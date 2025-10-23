Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Leandro Provenzano: Diferenças, requisitos e prazos do inventário em cartório e inventário judicial

Leandro Amaral Provenzano (leandro@provenzano.adv.br)

Leandro Amaral Provenzano

23/10/2025 - 00h05
O que é inventário e por que ele é obrigatório?

O inventário é o procedimento para apurar o patrimônio do falecido (de cujus), pagar tributos e partilhar os bens entre herdeiros/meeiro. Sem inventário, não há como regularizar a propriedade, vender o imóvel, transferir veículo ou levantar saldos bancários.

Quando dá para fazer inventário em cartório?

Você pode optar pela escritura pública quando todos os requisitos abaixo estiverem presentes:

CLAÚDIO HUMBERTO

"Uma estrutura familiar para enriquecimento ilícito"

Alfredo Gaspar (União-AL), relator da CPMI do INSS, sobre o Sindnapi do irmão de Lula

22/10/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

INSS: dupla criou 4 entidades, mas deixou rastro

O advogado Daniel Fireano e o contador Mauro Concilio Palombo foram responsáveis por criar quatro “entidades” sindicais, que, juntas, tiraram R$714 milhões dos aposentados, segundo levantamento da Controladoria Geral da União (CGU) citado por Alfredo Gaspar (União-AL), relator da CPMI que caça ladrões de aposentados. Mas a dupla Fireano-Palombo deixou rastros: cometeu o mesmo erro de digitação nos quatro estatutos: em vez da palavra “efetivo”, escreveram “efeito”.

R$714 milhões no bolso

Para tirar R$714 milhões dos aposentados, as quatro entidades fizeram 14,5 milhões de descontos fraudulentos, sem autorização dos pagantes.

Cinismo e proteção

A entidade batizada cinicamente de “Amar Brasil” tirou R$324,6 milhões dos aposentados. Seu dono, de 35 anos, foi “depor” blindado pelo STF.

Somas astronômicas

Uma “Master Prev” levou R$231,7 milhões por meio de 4,5 milhões de descontos. Os donos de outra, “Anddap”, embolsaram R$94,4 milhões.

A quarta milionária

A dupla Fireano-Palombo foi a responsável também pela criação de uma Aasap, que tomou dos velhinhos cerca de R$63,2 milhões.

Lula quis perito em ‘mortadelas’ fora da eleição

Lula (PT) anda meio ressabiado porque “perdeu a rua”, como dizem os petistas, mas a nomeação de Guilherme Boulos para a Secretaria-Geral não apenas objetiva laçar “mortadelas” para fazer número em seus comícios. A intenção é afastar o político do Psol das eleições de 2026, em São Paulo. O político de extrema-esquerda seria “candidato natural” do Psol ao governo estadual, mesmo com chances muito reduzidas, mas Lula tem compromisso de apoiar Geraldo Alckmin (PSB) na disputa.

Toma lá, dá cá

Boulos topou abrir mão da candidatura em troca dos salamaleques do cargo de ministro, incluindo gabinete lotado de boquinhas para aliados.

Caros privilégios

Residência oficial, seguranças e carrão oficial de placa verde e amarela, reservada a ministros, estão entre os privilégios que aguardam Boulos.

Jatinho de ‘graça’

Outra regalia aliciante para políticos oportunistas são os jatinhos da FAB, “de graça”, para voar sem limites (e sem custos para ele) Brasil afora.

É desanimador

A deputada Adriana Ventura (Novo-SP) ficou desolada com o futuro do País, durante oitiva de um jovem de 35 anos, corrupto convicto, na CPMI do INSS. “Dá até vontade de ir embora”, disse, “fazer o que neste País?”

Casal sensação

A CPMI do INSS amanhã será imperdível: irão depor Virgílio Filho, ex-procurador do INSS, que teria recebido propina de R$11,9 milhões, e a esposa Thaisa Hoffmann, feliz proprietária de um Porsche híbrido de R$ 789 mil e que negociou apê em Balneário Camboriú por R$24 milhões.

