5 bilhões, a COP30 reunirá 50 mil pessoas de 195 países.

Arco-íris em alta 1

De acordo com dados do IBGE em 2022, o número de pessoas com 65 ou mais cresceu 57,4% em 12 anos no Brasil. Hoje, vivem no país 32,1 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, 15,8% da população. Entre 2010 e 2023, o aumento no número das pessoas nessa faixa foi de 56% e em 2027, serão 75,3 milhões 38% da população. Embora o censo não inclua dados sobre orientação sexual e identidade de gênero, pesquisa do IBGE revela que, em 2019, 2,9 milhões de adultos se revelaram homossexuais ou bissexuais, 1,8% da população maior de 18 anos.

Arco-íris em alta 2

Um levantamento mais amplo, feito por pesquisadores da Universidade Estadual Paulista (Unesp) e da Universidade de São Paulo (USP), em 2022, mostra que o percentual de brasileiros adultos que se declararam assexuais, lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros chega a 12%, ou seja, cerca de 19 milhões de pessoas.

Mistura Fina

O deputado Eduardo Bolsonaro voltou a receber salário da Câmara este mês. Com licença parlamentar encerrada em 20 de julho, quando a casa estava em recesso, o “Zero três” recebeu R$ 17 mil brutos (valor proporcional). Com descontos, o valor caiu para R$ 13.338,69. Só que não pode sacar o dinheiro ou fazer transações. Desde o mês passado, Bananinha tem suas contas e chaves Pix bloqueada por Alexandre de Moraes. Bens e imóveis também estão vedados.

Os próximos pagamentos ficarão igualmente retidos. Quanto a secretários parlamentares, não há determinação para suspensão dos salários, enquanto Eduardo mantiver seu mandato. O gabinete do deputado, que não pretende voltar no Brasil, segue funcionando com oito assessores, com salários de R$ 9 mil a R$ 14 mil (o valor somado é de R$ 123 mil). Bolsonaro vinha enviando dinheiro para o filho e transferiu R$ 2 milhões na conta dele. Agora, suspendeu e o que sobrou também pode ter sido bloqueado.

Lula comentava com auxiliares, nesses dias, a crise EUA-Brasil e criticava o otimismo bolsonarista com as sanções americanas. A certa altura, não aguentou: "Perderam a eleição de 2022 e agora acham que vão governar o Brasil diretamente de Washington". E emendou: "É um novo golpe!".

A edição 2025 do estudo Demografia Médica no Brasil apontou o crescimento do número de médicos no país, porém eles ainda estão concentrados em determinadas regiões e cidades. Segundo o Levantamento, o Brasil deve alcançar 635.706 médicos até o final de 2025, o que equivale a 2,98 médicos por mil habitantes. No Sudeste, a média por mil habitantes é de 3,77 no Nordeste é apenas de 1,7.



O número de faculdades de medicina aumentou de 252 para 448 nos últimos dez anos, com a criação de mais de 2.500 novas vagas anuais. No entanto, 58% dos médicos atuam em cidades com mais de 500 mil habitantes, enquanto os municípios com menos de 50 mil pessoas, onde vivem 31% dos brasileiros, contam com apenas 8% dos médicos do país. Detalhe: a qualidade de formação é uma preocupação, principalmente com a expansão de cursos à distância, que representam 41,2% da oferta de especialização médica no Brasil.



In – Drinque: Chocolamour

Out – Drinque: Hot Toddy