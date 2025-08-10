Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Colunistas

Cláudio Humberto

"Ignora completamente o interesse público e afronta princípios"

Deputada Adriana Ventura sobre a sala VIP de R$1,5 milhão para ministros do TST

CLÁUDIO HUMBERTO

CLÁUDIO HUMBERTO

10/08/2025 - 07h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Fertilizantes: taxa dos EUA pode ser fatal ao agro

As novas sanções dos Estados Unidos a países parceiros comerciais da Rússia ligaram o alerta vermelho no agronegócio brasileiro. O Brasil é totalmente dependente da importação de fertilizantes: 85% de todo o insumo usado no Brasil é produzido no exterior. E, para piorar, mais de 25% de todos os fertilizantes importados têm origem na Rússia. Além das tarifas já impostas, os países que compram petróleo russo estão sujeitos a 25% de tarifas adicionais caso continuem esse comércio.

 

Relações íntimas

A Rússia é o principal fornecedor de fertilizantes ao Brasil, sobretudo potássio (40%), fosfato monoamônico (53%) e ureia (20%).

 

Más notícias

O Brasil é o quarto maior consumidor de fertilizantes do mundo, atrás de China, Índia e EUA e o maior importador mundial de fertilizantes.

 

Mau caminho

Sob o terceiro governo Lula, o Brasil multiplicou em 6.000% as importações de óleo diesel da Rússia.

 

Afronta ao embargo

A decisão de Lula de aumentar as importações da Rússia afronta o embargo mundial àquele país por causa da invasão da Ucrânia.

 

Deputados desconfiam de votação do IR e LDO

Tratado como prioridade pelo Planalto e até com simpatia da oposição, o projeto que amplia a isenção do imposto de renda não tem o mesmo senso de urgência na Câmara. Lula aposta no projeto como boia de salvação para ter o que mostrar na hora de pedir votos. Deputados entendem que o debate sobre a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, decretada por Alexandre de Moraes (STF), e a crise tarifária com os Estados Unidos, acabaram contaminando a pauta.

 

Lira no muro

À coluna, Arthur Lira (PP-AL), relator do texto do IR, disse que não tem como avaliar e que cabe a Hugo Motta (Rep-PB) pautar o projeto.

 

Realidade se impõe

Gilson Marques (Novo-SC) não vê o menor clima. Diz que a Magnitsky e Vaza Toga 2 atropelaram a pauta, ainda que a oposição apoie.

 

É obrigação

No caso da LDO, o senador Mecias de Jesus (Rep-RR) reconhece a tensão no Congresso, mas lembra que é uma obrigação constitucional.

 

A história é outra

Os deputados não serão “afastados” por seis meses. Hugo Motta não tem esse poder. Os requerimentos contra eles foram encaminhados (pela mesa diretora) ao corregedor, Diego Coronel (PSD-BA), a quem caberá estudar os casos e propor medidas ao conselho de ética.

 

Mentira prevalece

Marcel van Hattem (Novo-RS) esclareceu à coluna que não se sentou na cadeira da presidência da Câmara, pretexto usado para punir o deputado. Ele estava na cadeira do secretário-geral da Mesa.

 

Taxxad é só malddad

O “plano de auxílio” aos empresários punidos pelo tarifaço não passa de oferecimento de crédito, que, com Selic a 15%, não passa de cilada. Não se fala em cortar impostos: o governo só conjuga o verbo gastar.

 

Pura embromação

Lula enrolou mais uma semana e não deu qualquer satisfação aos exportadores, punidos pelo tarifaço após inabilidade de Lula e ministros. O governo empurra com a barriga o plano de socorro.

 

Nome conhecido

O empresário Renato Araújo, que irá visitar Jair Bolsonaro na quarta (13), é um amigo do ex-presidente que coordena o PL em Angra dos Reis (RJ) e se candidatou a prefeito da cidade.