Ladrões protegidos

O deputado André Fernandes (PL-CE) reagiu à derrota da convocação de Frei Chico, irmão de Lula, na CPMI: “As ‘vitórias governistas’ são as blindagens na CPMI do INSS. Nunca foi pelos aposentados roubados”.

Barroso na AGU?

Lula teve uma ideia maluca, daí a demora de anunciar Jorge Messias no STF. Fonte do Planalto diz que ele queria Luís Roberto Barroso na AGU, mas ponderaram que seria desmoralizante para o ministro aposentado.

Tô fora

Marinheiro solitário na segunda turma do STF, Luiz Fux pediu para deixar o colegiado e ir para a primeira turma, na vaga de Barroso. O regimento prevê direito de escolha do ministro mais antigo quando houver vacância.

Destino a evitar

Portugal adotou como política de governo hostilizar brasileiros que lá estão. Maltrata também quem vai à terrinha gastar dinheiro, submetidos a filas extenuantes no aeroporto, após muitas horas de voo, até que um funcionário grosseiro carimbe o passaporte. O governo Lula se omite.

Tarifa machuca

Dados da Câmara de Comércio EUA-Brasil (Amcham Brazil) apontam que a venda de produtos brasileiros tarifados aos EUA caiu quase 26% em relação a 2024. Já produtos não tarifados cresceram 12,3%.

No aperto

Sem reajuste desde que Lula assumiu, em 2023, o Bolsa Família segue com valores congelados em 2026. Não há previsão no orçamento para o ano que vem para eventual reajuste, já descartado por Rui Costa.

Pensando bem...

...inteligência política, no Brasil, é oxímoro.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Livro, só para ouvir

Quando soube que o senador Eduardo Suplicy deu certa fez a Lula um exemplar do livro A Democracia na América, de Alexis de Tocqueville, o senador Mão Santa (PMDB-PI) registrou a inutilidade da gentileza: “Suplicy, ele não gosta de ler. É melhor você mandar um CD de Ulysses Guimarães. Pelo menos, ouvir, acho, ele ouvirá...”

Giba Um

"Eu serei candidato para que? Para falar do Bolsa Família? É preciso pensar num país maior...

Se for reeleito, poderei ficar no cargo até os 85 anos de idade. Tenho disposição para mais umas cinco reeleições", de Lula, em nova projeção para o futuro.

22/10/2025 00h03

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

No capítulo final da novela “Vale Tudo”, na sexta-feira, 17, onde Odete Roitman (Debora Bloch) surpreendeu a todos ao ressurgir viva, obteve uma média parcial de 29,17 pontos, conforme dados preliminares divulgados. Número que foi bom tendo em vista que a audiência dos 173 capítulos teve média de 23.5 pontos.

MAIS:   mesmo assim ficou muito aquém do que a emissora havia previsto. Só para efeito de conhecimento a média de Vale tudo foi a terceira pior do horário, ficando apenas na frente de Mania de Você (21,2) e Um Lugar ao Sol (22,3). A versão original em 1989, só para efeito de comparação marcou 86 pontos.

Escolhendo o sucessor

O limite para a desincompatibilização de cargo, marcado para o dia 2 de abril de 2026, ainda parece longe. Contudo, o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, que se afastará do posto para concorrer ao Senado, já está se empenhando para que seu sucessor seja Tomé França, que atualmente ocupa o cargo de secretário-executivo da pasta. França foi designado para essa função há apenas dois meses, por recomendação direta de Costa Filho. Nos círculos políticos de Brasília, comenta-se que o ministro já o promoveu para a posição, pavimentando o caminho para que ele o suceda no próximo ano. Assim como Costa Filho, França é natural de Pernambuco e está vinculado ao partido Republicanos, do qual o ministro faz parte. Ele já exerceu outras funções, como Secretário de Saneamento na gestão da Prefeitura do Recife e Secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de Pernambuco.

