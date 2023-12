NOVIDADES DA SEMANA

Um dos lançamentos mais aguardados, a Ranger Raptor é um novo modelo e não uma nova versão da picape.

Ranger Raptor tirando as quatro rodas do chão Foto: Divulgação

Uma das novidades mais aguardadas do ano para quem é entusiasta. Nova Ford Ranger Raptor chega com preço sugerido de R$448.600 e quase 400 cavalos de potência acoplado ao câmbio de 10 velocidades com 7 modos de condução.

Realmente essa picape redefine o mercado, claro, não é barato, porém tem itens que superam as expectativas.

Novidade duas rodas, Honda apresentou os preços da nova XRE 300 Sahara partindo de R$27.090,00 e podendo ultrapassar os R$28.600 na versão mais completa. De acordo com a marca, pouco foi aproveitado da moto antiga. Começando pelo visual, a nova Sahara ficou mais alta quando vista de frente, trazendo uma linguagem visual similar à da Africa Twin. Estruturalmente, a nova Sahara ganhou um novo chassi, similar como na linha CRF de motos off-road da Honda.

Fim de linha para Audi TT, depois de 25 anos, o esportivo cupê interrompeu a linha de produção. Deve vir algum elétrico por aí, mas isso é só achismo.

Novo SUV da GWM promete ser equivalente a classe G da Mercedes-Benz foi apresentado no salão de Guangzhou, na China. Tem grande chance de vir para o Brasil.



E a dica da semana fica por conta de uma gíria bastante utilizada em oficinas, “motor quadrado”, você já ouviu esse termo?