 

Papel de embaixadas

Ex-ministro de Lula, Flávio Dino citou “respeito à soberania nacional” etc. para criticar os EUA, afirmando que não é atribuição de embaixada monitorar ministros do STF. É o que embaixadas mais fazem: monitorar autoridades locais e enviar informes ou “telegramas” a seus governos.

 

Tem é medo

Ciro Nogueira (PP-PI) tem certeza de que o papo de Lula de disputar eleição em 2026 “se tiver saúde” é conversa fiada. É medo da derrota, caso o adversário seja o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

 

Neotucano

Se nada sair do previsto, ainda este mês, mas só na metade final, Ciro Gomes oficializa a filiação ao PSDB, partido ao qual foi filiado entre 1990 e 1997. A saída do PDT não tem sido exatamente pacífica.

 

Pensando bem...

...a eleição 2026 é logo ali.

 

PODER SEM PUDOR

Pagadora de promessa

Albertina Krumel Maciel, de São José (SC), escreveu a Jânio Quadros pedindo a contribuição de um tijolo para o Hospital Santo Antônio, que construía em pagamento de promessa por sua vitória para presidente. “Agradeço sua carta e os votos que fez pela minha eleição”, respondeu Jânio. “O fardo é tão pesado que hesitei, não sabendo, por alguns minutos, se deveria agradecer ou zangar-me. Junto 500 cruzeiros para o Hospital de Santo Antônio. Não sou mais rico do que o grande padroeiro o foi”.

Giba Um

"Se eu deixar o governo e entrar qualquer coisa nesse país a fome volta. Num governo que...

tiver alguém passando fome, tem de decapitar o presidente", de Lula, sobre a saída do Brasil do Mapa da Fome, na véspera do tarifaço de 50%.

08/08/2025 05h00

Compartilhar
Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Continue Lendo...

A cautela com respeito à eventual chamada de Lula é justificada devido ao espírito vingativo do atual ocupante da Casa Branca e de seu hábito, como bully de carteirinha, de humilhar publicamente chefes de Estado que o procuram.

Mais: as conversas entre presidentes são precedidas de entendimentos entre as Chancelarias. Lula só quer conversa comercial e se Trump rompe o acordo, ele explica o motivo tornando pública uma gravação da conversa.

400 metros quadrados

O endereço de Bolsonaro em Brasília, onde o ex-presidente está em prisão domiciliar é, segundo ele próprio. " um dos melhores lugares para viver na capital federal". Ele vive numa casa de 400 metros quadrados, mais piscina e área gourmet. Agora, segundo analistas, certamente ele terá mais tempo para desfrutá-la". Na terça-feira (6), com a pressão dos aliados de Bolsonaro no Congresso, Eduardo Bolsonaro avisou que os presidentes da Câmara e do Senado podem ser os próximos a receber sanções. Muitos lembravam do discurso de Bananinha em 2018: “Dá para levar a sério um país onde existe prisão domiciliar? O condenado é carcereiro dele mesmo!”

‘Lúcifer’ em campo

A direita radical da Europa também reforçou o coro de punições ao ministro Alexandre de Moraes. Em carta, 16 deputados do Parlamento Europeu, dos partidos Reformistas Conservadores Europeus e Patriotas pela Europa pediram sanções do bloco a Moraes. Por outro lado, um dos conselheiros da direita trumpista - e também marqueteiro de ocasião - Steve Bannon, agora muito amigo do Bananinha, comemorou as sanções contra Alexandre de Moraes de maneira especial: "Toma essa, Moraes! A punição finalmente chegou para Lúcifer".

Com Chico e Gil

A pressão internacional pela retirada da COP30 de Belém (o que não acontecerá) exigiria um esforço concentrado de todos os agentes públicos e privados envolvidos na organização do evento. Uma solução poderia ser pensada: seria o ‘spin off' (divisão de empresas ou evento) da Conferência de várias cidades, a começar por Manaus, com todo seu simbolismo de capital do estado que concentra quase um quarto da Amazônia Legal. Seria uma forma do governo atenuar as dificuldades impostas pelo esgotamento de Belém. A necessidade cresce em função do tamanho que o evento ganhou. Terá até as presenças de Chico Buarque e Gilberto Gil, ex-ministro da Cultura de Lula.