Ajuda de Mendonça

Uma parte da bancada evangélica fez um pedido ao ministro André Mendonça, do STF para que ele intervenha em favor de Jorge Messias no Senado. Tanto Mendonça quanto Messias são membros da religião evangélica.  O atual titular da Advocacia-Geral da União deve ser indicado  para o cargo que ficou vago após a aposentadoria de Luis Roberto Barroso. Para que o indicado pelo presidente Lula obtenha a aprovação e possa assumir o cargo de ministro, é necessário que 41 senadores votem a favor no plenário. Uma pesquisa realizada pelo governo indica que Messias precisaria de cerca de 50 votos positivos para assumir o posto de ministro do STF. Esse grupo da bancada evangélica, que mantém boas relações com ambos os ministros, decidiu contatar Mendonça na esperança de amenizar a resistência ao nome de Messias entre os senadores de perfil conservador. Quando Mendonça foi indicado pelo então presidente Jair Bolsonaro  para o cargo de ministro do STF, houve uma intensa mobilização a favor dele no Senado. O ministro conseguiu 47 votos a favor, superando em seis o mínimo necessário.

Oposição

Ainda sobre a indicação de Jorge Messias: por outro lado, os principais opositores na base de apoio a Messias estão no PSD e no União Brasil, que estão respaldando a candidatura do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que também possui aliados entre os ministros do STF. Entretanto, o governo considera que há possibilidade de aliviar as tensões, especialmente com um possível indicativo do presidente de que Pacheco poderia ser nomeado para uma futura vaga, caso Lula seja reeleito. Na oposição, o governo federal acredita que pode conquistar votos no Podemos e no Republicanos, principalmente devido ao perfil evangélico de Messias, que recebe apoio de parte da bancada evangélica.

Substituição

O presidente Lula teve uma reunião com o secretário-geral da Presidência, Márcio Macêdo. Há quem garanta que essa reunião formalizou a saída de Macêdo do cargo, que será substituído pelo deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP). Lula já informou a diversos interlocutores que a mudança está decidida. Antes disso, Boulos participará de um evento do lançamento do  Reforma Casa Brasil, direcionada a famílias com uma renda mensal de até R$ 9.600, onde Lula revelará a liberação de R$ 40 bilhões em créditos para a reforma de habitações populares e de famílias de classe média. Boulos teve um papel fundamental na elaboração do projeto, que foi desenvolvido com base em um compromisso de campanha que ele assumiu ao se candidatar à prefeitura de São Paulo em 2024. Macêdo, por sua vez,  deverá concorrer a uma vaga como deputado federal por Sergipe em 2026.

Giba Um

É para assustar

Na sexta o Baile de Halloween da Sephora, cujo tema foi “A Máquina do Tempo”, fazendo referência às diferentes percepções de beleza ao longo dos séculos, milhares de celebridades arrasaram nos figurinos. O evento (um dos mais aguardados do ano) aconteceu  no WTC Gran Hotel, em São Paulo e entre  as celebridades que compareceram algumas estavam irreconhecíveis. Neste ano, a  apresentadora Sabrina Sato, mais uma vez madrinha do evento, decidiu se inspirar na figura de Madame dos Exageros. O show ficou por conta de João Gomes e Agnes Nunes, Bianca Andrade, famosa pela sua marca Boca Rosa, ficou encarregada das entrevistas e dos conteúdos exclusivos para as plataformas sociais da Sephora. Ela impressionou com um visual marcante em tributo a Elke Maravilha.  Tati Machado incorporou a 'força da fênix' com um traje inspirado na criatura mitológica e foi altamente elogiada assim como a modelo e ex-participante do Big Brother Brasil, Flávia Vianna,  que apareceu de forma surpreendente, tendo se inspirado no filme "A Substância" (2024), protagonizado por Demi Moore e Cris Vianna  que brilhou com uma fantasia que se baseou no famoso videoclipe "Thriller" de Michael Jackson. Anitta participou da clássica celebração e saiu um pouco do tema  e se tornou um tópico nas redes sociais, não apenas pela sua apresentação, mas também pela escolha do figurino. A artista apareceu vestida como Labubu, um personagem que se tornou um verdadeiro sucesso entre os colecionadores;  

