Leandro Provenzano: Golpe do empréstimo feito pelo cartão de crédito

MICHEL CONSTANTINO

Confira a coluna de Michel Constantino desta terça-feira (16)

O Brasil vai se tornar líder mundial em produção de alimentos e bioenergia. Dois setores fundamentais para o planeta, com destaque para o uso dos resíduos da agropecuária para a produção de bioenergia e a descarbonização do setor.

A economia circular gerada pelo uso inteligente de resíduos e produção de coprodutos derivados da agropecuária vai transformar a indústria nacional a partir do agronegócio, promovendo desenvolvimento pelo potencial energético.

Nossa matriz energética é a mais limpa do mundo, com expansão da energia solar, eólica e por hidrogênio, cada vez mais teremos redução da pressão pelas chuvas e as hidrelétricas serão fundamentais, mas não serão a principal fonte de energia.

As grandes indústrias já contam com a produção em alta escala de energias renováveis para seu uso e das cidades ao redor, contribuindo com a descarbonização da economia. As metas de redução de carbono serão facilmente alcançadas com o uso da agropecuária de forma sistêmica e circular.

Esse cenário já é realidade em boa parte do país, pois os produtos da agropecuária produzem resíduos que alimentam esse ciclo energético e podem ser usados como insumos, energia e biocombustíveis.

De acordo com texto do site1, o Brasil que já é referência mundial na produção de etanol e biodiesel, tem grande potencial para produção de biometano/biogás. A produção de biocombustíveis, como o biometano, por intermédio de resíduos e lavouras dedicadas de energia (power crops), possibilita a recuperação de pastagens degradadas no Brasil com aproveitamento futuro para produção de alimentos. Além disso, permitirá a redução de custos logísticos para produção de energia, calor e fertilizantes próximos do consumo.

Mato Grosso do Sul saiu na frente com o projeto de Carbono Zero, agora é preciso avançar em escala e escopo no setor agropecuário, pois, há coprodutos em produção e deve aumentar a escala para obter vantagem competitiva, como o biogás das indústrias, os biofertilizantes, o biodiesel para nova frota verde de caminhões e a logística do gás canalizado para novos produtos.