8 votos a 3

Malgrado o "exercício arbitrário" (a impressão é do senador Davi Alcolumbre) de aliados de Bolsonaro entre a Câmara e o Senado contra Alexandre de Moraes, analistas mais lúcidos de plantão garantem que o ministro está devidamente respaldado pelo Supremo. O placar segue amplamente favorável ao polêmico relator do processo da trama golpista. Se a prisão domiciliar fosse submetida aos colegas da Corte, seria confirmada por pelo menos 8 votos a três. E isso não ocorreria por coerção do mesmo relator sobre os pares.

Morde-assopra

O presidente da Câmara, Hugo Motta, não deverá andar com o pedido de cassação contra Eduardo Bolsonaro, que está morando nos Estados Unidos. Desde que assumiu o comando da Câmara, Motta se equilibra entre duas canoas e para não desagradar a apenas governistas, o projeto que anistia presos de 8 de janeiro também não deve andar. No caso do "Zero três", há ainda o temor de ser alvejado pela Lei Global Magnitsky. Vai deixar a coisa correr naturalmente e ser resolvido em 2026.

Giba Um

Pé quente

Capa da revista Vogue Brasil a supermodelo russa Irina Shayk, contou que foi um sonho ter participado este ano do Carnaval brasileiro e da melhor forma, dentro do sambódromo, desfilando pela Beija-Flor. Para realizar este sonho ela abriu mão de estar nas passarelas da Paris Fashion Week, embarcando direto de Milão onde abriu o desfile de estreia do novo diretor criativo da Blumarine, para o Rio de Janeiro. E brinca: “Acho que trouxe um pouco de sorte, afinal, fomos os campeões”.  E completa: “Quando surgiu a oportunidade, não pensei duas vezes. Sabia que seria uma experiência inesquecível. A energia é absolutamente fantástica. Nunca vivi nada igual. Saí do desfile com a sensação de ‘alguém me belisca?”.  Irina permaneceu no Rio de Janeiro até a apuração e pode sentir a energia de ver a agremiação pela qual desfilou se sagrar campeã, mas antes conheceu o barracão da escola e adorou a experiência. “Foi uma das partes mais memoráveis de toda a experiência, conhecer os bastidores, ver aquele trabalho duro ganhar vida, mergulhar na história e entender a narrativa por trás do espetáculo”. Irina é hoje um dos nomes mais importantes do mundo fashion, contou também que nunca pensou em ser modelo. Foi abordada por um olheiro aos 19 anos em um curso de cosmetologia. “Nunca imaginei que o mundo da moda se tornaria uma parte tão importante da minha vida. Cresci em uma vila pequena chamada Yemanzhelinsk, no sul da Rússia, e lá nem tínhamos revistas de moda. Não fazia ideia do que envolvia esse trabalho. Quando fui descoberta, levei quase um ano para aceitar a proposta e me mudar para Paris”. Mais: Irina comemora que hoje o mundo da moda está se modificando, aceitando vários tipos de corpos e principalmente, não está mais limitando idade. “Acho que tudo isso faz parte de uma mudança maior. Quando comecei, a moda era voltada principalmente para meninas muito jovens, com padrões muito rígidos. Agora, trata-se mais de personalidade e de celebrar o belo em qualquer idade ou forma. Cada idade tem a sua beleza, mas a maturidade traz uma confiança única. Sinto que minha carreira está só começando”.

