A menos de 45 dias de encerrar o primeiro ano de seu 3º mandato, Lula recebeu apenas cinco ministros em despachos privados em poucas ocasiões: Flávio Dino, 11; Rui Costa, 12; Fernando Haddad, 15; Alexandre Padilha, também 15.

Mais: Mauro Vieira, 16, turbinado pelo conflito em Gaza. E, dois meses Silvio Costa não conseguiu despachar com Lula; Márcio França não vê o presidente desde que deixou a pasta de Portos e Aeroportos e Anielle Franco e mais cinco viram o chefe de perto apenas uma vez.

“Independentemente das dificuldades, é importante insistir na manutenção da meta fiscal”,

de ROBERTO CAMPOS NETO // presidente do Banco Central, reafirmando sua opinião de manter a meta fiscal em zero para 2024

In – Sandálias bico quadrado

Out – Sandálias bico folha

Brilho dos brasileiros

A 24.ª edição Grammy Latino que aconteceu na quinta-feira passada (16), no Centro de Conferências e Exposições, em Sevilha, Andaluzia, na Espanha, foi apresentado pela primeira vez fora dos Estados Unidos.

Entre os homenageados estava o ator e empresário Antonio Banderas, que recebeu Prêmio da Presidência de 2023, que é concedido em casos excepcionais e que homenageia membros extraordinários da comunidade latina que trabalham para promover e avançar as artes e a cultura em todo o mundo.

Outra surpresa foi o prêmio Personalidade do Ano dado para cantora Laura Pausini (primeira foto) que se tornou a primeira artista de herança não ibérica/ibero-americana a receber essa honra. As grandes ganhadoras foram Shakira (segunda foto) e Karol G (terceira foto), que saíram com três estatuetas cada (uma delas em conjunto por Melhor Fusão/Interpretação Urbana com a música TQG).

Os brasileiros também brilharam levando 9 estatuetas das 56 distribuídas, entre elas Gaby Amarantos (quarta foto) na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa com seu “TecnoShow” e Xênia França (última foto), no Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa com o álbum Em Nome da Estrela.

Inspirada em Hugo Chávez

Deputados e senadores estão reagindo à criação, na reforma tributária, aprovada em dois turnos pelo Senado e enviado de volta à Câmara, de um “Conselho Federativo” para controlar e distribuir impostos como o IBS (Imposto de Bens e Serviços), que surge como junção dos municipais ISS ao ICMS. Para os parlamentares é o governo Lula que tenta usurpar atribuições do Poder Legislativo. Muitos argumentam que significaria o fim do Pacto Federativo, o governo desmantelar a Constituição e transformar o regime democrático “em Estado comunista”.

Para surpresa de muitos, a ideia é inspirada num sistema semelhante utilizado por Hugo Chávez na Venezuela. Os mais exaltados denunciam que estados e municípios estarão subjugados a um conselho que será utilizado politicamente e governadores e prefeitos terão “de pedir a bênção ao governo federal”.

Trabalho pronto

Depois de sua participação como Emengarda San Marco na novela Terra e Paixão, a atriz, bailarina e produtora Cláudia Raia, está com a atenção toda voltada para seu próximo trabalho o musical Tarsila, a Brasileira, que vai estrear somente dia 25 de janeiro no teatro Santander no Shopping JK Iguatemi.

Este musical vem sendo montado há algum tempo, mas teve que ter uma pequena pausa por causa da gravidez de Cláudia que fala da importância da peça: “Arte e cultura são fundamentais porque carregam nossa história, contam mais sobre nós, sobre nossa identidade coletiva. Tarsila do Amaral é a cara do Brasil. Com sua obra, ela mostra nosso potencial de criação, renovação e como é importante olhar o que veio antes, nem que seja para se alimentar daquilo e mostrar algo novo”.

Cooperação

Está tudo certo entre a Polícia Federal e o Mossad, serviço de inteligência de Israel: estão retomando a cooperação para investigar a possível atuação de terroristas ligados ao Hezbollah no Brasil. A Operação Trapiche deflagrada em 8 de novembro, gerou ruídos bilaterais.

Na ocasião a conta oficial de Benjamin Netanyahu no Twitter publicou que o Mossad havia apoiado a investigação e “impedido atentados contra judeus no Brasil”.

No dia seguinte, a PF manifestou nota de repúdio ao governo de Israel afirmando que “manifestações dessa natureza violam as boas práticas da cooperação internacional”.