Brasil e Emirados Árabes: recuperação de pastagem

O governo do Brasil está em diálogo com os Emirados Árabes para criar uma possível colaboração visando a recuperação e a transformação de terrenos de pastagens degradadas. Essas conversas estão sendo conduzidas em conjunto pelo Itamaraty e pelo Ministério da Agricultura comandado por Carlos Fávaro. Os fundos necessários poderiam ser provenientes do Abu Dhabi Fund for Development (ADFD), um fundo soberano que gerencia ativos que somam cerca de  US$18 bilhões. Este fundo é conhecido por apoiar projetos de infraestrutura e do agronegócio em nações em desenvolvimento. Em essência, ele funciona como uma ferramenta para atender aos interesses econômicos dos Emirados Árabes no exterior. No contexto brasileiro, o foco central é assegurar o fornecimento de alimentos. A liberação dos recursos destinados à recuperação das pastagens no Brasil estaria condicionada a uma garantia de fornecimento de grãos. Vale ressaltar que o governo brasileiro também está buscando uma parceria semelhante com a China, igualmente voltada para o fornecimento de produtos agrícolas. Todos os parceiros que possuam autonomia são convidados a participar, uma vez que o Ministério da Agricultura possui metas bastante ambiciosas. A meta é recuperar, nos próximos 20 anos, cerca de 40 milhões de hectares de áreas degradadas no Brasil, o que exigiria investimentos da ordem de R$ 320 bilhões.

Ricos vs. fome

Em sua participação no Fórum Mundial da Alimentação, em Roma, na semana passada, o presidente Lula teve uma ideia para acabar com a fome no mundo. Ressaltando a saída do Brasil do Mapa da Fome, anunciada pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), não deixou por menos e comparou: “A fome é irmã da guerra”. E falou sobre conflitos armados, barreira protecionistas para países ricos, desorganização de cadeias de insumos e alimentos e, claro, garantiu que o país governado pelo PT é um exemplo mundial de superação política e moral. E sugeriu a cobrança de um “imposto global” de 2% em cima dos “super ricos”. Para Lula, bastariam US$ 315 bilhões para que todos os famintos do planeta conseguissem fazer três refeições por dia. Muitos aplausos e a ideia não saiu do discurso. 

Giba Um

Malhou em dobro

Na quarta-feira (15), Daiane Sodré, 32 anos realizou um sonho: esteve presente no desfile do Victoria's Secret Fashion Show. A modelo baiana, fez sua primeira aparição no evento da marca de lingerie, que é um símbolo no universo da moda, ao lado de nomes icônicos do setor, como as brasileiras Adriana Lima e Alessandra Ambrósio, além das irmãs Bella e Gigi Hadid e da influenciadora do Rio de Janeiro, Gaby Moura, que também fez sua estreia no VSFS. "Era um sonho que eu nutria desde que comecei minha carreira e poder realizar é realmente incrível. Foi tudo perfeito, maravilhoso. Claro que dá um frio na barriga, mas me preparei muito para que tudo corresse bem. Superou todas as minhas expectativas" Sodré contou que mesmo antes do desfile a agenda fica bastante cheia: fazem ensaios, provam os trajes e, claro, cuidam da beleza.  

A modelo conta que antes da apresentação, praticou uma série de treinos rigorosos e intensos para mostrar uma forma físico e um corpo supersarado. "Passei a malhar duas vezes ao dia e fiz mais massagens linfáticas. Sempre mantenho meu dia a dia cuidando da mente e do corpo, porque valorizo muito o bem-estar; também pratico ioga e meditação para manter a mente em equilíbrio". 

Giba Um

Pedindo ajuda

O governo Lula recebeu um pedido do Ministério das Relações Exteriores para um crédito adicional superior a R$ 350 milhões, destinado a garantir a operação do Itamaraty nos meses de novembro e dezembro. O chanceler Mauro Vieira solicitou formalmente esse crédito por meio de um ofício dirigindo-se aos ministros Rui Costa (Casa Civil), Simone Tebet (Planejamento) e Fernando Haddad (Fazenda). No ofício, Vieira enfatiza a "necessidade urgente" de liberar os recursos, apontando que o orçamento atual do ministério é insuficiente para honrar os compromissos até o final de outubro. Sem esse apoio financeiro, o Itamaraty enfrentaria dificuldades para cumprir suas obrigações trabalhistas com funcionários locais no exterior, além de ter problemas em arcar com os pagamentos de aluguéis de propriedades oficiais e com os auxílios-moradia dos servidores enviados para fora do país. 