 

Limão tarifário a limonada eleitoral

O ministro-chefe da Secom, Sidônio Palmeira, como bom brasileiro, está torcendo para que o Brasil saia do grupo dos países sobretaxados pelos Estados Unidos nas suas exportações. E melhor ainda será se a solução vier devagarinho. Na moita, Palmeira trabalha na geração de motes para Lula disparar contra a irmandade Trump-Bolsonaro bem antes de sua campanha eleitoral começar para valer. Já se sabe que a questão da fome, do meio ambiente, a importância dos BRICS e da cooperação internacional para manter o aquecimento global são temas que terão de constar do discurso do presidente na COP30, talvez a sua mais próxima e brilhante vitrine política. Outros assuntos ganharão proeminência: a alternativa de outra moeda para se livrar do imperialismo monetário do dólar, a resistência de Trump em se engajar nas iniciativas globais para reduzir o aquecimento do planeta, a intervenção quase um golpe - na soberania do Brasil e a adoção política e obsessiva de um ditador e militar de araque que tentou melar as eleições e criar condições para uma quartelada no país, comprovadas pelo 8 de janeiro.

COP30 é bom lugar

Um dos objetivos de Sidônio Palmeira é disseminar na COP30 a mensagem de que o Brasil não irá fugir ao seu papel fundamental de reduzir a insegurança alimentar do mundo, um dos alvos de Trump. De quebra, dar visibilidade a queda do desemprego, retirada do mapa da fome, melhoria na projeção do déficit primário e estimativa de crescimento do PIB superior a 2% no biênio. Ou seja: a ordem na comunicação do Planalto é transformar o limão tarifário em uma limonada eleitoral. 

Giba Um

A volta da rainha

Por falar de Carnaval, a escola de samba carioca Viradouro acaba de confirmar a volta da atriz Juliana Paes como sua rainha de bateria, posto que ocupou entre 2004 e 2008. Em 2015 Juliana voltou a atravessar a Marquês de Sapucaí com a escola, só que desta vez ela fez parte da comissão de frente. Três anos depois a atriz voltou ao posto à frente da bateria por dois anos (2018 e 2019) só que desta vez pela Acadêmicos do Grande Rio. Agora depois de 6 anos sem pisar como integrante de uma escola de samba Juliana resolveu aceitar o pedido por conta do homenageado da escola em seu samba enredo: o mestre de bateria Ciça. Por quatro anos (2022 a 2025) quem ocupou o cargo foi a também atriz Erika Januza, que já sabia que não iria ocupar mais a posição a frente da bateria durante o carnaval deste ano. 

Giba Um

Contando os dias

O governador do Pará, Helder Barbalho, conta os dias para a COP30 com obras em fase final de execução e um planejamento que vai além da conferência de novembro. "O Brasil será posicionado como líder da agenda ambiental do planeta". Com obras acima de 90% de execução, Belém já ganha novas avenidas, frota moderna de ônibus, dez hotéis de alto padrão (2.000 leitos e um porto para navios de cruzeiro na cidade. Com investimento de R$ 4,5 bilhões, a COP30 reunirá 50 mil pessoas de 195 países.

Arco-íris em alta 1

De acordo com dados do IBGE em 2022, o número de pessoas com 65 ou mais cresceu 57,4% em 12 anos no Brasil. Hoje, vivem no país 32,1 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, 15,8% da população. Entre 2010 e 2023, o aumento no número das pessoas nessa faixa foi de 56% e em 2027, serão 75,3 milhões 38% da população. Embora o censo não inclua dados sobre orientação sexual e identidade de gênero, pesquisa do IBGE revela que, em 2019, 2,9 milhões de adultos se revelaram homossexuais ou bissexuais, 1,8% da população maior de 18 anos.

Arco-íris em alta 2

Um levantamento mais amplo, feito por pesquisadores da Universidade Estadual Paulista (Unesp) e da Universidade de São Paulo (USP), em 2022, mostra que o percentual de brasileiros adultos que se declararam assexuais, lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros chega a 12%, ou seja, cerca de 19 milhões de pessoas.

