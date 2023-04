Jorge Sampaoli e Fernando Lázaro têm estilos e chances diferentes

CLAÚDIO HUMBERTO

Deputado Evair Melo (PP-ES) sobre Stédile, chefão do MST, na comitiva oficial à China

Hotel de Lula em Shangai cobra diária de R$6,7 mil

O nada modesto hotel que o presidente Lula escolheu em Shanghai, na China, tem diárias que custam mais de 5 salários-mínimos. O Fairmont tem quartos com diárias de mais de R$6.715,00, valor da suíte cujo nome é uma piada pronta: “Nine Nation”. Mas Lula gosta mesmo é de suíte presidencial, que o hotel não divulga. Fica próximo ao templo budista Jing’an e a Torre Pérola Oriental, concorridos pontos turísticos. Além da localização privilegiada, o hotel tem outros mimos exclusivos.

Luxo de sobra

No site do hotel, a descrição é de um lugar “glorioso, lendário e luxuoso”, além de “vista para o rio Huangpu”.

Casal se dá bem

Para casal, como Lula e Janja, o hotel tem pacote romântico, com espumante e morangos cobertos com chocolate.

Momento relax

O hotel oferece também uma massagem relaxante para os hóspedes, mas cobra. O serviço dura uma hora e custa R$770.

Mais ‘humilde’

A maior parte da comitiva de Lula ficou nos quartos mais modestos. Mesmo assim, a tarifa ainda é salgada: R$1.792,75 a diária.

STJ favorece traficante e até devolve seus bens

Em outra controvertida decisão, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) anulou provas contra o traficante André Macedo, o “André do Rap”, mesmo foragido. A Turma entendeu que ao prender o bandido, os policiais não poderiam realizar busca e apreensão. Ele sumiu há cerca de três anos, em 2020, após habeas corpus do Supremo Tribunal Federal (STF). O STJ mandou também devolver os “bens” do criminoso, incluindo o helicóptero que vinha sendo usado no transporte de órgãos.

Crime compensa

Serão devolvidos ao bandidão esse helicóptero de R$7 milhões, mansão e um barco de luxo, tudo adquirido com dinheiro do tráfico de drogas.

Sacrossanto lar

A decisão ocorreu na mesma semana em que a Sexta Turma entendeu que a polícia não pode invadir local onde traficantes manipulam drogas.

Esse entendimento...

Os brasileiros assustados com o crescimento do crime e do tráfico de entorpecentes têm dificuldade de entender o entendimento dos ministros.

Sofá em ‘L’

“Móveis caros, ok. Pagos com o dinheiro dos seus impostos, não”, disse a líder do Novo na Câmara, Adriana Ventura (Novo-SP), sobre a compra de quase R$200 mil em móveis e acessórios para Lula e Janja, incluindo luxuoso sofá reclinável de couro. Tudo por contra de quem paga imposto.

Rei e rainha

As especificações da cama (de R$43 mil) e colchão (R$9 mil) revelam que o presidente e a primeira-dama exigiram tamanho King Size para dormir no Alvorada, assim como no hotel de luxo que apreciam.

Lá, é mais embaixo

Lula levou o chefão do MST em sua comitiva oficial certamente sem saber que, na China, quem comete crimes como os que os amigos do alheio anunciaram, com invasões, vai para prisão perpétua ou paredão.

Plateia para ela

A Comissão de Cultura da Câmara, de Jandira Feghali (PCdoB-RJ), marcou para quarta (19), o 108º dia do novo governo petista, audiência pública para servir de plateia à ministra Margareth Menezes.

Nem por acidente

Virou meme nas redes sociais uma foto dos ministros Supremo Tribunal Federal (STF) com o aviso: “Estamos há três meses sem interferir no governo federal”.

O que mudou?

A revista científica Nature, que denunciou “ameaça à ciência” do último governo e até apoiou Lula em editorial, agora celebra resultados da ONG que solta bilhões de mosquitos geneticamente modificados para combater a dengue no Brasil. Estudos feitos sob o governo... Bolsonaro.

Boquinhas abertas

Após o aviso do senador Zeca Marinho (PL-PA), da Frente Parlamentar da Mineração Sustentável, de que estão ocupados 664 de 2,8 mil cargos na Agência Nacional de Mineração, espera-se fila de petistas na porta.

Susto de longe

A ministra Simone Tebet (Planejamento) foi mais uma que deixou o chefe chegar na China para dar suas próprias notícias: avisou que a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) vai “assustar o Congresso”.

Pensando bem...

...o fato de altas autoridades petistas só saberem falar português reduz as chances de o besteirol ser percebido pelos anfitriões estrangeiros.

PODER SEM PUDOR

Despacho único

Hélio Garcia era governador de Minas Gerais e tinha um jeito especial de trabalhar. Ou de não trabalhar: delegava tudo. Certa vez, o deputado Saraiva Felipe (PMDB-MG), secretário de Saúde, tomou medidas que se chocavam com a corrente progressista em Saúde Pública. Hélio mandou desfazê-las: “Nomeei você porque eu não queria um conservador, queria um comunista!” Foi o único despacho de chefe e chefiado em dois anos no cargo.