Acima do teto 1

Uma pesquisa realizada pela entidade Transparência Brasil, aponta que 98% dos 11,7 mil integrantes do Ministério Público receberam remunerações que ultrapassaram o teto constitucional no ano de 2024. Os dados se referem a promotores e procuradores de Justiça em 25 estados, tanto em nível estadual quanto federal. Atualmente, o teto constitucional é estabelecido em R$ 46.366,19 mensais, um valor que corresponde aos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal e determina o limite máximo para o setor público. Embora benefícios como o 13º salário e o adicional de férias não tenham sido considerados na análise, o estudo revela que o descumprimento do teto é bastante frequente. Segundo a Transparência Brasil, mais de R$ 2,3 bilhões foram pagos acima do limite constitucional no ano passado. Desse total, cerca de 77% dos membros do MP ultrapassaram o teto legal em mais de R$ 100 mil cada um.

Acima do teto 2

Ainda  os recebimentos acima do teto: os chamados "penduricalhos", que são benefícios associados ao acúmulo de funções, como licença-compensatória, gratificações por exercício cumulativo e acúmulo de acervo, resultaram em desembolsos de R$ 687,4 milhões. Além disso, o relatório aponta uma preocupação adicional com a falta de transparência: os contracheques de 2024 não esclareciam de forma clara a natureza de R$ 1,4 bilhão pagos. Em dez estados, todos os membros do Ministério Público receberam quantias que excederam o limite: Alagoas, Mato Grosso, Goiás, Amazonas, Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Rondônia e Acre. Nos estados do Amapá, Pernambuco, Sergipe e Espírito Santo, houve apenas um membro que não superou o teto. 

Mistura Fina

Depois de ter gabado da expressão “Do lado do povo brasileiro” quando deveria ser  “ao lado do povo brasileiro”, Sidônio Palmeira também festeja ter trocado a expressão “Governo federal” para “Governo do Brasil” nas peças de publicidade oficial. Falhou na memória: a inovação já aparecia na propaganda do governo Fernando Collor. Foi adotada pela primeira vez em 1990. 
 
O governo Lula,  já gastou mais de R$ 1,35 bilhão em passagens aéreas, com uma parte significativa desse valor destinada a diárias pagas a servidores. Até o dia 10 de outubro, os gastos com diárias somaram R$819,5 milhões, enquanto as passagens aéreas alcançaram R$526,4 milhões, totalizando assim R$1,3 bilhão. Despesas classificadas como "outros gastos" (que incluem reembolsos, taxas de agenciamento, seguros, entre outros) chegaram a R$6,9 milhões este ano. Não estão contabilizados nesse valor os custos com viagens do vice-presidente, da primeira-dama e do próprio presidente. 
 
As despesas com viagens internacionais do governo Lula somaram R$186 milhões, correspondendo a 14% do total gasto em viagens neste ano até agora. O governo Lula estava gastando cerca de R$ 1 milhão por dia em transporte durante os meses de janeiro e fevereiro. Até o mês de outubro, esse valor médio subiu para R$ 4,7 milhões diários. Nos dez primeiros dias deste mês, a administração do PT utilizou mais de R$ 70 milhões em deslocamentos, conforme dados do Portal da Transparência.

Marco Rubio encontrou Mauro Vieira por apenas 15 minutos, demonstrando o desdém do secretário de Estado em relação ao governo Lula, que enfrenta acusações de desrespeitar direitos humanos, censurar e perseguir opositores. A situação será difícil. Esse é o indicativo mais claro de que o curto encontro entre Marco Rubio e Mauro Vieira não trouxe boas perspectivas. Jornalistas não puderam fazer perguntas na "coletiva" do ministro brasileiro. 

In - Molho de manjericão

Out - Molho chipotle