Não desiste

O nome da ex-deputada Margarete Coelho (PP-PI) voltou à mesa do ministro da Articulação Política, Alexandre Padilha. Ela já foi cotada para a presidência da Caixa e agora ressurge na roleta de indicações do Centrão, para vice-presidência do Governo do banco.

Ela é aliada de Ciro Nogueira que afirma não apoiar o governo Lula, mas passa os dias negociando cargos com o Planalto.

Contra “El Loco”

Independente do resultado das eleições na Argentina, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, quer mover uma ação por calúnia e injúria contra Javier Milei. O motivo é a forma como ele vinha se referindo sistematicamente ao presidente Lula, chamando-o de “corrupto”.

A entrada em cena do PT seria uma forma de descaracterizar o processo como uma ofensiva jurídica formal da Presidência da República. A AGU tem uma procuradoria internacional, mas apenas para defesa da União em demandas do Estado brasileiro junto a Cortes internacionais.

SAIA NA VICE

Valdemar Costa Neto, dono do PL e Jair Bolsonaro, estrela do partido, chegaram a um acordo e escolheram a vereadora Sonaira Fernandes (Republicanos), atual secretária de Políticas para Mulher do governo de Tarcísio de Freitas em São Paulo, para ser indicada como vice do prefeito Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição na capital paulista.

Ela já foi assessora do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Bolsonaro teria pedido a Gilberto Kassab, secretário do Governo de Tarcísio que se mantenha longe: ele gostaria de ser o vice de Nunes.

Rio em marcha

No Rio, o candidato à prefeitura de Jair Bolsonaro é o deputado federal Alexandre Ramagem, diretor da Abin no governo do Capitão. Valdemar Costa Neto, que vinha defendendo a candidatura do general Walter Braga Netto, está indeciso depois que seu favorito foi considerado inelegível pelo TSE.

Por enquanto Valdemar tratou de afastar o senador Carlos Portinho (PL-RJ) que almejava a prefeitura carioca. Deu a ele um cargo na direção nacional do partido e uma vaga para disputar o posto de deputado federal em 2026 – e Portinho abriu mão de sua candidatura.

ÚLTIMA REUNIÃO

O Palácio do Planalto pretende discutir na última reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social e Sustentável, o famoso Conselhão, no próximo dia 12 de dezembro, medidas para destravar investimentos de energia verde no país.

O grupo de trabalho dedicado ao tema deverá apresentar propostas para a construção da Política Nacional de Transição Energética. Alguns dos 245 integrantes do Conselhão acham que o governo poderia ajudar mesmo se acelerasse a aprovação dos marcos regulatórios das eólicas offshore e do hidrogênio verde.

Hidrogênio verde

A chinesa CGN vem mantendo conversações com os governos do Ceará e de Pernambuco para investir em geração eólica e na produção de hidrogênio verde. As cifras mencionadas passam de R$ 4 bilhões. O Nordeste já é grande hub de transição energética do grupo no Brasil. a CGN investiu R$ 1,1 bilhão na instalação do Complexo Eólico Tanque Novo, na Bahia.

Os chineses estão à frente de outro projeto no estado, a construção de um parque de energia eólica e solar com capacidade de 14 GW, em parceria com a brasileira Quinto Energy.

Novela religiosa

Regina Duarte, 76 anos de idade, afastada das novelas globais há tempos, está mandando intermediários avisarem o bispo Edir Macedo, da Igreja Universal e da Rede Record, que está “disponível”.

Ela tem assistido as novelas religiosas da emissora e está entusiasmada com a ideia de participar de uma delas, no futuro. Diz que se “emociona”. Nas horas vagas, Regina tem feito pequenas pinturas em papelão (até expôs algumas) que lembram arte primitiva.

TAMBÉM JANJA

A primeira-dama do país, Janja da Silva pediu cessar-fogo em Gaza durante o evento “Todos pela paz da Palestina”, em Istambul (Turquia) na semana passada. O pedido foi feito em videoconferência em seminário. O convite foi feito pela primeira-dama da Turquia, Emine Erdogan.

“Jamais imaginei que depois da 2ª Guerra Mundial, e todos seus horrores, teríamos de assistir a um massacre de bebês, crianças e jovens. É inadmissível, intolerável, que os mais vulneráveis não consigam ser protegidos”. Não citou Hamas, nem Israel.

MISTURA FINA