Mistura Fina

O deputado Eduardo Bolsonaro voltou a receber salário da Câmara este mês. Com licença parlamentar encerrada em 20 de julho, quando a casa estava em recesso, o “Zero três” recebeu R$ 17 mil brutos (valor proporcional). Com descontos, o valor caiu para R$ 13.338,69. Só que não pode sacar o dinheiro ou fazer transações. Desde o mês passado, Bananinha tem suas contas e chaves Pix bloqueada por Alexandre de Moraes. Bens e imóveis também estão vedados.

Os próximos pagamentos ficarão igualmente retidos. Quanto a secretários parlamentares, não há determinação para suspensão dos salários, enquanto Eduardo mantiver seu mandato. O gabinete do deputado, que não pretende voltar no Brasil, segue funcionando com oito assessores, com salários de R$ 9 mil a R$ 14 mil (o valor somado é de R$ 123 mil). Bolsonaro vinha enviando dinheiro para o filho e transferiu R$ 2 milhões na conta dele. Agora, suspendeu e o que sobrou também pode ter sido bloqueado.

Lula comentava com auxiliares, nesses dias, a crise EUA-Brasil e criticava o otimismo bolsonarista com as sanções americanas. A certa altura, não aguentou: "Perderam a eleição de 2022 e agora acham que vão governar o Brasil diretamente de Washington". E emendou: "É um novo golpe!".

A edição 2025 do estudo Demografia Médica no Brasil apontou o crescimento do número de médicos no país, porém eles ainda estão concentrados em determinadas regiões e cidades. Segundo o Levantamento, o Brasil deve alcançar 635.706 médicos até o final de 2025, o que equivale a 2,98 médicos por mil habitantes. No Sudeste, a média por mil habitantes é de 3,77 no Nordeste é apenas de 1,7.
 
O número de faculdades de medicina aumentou de 252 para 448 nos últimos dez anos, com a criação de mais de 2.500 novas vagas anuais. No entanto, 58% dos médicos atuam em cidades com mais de 500 mil habitantes, enquanto os municípios com menos de 50 mil pessoas, onde vivem 31% dos brasileiros, contam com apenas 8% dos médicos do país. Detalhe: a qualidade de formação é uma preocupação, principalmente com a expansão de cursos à distância, que representam 41,2% da oferta de especialização médica no Brasil.


In – Drinque: Chocolamour
Out – Drinque: Hot Toddy

ARTIGOS

Enem abre porta, mas a chave está na equidade

Até 2023, um dos principais desafios apontados pelo Ministério da Educação (MEC) era o desinteresse de jovens da rede pública em se inscrever

07/08/2025 08h26

Compartilhar

Arquivo

Continue Lendo...

Mesmo após mais de duas décadas de existência, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ainda expõe uma contradição central da educação brasileira: para além de avaliar o desempenho dos estudantes ao fim da Educação Básica, o exame se tornou um instrumento de democratização do acesso ao Ensino Superior e, como tal, escancara a persistência das desigualdades sociais no País.

Até 2023, um dos principais desafios apontados pelo Ministério da Educação (MEC) era o desinteresse de jovens da rede pública em se inscrever.

Naquele ano, segundo recente declaração do ministro da Educação, dos 4,3 milhões de estudantes que concluíram o 3º ano do Ensino Médio na rede pública, apenas 1,18 milhão de alunos da rede pública participaram do exame, ou seja, 58% dos potenciais concluintes.

Diante disso, o governo federal reformulou o programa Pé-de-Meia em 2024, oferecendo uma bonificação de R$ 200 para os estudantes que comparecessem aos dois dias de prova.

O resultado, possivelmente alcançado com a ajuda dessa bonificação, foi um salto significativo e importante na adesão: 1,66 milhão de inscritos da rede pública, representando 94% dos concluintes (ainda segundo recente declaração do ministro da Educação). 

Mas a pergunta que permanece é: participação significa engajamento real, igualdade de oportunidade? Para muitos estudantes em situação de vulnerabilidade, é possível que a motivação não tenha sido acadêmica, mas financeira.

O pagamento do incentivo serviu como alívio momentâneo para dificuldades concretas, mas não necessariamente como ferramenta de projeto de vida. Participar da prova não é o mesmo que prepará-la com a intenção de disputar uma vaga no Ensino Superior.

Esse descompasso aparece claramente nos dados de desempenho. Em 2024, a média dos estudantes da rede privada no Enem foi de 605 pontos, enquanto os da rede pública foi de 514 – uma diferença de 19,65%, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Entre as 50 melhores escolas no ranking do Enem, apenas três são públicas – todas federais.

Uma das raízes do problema é o fenômeno que o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) chama de “barreira de horizonte”: a dificuldade que jovens periféricos têm de se imaginar ocupando espaços universitários. A ausência de referências familiares ou comunitárias no Ensino Superior reforça a percepção de que “não é para eles”.

A desigualdade também se manifesta na infraestrutura escolar. Segundo relatório da Unesco (maio/2025) e do último Censo Escolar, muitas escolas públicas ainda carecem de bibliotecas, laboratórios e professores especializados – elementos considerados fundamentais para desenvolver as habilidades avaliadas pelo Enem. 

Estamos diante de um paradoxo: as melhores vagas nas universidades públicas – gratuitas – continuam sendo ocupadas, em grande parte, por alunos que puderam pagar pelo Ensino Médio. E a desigualdade se perpetua.

Nesse contexto, qual deve ser o papel da escola pública? Mais do que ensinar conteúdos, ela precisa ajudar a construir projetos de vida. Isso implica despertar no aluno o interesse em planejar o futuro e ser protagonista da sua própria história.

É crucial também oferecer orientação acadêmica consistente, explicar as etapas do Enem, divulgar oportunidades reais, criar grupos de estudo, articular parceriasww com universidades.

Mas, sobretudo, precisamos cultivar nos estudantes a crença de que é possível sonhar com o Ensino Superior.

Segundo o Censo da Educação Superior de 2022, apenas 20% dos jovens de 18 a 24 anos frequentavam uma universidade. Por isso, tornar os estudantes da rede pública mais preparados para disputar vagas no Ensino Superior não é apenas uma meta educacional, é uma exigência democrática.

O Enem pode ser, sim, uma poderosa ferramenta de transformação social. Mas, para que isso se concretize, é necessário ir além da bonificação emergencial, por melhor intencionada que seja.

É preciso investir no simbólico e no estrutural: começando por mostrar que a universidade é um caminho viável – e desejável – para todos.

 

Assine o Correio do Estado

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Andamento de impeachment de Moraes no Senado é irreversível, avisa Nelsinho
CRISE NO CONGRESSO

/ 23 horas

Andamento de impeachment de Moraes no Senado é irreversível, avisa Nelsinho

2

Juíza de Mato Grosso do Sul é convocada para prestar auxilio ao STF
Até agosto de 2026

/ 1 dia

Juíza de Mato Grosso do Sul é convocada para prestar auxilio ao STF

3

PT oficializa rompimento com Riedel e promete expulsar quem não devolver cargo
Política

/ 1 dia

PT oficializa rompimento com Riedel e promete expulsar quem não devolver cargo

4

Pollon diz ser autista e que não entendeu o que acontecia no motim
democracia

/ 1 dia

Pollon diz ser autista e que não entendeu o que acontecia no motim

5

Homem é preso após quebrar mandíbula de ficante em tentativa de feminicídio
Agressão

/ 20 horas

Homem é preso após quebrar mandíbula de ficante em tentativa de feminicídio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 dias

Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Exclusivo para assinantes

/ 3 dias

Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Juliane Penteado: Regras, requisitos e planejamento da aposentadoria do servidor público PCD
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 01/08/2025

Juliane Penteado: Regras, requisitos e planejamento da aposentadoria do servidor público PCD